11 Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·Å¹ÊÞ¤Î¿·ÃÛ°ÜÅ¾¡ª¡Ú¡ÖÀ¾¾ò»ÙÅ¹¡×¡ÖÃÝ¸¶»ÙÅ¹¡×¡Û¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö¤Á¤å¤¦¤®¤óÀ¾¾ò¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥»¥ó¥¿ー¡×¤òÊ»Àß
¿·Å¹ÊÞ¥¤¥áー¥¸¡ÚÀ¾¾ò»ÙÅ¹¡¦ÃÝ¸¶»ÙÅ¹¡¢À¾¾ò¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥»¥ó¥¿ー¡Û
Ãæ¹ñ¶ä¹Ô¡Ê²¬»³»Ô¡¡Æ¬¼è ²ÃÆ£ ÄçÂ§¡Ë¤Ç¤Ï¡¢£²£°£²£¶Ç¯£´·î£¶Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÀ¾¾ò»ÙÅ¹¤ª¤è¤ÓÃÝ¸¶»ÙÅ¹¤ò¿·ÃÛ°ÜÅ¾¤·¡¢¤Á¤å¤¦¤®¤ó¹ÅçËÌ¥íー¥ó¥»¥ó¥¿ー¤ò±Ä¶ÈÅ¹Ê»Àß·¿¤Î¡Ö¤Á¤å¤¦¤®¤óÀ¾¾ò¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥»¥ó¥¿ー¡×¤È¤·¤Æ°ÜÅ¾¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
±Ä¶ÈÅ¹Ê»Àß·¿¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢Ê¿Æü¡¦ÅÚÆü¤â¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµòÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¼Ú¤ê¤ë¡×¡ÖÃù¤á¤ë¡×¡ÖÁý¤ä¤¹¡×¤Ê¤É¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë±þ¤¸¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥¿·Å¹ÊÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/166651/table/37_1_7528ff44645a22bd9b5b43dd7cb25fd1.jpg?v=202601261051 ]
¢¨°ÜÅ¾¸å¤Ï¡¢£±¤Ä¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç£²¤Ä¤Î»ÙÅ¹¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥»¥ó¥¿ー¤¬±Ä¶È¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°ÜÅ¾¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢»ÙÅ¹Ì¾¤ä¸ýºÂÈÖ¹æÅù¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢ÄÌÄ¢¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥ÉÅù¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ·ÑÂ³¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢½»Âð¥íー¥ó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¸Ä¿Í¥íー¥ó¤Î¤´ÁêÃÌ¤Î¤Û¤«¡¢£Î£É£Ó£Á¤Ê¤É»ñ»º·ÁÀ®¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ë´Ø¤¹¤ëÉý¹¤¤¤´ÁêÃÌ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿Æü¤Î¤´ÍèÅ¹¤¬Æñ¤·¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ç¤â¡¢¡ÖÅÚÆü¤Ëµ¤·Ú¤Ë¡¦¤æ¤Ã¤¯¤êÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¾ì½ê¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë±þ¤¸¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¤Á¤å¤¦¤®¤óÀ¾¾ò¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥»¥ó¥¿ー¡ä
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/166651/table/37_2_1865216f2d81dcc8043c9dd6c232e94d.jpg?v=202601261051 ]
¢¨¸½¤Á¤å¤¦¤®¤ó¹ÅçËÌ¥íー¥ó¥»¥ó¥¿ー¤è¤ê¡¢Ê¿Æü¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
🏢ÃÏ¿Þ
£³¡¥¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¡ÊÃ¦ÃºÁÇ¡Ë¤Ø¤Î¼èÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²÷Å¬¤Ê¼¼Æâ´Ä¶¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢Í¥¤ì¤¿´Ä¶ÇÛÎ¸µ»½Ñ¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖZEB¡ÊNearly¡¡
ZEB¡Ë¡×¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀÍ½Äê¡£
¢¨Nearly¡¡ZEB¤È¤Ï¡¢¾Ê¥¨¥ÍÂÐºö¤ÈÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÆ³Æþ¤Ê¤É¤Ç¡¢°ì¼¡¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¾ÃÈñÎÌ¤ò£·£µ¡ó°Ê²¼¤Þ¤Çºï¸º¤·¤¿·úÊª¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò Ãæ¹ñ¶ä¹Ô
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§£°£¸£¶-£²£²£³-£³£±£±£±
¹Êó¥»¥ó¥¿ー¡¡²¬Åè¡ÊÆâÀþ£²£²£µ£µ¡Ë