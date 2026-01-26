¡Ú513BAKERY¡Û2026Ç¯2·î¤Ï¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Á¥ç¥³¤Å¤¯¤·¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¡ª´Å¤¤¹á¤ê¤ÈÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥§¥¢¾¦ÉÊ9ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡ª
»°½Å¸©¡¦°¦ÃÎ¸©¡¦ÅìµþÅÔ¡¦ËÌ³¤Æ»¤ÇÁ´15Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë513BAKERY¤Ï¡¢2026Ç¯2·î¤«¤é¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Á¥ç¥³¤Å¤¯¤·¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£SNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç¿Íµ¤¤Î¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æ¿©¥Ñ¥ó¤«¤é¥Á¥ç¥³Ì£¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥¹¥¤ー¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥·ー¥È¤òÀÞ¤ê¹þ¤ß¡¢Ç»¸ü¤Ç¥³¥¯¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¥ç¥³¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤ä¡¢¥«¥À¥¤¥ÕÆþ¤ê¤Î¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Ñ¥ó¥¹¥¤¥¹¡¢¥Ð¥¿ー¤È´ä±ö¤Î±öÌ£¤¬¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë±ö¥Ñ¥ó¤Ê¤É¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¿·¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢½Ü¤Î¤¤¤Á¤´¤ò»È¤Ã¤¿¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¤ä¡¢¼õ¸³¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É´èÄ¥¤ëÊý¡¹¤Ë¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ë3¼ïÎà¤ÎÉ¬¾¡µ§´ê¥Ðー¥¬ー¤âÅÐ¾ì¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ò¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú2·î¿·¾¦ÉÊ¡Ø¥Á¥ç¥³¤Å¤¯¤·¥Õ¥§¥¢¡Ù¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
¢¨¥¤ー¥È¥¤¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï10¡ó¤Î¾ÃÈñÀÇ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¾¦ÉÊ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿°ìÉô¼è°·¤¤¤ÎÌµ¤¤¾¦ÉÊ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Á¥ç¥³¤Å¤¯¤·¥Õ¥§¥¢¡Û
¥Á¥ç¥³¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æ¿©¥Ñ¥ó¡¡1¶Ô500±ß(ÀÇ¹þ540±ß)
¿Íµ¤¤Î¥ß¥ë¥Õ¥£ー¥æ¿©¥Ñ¥ó¤Ë¥Á¥ç¥³Ì£¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥«¥«¥ª¤ÎÉ÷Ì£¤¬Ë¤«¤Ê¥¹¥¤ー¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥·ー¥È¤òÀÞ¤ê¹þ¤ß¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Ç»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¤Î¥³¥¯¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
513¤â¤Á¤â¤Á¥Ùー¥°¥ë(¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³)¡¡ 180±ß(ÀÇ¹þ194±ß)
¤â¤Á¤â¤Á¤Î¥³¥³¥¢À¸ÃÏ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤â¤Á¤Î¿©´¶¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤Î¥ß¥ë¥ー¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¢ö
