¥ß¥Ä¥¤¥ï¡¢¥·¥¹¥³¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Î¿·¥Ñー¥È¥ÊーÀ©ÅÙ¡ÖCisco 360 Partner Program¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖPreferred Networking¤ª¤è¤ÓSecurity Partner¡×¤ÎÇ§Äê¤ò¼èÆÀ
¥ß¥Ä¥¤¥ï³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¹â¶¶ ÍÎ´î¡¢°Ê²¼¡§¥ß¥Ä¥¤¥ï¡Ë¤Ï¡¢¥·¥¹¥³¥·¥¹¥Æ¥à¥º¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ßÀÅÄ µÁÇ·¡¢°Ê²¼¡§¥·¥¹¥³¡Ë¤¬2026Ç¯1·î25Æü¤è¤ê¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¥Ñー¥È¥ÊーÀ©ÅÙ¡ÖCisco 360 Partner Program¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖCisco Preferred Networking Partner¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖCisco Preferred Security Partner¡×¤Î2¤Ä¤ÎÇ§Äê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Cisco 360 Partner Program
¢£ Ç§Äê¼èÆÀ¤ÎÇØ·Ê
¡ÖCisco 360 Partner Program¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à¤òºþ¿·¤·¡¢AI¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤Ê¤É¤Î½ÅÍ×Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤¬¸ÜµÒ¤Ë¤â¤¿¤é¤¹²ÁÃÍ¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢Ã±½ã¤ÊÇä¾å¼ÂÀÓ¤Îµ¬ÌÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¥ë³«È¯¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡Ç½ÎÏ¡¢¸ÜµÒ¤ÎÀ®¸ù¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤Ê¤É¡¢Foundation¡Ê´ðÁÃ¡Ë¡¢Capability¡ÊÇ½ÎÏ¡Ë¡¢Performance¡Ê¼ÂÀÓ¡Ë¤½¤·¤ÆEngagement¡Ê´ØÍ¿¡Ë¤Î£´¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤ï¤¿¤ëÀ®²Ì¥Ùー¥¹¤Î¥á¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¡ÖPartner Value Index¡Ê¥Ñー¥È¥Êー¥Ð¥ê¥åー¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÇ§Äê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢Åö¼Ò¤¬¼èÆÀ¤·¤¿¡ÖPreferred¡×¥¹¥Æー¥¿¥¹¤Ï¡¢¥·¥¹¥³¤¬»ØÄê¤¹¤ëÆÃÄê¤Îµ»½Ñ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤ÀìÌçÀ¤È¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ Åö¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ÈÉ¾²Á¥Ý¥¤¥ó¥È
º£²ó¤ÎÇ§Äê¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¤¤¤¦¡¢´ë¶È¤ÎIT¥¤¥ó¥Õ¥é¤Îº¬´´¤ò»Ù¤¨¤ë2¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÀÓ¤¬¡¢¥·¥¹¥³¤Î¸·³Ê¤Ê¡ÖPartner Value Index¡×´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
- ¥·¥¹¥³¤Î¥¯¥é¥¦¥É´ÉÍý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖCisco Meraki¡×¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿Åö¼Ò¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡ÖMitsuiwa Meraki Managed¡×¤¬¥·¥¹¥³¤Î¡ÖPowered by¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ê¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¡¢¥·¥¹¥³À½ÉÊ¤ò³ÈÈÎ¤Ç¤¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÉ¾²Á
Cisco Powered Service
- 50Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¥·¥¹¥³Ç§Äêµ»½Ñ¼Ô¡ÊCCNA¤ª¤è¤ÓCCNP¡Ë¤ÎÂÎÀ©¤Ç¡¢¸ÜµÒ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉý¹¤¤¥·¥¹¥³ ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥ß¥Ä¥¤¥ï¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÍ»¹ç¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤Ç¤¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÇ§Äê
- Cisco Black Belt¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¥·¥¹¥³À½ÉÊÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤¿240Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¥·¥¹¥³Ç§Äêµ»½Ñ¼Ô¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥·¥¹¥³¤ÎºÇ¿·¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó°Æ¡¢·ÑÂ³ÍøÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½ÑÌÌ¤Ç¤Î¥Õ¥©¥íー¤¬²ÄÇ½¤ÊÂÎÀ©¤¬É¾²Á
- ¥·¥¹¥³À½ÉÊ¤ÎÄ¾¶á¤ÎÇ¯´ÖÈÎÇä¼ÂÀÓ¤¬300¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¹â¤¤¿Ä¹Î¨¤ò¼¨¤¹¤Ê¤ÉÃø¤·¤¤À®Ä¹À¤òÉ¾²Á
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£²ó¤Î2¤Ä¤ÎÇ§Äê¤Î¼èÆÀ¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ï¥·¥¹¥³¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¡¢ºÇ¿·¤ÎAIµ»½Ñ¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÒÆâ¤ËÍÊ¤¹¤ë¥·¥¹¥³¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÀìÌç¥Áー¥à¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿Åö¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎSOC¡ÊSecurity Operation Center¡Ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¤â¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê£»¨²½¤¹¤ëIT¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î±¿ÍÑ¸úÎ¨²½¤È¡¢¹âÅÙ²½¤¹¤ë¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Ø¤ÎÂÐºö¤òÎ¾ÎØ¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤è¤êÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥·¥¹¥³¥·¥¹¥Æ¥à¥º¹çÆ±²ñ¼ÒÍÍ¤«¤é¥¨¥ó¥Éー¥¹¥á¥ó¥È¤òÄºÂ×Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥·¥¹¥³¥·¥¹¥Æ¥à¥º¹çÆ±²ñ¼Ò¡¡¼¹¹ÔÌò°÷¡¡¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°»ö¶ÈÃ´Åö¡¡¹â¶¶¡¡ÆØ »á
