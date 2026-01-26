ÆüËÜ½é¢¨¡ÖÃËÀ¹¹Ç¯´ü¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡×MenLab³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Æ¯¤¯ÃËÀ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó²Ä»ë²½¤È¼¡¤Î°ìÊâ¤ò»Ù¤¨¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖGentsome¡Ê¥¸¥§¥ó¥È¥½ー¥à¡Ë¡×Äó¶¡³«»Ï
MenLab³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾±ºÎÉÉ§¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¢¨¤È¤Ê¤ë¡ÖÃËÀ¹¹Ç¯´ü¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æ¯¤¯À¤Âå¤ÎÃËÀ¤¬Êú¤¨¤ë¸¶°ø¤¬ÆÃÄê¤·¤Å¤é¤¤ÉÔÄ´¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î²Ä»ë²½¤«¤é¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤¿°åÎÅµ¡´Ø¼õ¿Ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ö¼¡¤Î°ìÊâ¡×¤Þ¤Ç¤ò¡¢Èó°åÎÅÎÎ°è¤Ç»Ù¤¨¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à ¡ÖGentsome¡Ê¥¸¥§¥ó¥È¥½ー¥à¡Ë¡× ¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Gentsome¤Ï¡¢ÃËÀ¹¹Ç¯´ü¤ò¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÂÎÄ´ÌäÂê¡×¤ËÊÄ¤¸¤º¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿Ê¤à¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤ÎÏ«Æ¯À¸»ºÀ¡¦ÁÈ¿¥¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î´ðÈ×²ÝÂê¤È¤·¤ÆÂª¤¨Ä¾¤·¡¢´ë¶È¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë¼ÂÁõ²ÄÇ½¤ÊÆ³Àþ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
*ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÃËÀ¹¹Ç¯´ü¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡×¤È¤·¤Æ¡ÊMenLab³ô¼°²ñ¼ÒÄ´¤Ù¡¿2026Ç¯1·î»þÅÀ¡Ë
ÃËÀ¹¹Ç¯´ü¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¡ÖGentsome¡×
¢£ ÇØ·Ê¡§ÃËÀ¹¹Ç¯´ü¤Ï¡¢¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
ÃËÀ¹¹Ç¯´ü¤Ï¡¢¿çÌ²¡¢ÈèÏ«´¶¡¢µ¤Ê¬¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¡¢½¸ÃæÎÏ¤ä°ÕÍß¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¡¢Æ¯¤¯¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë±Æ¶Á¤·ÆÀ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤¬¡Ö²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò¸À¸ì²½¤·¤Å¤é¤¯¡¢ÁêÃÌ¡¦¼õ¿Ç¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ËÃ©¤êÃå¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÀÍÛÀ¸Ì¿¾¯»Ò¹âÎð¼Ò²ñ¸¦µæ½ê¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Æ¯¤¯ÃËÀ¤ÎÌó6³ä¤ËÃËÀ¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î¤¦¤ÁÉÂ±¡¼õ¿Ç¤Ë»ê¤Ã¤¿³ä¹ç¤Ï14.0%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨1
¤Þ¤¿¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ë¤è¤ë¤ÈÃËÀ¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢µÙ¿¦¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ÎÄã²¼Åù¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÂ»¼º¤¬1Ãû2Àé²¯±ßµ¬ÌÏ¤Ë¾å¤ë¤È¤Î»î»»¤â¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¤Ï¹üÂÀ¤ÎÊý¿Ë¤Ë¡¢½é¤á¤ÆÃËÀ¹¹Ç¯´ü¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1 ÂÀÍÛÀ¸Ì¿¾¯»Ò¹âÎð¼Ò²ñ¸¦µæ½ê¡¢ ¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤ÈÃËÀ¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¡Ê2025Ç¯7·î¡Ë ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¡¦¾ã³²¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¡Ê2022Ç¯ÈÇ¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¡¿¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×Ä´ºº¤¬¤¢¤ê¡¢ÃËÀ 40～49ºÐ ¤Ç¤Ï¡Ö¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤¬ 86.6¡ó¡¢50～59ºÐ¤Ç¤â 86.5¡ó¤È¤¤¤¦³ä¹ç¡£¤Ä¤Þ¤ê¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌó 13～14¡óÄøÅÙ¡¢