¥Á¥ç¥³¥Û¥¤¥Ã¥×¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¡¡270±ß(ÀÇ¹þ291±ß)¡¡
¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤Ç¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×Æþ¤ê¤Î¥Á¥ç¥³¥Û¥¤¥Ã¥×¤ò¥µ¥ó¥É¤·¡¢»Å¾å¤²¤Ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡£¸ýÅö¤¿¤ê¤ÎÎÉ¤¤¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤È¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤Î¿©´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Á¥ç¥³¹¥¤É¬¸«¤Î¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¡£
¤¤¤Á¤´¤Î¥·¥ç¥³¥é¥Õ¥é¥ó¥¹¡¡250±ß(ÀÇ¹þ270±ß)¡¡
¥³¥³¥¢À¸ÃÏ¤Î¥½¥Õ¥È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë²ÌÆù¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¤¤¤Á¤´¥¯¥êー¥à¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Á¤´¤Î¤Ä¤Ö¤Ä¤Ö¤È¤·¤¿¿©´¶¤È´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤É÷Ì£¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥É¥Ð¥¤¥Á¥ç¥³É÷¥Ñ¥ó¥¹¥¤¥¹¡¡330±ß(ÀÇ¹þ356±ß)¡¡
¿Íµ¤¤Î¥É¥Ð¥¤¥Á¥ç¥³¤ò513É÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¥Ñ¥ó¢ö¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤Î¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥óÀ¸ÃÏ¤Ç¡¢¥«¥À¥¤¥Õ¤òÆþ¤ì¤¿Ç»¸ü¤Ê¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¥µ¥ó¥É¤·¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥ç¥³±ö¥Ñ¥ó¡¡160±ß(ÀÇ¹þ172±ß)¡¡
³°¤Ï¥Ñ¥ê¥Ã¡ªÃæ¤Ï¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿±ö¥Ñ¥ó¤Ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¤«¤±¡¢»Å¾å¤²¤Ë´ä±ö¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¥Ð¥¿ー¤È´ä±ö¤Î±öÌ£¤¬´Å¤¤¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥Ïー¥È¤Î¥Á¥å¥í¥¹ ¡¡250±ß(ÀÇ¹þ270±ß)
¿Íµ¤¤Î¥Á¥å¥í¥¹¤¬¥Ïー¥È¤Î·Á¤Ë²Ä°¦¤¯ÊÑ¿È¢ö¥·¥å¥¬ー¤È¥¢ー¥â¥ó¥É¥¯¥é¥ó¥Á¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¤Î2¤Ä¤ÎÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥Á¥å¥í¥¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥Ö¥ì¥Ã¥É¡¡ 250±ß(ÀÇ¹þ270±ß)
¥½¥Õ¥È¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÎý¤ê¹þ¤ß¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£À¸ÃÏÁ´ÂÎ¤ËÀ÷¤ßÅÏ¤Ã¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤Î´Å¤ß¤¬¡¢³ú¤à¤´¤È¤Ë¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤í～¤ê»°³Ñ¥Á¥ç¥³¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¡¡180±ß(ÀÇ¹þ194±ß)¡¡
²¿ÁØ¤Ë¤â½Å¤Í¤¿¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¤Ç¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Á¥ç¥³¥¯¥êー¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÊñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·²¹¤á¤ë¤È¤È¤í～¤ê¤È¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬°î¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú£²·î¿·ºî¤ª¤¹¤¹¤á¥Ñ¥ó¡Û
