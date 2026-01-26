¡Ú¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î¡íÉÊ¼Á¡í¤òÅ°ÄìµÄÏÀ¡Û¹ñÆâ¡¦¹ñºÝ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎºÇÁ°Àþ¥×¥ì¥¤¥äー¤¬½¸·ë¡ÃCarbon Credits Journal Forum Session£±. ÅÐÃÅ¼Ô¤ò¾Ò²ð
¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ùー¥¹¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¡¦ÈÎÇä»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëGreen Carbon³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçËÌ½á¡¢°Ê²¼Green Carbon¡Ê¥°¥êー¥ó¥«ー¥Ü¥ó¡Ë¡Ë¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÆÃ²½¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÖCarbon Credits Journal Forum(https://green-carbon.co.jp/carbon-credits-journal-forum/)¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜForum¡Ë¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥àB7¥Ûー¥ë¡ÊÍ³ÚÄ®±ØÄ¾·ë¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ³°¤ÎÃ¦ÃºÁÇ¼çÍ×¥×¥ì¥¤¥äー500Ì¾°Ê¾å¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÌ¤Íè¤òËÜµ¤¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÉÊ¼Á¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¹ñºÝÇ§¾Úµ¡´Ø¤ÎGold Standard¡¢Verra¡¢¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¤È¤·¤Æ¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥µ¥Ýー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÉÊ¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÆ°¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜForum¤Ï»²²ÃÌµÎÁ¤Î¤¿¤á¡¢ºÇ¿·¤ÎÃ¦ÃºÁÇÆ°¸þ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¡¢Ã¦ÃºÁÇ´ë¶È¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢»²²Ã¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£¸å¤È¤â¹ë²ÚÅÐÃÅ¼ÔÍÍ¤ÎÂ³Êó¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://green-carbon.co.jp/carbon-credits-journal-forum/
¢¡¹ë²ÚÅÐÃÅ´ë¶È¾ðÊó¡Ê½çÉÔÆ±/·É¾ÎÎ¬¡Ë
Green Carbon³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊJAXA¡Ë¡¢Âçºå¥¬¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥µ¥Ýー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Gold Standard¡¢Verra¡¢·ó¾¾³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÇÀÎÓÃæ±û¶â¸Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡¢ÆüËÜÇÀ¶È¿·Ê¹¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Èー¥¡¢KPMG¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥¸¥¯¥·¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢½»Í§ÎÓ¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢´Ä¶¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¡¢»°É©UFJ¥ê¥µー¥Á¡õ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÌîÂ¼Áí¹ç¸¦µæ½ê¡ÊNRI¡Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¸¥ãー¥Ê¥ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥»ー¥ë¥¹¥Õ¥©ー¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢e-dash³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥°¥ëー¥×¡ÊBCG¡Ë¡¢½Ð¸÷¶½»º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢½»Í§¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¢»°É©UFJ¿®Â÷¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¡¢³ô¼°²ñ¼ÒArcheda¡¢Earth hacks³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥¤¥¦¥£¥ë¡¢aora³ô¼°²ñ¼Ò¡¢»°É©UFJ¶ä¹Ô
¢¨ÅÐÃÅ¼Ô¤Î¾ÜºÙ¤ÏLP¡ÊÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Carbon Credits Journal ForumÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤è¤êÈ´¿è
¢¡ËÜForum³µÍ×[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/117956/table/246_1_8983f6aa72ce3334a37541d60181d26a.jpg?v=202601261051 ]
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/117956/table/246_2_23179d4cf72e5ab6e34f54c93e8f1cf0.jpg?v=202601261051 ]
¢¡ËÜForum¥×¥í¥°¥é¥à³µÍ×
