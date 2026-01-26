²ñÄÅ¤ÎÏÓÍø¤¤Î¿¦¿Í¤¿¤Á¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¿ß»Ò¡¦Ê©ÃÅ¤¬½¸¤¦¡£¾¾²°¶äºÂ8³¬¤Ë¤Æ¡ÚÌÚ¤È¶¦¤ËÊë¤é¤¹II¡Û³«ºÅ
Ï·ÊÞÊ©ÃÅÊ©¶ñ¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¥Æ¥Þ¥¤¥¹¥¿ー³ô¼°²ñ¼ÒÊÝ»Ö¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¾¾²°¶äºÂ8³¬¡ÖÌÚ¤È¶¦¤ËÊë¤é¤¹II¡×¤Ë¤Æ¡¢ÏÓÍø¤¤Î¿¦¿Í¤¿¤Á¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¿ß»Ò¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È125Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¹©Ë¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Îµ§¤ê¤Î¤«¤¿¤Á¡×¡£¤³¤Î´ü´Ö¤À¤±¤ÎÈþ¤Èµ»¤ò¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿ß»Ò²°¡Ê¥¢¥ë¥Æ¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¡Ë¡ÖÌÚ¤È¶¦¤ËÊë¤é¤¹II¡×
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2·î2Æü¡Ê·î¡Ë
¾ì½ê¡§¾¾²°¶äºÂ 8³¬ ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥¯¥¨¥¢
»þ´Ö¡§¸áÁ°11»þ-¸á¸å8»þ
*ÆüÍËÆü¤â¤·¤¯¤ÏÏ¢µÙºÇ½ªÆü¤Ï¸á¸å7»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡¡*ºÇ½ªÆü/¸á¸å5»þÊÄ¾ì
¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡§¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¿ß»Ò¤Î¤´¾Ò²ð
¡Ú¿èÔè¡Ê¤¹¤¤¤¸¤å¡Ë¡Û¡¡¢¨¸ÂÄê1ËÜ
Á¯¤ä¤«¤Ê¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥êー¥ó¤¬ÆÃÄ§¤ÎÂç·¿¤Î¿ß»Ò¡£Èâ±ü¤Ë¤Ï¡¢¶âÇó¡¦¥×¥é¥Á¥ÊÇó¤Ç¡ÖµÈÌî»³¿ÞÖ¢É÷¡×¤òºÆ¸½¤·¤¿ìÔÂô¤Ê¼¬³¨¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¿¦¿Í¤Î¿è¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¿èÔè¡Ê¤¹¤¤¤¸¤å¡Ë
²Á³Ê¡§16,500,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎ¡¡¹â¤µ95¡ßÉý57¡ß±ü¹Ô57£ã£í
¡¡¡¡¡¡¡¡ÃÖÂæ¡¡¹â¤µ3.9¡ßÉý70.2¡ß±ü¹Ô70£ã£í
ºà¼Á¡§ËÑ¡Ê¤¤¤Ö¤·¶äÇó»Å¾å¤²¡Ë
¡Ú·Ë·î¡Ê¤±¤¤¤²¤Ä¡Ë¡Û¡¡¢¨¸ÂÄê1ËÜ
¼¯»ùÅç¸©²°µ×Åç¤Ë¼«À¸¤·¡¢¼ùÎðÀéÇ¯°Ê¾å¤ÎÅ·Á³¥¹¥®¤Ç¤¢¤ë²°µ×¿ù¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¿ß»Ò¡£Áª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿ºà¤Î¤ß¤òÍÑ¤¤¡¢ÌÚ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤é»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Í£°ìÌµÆó¤ÎÉ½¾ð¤ò½É¤¹¡¢À¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Îµ§¤ê¤Î¤«¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
·Ë·î¡Ê¤±¤¤¤²¤Ä¡Ë
²Á³Ê¡§3,300,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§¹â¤µ72.4¡ßÉý55¡ß±ü¹Ô43.6£ã£í
ºà¼Á¡§²°µ×¿ù
¡Ú¾¾Ôè¡Ê¤·¤ç¤¦¤¸¤å¡Ë¡¡Ý°¡¿»çÃÉ¡Û¡¡¢¨¸ÂÄê³Æ2ËÜ
ÆâÉô¤Ë¤ÏÈË±É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¾¾¤ÈÄá¤òÇÛ¤·¡¢³ÊÅ·°æ¤Î²Ö´ÝÌæ¡¢ÇØÈÄ¤Î¶âÇó¾¾É©ÌæÍÍ¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼¬³¨¿¦¿Í¤¬µ»¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ»Å¾å¤²¤¿»ê¹â¤Î°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£Èâ¤Ë¤ÏÌµ¹¤ºà¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ý°ºà¡¿»çÃÉºà¤½¤ì¤¾¤ì³Æ2ËÜ¤Î¸ÂÄêÉÊ¤Ç¤¹¡£
