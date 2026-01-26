¡Ú¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡Û¶µ°éAI»þÂå¤Î¡Èº®ÆÙ¡É¤È¤É¤¦ÂÐÖµ¤¹¤ë¤« ～¶µºà¼«Æ°À¸À®¡¦É¸½à²½¡¦À¤³¦Æ°¸þ¤òÆÉ¤ß²ò¤¯ÆÃÊÌ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹
¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/46194/
À¸À®AI¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢¶µºà¤ò¼«Æ°À¸À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¶µºà¤ÎÎÌÅª³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢¡Ö¤É¤Î¶µºà¤Ç¡¢²¿¤¬³Ø¤Ù¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦º®ÆÙ¤¬À¸¤¸¡¢¶µºà¤ÎÉÊ¼Á´ÉÍý¤äÀß·×¤Î¤¢¤êÊý¤¬¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¶µ°éAI»þÂå¤Î¡Èº®ÆÙ¡É¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
1995Ç¯ÁÏ¶È¡¢30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÆüËÜ½é¤Îe¥éー¥Ë¥ó¥°ÀìÌç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó´ë¶È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Ê¥ì¥Ã¥¸¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¤Ï¤¬¹°ÌÀ¡Ë¤Ï¡¢1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Ê¥ì¥Ã¥¸ ¿·½Õ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹2026¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ¹Ö±é¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤´¹¥É¾¤ò¼õ¤±¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¶µ°éAI»þÂå¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤òÂª¤¨¡¢Àß·×¡¦À©¸æ¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¼¡¤Î°ì¼ê¤ò¹Í¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
Â¿¿ô¤Î¹Ö±é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶µ°éÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI³èÍÑ¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£´ðÄ´¹Ö±é
¡ÖAI¤¬º¬ËÜ¤«¤éÊÑ¤¨¤ë¶µ°é¸¦½¤¤ÎÌ¤Íè¡×
DK¤Îº£Ç¯¤ÎÅ¸Ë¾¤È¶µºàAI¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Ê¥ì¥Ã¥¸
ÂåÉ½¼èÄùÌòCOO
µÈÅÄ ¼«Í³»ù
¢£ÆÃÊÌ¹Ö±é
¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ÎÄó°Æ
¡Ö¶µºàAI¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î3¤Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Ê¥ì¥Ã¥¸
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
¤Ï¤¬ ¹°ÌÀ
¢£¾·æÛ¹Ö±é
¡ÖAI¤Ë¤è¤ë¶µ°éDX¤È¶µ°éµ»½ÑÉ¸½à¤ÎÀ¤³¦ºÇ¿·Æ°¸þ¡×
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ1EdTech¶¨²ñ
¡¡±¿±Ä°Ñ°÷²ñ Éû°Ñ°÷Ä¹¡¿µ»½Ñ°Ñ°÷²ñ Éû°Ñ°÷Ä¹
¿Á Î´Çî »á
¤³¤ÎÂ¾¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¼ÂÎã¤È¤·¤Æ¡¢
³¤³°¤Ç¤Î¶µºàºîÀ®¼«Æ°²½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã¡¢ºÇ¿·¤Î¸¦µæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿·½Õ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹2026 ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿® ³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/12383/table/1362_1_bf18ab348d895d83e9dfa6a187ab7f7f.jpg?v=202601261051 ]
■株式会社デジタル・ナレッジについて
¶µ°é¤Ë´Ø¤¹¤ëÌ´¤ÈÁÛ¤¤¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¡È³Ø¤Ó¤Î²Í¤±¶¶¡È¤È¤Ê¤ê¡¢³Ø½¬´Ä¶¤òÁÏÂ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢¶µ°éµ¡´Ø¤ä¸¦½¤ÉôÌç¤Ë¤¢¤ë¡ÖÃÎ¼±¡Ê¥Ê¥ì¥Ã¥¸¡Ë¡×¤ò¤è¤ê¸úÎ¨Åª¡¦¸ú²ÌÅª¤ËÎ®ÄÌ¤µ¤»¤Æ¼õ¹Ö¼Ô¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤ÃÎ¼±¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¤³¤ì¤¬ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Îe¥éー¥Ë¥ó¥°ÀìÌç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Ù¥ó¥Àー¤Ç¤¢¤ë»ä¤¿¤Á¤ÎÀÕÇ¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ »ä¤¿¤Á¤Ï¶µ°éµ¡´ØÍÍ¡¦¸¦½¤ÉôÌçÍÍ¤ÈÆ±¤¸»ëÅÀ¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢IT¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤è¤êÎÉ¤¤¶µ°é¤ò¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¾ ¾Î¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Ê¥ì¥Ã¥¸
½êºßÃÏ¡§¢©110-0005 ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî5ÃúÌÜ3ÈÖ4¹æ e¥éー¥Ë¥ó¥°¡¦¥é¥Ü ½©ÍÕ¸¶
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¤Ï¤¬ ¹°ÌÀ¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌòCOO µÈÅÄ ¼«Í³»ù
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§1995Ç¯12·î20Æü
URL: http://www.digital-knowledge.co.jp/
TEL¡§03-5846-2131(ÂåÉ½)
¡¡¡¡¡¡050-3628-9240(Æ³Æþ¤´ÁêÃÌÁë¸ý)
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à: https://www.digital-knowledge.co.jp/inquiry/