¢£ »ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²¤ÎÇØ·Ê
Gentsome¤Ï¡¢MenLab³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ç¤¢¤ë¾¾±º¼«¿È¤Î¸¶ÂÎ¸³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾±º¤Ï40Âå¤ËÆþ¤ê¡¢¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ä½¸ÃæÎÏÄã²¼¡¢°ÕÍß¤Î¸ºÂà¡¢ÉÔÌ²¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔÄ´¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤¬¡ÖÃËÀ¹¹Ç¯´ü¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ë»ê¤é¤º¡¢Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ½è¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î²áÄø¤Ç
¡Ö¤É¤³¤ËÁêÃÌ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö²¿¤¬Àµ¤·¤¤¾ðÊó¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¤È¤¤¤¦Ç§ÃÎÅÙÉÔÂ¤ä¾ðÊóÉÔÂ¤Î¹½Â¤¡¢¤½¤·¤Æ°åÎÅ¸½¾ì¤ò¼è¤ê´¬¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸½¼ÂÅª¤Ê²ÝÂê¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢ËÜ»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾¾±º¤Ï¤³¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃËÀ¹¹Ç¯´ü¤ÎÌäÂê¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤ÎÏ«Æ¯À¸»ºÀ¤ò¤¤¤«¤Ë°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤âÄ¾·ë¤¹¤ë¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÂª¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÌó15Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·µ¬»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ä»ö¶È³«È¯¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢Ã±¤Ê¤ë¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¹½Â¤¤È¤·¤Æ²ÝÂê²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»ÅÁÈ¤ß¤½¤Î¤â¤Î¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¹½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬Gentsome¤Ç¤¹¡£
Gentsome¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô°Õ¼±¤È»ö¶È³«È¯¤ÎÃÎ¸«¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢Æ¯¤¯ÃËÀ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó²þÁ±¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¡ÖÀ¸»ºÀ¸þ¾å ¡ß ·ò¹¯·Ð±Ä ¡ß ¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¡×¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Gentsome¡Ê¥¸¥§¥ó¥È¥½ー¥à¡Ë¤È¤Ï
ÃËÀ¹¹Ç¯´ü¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä»Ù±ç¡Ü¸¡ºº¼õ¿Ç¥µ¥Ýー¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×
Gentsome¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¡¦ÃËÀ¹¹Ç¯´ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¡¦·¼È¯¡ÊÍý²òÂ¥¿Ê¡Ë
¡¦¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó²Ä»ë²½¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡ºº¼õ¿Ç¤Î¥µ¥Ýー¥È¡Ê¿½¹þ¡¦»öÁ°°ÆÆâ¡¦ÂÎ¸³Àß·×Åù¤ÎÈó°åÎÅ»Ù±ç¡Ë
¡¦É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤¿°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤Î¼õ¿Ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆ³ÀþÀß·×¡ÊÈó°åÎÅÎÎ°è¡Ë
¡¦´ë¶È¸þ¤±¡ÖÃËÀ¹¹Ç¯´ü ¡ß ·ò¹¯·Ð±Ä¡×»Ù±ç¡Ê¥»¥ß¥Êー¡¦°Õ¼±²þ³×¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¥£ー¥º¥àÂÐºö Åù¡Ë
¢¨Gentsome¤Ï°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸¡ºº¤Î¼Â»Ü¡¦¸¡ºº·ë²Ì¤ÎÈ½Äê¡¦¿ÇÎÅ¡¦¼£ÎÅ¤Ï°åÎÅµ¡´ØÅù¤¬¹Ô¤¤¡¢MenLab³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï°åÎÅ¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
1. ¸¡ºº¼õ¿Ç»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖGentsome Check¡×
