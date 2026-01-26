ÅìµþÈ¬²¦»ÒÈ¯¤Î¥¸¥ó¡í¿éðË∼sui-ai~wet Gin¡í¤¬¡¢±Ñ¹ñ¤ÎÀ¤³¦Åª¼òÎà¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¶â¾Þ¤ò³ÍÆÀ
È¬²¦»Ò»Ôºß½»¹â¹»À¸¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Èsaori¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó
¼õ¾Þ¾¦ÉÊ | ¿éðË ∼sui-ai~ wet Gin 40%12¼ï¤Î¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¤ËÈ¬²¦»Ò»º·¬¤ÎÍÕ¹á¤ë¥¸¥ó
ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¤ÎÈ¬²¦»ÒCraft liqueur¡ÊÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô/ÂåÉ½¡§ÅçÂ¼¡¡¸ç¡Ë¤¬À½Â¤¤¹¤ë¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥ó¡£
¹ñ»º¥Ôー¥È¤ÇßîÀ½¤Ë¤·¤¿¥¸¥å¥Ë¥Ñー¥Ù¥êー¤ò3Æü´ÖÂçÎÌ¤Ë¥¹¥Æ¥£ー¥Ô¥ó¥°¡£
¤½¤Î¸å12¼ïÎà¤Î¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¤ä¡¢È¬²¦»Ò»º·¬¤ÎÍÕ¡¢¥Ïー¥Ö¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ëË§¹á¾øÎ±¿å¤ò¿µ½Å¤Ë²Ã¤¨¤ë¡ÖµÕÅ¾¤ÎÈ¯ÁÛ¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¥É¥é¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¦¥§¥Ã¥È¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥ó¡£
²Æ¤ÎÄ«¡¢¹âÈø»³¤Ë¹ß¤ê¤ëðË¤ò¡Ö¹âÈø¤Î¿éðË¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¡£
¶Ø¼òË¡»þÂå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ð¥¹¥¿¥Ö¥¸¥ó¤È¡¢µÕÅ¾¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ë¤è¤ë¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¾øÎ±¿å¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¿¼¤¯Í¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò¼Â¸½¡£
È¬²¦»ÒÈ¬·Ê¤Î°ì¤Ä¡Ö¹âÈø¤Î¿éðË¡×¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ìÃÂÀ¸¤·¤¿"wet Gin"¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤Ï¡¢¿·À¤Âå¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥ó¤Î¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¡¢ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥ß¥Ë¥Þ¥àÀ½Â¤½êÆÈ¼«¤ÎÀ½Ë¡¡£
¿³ºº°÷ÁíÉ¾¡Ö¹á¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤ÎÎ¾Êý¤Ç¡ØÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¡Ù¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô¤¬40¡ó¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¥«¥¯¥Æ¥ë¥Ùー¥¹¤ËºÇÅ¬¤À¡×
ÆâÍÆÎÌ : 500ml
¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô : 40ÅÙ
²Á³Ê : 2,970±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊURL : https://www.hatiouji-craft-liqueur.com/cont2/main.html
¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é : https://craftliqueur.base.shop/
Gin liqueurÉôÌç
¹ñÆâ´ë¶ÈÍ£°ì¤Î¼õ¾Þ!!
¥¸¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¿ー¥º¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡ÖThe Gin Masters 2025¡×
¡ÖThe Gin Masters¡×¤Ï¡¢The Spirits Business»ï¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥¸¥ó¤¬¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤Þ¤¹¡£¿³ºº°÷¤Ï¶È³¦¤ÎÀìÌç²È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢À½ÉÊ¤Î¹á¤ê¡¢Ì£¤ï¤¤¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢Áí¹çÅª¤ÊÉÊ¼Á¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¸·³Ê¤ËÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
URL: https://www.thespiritsbusiness.com/2025/12/the-gin-masterers-2025-second-tasting-results/
È¬²¦»ÒCraft liqueur
2024Ç¯6·î¡¢ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¤Ë¤ÆÁÏ¶È¡£¥Þ¥¤¥¯¥í¥ß¥Ë¥Þ¥àÀ½Â¤½ê¤Î¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë»ö¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¥¯¥é¥Õ¥È¡¦¥¸¥ó¡¢¥ê¥¥åー¥ë¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤òÄÌ¤·¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Õー¥É¥Äー¥ê¥º¥à¤Ø·Ò¤¬¤ë³èÆ°¤òº£¸å¤â¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖBarÍÎ¼ò¹Í¡×¡ÖBarÍÎ¼ò¹ÍAbe¡×¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤¬Â¤¤ë¡¢¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¡¦¥ê¥«ー¹©Ë¼¡£
2025Ç¯4·î¡ÖThe Asian Spirits Masters 2025¡×mulberry&hops 28% ¥´ー¥ë¥É³ÍÆÀ¤ËÂ³¤¯¡¢Æ±Ç¯¤Ç¤Î¼õ¾Þ¡£
¡Ö¹âÈø¤Î¿éðË¡×
È¬²¦»Ò»º·¬¤ÎÍÕ
À½Â¤½ê¤Ï1k¥¢¥Ñー¥È¤Î°ì¼¼
À½Â¤½ê½êºßÃÏ : ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»ÔËüÄ®99-8ÉÙ»Î¥³ー¥Ý101
ÂåÉ½ : ÅçÂ¼¡¡¸ç
ÀßÎ© : 2024Ç¯6·î
¶ÈÌ³ÆâÍÆ : ¥¯¥é¥Õ¥È¡¦¥¸¥ó¡¢¥ê¥¥åー¥ë¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¢È¬²¦»Ò»ÔÃÏ°è¿¶¶½»ö¶È
¥Ûー¥à¥Úー¥¸ : https://www.hatiouji-craft-liqueur.com/
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à : https://www.instagram.com/hachiouji.craft.liqueur?igsh=MWY1ajFzd2JkanpjNw==