09:30³«»ÏÍ½Äê¡§³«²ñ¤Î°§»¢¡¢´ðÄ´¹Ö±é
¡¡Session£±.¡§¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÉÊ¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Session£².¡§¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È³èÍÑ/ÁÏ½Ð¡Ê¥¤¥ó¥»¥Ã¥È¡¢¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¡¢¿¹ÎÓ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È»öÎã¡Ë
Ãæ´ÖSession¡§³Æ»öÌ³¶ÉµÚ¤Ó¾ÊÄ£´ØÏ¢¤«¤é¤ÎÃ¦ÃºÁÇºÇ¿·Æ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Session£³.¡§CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Î»»½Ð/²Ä»ë²½/¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー
¡¡Session£´.¡§GX¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢GXºÎÍÑ
18:30³«»ÏÍ½Äê¡§ForumÂç¸òÎ®²ñ
¢¨Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ëÍÍ¤Î¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°/¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§·Á¼°¡¦¥¢¥ë¥³ー¥ë/¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯°û¤ßÊüÂê¤Ä¤¡Ë
¢¨ForumÂç¸òÎ®²ñ¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à/¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¿½¹þ¼Ô¸ÂÄê
²ñ¾ì¥¤¥áー¥¸
¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥¤¥áー¥¸
¸òÎ®²ñ²ñ¾ì¥¤¥áー¥¸
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È³µÍ×[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/117956/table/246_3_5a162294acd389134ea87e7c26114f90.jpg?v=202601261051 ]
¡»¥Á¥±¥Ã¥È¼ïÎà°ìÍ÷
¢¡Session£±.¡Ö¿®ÍêÀ¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÉÊ¼Á¡×ÅÐÃÅ¼Ô¾ðÊó
ËÜForumÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤è¤êÈ´¿è
¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í
±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊJAXA¡Ë¡¡
¥·¥Ë¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶
ÁÄÉã¹¾ ¿¿°ì »á
¢¡ÅÐÃÅ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥»¥Ã¥·¥ç¥ó£±.
¿®ÍêÀ¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÉÊ¼Á
¡Ê10:00~10:40¡Ë
ËÜForumÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤è¤êÈ´¿è
Âçºå¥¬¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
Ì¤Íè²ÁÃÍ³«È¯Éô¡¡
¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È/¥æ¥Ë¥Ã¥È¥êー¥Àー
²¬ÅÄ ÏÂÌé »á
¢¡ÅÐÃÅ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥»¥Ã¥·¥ç¥ó£±.
¿®ÍêÀ¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÉÊ¼Á
¡Ê10:00~10:40¡Ë
ËÜForumÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤è¤êÈ´¿è
¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥µ¥Ýー¥È³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡Û
¥Ñー¥È¥Êー
µÜß· ²Å¾Ï »á
¢¡ÅÐÃÅ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥»¥Ã¥·¥ç¥ó£±.
¿®ÍêÀ¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÉÊ¼Á
¡Ê10:00~10:40¡Ë
¢¡Session£±.¡Ö¹ñºÝ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÉÊ¼Á¡×ÅÐÃÅ¼Ô¾ðÊó
ËÜForumÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤è¤êÈ´¿è
Gold Standard
Principal, Markets¡¡
Hugh Salway
¢¡ÅÐÃÅ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥»¥Ã¥·¥ç¥ó£±.
¹ñºÝ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÉÊ¼Á
¡Ê10:45~11:25¡Ë
ËÜForumÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤è¤êÈ´¿è
Verra
Regional Representative,
Asia and the Pacific
Communications and Engagement
Win Sim Tan
¢¡ÅÐÃÅ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥»¥Ã¥·¥ç¥ó£±.
¹ñºÝ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÉÊ¼Á
¡Ê10:45~11:25¡Ë
ËÜForumÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤è¤êÈ´¿è
¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥µ¥Ýー¥È³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡Û
¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
¿¼À´ Âçµ£ »á
¢¡ÅÐÃÅ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥»¥Ã¥·¥ç¥ó£±.