MenLab³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó²Ä»ë²½¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ ¸¡ºº¼õ¿Ç»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖGentsome Check¡× ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖGentsome Check¡×¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´Ø¡¦¸¡ººµ¡´Ø¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¸¡ºº¤Î¼õ¸¡¤ËºÝ¤·¡¢¾ðÊóÄó¶¡¡¢¼êÂ³»Ù±ç¡¢¿½¹þÆ³ÀþÀß·×¡¢»öÁ°°ÆÆâ¡¢¼õ¸¡¸å¤Î¹ÔÆ°ÁªÂò¤Ë´Ø¤¹¤ë°ÆÆâ¤Ê¤É¡¢Èó°åÎÅÎÎ°è¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÍøÍÑ¼ÔÂÎ¸³¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÀ°¤¨¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼õ¤±¤¿¤¤¤¬¡¢¤É¤³¤Ç¡¦¤É¤¦¼õ¤±¤ì¤Ð¤è¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ãÊÉ¤ò²¼¤²¡¢É¬Í×¤ÊÊý¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¼¡¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î¤è¤ê¡¢ÅÔÆâÊ£¿ôµòÅÀ¤Ç¼õ¸¡²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢º£¸å¤Ï½ç¼¡¥¨¥ê¥¢³ÈÂç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãGentsome Check¡ä
https://gentsome.jp/
¢¨¸¡ºº¤Î¼Â»Ü¤ª¤è¤Ó¸¡ºº·ë²Ì¤ÎÈ½Äê¤Ï°åÎÅµ¡´Ø¡¦¸¡ººµ¡´Ø¤¬¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£MenLab³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï°åÎÅ¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢¸¡ºº¼õ¿Ç¤Ë´Ø¤¹¤ëÈó°åÎÅÎÎ°è¤Î»Ù±ç¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹ÂÎ¸³Àß·×¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤¹¡£
2. Âç³ØÉÂ±¡¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤È¤Î¡Ö¶¨ÎÏÂÎÀ©¡×¤Ë¤è¤ë¼õ¿ÇÆ³Àþ¤ÎÀ°È÷
¸¡ºº·ë²Ì¤«¤éÀìÌçÅª¤Ê¿ÇÎÅ¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢½çÅ·Æ²Âç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°½çÅ·Æ²°å±¡¤äÄëµþÂç³Ø°å³ØÉô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿°åÎÅµ¡´Ø¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬Å¬ÀÚ¤Ê°å»Õ¤Î¿ÇÎÅ¤Ë·Ò¤¬¤ë¼õ¿ÇÆ³Àþ¤ÎÀ°È÷¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ÇÎÅ¤ª¤è¤Ó¼£ÎÅ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ°åÎÅµ¡´Ø¤¬¼Â»Ü¤·¡¢Åö¼Ò¤Ï°åÎÅ¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
3. ÆüËÜ¥á¥ó¥º¥Ø¥ë¥¹°å³Ø²ñ¤Ø¤Î²ÃÌÁ
MenLab³ô¼°²ñ¼Ò¤ÏÆüËÜ¥á¥ó¥º¥Ø¥ë¥¹°å³Ø²ñ¤Ë²ÃÌÁ¤·¡¢¹ñÆâ³°¤ÎºÇ¿·¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡¦¸¦µæÆ°¸þ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹Àß·×¡¦¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Gentsome¤Ç¤Ï¡¢°å³ØÅªÃÎ¸«¤Ø¤Î·É°Õ¤È¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤È¤·¤Æ¤ÎÆ³ÀþÀß·×¤ÎÎ¾Î©¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4. ´ë¶È¸þ¤±¡ÖÃËÀ¹¹Ç¯´ü ¡ß ·ò¹¯·Ð±Ä¡×»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à
Gentsome¤Ï¡¢´ë¶È¸þ¤±¤Ë°Ê²¼¤Î»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÃËÀ¹¹Ç¯´ü¤Ë´Ø¤¹¤ë½¾¶È°÷¡¦´ÉÍý¿¦¸þ¤±¥»¥ß¥Êー¡ÊÍý²òÂ¥¿Ê¡¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀß·×¡Ë
¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¥£ー¥º¥à²þÁ±»Ù±ç¡Ê¾õÂÖÇÄ°®¤ÈÂÇ¤Á¼êÀß·×¤Î¥µ¥Ýー¥È¡Ë
¡¦AMS¥¹¥³¥¢Åù¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÇÄ°®»Ù±ç¡Ê¢¨°åÎÅ¿ÇÃÇ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë
¡¦·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¶¯²½¡¦¼ÒÆâ°Õ¼±²þ³×¤Î¥µ¥Ýー¥È
ÃËÀ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó²þÁ±¤òÄÌ¤¸¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¡¦Î¥¿¦ËÉ»ß¡¦ÁÈ¿¥¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤È¤¤¤Ã¤¿·Ð±Ä²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
