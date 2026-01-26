¡Ö¤Û¤É¤è¤¤³¹¡¢¤Û¤É¤è¤¤ÅÄ¼Ë¡×°ËËüÎ¤¤Ç¡ÈÊë¤é¤·¡É¤ò»î¤¹½µËö¡Ã¡Ú»²²ÃÈñ3,000±ß¡Û¿©»öÉÕ¤1Çñ2Æü °Ü½»ÂÎ¸³¥Ä¥¢ー¡ÊÇîÂ¿È¯Ãå¡Ë
¡Ú¿½¹þÄùÀÚ¡Û2026Ç¯2·î6Æü(¶â)
¡ÚÊç½¸¿Í°÷¡Û 10À¤ÂÓ25Ì¾¡ÊºÇ¾¯ºÅ¹Ô¡§5À¤ÂÓ10Ì¾¡Ë
¢¨±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¡¢2·î13Æü(¶â)¤Þ¤Ç¤Ë·ë²ÌÄÌÃÎ
¡Ú¿½¹þURL¡Ûhttps://peatix.com/event/4791437
¡Ú³«ºÅÆü¡Û 2026Ç¯3·î7Æü(ÅÚ)~8Æü(Æü) 1Çñ2Æü
¡ÚÈ¯ÃåÃÏ¡Û JRÇîÂ¿±Ø¡ÊÃÞ»ç¸ý¡Ë½¸¹ç¡¿ÇîÂ¿±ØÃå¤Ç²ò»¶
¡Ú»²²ÃÂÐ¾Ý¡Û¡¦°ËËüÎ¤»Ô¤Ë°Ü½»¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¦¤Þ¤¿¤ÏÃÏÊý°Ü½»¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¢¨º´²ì¸©ºß½»¤ÎÊý¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤Û¤É¤è¤¤³¹¡¢¤Û¤É¤è¤¤ÅÄ¼Ë¡×°ËËüÎ¤¤Ç¡ÈÊë¤é¤·¡É¤ò»î¤¹
¡¦ °ËËüÎ¤¤ÎÊë¤é¤·¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò1Çñ2Æü¤ÇÂÎ´¶
¡¦ ÀèÇÚ°Ü½»¼Ô¤ÎËÜ²»¤¬Ê¹¤±¤ëºÂÃÌ²ñ¡¦¸ÄÊÌÁêÃÌ
¡¦ ÃÏ¸µ¿©ºà¤Î¿©»ö¡¢¾Æ¤ÊªÊ¸²½¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ê´Ä¶¤òÂÎ¸³
¡¦ ÇîÂ¿¤«¤éÊÒÆ»Ìó1»þ´Ö40Ê¬¤Î¹¥¥¢¥¯¥»¥¹¤ò³ÎÇ§
¡¦ »²²ÃÈñ3,000±ß(Âç¿Í)¤Ç½ÉÇñ¡¦¿©»ö¡¦ÂÎ¸³¤¹¤Ù¤Æ¹þ¤ß
¢£ °ËËüÎ¤»Ô¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê³¹?
°ËËüÎ¤»Ô¤Ï¡¢ËÌÉô¶å½£¤ÎÀ¾Éô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¿Í¸ýÌó51,000¿Í¤Î"¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥º"¤Î³¹¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¡Û
¡¦ÇîÂ¿¤«¤é¼Ö¤ÇÌó90Ê¬¡¢º´²ì»Ô¤«¤éÌó40Ê¬¤Î¹¥Î©ÃÏ ¡¦Ê¡²¬ÅÔ»Ô·÷¤Î¥Ù¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ
¡ÚÊ¸²½¡¦¿©¡Û
¡¦¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¡Ö°ËËüÎ¤¾Æ¡×400Ç¯¤ÎÎò»Ë ¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö°ËËüÎ¤µí¡×¡Ö°ËËüÎ¤Íü¡×¤Ê¤É¿©¤âË¤« ¡¦»³¿å²è¤Î¤è¤¦¤Ê·Ê´Ñ¤¬¹¤¬¤ë¡ÖÈëÍÒ¤ÎÎ¤ ÂçÀîÆâ»³¡×
¡Ú»Ò°é¤Æ¡¦Æ¯¤¯´Ä¶¡Û
¡¦Â¿ÍÍ¤ÊÊÝ°é¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡ ¡¦¼ã¤¤À¤Âå¤¬°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤Î½¼¼Â
¢ª¡ÖÅÄ¼Ë¤¹¤®¤º¡¢ÅÔ²ñ¤¹¤®¤º¡×¤òµá¤á¤ëÊý¤ËºÇÅ¬¤Ê´Ä¶¤Ç¤¹
°ËËüÎ¤»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª
¤³¤³¤í¤ò°é¤àÇÀ²ÈÌ±½É¡§¡Ö°ËËüÎ¤»Ô¥°¥êー¥ó¥Äー¥ê¥º¥à¥¬¥¤¥É¡×¤â¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤
https://imari-kankou.com/gt_guide/book/