¤µ¤ó¤«¤¯¤¤¤Á¤´¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¡¡330±ß(ÀÇ¹þ356±ß)
¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¤Ë¥«¥¹¥¿ー¥É¥¯¥êー¥à¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¾Æ¤¾å¤²¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤¤¤Á¤´¤ò¤Î¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥À¥¤¥¹¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¥¥åー¥È¤Ê¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¡£
´èÄ¥¤ì¥Ò¥ì¾¡¤Ä¥Ðー¥¬ー¡¡390±ß(ÀÇ¹þ421±ß)
¤·¤Ã¤È¤ê¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥Ò¥ì¥«¥Ä¤òÆÃÀ½¥½ー¥¹¡¦¥¥ã¥Ù¥Ä¡¦¥ì¥¿¥¹¤È°ì½ï¤Ë¥µ¥ó¥É¡£¼õ¸³¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É´èÄ¥¤ëÊý¡¹¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
É¬¾¡¥Á¥¥ó¥«¥Ä¥Ðー¥¬ー¡¡390±ß(ÀÇ¹þ421±ß)¡¡
¥¸¥åー¥·ー¤Ê¥Á¥¥ó¥«¥Ä¤ò¥Þ¥è¥Íー¥º¡¦¥¥ã¥Ù¥Ä¡¦¥ì¥¿¥¹¤È°ì½ï¤Ë¥µ¥ó¥É¤·¤¿¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ¤Î¥Ðー¥¬ー¡£¤â¤ê¤â¤ê¿©¤Ù¤Æ¾¡Íø¤ò¾¡¤Á¥È¥ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
³«±¿¥Û¥¿¥ÆÉ÷¥Õ¥é¥¤¥Ðー¥¬ー¡¡330±ß(ÀÇ¹þ356±ß)¡¡¡¡
¥Û¥¿¥ÆÉ÷Ì£¤Î»Ý¤ß¤È¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥é¥¤¤ò¶ñÂô»³¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥½ー¥¹¤È°ì½ï¤Ë¶´¤ó¤À¥Ðー¥¬ー¡ª±ïµ¯¤¬ÎÉ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥Û¥¿¥Æ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¹¬±¿¤ò´ê¤¤¥µ¥ó¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú513BAKERYÅ¹ÊÞ°ìÍ÷¡Û
¢£513BAKERYÈ¡´ÛÅ¹
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§8:00～19:00¡¡ÄêµÙÆü¡§·îÍËÆü¡Ê½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï²ÐÍËÆü¡Ë
¡¡¢©041-0851¡¡ËÌ³¤Æ»È¡´Û»ÔËÜÄÌ2ÃúÌÜ53-21¡¡¡¡TEL¡§0138-84-5130
¢£513BAKERYÈ¡´Û¥Ýー¥ë¥¹¥¿ーÅ¹¡¡
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00～19:00¡¡ÄêµÙÆü¡§²ÐÍËÆü¡Ê½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï¿åÍËÆü¡Ë
¡¡¢©041-0821¡¡ËÌ³¤Æ»È¡´Û»Ô¹ÁÄ®1ÃúÌÜ2-1¡¡¥Ýー¥ë¥¹¥¿ー¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ーÆâ
¡¡TEL¡§0138-40-0513
¢£513BAKERYÅìµþÃÛÃÏËÜÅ¹
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～19:30¡¡ÄêµÙÆü¡§ÆüÍËÆü
¡¡¢©104-0045¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÃÛÃÏ2ÃúÌÜ11-4 ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Ó¥ë1³¬¡¡¡¡TEL¡§03-3545-0513
¢£513BAKERY¤é¤é¤Ýー¤ÈÌ¾¸Å²°¤ß¤Ê¤È¥¢¥¯¥ë¥¹Å¹
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü 10:00～20:00 ¡¿ ÅÚÆü½Ë10:00～21:00¡¡ÄêµÙÆü¡§Ç¯ÃæÌµµÙ
¡¡¢©455-8501¡¡°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¹Á¶è¹ÁÌÀ2ÃúÌÜ3ÈÖ2¹æ¡¡1³¬¡¡¡¡¡¡TEL¡§052-651-0513
¢£513BAKERY»°½Å·¬Ì¾Âç»³ÅÄÅ¹