MenLab³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÃËÀ¹¹Ç¯´ü¤È¤¤¤¦Ì¤³«ÂóÎÎ°è¤ËÂÐ¤·¡¢°åÎÅ¡¦´ë¶È¡¦Æ¯¤¯¸Ä¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·¤·¤¤¥¤¥ó¥Õ¥é¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï°Ê²¼¤ÎÅ¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¸¡ºº¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÄó·È°åÎÅµ¡´Ø¤Î³ÈÂç
¡¦´ë¶È¸þ¤±ÃËÀ¹¹Ç¯´ü¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆ³Æþ
¡¦Âç³ØÉÂ±¡¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¡ÊÃËÀ¥Û¥ë¥â¥ó¤ÈÀ¸»ºÀ¤Î´ØÏ¢¤Ê¤É¡Ë
¡¦ÃËÀ¹¹Ç¯´ü¤ò¼´¤È¤·¤¿¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¡¦À¸³è½¬´·¥â¥Ç¥ë¤ÎÁÏ½Ð
¤Þ¤¿¶áÇ¯¡¢¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¡¦ÊÝ¸±¡¦¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¦ÉÔÆ°»º¤Ê¤É¡¢Æ¯¤¯À¤Âå¤Î·ò¹¯¤ò°·¤¦Â¿ÍÍ¤Ê¶È³¦¤«¤é¤â´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ê¬Ìî¤È¤Î¶¨¶È¤ò¸«¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Æ¯¤¯ÃËÀ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç»Ù¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ÀìÌç²È¡¦´Ø·¸ÃÄÂÎ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ã½çÅ·Æ²Âç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°½çÅ·Æ²°å±¡¡ä
ÈçÇ¢´ï²Ê¡¡ÆÃÇ¤¶µ¼ø¡¡°æ¼ê µ×Ëþ ÀèÀ¸¡Ê°å»Õ¡Ë
ÃËÀ¹¹Ç¯´ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Ò²ñÅªÍý²ò¤Ï¤Þ¤À½½Ê¬¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡¢Â¿¤¯¤ÎÆ¯¤¯ÃËÀ¤¬¡¢¸¶°ø¤òÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÉÔÄ´¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
MenLab¤¬¼è¤êÁÈ¤à¡Ö¸¡ºº¼õ¿Ç»Ù±ç¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖÆ¯¤¯À¤Âå¤Ø¤Î·¼È¯³èÆ°¡×¤Ï¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤È¤·¤Æ¤âÂçÊÑ°ÕµÁ¤Î¤¢¤ë»î¤ß¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢´ë¶ÈÎÎ°è¤È°åÎÅÎÎ°è¤ò¤Ä¤Ê¤°»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
Å¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°åÎÅ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆ³Àþ¤¬À°¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÃËÀ¹¹Ç¯´ü¤ÎÁá´üÂÐ±þ¤ä¡¢Æ¯¤¯ÃËÀ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥¤¥Õ¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ·ò¹¯·Ð±ÄÂ¥¿Êµ¡¹½¡ä
ÂåÉ½Íý»ö¡¡²ÃÀ¥ Èþ¶¿ »á
Æ¯¤À¹¤ê¤ÎÃËÀ¤¬Êú¤¨¤ë¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤Ï¡¢¡ÖÂÎÎÏ¤ÎÄã²¼¡×¤ä¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤È¤·¤Æ½èÍý¤µ¤ì¡¢¸«²á¤´¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë40～50Âå¤ÏÀÕÇ¤¤Î½Å¤µ¤È²ÃÎð¤Ë¤è¤ë¥Û¥ë¥â¥óÊÑÆ°¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¸ÃæÎÏ¤äÈ½ÃÇÎÏ¤ÎÍÉ¤é¤®¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MenLab¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤ÊÑ²½¡×¤ò¡¢¸¡ºº¡¦¼õ¿ÇÆ³Àþ¡¦´ë¶È»Ù±ç¤Î»°Êý¸þ¤«¤éÂª¤¨¤ë¿·¤·¤¤¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¹¡£
Æ¯¤¯ÃËÀ¤Î¾õÂÖ¤òÁá´ü¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î·ò¹¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Õ»×·èÄê¤Î¼Á¤äÀ¸»ºÀ¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§MenLab³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾¾±º ÎÉÉ§
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî£±－£±£±－£´¡¡FPG¥ê¥ó¥¯¥¹¿ÀÆî£µ³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦ÃËÀ¹¹Ç¯´ü¤ËÆÃ²½¤·¤¿·ò¹¯·Ð±Ä»Ù±ç»ö¶È
¡¦¸¡ºº¼õ¿Ç»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖGentsome¡×¤Î±¿±Ä
¡¦°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤Î¼õ¿ÇÆ³ÀþÀß·×¡ÊÈó°åÎÅÎÎ°è¡Ë
¡¦¥»¥ß¥Êー¡¦¶¦Æ±¸¦µæ¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¥£ー¥º¥à²þÁ±»Ù±ç
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
MenLab³ô¼°²ñ¼Ò
E-mail¡§contact@menlab.jp
Web¡§https://menlab.jp