¢£ ½¼¼Â¤Î2Æü´Ö¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡Ú1ÆüÌÜ¡ÛÇîÂ¿±Ø
¡Ö¤¯¤¹¤¤ÎÅÎ ¥«¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×Wellness ¥×¥ìー¥È
9:00È¯ ¢§ ÇîÂ¿±Ø¤«¤éÂßÀÚ¥Ð¥¹¤Ç°ËËüÎ¤¤Ø(Ìó1»þ´Ö40Ê¬)
10:50 °ËËüÎ¤ÅþÃå¡¦¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó
12:00 ¡Ö¤¯¤¹¤¤ÎÅÎ ¥«¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤ÇÃë¿©(ÃÏ¸µ¿©ºà)
µ¨Àá¤ÎÌîºÚ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·¤¿ Wellness ¥×¥ìー¥È
13:30 ·ò¹¯Ãã¤Å¤¯¤êÂÎ¸³ ¢¨¤ªÅÚ»ºÉÕ¤
15:00 ¡ÖÈëÍÒ¤ÎÎ¤ ÂçÀîÆâ»³¡×¼«Í³»¶ºö
»³¿å²è¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷·Ê¤È¾Æ¤ÊªÊ¸²½¤òËþµÊ
18:00 Ì±Çñ¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡¦Í¼¿©
¡Ú2ÆüÌÜ¡Û
09:00 ÀèÇÚ°Ü½»¼Ô¤È°ì½ï¤Ë³¹½ä¤ê
¼ÂºÝ¤ÎÀ¸³è·÷¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢°Ü½»¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÊ¹¤±¤ëµ®½Å¤Ê»þ´Ö
11:00 ÀèÇÚ°Ü½»¼Ô¤È¤ÎºÂÃÌ²ñ&¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ
¡Ö»Å»ö¤Ï?¡×¡Ö»Ò°é¤Æ¤Ï?¡×ÉÔ°Â¤äµ¿Ìä¤òÄ¾ÀÜ²ò¾Ã
12:30 »ÔÆâ¤ÎÏ·ÊÞÅ´ÈÄ¾Æ¤²°¤ÇÃë¿©
14:00 ½Û´Ä·¿ÇÀ¶È¤Î»ë»¡&Ê¿»ô¤¤Íñ¥×¥ê¥ó»î¿©
14:30 Æ»¤Î±Ø¤Ç¤ªÇã¤¤ÊªÂÎ¸³
15:00 °ËËüÎ¤½ÐÈ¯
16:40 ÇîÂ¿±ØÃå¡¦²ò»¶
¢£ ¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡Ö°Ü½»¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡ÖÅÄ¼ËÊë¤é¤·¤ËÆ´¤ì¤ë¤¬¡¢ÉÔÊØ¤¹¤®¤ë¤Î¤ÏÉÔ°Â¡×
¡Ö°Ü½»¼Ô¤ÎËÜ²»¤òÊ¹¤¤¤Æ¤«¤éÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¡×
¡Ö»Ò°é¤Æ´Ä¶¤¬À°¤Ã¤¿ÃÏÊýÅÔ»Ô¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÖÊ¡²¬¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤°Ü½»Àè¤ò¸¡Æ¤Ãæ¡×
¢ª ¤³¤Î¥Ä¥¢ー¤Ê¤é¡¢1Çñ2Æü¤Ç"°ËËüÎ¤¤ÎÊë¤é¤·"¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢£ »²²ÃÈñ(°ËËüÎ¤°Ü½»»Ù±ç»ö¶È½õÀ®¶âÅ¬ÍÑ)
¡¦Âç¿Í(Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å): 3,000±ß
¡¦¾®³ØÀ¸: 2,000±ß
¡¦Ì¤½¢³Ø»ù: 1,000±ß
¡Ú»²²ÃÈñ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¡Û
ÇîÂ¿-°ËËüÎ¤ ±ýÉü¥Ð¥¹Âå(ÂßÀÚ¥Ð¥¹) ½ÉÇñÂå(Ì±Çñ1Çñ) ¿©»ö4²ó(Ä«¿©1²ó/Ãë¿©2²ó/Í¼¿©1²ó) ·ò¹¯Ãã¤Å¤¯¤êÂÎ¸³Âå Åº¾è°÷¡¦°Ü½»¼Ô¥Ð¥¹¥¬¥¤¥ÉÆ±¹Ô
¡Ú¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Î¹¹Ô·ÀÌó¸å~8ÆüÁ°¤Þ¤Ç: ÌµÎÁ
7ÆüÁ°~Á°Æü: Î¹¹ÔÂå¶â¤Î30-40%
ÅöÆü: Î¹¹ÔÂå¶â¤Î50-100%