¾¾Ôè¡Ê¤·¤ç¤¦¤¸¤å¡Ë Ý°
²Á³Ê¡§1,100,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§¹â¤µ47.6¡ßÉý36.2¡ß±ü¹Ô30.2£ã£í
ºà¼Á¡§Ý°
¾¾Ôè¡Ê¤·¤ç¤¦¤¸¤å¡Ë »çÃÉ
²Á³Ê¡§1,100,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§¹â¤µ47.6¡ßÉý36.2¡ß±ü¹Ô30.2£ã£í
ºà¼Á¡§»çÃÉ·Ï¡Ê¥Ñー¥×¥ë¡Ë
¡Ú¾¡¾ï¡Ê¤·¤ç¤¦¤¸¤ç¤¦¡Ë¡¡²£·¿¡¡¼¿¡Û¡¡¢¨¸ÂÄê2ËÜ
Ê¡Åç¸©²ñÄÅÃÏÊý¤ÎÅòÀîÂ¼¤Ë¤¢¤ë¾¡¾ï»ûÌô»ÕÆ²¤ÎÆ¼ÈÄÉø¤ÎÈþ¤·¤¤²°º¬¤Ë½¬¤¤¡¢ÍºÂç¤µ¤È¿ÀÀ»¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤òÄÉµá¤·¤¿¿ß»Ò¤Ç¤¹¡£¼«¼Ò¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÊÝ»Ö¡Ë¤Ç¿¢¼ù¡¦ºÎ¼è¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡¢µ®½Å¤Ê¹ñ»º¼¿¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢±ð¤ä¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ÎÌÚÌÜ¤¬Èþ¤·¤¤°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¾¡¾ï¡Ê¤·¤ç¤¦¤¸¤ç¤¦¡Ë ²£·¿ ¼¿
²Á³Ê¡§748,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§¹â¤µ27.3¡ßÉý39.0¡ß±ü¹Ô18.6cm
ºà¼Á¡§Ý°¡Ê¼¿»Å¾å¤² ¥ªー¥×¥óÅÉÁõ¡Ë
¢¨·ÇºÜÆâÍÆ¤Ï2026Ç¯1·î»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨¤ª»È¤¤¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Î¿§Ì£¤È¸«¤¨Êý¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê©»öÁ´ÈÌ¡¦¥ê¥Õ¥©ー¥àÁêÃÌ²ñ¤âÆ±»þ³«ºÅ
Ê©ÃÅ¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ÎÂ¾¡¢Ê©»öÁ´ÈÌ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»öÊÁ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨´ü´ÖÃæ¿ï»þ³«ºÅ¡Ê»öÁ°¤Ë¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤´ÁêÃÌÆâÍÆ¤Ë¾Ü¤·¤¤Ã´Åö¼Ô¤¬¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ë
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û¾¾²°¶äºÂ7³¬ ¿ß»Ò²° Ã´Åö¡§¹¾¸¶
¡ÚÆ±»þ³«ºÅ¡Û7³¬ ¤ª¤ê¤Õ¤·¥®¥ã¥é¥êー¡Öµ§¤ê¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¡×
7³¬¤Î¤ª¤ê¤Õ¤·¥®¥ã¥é¥êー¤Ë¤Æ¡¢¡Öµ§¤ê¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¡×¤òÆ±»þ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¹©·Ýºî²È¤ä¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¿ß»Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÁÅý¤È¿·¤·¤µ¤òÊ»¤»»ý¤ÄÊ©ÃÅ¡¦°ÌÇ×¡¢Ê©¤µ¤Þ¤äÄ´ÅÙÉÊ¤Ê¤É¡¢Êë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦µ§¤ê¤ÎÉÊ¡¹¤òÅ¸¼¨ÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿ß»Ò²°¡Öµ§¤ê¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¡×
´ü¡¡´Ö¡§2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë-2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë
»þ¡¡´Ö¡§½éÆü¤ÏÃë12»þ³«¾ì¡¿ºÇ½ªÆü¤Ï¸á¸å5»þÊÄ¾ì
¢¨±Ä¶ÈÆü¡¦±Ä¶È»þ´Ö¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¾¾²°¶äºÂ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È(https://www.matsuyaginza.com/jp/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
²ñ¡¡¾ì¡§¾¾²°¶äºÂ7³¬¤ª¤ê¤Õ¤·¥®¥ã¥é¥êー