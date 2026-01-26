¥µ¥Ëー¥µ¥¤¥É¥¢¥Ã¥×¥°¥ëー¥×¡¢PR Tech¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î¥Ó¥ë¥³¥à¤ÎÁ´³ô¼°¤ò¼èÆÀ
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥Ëー¥µ¥¤¥É¥¢¥Ã¥×¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼¡¸¶±Ù»Ò¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢PR Tech(R)¤ò¼´¤ËÅý¹ç·¿PR¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÅù¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ó¥ë¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò·óCEO¡§ÂÀÅÄ¼¢¡Ë¤Î³ô¼°¼èÆÀ¤òÄÌ¤¸¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥ë¥³¥à¤¬Í¤¹¤ë¥Çー¥¿¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ëPR¤ÎÊñ³çÅª¤Ê»Ù±çÂÎÀ©¤È¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤¬¶¯¤ß¤È¤¹¤ëPRÈ¯ÁÛ¤ò¼´¤È¤·¤¿¹ÈÏ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤ä¼Ò²ñ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê²ÝÂê¤Ë±þ¤¨¤ëPR¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÎ°è¤Î³ÈÄ¥¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê
Åö¼Ò¤Ï¡¢ÃæÄ¹´ü·Ð±ÄÊý¿Ë¡ÖÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿ÀïÎ¬Êý¿Ë¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢¼çÎÏ¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤È¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÎÎ°è¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¶áÇ¯¡¢PR¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®²Ì¤Î²Ä»ë²½¤ä¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÀïÎ¬Àß·×¡¦²þÁ±¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤Î½ÅÍ×À¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ´üÊý¿Ë´ü´Ö¤Î½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¡¢PR¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î²ÁÃÍ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤¬Åö¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ëµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÌÜÅª
¥Ó¥ë¥³¥à¤Ï¡¢¹ÊóÉô¸þ¤±SaaS¡ÖPR Analyzer(R)¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼«¼Ò³«È¯¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ä¡¢ÇÞÂÎ¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡Ö·î´©¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Çー¥¿¡×¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢Åý¹ç·¿PR¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¡¢¥Çー¥¿¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÇPR¤Î¹âÅÙ²½¤È¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ëPR Tech¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥ë¥³¥à¤Î»²²è¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Î¡ÖPR Analyzer¡×¤òÄÌ¤¸¤¿¥Çー¥¿³èÍÑ¤ÎÃÎ¸«¤È¡¢Åö¼Ò¤ÎPRÈ¯ÁÛ¤ò¼´¤È¤·¤¿¹ÈÏ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢PR¶ÈÌ³¤Î¼Â¹Ô¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¸ú²ÌÂ¬Äê¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ó¥ë¥³¥à¤Î´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Åö¼Ò¤Î»ö¶È¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¯¡¢Âç¤¤Ê¥·¥Ê¥¸ー¤ÎÁÏ½Ð¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¥Ó¥ë¥³¥à¤Î»²²è¤òµ¡¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÅö¼Ò¤Î´ûÂ¸¥µー¥Ó¥¹¤È°ìÂÎÅª¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó°ÆÎÏ¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿Íºâ¸òÎ®¤ä¥°¥ëー¥×²£ÃÇ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢ÃÎ¸«¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Î¶¦Í¤òÄÌ¤¸¤¿Åý¹ç¸ú²Ì¤ÎºÇÂç²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼çÎÏ¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¿Þ¤ê¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë·Ò¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥Ëー¥µ¥¤¥É¥¢¥Ã¥×¥°¥ëー¥× ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¼¡¸¶±Ù»Ò ¥³¥á¥ó¥È
¥Ó¥ë¥³¥à¤Ï¡¢Áí¹ç·¿PR¡ß¥Çー¥¿¡ß¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥Ó¥ë¥³¥à¤ò¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤È¤·¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ëー¥µ¥¤¥É¥¢¥Ã¥×¥°¥ëー¥×¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡Ö¤¿¤Î¤·¤¤¤µ¤ï¤®¤ò¤ª¤³¤·¤¿¤¤¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢PR¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÎÏ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥½ー¥·¥ã¥ë¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¤´±ï¤òµ¡¤Ë¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¡¢¥Ó¥ë¥³¥à¤Î»ý¤ÄÃÎ¸«¤ä¤½¤Î¶¯¤ß¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö¼Ò¤ÎPR¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î²ÁÃÍ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥°¥ëー¥×°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥Ó¥ë¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò·óCEO ÂÀÅÄ¼¢ ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥µ¥Ëー¥µ¥¤¥É¥¢¥Ã¥×¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¥Ó¥ë¥³¥à¤Ï¡¢PR Tech¤ò¼´¤Ë¸ÜµÒ¤Î»ö¶È¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤ò·Ç¤²¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè22Ç¯´Ö¡¢Ãå¼Â¤ÊÀ®Ä¹¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ëー¥µ¥¤¥É¥¢¥Ã¥×¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢PR¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼´¤Ë»ö¶ÈÎÎ°è¤ò³ÈÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ò²ñ¤ä¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÊÑ²½¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î°ì´Ó¤·¤¿·Ð±Ä»ÑÀª¤Ë¡¢¶¯¤¤¶¦´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î»²²è¤òµ¡¤Ë¡¢Åö¼Ò¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿PR Tech¤ÎÃÎ¸«¤È¡¢Æ±¥°¥ëー¥×¤¬»ý¤ÄÈ¯ÁÛÎÏ¤ä¼Â¹ÔÎÏ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢PR¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î²ÁÃÍ¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤È¼Ò²ñ¤ÎÁ°¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê»ëºÂ¤ÇÄ©Àï¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ó¥ë¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×
¥Ó¥ë¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Åý¹ç·¿PR¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿PR¸ú²ÌÂ¬Äê¥Äー¥ë¡ÖPR Analyzer¡×¡¢¹ñÆâÍ£°ì¤Î¹¹ðÇÞÂÎ¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡Ö·î´©¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Çー¥¿¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎPR Tech¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£¥Çー¥¿¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢»ö¶È¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹Êó¡¦PR³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖPR Tech¡×¡¢¡ÖPR Analyzer¡×¤Ï¥Ó¥ë¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¼ÒÌ¾ ¡¡ ¡¡¡§¥Ó¥ë¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡¡
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ6-2-31
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò·óCEO ÂÀÅÄ ¼¢¡Ê¤ª¤ª¤¿ ¤·¤²¤ë¡Ë¡¡
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2003Ç¯10·î8Æü
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.bil.jp/