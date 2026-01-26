¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼¡À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿µÊÃãÊ¸²½·Ñ¾µ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡ÛÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø½ãµÊÃã¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡Ù¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬3¤Ä¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤«¤é¡È½ãµÊÃã¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÇÛ¿®
¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§¼ÆÅÄ Íµ¡Ë¤Ï¡¢¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¸ø¼°Youtube¤ª¤è¤Ó¸ø¼°Instagram¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ëÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø½ãµÊÃã¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡Ù¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¸å¤Î¡Ø½ãµÊÃã¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡¢µÊÃãÅ¹¤ò¡Ø¥Þ¥¹¥¿¡¼¡ÊÅ¹¼ç¡ËÊÔ¡Ù¡Ø¥³¡¼¥Ò¡¼¡õ¥Õ¡¼¥ÉÊÔ¡Ù¡ØÆâÁõ¡õ³°´ÑÊÔ¡Ù¤Î3¤Ä¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤«¤é¾Ò²ð¡£¡È½ãµÊÃã¤È¤Ï²¿¤«¡É¤òÃµµá¡¦È¯¿®¤·¡¢µÊÃãÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø½ãµÊÃã¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡Ù¤È¤Ï¡¡¡ÁÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤ëµÊÃãÅ¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Á
¡Ø½ãµÊÃã¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡Ù¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤ëµÊÃãÅ¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¸ø¼°Youtube¤ª¤è¤Ó¸ø¼°Instagram¤ÎÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£µÊÃãÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¤òÌÜÅª¤Ë2024Ç¯¤«¤é³«»Ï¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊµÊÃãÅ¹¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø½ãµÊÃã¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡ÙURL¡Ê¸ø¼°Youtube¡Ë
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJxRGntMKr2NMtRSqJGMuaQId54o_Tu_7
¢£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¡Á3¤Ä¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤«¤é¡È½ãµÊÃã¡É¤òÃµµá¡£Ì¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡Á
¡¡¶áÇ¯¡¢ZÀ¤Âå¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î´Ñ¸÷µÒ¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö½ãµÊÃã¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö½ãµÊÃã¡×¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤ÊÄêµÁ¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£¾¼ÏÂ½é´ü¤Ë¤Ï¡¢¼òÎà¤ÎÄó¶¡¤ò¤·¤Ê¤¤µÊÃãÅ¹¤ò»Ø¤·¤Æ¡Ö½ãµÊÃã¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡Ö¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤ÄµÊÃãÅ¹¡×¤Ê¤É¤ò¼¨¤¹¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¸³è¼Ô¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡Ø½ãµÊÃã¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¡Ö½ãµÊÃã¡×¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤ëµÊÃãÅ¹¤òÃæ¿´¤Ë¼è¤ê¾å¤²¡¢¡Ø¥Þ¥¹¥¿¡¼¡ÊÅ¹¼ç¡ËÊÔ¡Ù¡Ø¥³¡¼¥Ò¡¼¡õ¥Õ¡¼¥ÉÊÔ¡Ù¡ØÆâÁõ¡õ³°´ÑÊÔ¡Ù¤Î3¤Ä¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤«¤é¾Ò²ð¡£¡È½ãµÊÃã¤È¤Ï²¿¤«¡É¤òÃµµá¤·¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¸å¤ÎÇÛ¿®Í½Äê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
https://digitalpr.jp/table_img/2715/126890/126890_web_1.png
¡ÚàÝàêÄâ¥ë¥¢¥ó¡Û
½»½ê¡¡¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶èÂç¿¹ËÌ1-36-2
TEL ¡¡¡§03-3761-6077
±Ä¶ÈÆü¡§7:00-18:30¡Ê·î¡¦²Ð¡¦¶â¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡7:30-17:30¡ÊÅÚ¡¦Æü¡Ë
ÄêµÙÆü¡§¿å¡¦ÌÚ
¢¨1¡¡¥³¡¼¥Ò¡¼´ÕÄê»Î
¡¡Á´ÆüËÜ¥³¡¼¥Ò¡¼¾¦¹©ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¤¬Ç§Äê¤·¤¿¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¸¶ÎÁÄ´Ã£¡¦À½Â¤´ÉÍý¡¦ÉÊ¼Á´ÉÍýÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶Ë¤á¤Æ¹âÅÙ¤ÇÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤È´ÕÄêµ»½Ñ¤òÍ¤¹¤ëÀìÌç²È¡£2025Ç¯6·î¸½ºß¡¢57Ì¾¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨2¡¡ÅìµþµÊÃãÅ¹¸¦µæ½êÆóÂåÌÜ½êÄ¹¡¡ÆñÇÈ Î¤Æà
¡Ø½ãµÊÃã¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù(²Ï½ÐÊ¸¸Ë´©¹Ô)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µÊÃãÅ¹¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë½ñÀÒ¤òÂ¿¿ô¼¹É®¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËË¬Ìä¤·¤¿½ãµÊÃã¤Ï2,000¸®°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎµÊÃãÅ¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÎò»Ë¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¼°X
https://x.com/retrokissa
¸ø¼°Instagram
https://www.instagram.com/retrokissa2017/
¡¡¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡¢¡ØàÝàê¤ÈKISSA¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ù¤ò·Ç¤²¡¢µÊÃãÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼À¸»º¤ò¼Â¸½¤¹¤ë»ö¶È³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹Êó¥Á¡¼¥à¡¡Ã´Åö¡¡±Êºä¡¦郄ÌÚ
TEL¡¡03-5400-3069¡¿Email¡¡key1@keycoffee.co.jp
