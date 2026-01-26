¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌÅ¸µÇ°¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ö¡Ø¸øÌ±´ÛÊó¤¤¤¤¤Å¤Ê¡Ù¤Î20Ç¯¤ò¸ì¤ë½¸¤¤¡×
ÈÓ¹ËÄ®
Ä®À©20¼þÇ¯ÆÃÊÌÅ¸¡ÖÈÓ¹ËÄ®¤òÊÔ½¸¤¹¤ë¡Ø¸øÌ±´ÛÊó¤¤¤¤¤Å¤Ê¡Ù¤Î20Ç¯¡×¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÎòÂåÊÔ½¸Ä¹¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ë¥Ñ¥Í¥ë¥Èー¥¯¤ä¡¢¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¤È»²²Ã¼Ô¤ò¸ò¤¨¤¿¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸øÌ±´ÛÊó¤¤¤¤¤Å¤Ê¡×¤«¤é¤ß¤¨¤ëÈÓ¹ËÄ®¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤³¤ì¤«¤é¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à³«ºÅ°ÆÆâ¡Û
¢£Æü»þ¡§2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¡¡13¡§30～15¡§00¡Ê³«¾ì¡§13¡§00¡Ë
¢£²ñ¾ì¡§ÈÓ¹ËÄ®Ì±²ñ´Û¡¡¸µµ¤¤Î´Û¡Ê¤Õ¤ì¤¢¤¤¥Ñー¥¯Æâ¡¦Ì¶Îé1989¡Ë
¢£ÆâÍÆ¡§£±.ÎòÂåÊÔ½¸Ä¹¥Ñ¥Í¥ë¥Èー¥¯¡¡£².»²²Ã¼Ô¤ò¸ò¤¨¤¿¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¢£¤½¤ÎÂ¾¡§¿½¹þÉÔÍ×¡¦»²²ÃÌµÎÁ¡¡ÅöÆü¤ÏÄ¾ÀÜ²ñ¾ì¤Ø¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
ÈÓ¹ËÄ®¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¡¤¤¤¤¤Å¤ÊÎò»Ë¤Õ¤ì¤¢¤¤´Û
TEL¡§026-253-6646¡Ê8:30～17:15¡Ë¡¡¡¡FAX¡§026-253-6649
e-mail¡§rekifure@town.iizuna.nagano.jp
URL¡§https://www.town.iizuna.nagano.jp/kanko/rekishi/¡¡