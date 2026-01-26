¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿·ÁÇºà¡ª¡Ö¾®¤µ¤¯±¿¤ó¤ÇÂç¤¤¯»È¤¦¡×¼ÂÍÑ¿·°Æ¿½ÀÁÃæ¤ÎÆâ¾È¼°¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¿¥ó¥É ¡ÚÉ÷²í FU-GA¡Û
¥ï¥èー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÏÂÁÒ ÂçÊå¡¢°Ê²¼¡Ö¥ï¥èー¡×¡Ë¤Ï¡¢¾®¤µ¤¯±¿¤ó¤ÇÂç¤¤¯»È¤¨¤ë¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿·ÁÇºà¡ÖÉ÷²í FU-GA¡×¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎLEDÆâ¾È¼°È¯¸÷¥Õ¥ìー¥à¤Ï´ÊÃ±¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤Ç¤¤ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¯¥êー¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤¯¤¿¤¿¤ó¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥óÀß·×¤Ë±è¤Ã¤Æ¹©¶ñ¤Ê¤·¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥¹¥¯¥êー¥ó¤òº¹¤·ÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤âÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£ÈÂÁ÷¥³¥¹¥Èºï¸º¡¢ÀßÃÖ¹©»öÉÔÍ×¡¢¹©¶ñÉÔÍ×¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ´ÊÃ±¡¢¥Ñー¥Ä¤Î·«¤êÊÖ¤·ÍøÍÑ¤Ç¥³¥¹¥Ñ¡¦¥¿¥¤¥Ñ¸þ¾å¤È´Ä¶ÇÛÎ¸¤Ë¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¿·ÁÇºà¤Ç¤¹¡£
¡ÚÉ÷²í¡¡FU-GA¡ÛÁÈ¤ßÎ©¤ÆÆ°²èURL¡§https://akiyamaworks.jp/led-idea-labo/index.html(https://akiyamaworks.jp/led-idea-labo/products/category/led_sign_category.html)¡¡¡¡
¾®¤µ¤¯±¿¤ó¤ÇÂç¤¤¯»È¤¦¡ª¡Ö¼«Î©¼°¥¹¥¿¥ó¥É¥¿¥¤¥×¡×¤È¡Ö¼«Î©¼°Ï¢·ë¥¿¥¤¥×¡×¤Î2¼ïÎà¤Ç¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¼«Í³ÅÙ³ÈÂç¡ª
¡ÚÉ÷²í FU-GA¡Û¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¤è¤ëÆâ¾È¼°LED¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÊÀ¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ç¤¹¡£Á°½Ò¡¢¸ÇÄê¥µ¥¤¥º»ÅÍÍ¤Î¡Ö¼«Î©¼°¥¹¥¿¥ó¥É¥¿¥¤¥×¡×¤È¡¢1mmÃ±°Ì¤Î¥µ¥¤¥º»ØÄê¤Ç¥ªー¥Àー¤Ç¤¤ë¡Ö¼«Î©¼°Ï¢·ë¥¿¥¤¥×¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¥¿¥¤¥×¡×¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥É¥¥ã¥êー¤Ç¤¤ë¥Ð¥Ã¥°¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤LEDÉÕ¤È¯¸÷¥Õ¥ìー¥à¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¥¹¥¯¥êー¥óËë¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ì¤Ð1ÂæÌó3Ê¬¤ÇÀßÃÖ´°Î»¤Ç¤¹¡£¡ÖÏ¢·ë¥¿¥¤¥×¡×¤Ï¡¢Å¸¼¨²ñ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤äÅ¹ÊÞ¤ÎÃÏ·¿¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Õ¥ìー¥à¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ì¤Ð¤É¤ó¤Ê¶õ´Ö¤âÁ¯¤ä¤ÇÌÀ¤ë¤¤¶õ´Ö¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¤â¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È°õºþ»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤Ç1ÅÀ¤«¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀ½ºî¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥ìー¥àÁÈ¤ßÎ©¤Æ»þ¤Î¥¹¥±¥ë¥È¥ó¥¤¥áー¥¸
Å¸¼¨²ñ¥Öー¥¹Å¸³«¥¤¥áー¥¸
¹©¶ñ¤¤¤é¤º¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ²ÄÇ½¤Ê¡ÖËÉÙ¤Ê¥Ñー¥Ä¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤â²ÄÇ½¡ª