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¿½¹þ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢£ ½ÉÇñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°ËËüÎ¤»ÔÆâ¤ÎÌ±Çñ»ÜÀß(Î¹´Û¶Èµö²Ä¼èÆÀºÑ¤ß)¤Ë¤Æ½ÉÇñ¡£ÃÏ¸µ¤Î²¹¤«¤¤¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤È²ÈÄíÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¨½ÉÇñ»ÜÀß¤Ï»öÌ³¶É¤ÇÁªÄê(»ÜÀßÌ¾¤Î»ØÄêÉÔ²Ä)
¢¨Á´11»ÜÀß¤Ïº´²ì¸©¤ÎÎ¹´Û¶Èµö²Ä¤ò¼èÆÀ¤·¤¿°Â¿´»ÜÀß
¡¡Ì±½É»ÜÀßÌ¾¾Î¡¿Î¹´Û¶È¡Ê´Ê°×½É½ê¡Ëµö²ÄÈÖ¹æ
¡¡∟ ±¨Çñ»³Áñ¡Ê¤«¤é¤¹¤É¤Þ¤ê¤µ¤ó¤½¤¦¡Ë¡¿º´²ì¸©»ØÎá23°ËÊÝÊ¡Âè25¹æ
¡¡∟ Ì±½É ÃÝÎÓÄâ¡Ê¤Á¤¯¤ê¤ó¤Æ¤¤¡Ë¡¿º´²ì¸©»ØÎá24°ËÊÝÊ¡Âè23¹æ
¡¡∟ Á±¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¦¤¹¡Ê¤¼¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¦¤¹¡Ë¡¿º´²ì¸©»ØÎá25°ËÊÝÊ¡Âè20¹æ
¡¡∟ µ×Èþ¥Þ¥Þ¡Ê¤¯¤ß¤Þ¤Þ¡Ë¡¿º´²ì¸©»ØÎá27°ËÊÝÊ¡Âè5¹æ
¡¡∟ ¤Ç¤ó¤Ç¤ó¡¿º´²ì¸©»ØÎá28°ËÊÝÊ¡Âè6¹æ
¡¡∟ º´ÂåÉ±¤µ¤¯¤éÄâ¡¿º´²ì¸©»ØÎá¸µ°ËÊÝÊ¡Âè23¹æ
¡¡∟ ÃÈ¡Ê¤Î¤ó¡Ë¡¿º´²ì¸©»ØÎá¸µ°ËÊÝÊ¡Âè25¹æ
¡¡∟ ¤Õ¤ë¤µ¤È¥Ï¥¦¥¹¤µ¤Ã¤Á¤ã¤ó²È¡¿º´²ì¸©»ØÎá2°ËÊÝÊ¡Âè24¹æ
¡¡∟ ¤«¤Ö¤È¤¬¤Ë¡¿º´²ì¸©»ØÎá4°ËÊÝÊ¡Âè27¹æ
¡¡∟ ÀÅÇÈÁñ¡¿º´²ì¸©»ØÎá¸µ°ËÊÝÊ¡Âè30¹æ
¡¡∟ ÇÀ²ÈÌ±½É ¤¦¤á¤à¤é¡¿º´²ì¸©»ØÎá6°ËÊÝÊ¡Âè232¹æ
¢£ Êç½¸Í×¹à
¢£ ¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
¢§ º£¤¹¤°¿½¤·¹þ¤à
https://peatix.com/event/4791437
¤Þ¤¿¤Ï¡¢²¼µ¤Þ¤Ç¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚËÜ¥Ä¥¢ー¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÃÏ°è¤ß¤é¤¤ÁÏÂ¤ºâÃÄ
Mail: info@chiikimirai-souzou.jp
¼õÉÕ»þ´Ö: Ê¿Æü10:00-17:00
¡Ø¤Û¤É¤è¤¤³¹¡¡¤Û¤É¤è¤¤ÅÄ¼Ë¡¡»Ò°é¤Æ¤·¤ä¤¹¤¤¤Þ¤Á¡¡°ËËüÎ¤¡Ù
¿Í¸ý¸º¾¯¤Ï¡¢Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º´²ì¸©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¿Í¸ý¤¬Ç¯¡¹¸º¾¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¸ý¸º¾¯ÂÐºö¤È¤·¤Æº´²ì¸©¤Ç¤Ï¡¢°Ü½»¿ä¿Ê¼¼¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¸©³°¤«¤é¤Î°Ü½»¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ËËüÎ¤»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¤Þ¤Á¤òµó¤²¤Æ°Ü½»»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¸©¤ä»ÔÄ®¤Î»Ù±ç¤Ë¤è¤ë¸©³°¤«¤é¤Î°Ü½»¼Ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°Ü½»Àè¤È¤·¤Æ¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤ë¸©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°ËËüÎ¤»Ô¤Ï¡¢ËÌÉô¶å½£¤ÎÀ¾Éô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