¹ñºÝ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÉÊ¼Á
¡Ê10:45~11:25¡Ë
¢¡ËÜForum¥Öー¥¹½ÐÅ¸Êç½¸³µÍ×
ËÜForum¤Ï¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÁÏ½Ð¡¦³èÍÑ¡¦Åê»ñ¡¦À©ÅÙÀß·×¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÂç´ë¶È¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢¾ÊÄ£´ØÏ¢¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¡¢¼ÂÌ³»ëÅÀ¤ÇµÄÏÀ¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ³°¤ÎÃ¦ÃºÁÇ¼çÍ×¥×¥ì¥¤¥äー500Ì¾°Ê¾å¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÌ¤Íè¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜForum¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó²ñ¾ì¤ÎÎÙ¤Ë¤Æ¡¢¥Öー¥¹½ÐÅ¸¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£Æþ¸ýÉÕ¶á¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Öー¥¹ÏÈ¤ÏÁ´¤ÆÏÈ¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥Öー¥¹¤ÎÏÈ¤ÏÄó¶¡²ÄÇ½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢´ë¶È¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¼µ¥Õ¥©ー¥à¤è¤êÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡»¥Öー¥¹¥¤¥áー¥¸
¢¨¥Æー¥Ö¥ëW1800¡ßD£´£µ£°£í£í¡¡1Âæ
¢¨¥¹¥¿¥Ã¥¥ó¥°¥Á¥§¥¢ £²～4µÓÁÛÄê
¢¨¥µ¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥É A3¥µ¥¤¥º(¼ÒÌ¾É½µ)¡¡¥é¥ß¥Íー¥Èor¥Ñ¥Í¥ë
¢¨¥³¥ó¥»¥ó¥È¤¢¤ê
¢¡Green Carbon ³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÂçËÌ ½á
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¹íÄ®2-3-2 È¾Â¢ÌçPREX North 9F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2019Ç¯12·î 12Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½ÐÈÎÇä»ö¶È¡¢ÇÀ¶È´ØÏ¢»ö¶È¡¢´Ä¶´ØÏ¢»ö¶È¡¢¤½¤ÎÂ¾¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë»ö¶ÈµÚ¤ÓESG¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://green-carbon.co.jp/
¢¡Green Carbon»ö¶È¾Ò²ð
Green Carbon¤Ï¡¢¡ÖÀ¸Ì¿¤ÎÎÏ¤Ç¡¢ÃÏµå¤òµß¤¦¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¹ñÆâ³°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«Á³Í³Íè¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¡¦ÅÐÏ¿¡¦ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢ÇÀ¶È´ØÏ¢»ö¶È¡¢¸¦µæ³«È¯»ö¶È¡¢ESG¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤Ê¤É¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»ö¶ÈÅ¸³«ÎÎ°è¤ÏÆüËÜ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢ÆîÊÆ¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Á³Í³Íè¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡Ê¿åÅÄ¡¢¥Ð¥¤¥ªÃº¡¢¿¹ÎÓÊÝÁ´¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥¡ー¥ß¥ó¥°¡¢¥Þ¥ó¥°¥íー¥Ö¿¢ÎÓ¡¢µí¤Î¥²¥Ã¥×¤Ê¤É¡Ë¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Î¿åÅÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢2023Ç¯ÅÙÆüËÜ½é¡¦ºÇÂçµé¡ÊÌó6,220t¡Ë¤Ç¿åÅÄ¤ÎJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ÏÌó40,000ha¡ÊÌó80,000t¡Ë¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÅÐÏ¿¡¦¿½ÀÁ¡¦ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç´°·ë¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡ÖAgreen(¥¢¥°¥êー¥ó)¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î¿½ÀÁÅÐÏ¿»þ¤Ë¤«¤«¤ë¼êÂ³¤¤ä½ñÎàºîÀ®¤Ê¤É¤ò´ÊÎ¬²½¤·¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¼Ô¤Î¹©¿ô¤òºï¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