¡ÚÉ÷²í FU-GA¡Û¼«Î©¼°Ï¢·ë¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¥¬¥Á¥ã¼õ¤±»ÅÍÍ¤Î¥Õ¥ìー¥à¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¥â¥Ë¥¿ーÀßÃÖ¤ÎÂ¾¡¢¾¦ÉÊ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÍÑ¤ÎÃªÈÄ¤ä¥Ï¥ó¥¬ーÄÄÎóÍÑ¥¹¥Æー¤âÁÈ¤ß¹þ¤ß²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Çä¾ì¤Î¾ïÀß±é½Ð¤ÎÂ¾¡¢¥³ー¥Êー²½¤ä¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥·ー¥º¥ó½ªÎ»¸å¡¢¥Õ¥ìー¥à¤ä³Æ¼ï¥Ñー¥ÄµÚ¤Ó¥¹¥¯¥êー¥ó¤ÏÊ¬²ò¤·¤Æ¾Ê¥¹¥Úー¥¹¤ÇÊÝ´É¤Ç¤ºÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ëÀ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤¿¿·ÁÇºà¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥ìー¥àÁÈ¤ßÎ©¤Æ»þ¤Î¥¹¥±¥ë¥È¥ó¥¤¥áー¥¸
Å¹ÊÞ¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤Î³èÍÑ¥¤¥áー¥¸
¡ÚÉ÷²í¡¡FU-GA¡Û¤Î¼ê·Ú¤µ¡¿ÌÀ¤ë¤µ¡¿ÈÆÍÑÀ¤òÀ§Èó¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¼Â»Ü¾ì½ê¡§ÊÀ¼Ò¥ï¥èー³ô¼°²ñ¼Ò ËÜ¼Ò(ÅìµþÅÔ ÂæÅì¶è¡¡Â¢Á°¡¡1-8-2) Ëô¤Ï¸æ¼Ò¤Ë¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüÄø¡§2026Ç¯2·î2Æü¡Ê·î¡Ë°Ê¹ß ¤´Í½Ìó½ç¤Ç¿ï»þ¡£
¢£¤ªÌä¹ç¤»¡§É÷ÈÁ¥Áー¥à °¸¤Æ
ÅÅÏÃ¡§03-3866-1933¡¡¡¡mail¡§fu-han@wayo.co.jp
¡Ö¥ï¥èー¤ÎLED¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×WEB¥µ¥¤¥È¡§https://akiyamaworks.jp/led-idea-labo/
¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿·ÁÇºà¡ÚÉ÷²í¡¡FU-GA¡Û¼«Î©¼°¥¹¥¿¥ó¥É¥¿¥¤¥×¡¡¡¡À½ÉÊ³µÍ×
¢£Ì¾¾Î¡§¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¿·ÁÇºà¡ÚÉ÷²í FU-GA¡Û
¢£·¿ÈÖ¡§¼«Î©¼°¥¹¥¿¥ó¥É¥¿¥¤¥×
¢£´ðËÜ»ÅÍÍ
À½ÉÊ¥µ¥¤¥º¡§W1,000 ¡ß H2,000 ¡ß D85mm
¼ýÇ¼¥Ð¥Ã¥°¡§W380 ¡ß H200 ¡ß L1,180mm
ËÜÂÎ½ÅÎÌ¡§8.5kg
ºà¼Á¡§¥¢¥ë¥ß¹ç¶â6065-T3
¿§¡§¥·¥ë¥Ðー(¥Õ¥ìー¥à)
ÅÅ¸»¡§AC100～240V
¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§88W(LED¥é¥¤¥È)
¿ä¾©¥á¥Ç¥£¥¢(¥¹¥¯¥êー¥óÀ¸ÃÏ)¡§DS¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È
Ç§¾Ú¡§PSE¡¿CE¡¿RoHS
¥ï¥èー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ï¥èー¤Ï¡¢»Ô¾ìÄ´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³µÚ¤Ó¡¢ÈÎÇäÂ¥¿Ê¤Î´ë²è¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢POP¹¹ð¤äÈÎÂ¥¥Äー¥ë¤ÎÀ½ºî¤ò¹Ô¤¦SP¡Ê¥»ー¥ë¥¹¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡Ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Ç¤¹¡£¹¹¤Ë¤Ï¡¢¼«¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÎÇäÂ¥¿ÊÍÑ»ñºà¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦À½Â¤¤ò¹Ô¤¦¥áー¥«ーµ¡Ç½¤âÍ¤·¡¢ÈÎÇäÂ¥¿Ê¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¶ÈÌ³¤ò¼«¼ÒÆâ¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×SP¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤È¤·¤Æ¡¢ÁÏ¶È43¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡ÈÇä¤ì¤ë¡É¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û¡¡
¼ÒÌ¾¡§¥ï¥èー³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÂ¢Á°1-8-2
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§SP¥Äー¥ë¤Î³«È¯¡¦Àß·×¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¢SP´ë²è¤ÎÀ©ºî¡¦±¿±Ä¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
HP¡§https://www.wayo.co.jp/