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü 9:00～19:00 ¡¿ ÅÚÆü½Ë 7:30～19:00¡¡ÄêµÙÆü¡§·îÍËÆü¡Ê½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï²ÐÍËÆü¡Ë
¡¡¢©511-0946¡¡»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô¸ÞÈ¿ÅÄ1880¡¡¡¡¡¡TEL¡§0594-31-0513
¢£¥Ñ¥ó¤Î±Ø 513BAKERY»°½Å»ÍÆü»Ô¸ÖÌîÅ¹
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§7:30～19:30¡¡ÄêµÙÆü¡§·îÍËÆü¡Ê½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï²ÐÍËÆü¡Ë
¡¡¢©510-1231¡¡»°½Å¸©»°½Å·´¸ÖÌîÄ®¿À¿¹890-2¡¡¡¡¡¡TEL¡§059-391-0513
¢£513BAKERY»°½Å»ÍÆü»ÔºûÀîÄÌ¤êÅ¹
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§7:30～19:30¡¡ÄêµÙÆü¡§·îÍËÆü¡Ê½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï²ÐÍËÆü¡Ë
¡¡¢©510-0891¡¡»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»ÔÆü±ÊÀ¾2-17-8¡¡¡¡¡¡TEL¡§059-345-0513
¢£513BAKERY»°½ÅÎë¼¯Å¹
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00～21:00¡¡ÄêµÙÆü¡§Ç¯ÃæÌµµÙ
¡¡¢©513-0834¡¡»°½Å¸©Îë¼¯»Ô¾±Ìî±©»³4-20-9¡¡¡¡¡¡TEL¡§059-379-0513
¢£513BAKERYÄÅ¸©Ä£Á°Å¹¡¡
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§7:30～19:00¡¡ÄêµÙÆü¡§ÆüÍËÆü
¡¡¢©514-0004¡¡»°½Å¸©ÄÅ»Ô±ÉÄ®2ÃúÌÜ393ÈÖÃÏ¡¡¡¡TEL¡§059-223-0513
¢£513BAKERY»°½ÅÄÅ¥è¥Ã¥È¥Ïー¥ÐーÅ¹
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§7:30～19:30¡¡ÄêµÙÆü¡§²ÐÍËÆü¡Ê½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï¿åÍËÆü¡Ë
¡¡¢©514-0803¡¡»°½Å¸©ÄÅ»ÔÌø»³ÄÅ¶½388-10¡¡¡¡¡¡TEL¡§059-221-0513
¢£513BAKERY»°½ÅÄÅ¹âÃã²°Å¹
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§7:30～19:30¡¡ÄêµÙÆü¡§·îÍËÆü¡Ê½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï²ÐÍËÆü¡Ë
¡¡¢©514-0817¡¡»°½Å¸©ÄÅ»Ô¹âÃã²°¾®¿¹Ä®4092-3¡¡¡¡¡¡TEL¡§059-238-0513
¢£513BAKERY»°½Å¾¾ºå¹âÄ®Å¹¡¡2010Ç¯5·î13Æü¤Ë1¹æÅ¹¤È¤·¤Æ¥ªー¥×¥ó¡ª
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§7:30～19:30¡¡ÄêµÙÆü¡§·îÍËÆü¡Ê½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï²ÐÍËÆü¡Ë
¡¡¢©515-0011¡¡»°½Å¸©¾¾ºå»Ô¹âÄ®203-5¡¡¡¡¡¡TEL¡§0598-50-0777
¢£513BAKERY»°½Å¾¾ºåÀî°æÄ®Å¹
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü 9:00～19:30 ¡¿ ÅÚÆü½Ë 7:30～19:30¡¡ÄêµÙÆü¡§²ÐÍËÆü¡Ê½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï¿åÍËÆü¡Ë
¡¡¢©515-0818¡¡»°½Å¸©¾¾ºå»ÔÀî°æÄ®749-1¡¡¡¡¡¡TEL¡§0598-22-0513
¢£513BAKERY»°½Å°ËÀª¶Ì¾ëÅ¹
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§7:30～19:30¡¡ÄêµÙÆü¡§²ÐÍËÆü¡Ê½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï¿åÍËÆü¡Ë
¡¡¢©519-0401¡¡»°½Å¸©ÅÙ²ñ·´¶Ì¾ëÄ®À¤¸Å268¡¡¡¡¡¡TEL¡§0596-58-0513
¢£513BAKERY»°½Å°ËÀªÅ¹
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§7:30～19:30¡¡ÄêµÙÆü¡§·îÍËÆü¡Ê½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï²ÐÍËÆü¡Ë
¡¡¢©516-0043¡¡»°½Å¸©°ËÀª»ÔÆ£Î¤Ä®587-2¡¡¡¡¡¡TEL¡§0596-24-0513
¡Ú513BAKERY¸ø¼°SNS¡Û
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¤¥µ¥ó¥º ¹ÊóÃ´Åö¡§°ëÌî
ÅÅÏÃ¡§059-213-0513
FAX¡§059-222-3006