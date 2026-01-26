¡ÖASEAN¿Íºà°éÀ®¾©³Ø¥Ñー¥È¥Êー¥º»Ù±ç¡ÊAHEAD50¡Ë¡×¤ÎÂè4¿ØË¬ÆüÃÄ¡Ê·×8Ì¾¡Ë¤¬ÍèÆü¤·¤Þ¤¹¡£
ASEAN»öÌ³¶É´´Éô¿¦°÷Ë¬ÆüÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²ó¤ÎË¬Ìä¤Ï¡¢¿©ÎÁ¡¦ÇÀ¶È¡¦ÎÓ¶ÈÊ¬Ìî¤Î²ÝÂê²ò·è¡¢ASEANÅý¹ç¤Î¿ä¿Ê¡¢¤½¤·¤Æ³«È¯³Êº¹¤ÎÀ§Àµ¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ASEAN»öÌ³¶É¤Î FAFD²Ý¡Ê¿©ÎÁ¡¦ÇÀ¶È¡¦ÎÓ¶È²Ý¡§Food, Agriculture and Forestry Division¡Ë ¤È IAI & NDG²Ý¡ÊASEANÅý¹ç¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡¦³«È¯³Êº¹À§Àµ²Ý¡§Initiatives for ASEAN Integration and Narrowing Development Gap Division¡Ë ¤¬¼çÆ³¤·¡¢ÆÃ¤Ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¡¢¥é¥ª¥¹¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þー¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡ÊCLMV½ô¹ñ¡Ë¤ª¤è¤ÓÅì¥Æ¥£¥âー¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë³«È¯³Êº¹¤ÎÀ§Àµ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜÅª¤Ï¡¢ASEAN¤Î¿©ÎÁ¡¦ÇÀ¶ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿ÁÈ¿¥Ç½ÎÏ¤Î¶¯²½¤Ç¤¹¡£
Ë¬ÆüÃÄ¤Ï AHEAD50¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÇÀ¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î±þÍÑ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»ñ¸»³«È¯¡¦´ÉÍý¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤òÃµµá¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¡¢½Û´Ä·¿¡¦¥°¥êー¥ó·ÐºÑ¡¢»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Î¶âÍ»¥á¥«¥Ë¥º¥à¤È¤¤¤Ã¤¿ÀïÎ¬Åª¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµÄÏÀ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¡¢¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡¢À¯ºö¸¦µæµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ë¬Ìä¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ëÀìÌçÃÎ¼±¤ä¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤Ï¡¢ASEAN°èÆâÁ´ÂÎ¤Ç¤ÎÊñÀÝÅª¤ÊÀ®Ä¹¤È¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡Ê¶¯ð×À¡Ë¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ®½Å¤Ê»ñ¸»¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê»²¹Í¡ËASEAN¿Íºà°éÀ®¾©³Ø¥Ñー¥È¥Êー¥º»Ù±ç¡ÊAHEAD50¡Ë
¡¡ÆüËÜASEANÍ§¹¥¶¨ÎÏ50¼þÇ¯¤ò·Àµ¡¤Ë³«»Ï¤·¤¿¾·¤Ø¤¤»ö¶È¡£
ASEAN»öÌ³¶ÉÅù¤ÎÍË¾¤Ê¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯ºö¡¦À©ÅÙ¡¦Î©¾ìÅù¤Ë¤Ä¤³Ø¤Öµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢
¿Íºà°éÀ®¤òÄÌ¤¸¤ÆASEAN»öÌ³¶É¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¤È¤Î±ß³ê¤Ê¶¨ÎÏ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/pressit_000001_02301.html
