£Î£Ø¾¦»ö¡¢¡ÖÅìµþÅÔÃ¦ÃºÁÇÇ³ÎÁ³èÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È²½Â¥¿Ê»Ù±ç»ö¶È¡×¾Ò²ðÆ°²è¤ò¸ø³«
¡¡£Î£Ø¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§ÀÄÌÚ¿Ê¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÅìµþÅÔÃ¦ÃºÁÇÇ³ÎÁ³èÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È²½Â¥¿Ê»Ù±ç»ö¶È¡×¤ÎÇØ·Ê¤äÇ³ÎÁ¶¡µë¤ÎÍÍ»Ò¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤¿Æ°²è¤òÀ©ºî¤·¡¢2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êYouTube¤Ç¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À©ºî¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤Î»Ù±ç»ö¶È¤È¤·¤Æ¤Î¼ñ»Ý¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÅÔÌ±¡¦´ë¶È¡¦¹ÔÀ¯¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢´Ä¶°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤ÈÃ¦ÃºÁÇÇ³ÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Æ°²èÀ©ºî¤ÎÇØ·Ê
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤ª¤è¤Ó¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÅìµþÅÔ´Ä¶¸ø¼Ò¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖÃ¦ÃºÁÇÇ³ÎÁ³èÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È²½Â¥¿Ê»Ù±ç»ö¶È¡×¤Î»Ù±çÂÐ¾Ý»ö¶È¼Ô¤ËÁªÄê¤µ¤ì¡¢¸½ºß¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢Åö¼ÒÆÈ¼«¤ÎÁ¥Çõ¸þ¤±¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁ¶¡µë¥¹¥ー¥à¤ò³èÍÑ¤·¡¢Åìµþ¹ÁÈ¯Ãå¤ÎÁ¥Çõ¤ËÂÐ¤·¡¢A½ÅÌý¤È¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁ¡ÊFAME¢¨¡Ë¤òº®¹ç¤·¤¿Ç³ÎÁ¡ÊB24¡Ë¤ò¶¡µë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¶¡µëÀè¤Ï¡¢°ËÆ¦¼·Åç³¤±¿³ô¼°²ñ¼Ò¡¢£Î£Ø³¤±¿³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥³¥¹¥âÀÐÌý¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÆüËÜ±ö²óÁ÷³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆ£°æÀÐÌý¡¢¥Þ¥ë¥¨ー¥Õ¥§¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢¨FAME¡ÊFatty Acid Methyl Ester¡Ë¡§»éËÃ»À¥á¥Á¥ë¥¨¥¹¥Æ¥ë¡£¥Ð¥¤¥ª¥Ç¥£ー¥¼¥ëÇ³ÎÁ¤Î¼çÀ®Ê¬¤Ç¤¹¡£
¢£Æ°²è¸ø³«Àè
¡¡YouTube¡ÊNIPPON EXPRESS¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë¡§
¡¡£Î£Ø¾¦»ö¡ÖÁ¥Çõ¸þ¤±¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁ¤ÇÂó¤¯¡¢³¤¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¡×
¡¡https://youtu.be/WKrnnqmjecg¡¡
¢£´ØÏ¢¥ê¥êー¥¹
¡¡£Î£Ø¾¦»ö¡¢¡ÖÅìµþÅÔÃ¦ÃºÁÇÇ³ÎÁ³èÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È²½Â¥¿Ê»Ù±ç»ö¶È¡×¤Î»Ù±çÂÐ¾Ý»ö¶È¼Ô¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡～ ¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁ(FAME)³èÍÑ¤Ë¤è¤êÅìµþÅÔ¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤ò¿ä¿Ê ～¡¡¡Ê2025Ç¯9·î4ÆüÉÕ¡Ë
¡¡https://www.nx-shoji.com/news/2025/000376.html