¿Í¸ýÌó51,000¿Í¤¬±Ä¤à¼«Á³Ë¤«¤Ê³¹¤Ç¤¹¡£¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¤Îµ»½Ñ¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡Ö°ËËüÎ¤¾Æ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö°ËËüÎ¤Íü¡×¤ä¡Ö°ËËüÎ¤µí¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃ»ºÉÊ¤Ê¤É¿©¤âË¤«¤Ê³¹¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤À¤Âå¤¬°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤ä¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊÝ°é¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¡¢»Ò°é¤Æ´Ä¶¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÃÏ°è¤ß¤é¤¤ÁÏÂ¤ºâÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÃÏ°è¤ß¤é¤¤ÁÏÂ¤ºâÃÄ¤Ï¡¢Ê¿À®30Ç¯¤ËÌ±´Ö´ë¶È¤Î´óÉÕ¤Ë¤è¤ê¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÎáÏÂ7Ç¯7·î4Æü¤Ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¿ä¿ÊºâÃÄ¡×¤«¤é²þ¾Î¤·¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î·ÁÀ®¤ÈË¤«¤ÊÃÏ°è¤ÎÌ¤ÍèÁÏÂ¤¤Ë¸þ¤±¤¿Éý¹¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¿¶¶½¤äÃÏ°è³èÀ²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ä¹ñÅù¤Î³Æ¼ïÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¸øÌ±Ï¢·È»ö¶È¤È¤·¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢Â¿¸À¸ì´Ñ¸÷¾ðÊóWeb¥µー¥Ó¥¹¡ØGuidoor(¥¬¥¤¥É¥¢)¡Ù¤Î±¿±Ä¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤äÃÏ°è¥Çー¥¿¤ò³è¤«¤·¡¢ÃÏ°è¤Î½ô²ÝÂê²ò·è¤ÈË¤«¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î·ÁÀ®¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¯ºöÄó°Æ¤ä»ö¶È»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢°ËËüÎ¤¸òÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò(º´²ì¸©°ËËüÎ¤»Ô)¤ÈÏ¢·È¤·¡¢°Ü½»ÂÎ¸³¥Ä¥¢ー¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÃÏ°è¤ß¤é¤¤ÁÏÂ¤ºâÃÄ
¡ÚË¡¿Í³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î: °ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÃÏ°è¤ß¤é¤¤ÁÏÂ¤ºâÃÄ
½êºßÃÏ: ¢©150-0047 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿À»³Ä®11-15 ¿ÀÃ«¥Õ¥©¥ì¥¹¥È3³¬
ÀßÎ©: Ê¿À®30Ç¯1·î5Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ: ÃÏ°èºÆÀ¸¡¦ÃÏÊýÁÏÀ¸»Ù±ç¡¢´Ñ¸÷¿¶¶½¡¢DX¿ä¿Ê¡¢°Ü½»Â¥¿Ê»Ù±ç
¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://chiikimirai-souzou.jp/