¡Ö¥·¥¹¥³¤Ï¡¢¥ß¥Ä¥¤¥ïÍÍ¤¬¡ØCisco 360 Partner Program¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ØCisco Preferred Networking Partner¡Ù¤ÎÇ§Äê¤ò¼èÆÀ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´¿·Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Î½ÀÆðÀ¤È·øÏ´À¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥Ä¥¤¥ïÍÍ¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Åö¼Ò¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¼¤¤ÃÎ¸«¤È¡¢¸ÜµÒ¤Î²ÝÂê¤Ë´ó¤êÅº¤¦Äó°ÆÎÏ¤òÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÇ§Äê¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÉ¾²Á´ð½à¤Ç¤¢¤ë¡ØPartner Value Index¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Îµ»½ÑÎÏ¤È¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¤Ø¤Î¹×¸¥¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤â¥ß¥Ä¥¤¥ïÍÍ¤È¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹´ðÈ×¤ò»Ù¤¨¤ëÀè¿ÊÅª¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯´Ä¶¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¢£¥·¥¹¥³¥·¥¹¥Æ¥à¥º¹çÆ±²ñ¼Ò¡¡¼¹¹ÔÌò°÷¡¡¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»ö¶ÈÃ´Åö¡¡À¾¸¶¡¡ÉÒÉ× »á
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥ß¥Ä¥¤¥ïÍÍ¤¬¡ØCisco Preferred Security Partner¡Ù¤ÎÇ§Äê¤ò¼èÆÀ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ª½Ë¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¶¼°Ò¤¬Æü¡¹¹âÅÙ²½¡¦Ê£»¨²½¤¹¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î»ñ»º¤ò¼é¤êÈ´¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢À½ÉÊ¤ÎÆ³Æþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±¿ÍÑ¤ò´Þ¤á¤¿Êñ³çÅª¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¥ß¥Ä¥¤¥ïÍÍ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò½ÏÃÎ¤µ¤ì¡¢¤ªµÒÍÍ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´Ä¶¤ËºÇÅ¬¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ò¼ÂÁõ¡¦±¿ÍÑ¤Ç¤¤ëÂî±Û¤·¤¿¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£
¿·¤¿¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ØCisco 360 Partner Program¡Ù¤Î¤â¤È¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÏ¢·È¤ò¿¼¤á¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ú¥·¥¹¥³¥·¥¹¥Æ¥à¥º¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§ ¥·¥¹¥³¥·¥¹¥Æ¥à¥º¹çÆ±²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9-7-1 ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¿¥ïー 21F
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹ ßÀÅÄ µÁÇ·
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÈÎÇä¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤³¤ì¤é¤Ë´Ø¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡
URL¡§ ¡¡ https://www.cisco.com/jp
¥·¥¹¥³¥·¥¹¥Æ¥à¥º¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¥·¥¹¥³¡ÊNASDAQ:CSCO¡Ë¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¹¡£¥·¥¹¥³¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò»Ù¤¨¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤ÊÌ¤Íè¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥·¥¹¥³¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¤òÊÑ³×¤·¡¢¥Áー¥àÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ß¥Ä¥¤¥ï³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÀßÎ©¡§ 1964Ç¯7·î
ËÜ¼Ò¡§ ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-12-18½ÂÃ«ÆîÅìµÞ¥Ó¥ë12³¬
»ñËÜ¶â¡§4²¯900Ëü±ß
ÂåÉ½¼Ô¡§¹â¶¶¡¡ÍÎ´î
URL¡§ https://www.mitsuiwa.co.jp
¥ß¥Ä¥¤¥ï³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ICT¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤ò³Ë¤Ë¡¢ÅÅ»Ò¥Ç¥Ð¥¤¥¹»ö¶È¡¢¼«Æ°²½¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢IoT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢´ë¶È¤Î¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤«¤é±¿ÍÑ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏºÇÀèÃ¼¤ÎDX¿ä¿Ê¤Þ¤Ç¡¢ICT¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»µ¡´Ø¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥ß¥Ä¥¤¥ï³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¿ä¿ÊËÜÉô¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¿ä¿ÊÉô
E¥áー¥ë¡§mitsuiwa-marketing@mitsuiwa.co.jp
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥ß¥Ä¥¤¥ï³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥Þ¥Íー¥¸¥É¥µー¥Ó¥¹ËÜÉô¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹Éô
E¥áー¥ë¡§mmm-sinsei@mitsuiwa.co.jp