¡ÚÃÏµå¤ò¼é¤ë¥µ¥ó¥´¤ÎÈëÌ©¤È¤Ï¡©¡Û¥µ¥ó¥´¾Ì¤Ï³¤¤Î¿¹¡£À¸¤Êª¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤¹´Ä¶¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
Íý²Ê¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡Ö»Ò¶¡¤Î²Ê³Ø¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Ö¥Ã¥¯¥¹NEXT¡×¥·¥êー¥º
Âè23ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥´¡×¤¬¥Æー¥Þ¡£
¥µ¥ó¥´¤Ï³¤¤ËÀ¸¤¤ëÀ¸Êª¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò¤«¤±¤ÆÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë¤È
¡Ö¥µ¥ó¥´¾Ì¡×¤È¤¤¤¦³¤ÄìÃÏ·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥´¾Ì¤Ë¤Ïµû¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³¤¤ÎÀ¸Êª¤¬À³¤ß¡¢
ÃÏµå´Ä¶¤ò¼é¤ë¤¦¤¨¤Ç¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³¤Ãæ¤ÎÄéËÉ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Î¦ÃÏ¤òÇÈ¤«¤é¼é¤ëÌò³ä¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤¿À¤³¦¤Î¥µ¥ó¥´¾Ì¤ä¡¢¤½¤³¤ËÀ³¤à³¤¤ÎÀ¸Êª¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¡¢
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥µ¥ó¥´¤ÎÀ¸ÂÖ¤ä¡¢¥µ¥ó¥´¾Ì¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èþ¤·¤¤¥µ¥ó¥´¾Ì¤ä¡¢¤½¤³¤ËÀ³¤àÀ¸¤Êª¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢³¤¤ä³¤¤ÎÀ¸Êª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÃÏµå´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë1ºý¤Ç¤¹¡£
»Ò¶¡¤Î²Ê³Ø¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Ö¥Ã¥¯¥¹NEXT¤È¤Ï¡Ä
º£ÃÎ¤ê¤¿¤¤²Ê³Ø¤ÎÏÃÂê¤«¤é»Ò¶¡¤Ë¿Íµ¤¤Î¥Æー¥Þ¤Þ¤Ç¡¢Â¿¿ô¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÂ·¤¨¤¿Ì¾ºî¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯¥·¥êー¥º¤¬¡¢À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿!!
Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¼ýÏ¿¤·¡¢²Ê³Ø¤ÎÀ¤³¦¤òËÉÙ¤Ê¼Ì¿¿¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸¤Êª¡¢¼«Á³¡¢±§Ãè¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ê¤É¡¢Â³¡¹¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×Í½Äê¡ª
¾®Ãæ³ØÀ¸¸þ¤±¡£Áí¥ë¥Ó¡£
¡ÚÌÜ¼¡¡Û
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
ÃæÂ¼ ÍÇÉ×¡Ê¥Ê¥«¥à¥é ¥Ä¥Í¥ª¡Ë
³¤ÍÎ¼Ì¿¿²È¡£1949Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡Íý¹©³Ø¸¦µæ²Ê¡¦·úÀß¹©³Ø½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£³¤´ß¹©³Ø¤òÀì½¤¤·ÇÈ¤Î¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦¡£³¤ÍÎ¼Ì¿¿»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÀßÎ©¤·¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£
ËÌ¶Ë¤«¤éÆî¶Ë¤Þ¤Ç¡¢¼·¤Ä¤Î³¤¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¼Ì¿¿¤ò»£¤êÂ³¤±¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç100ºý¤òÄ¶¤¨¤ë¼Ì¿¿½¸¡¢Ãø½ñ¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥¯¥¸¥é¤Ï¤Ê¤¼²Î¤¦¡Ù¡Ø¥¤¥ë¥«¤È±Ë¤®¤¿¤¤¡ª¡Ù¡Ê²¢Ê¸¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¿åÃæ¤Îµ¼ÂÖ¡Ù¡Ø¥Ú¥ó¥®¥óÁ´¼ï¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡Ù¡ÊÊ¿ËÞ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¤Î³¤¤Ø¡Ù¡ØÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ú¥ó¥®¥ó¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥µ¥ó¥´¾Ì¤ÎÈëÌ©¡Ù¡Ê¾ÍÅÁ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¼·¤Ä¤Î³¤¤ÎÊª¸ì¡Ù¡Ê¥Çー¥¿¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡¢¡Ø¥Á¥ç¥¦¥Á¥ç¥¦¥¦¥ª¡¦¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¡ÊºåµÞ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡Ë¡¢¡Ø³¤¤ÎÌ¾Á°¡Ù¡ØÅç¤ÎÌ¾Á°¡Ù¡ÊÅìµþ½ñÀÒ¡Ë¡¢¡Ø¥µ¥ó¥´¾Ì¤È³¤¤ÎÀ¸¤Êª¤¿¤Á¡Ù¡Ø¥µ¥ó¥´¤È¥µ¥ó¥´¾Ì¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡Ù¡ÊÀ¿Ê¸Æ²¿·¸÷¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
