¥«¡¼¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÆÃ²½¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡ÖCarbon Credits Journal Forum¡×¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Á¥«¡¼¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¿¹ÎÓ¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖRINTO¡×¤ÎÇ§ÃÎ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¡Á
¡¡¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÆÃ²½¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡ÖCarbon Credits Journal Forum¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÁÏ½Ð¤ä³èÍÑ¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¡¢Åê»ñ²È¤Ê¤É¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¾ì¤Ç¡¢º£²ó½é³«ºÅ¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾ì¤Ø¤Î»²²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¿¹ÎÓ¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖRINTO¡Ê¥ê¥ó¥È¡Ë¡×¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶¦ÁÏ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅìµþÅÔ¤äÆÁÅç¸©»°¹¥»Ô¡¢²Æì¸©ÀÐ³À»Ô¡¢Ä¹ºê¸©¸ÞÅç»Ô¤Ê¤É¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¡¼¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¡¢RINTO¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢RINTO¤Î³µÍ×¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Û¤«¡¢RINTO¤Ç·×Â¬¤·¤¿¹âÀººÙ¤Ê¿¹ÎÓ3D¥Ç¡¼¥¿¤òÎ©ÂÎÅª¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÀß¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡RINTO¤Ï¡¢¹âÅÙ¤Ê¥ì¡¼¥¶·×Â¬¡¦Ê¬ÀÏµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¡¢¿¹ÎÓ¤Î¸½¶·¤ò3¼¡¸µ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¡¼¥¿¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¹â¤¤¹ÒÂ³ÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤ëÅö¼ÒÀ½»º¶ÈÍÑÌµ¿Í¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ë¹â²òÁüÅÙLiDAR¤òÅëºÜ¤·¡¢¿¹ÎÓ¤Î¾å¶õÌó30¡Á50m¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¥ì¡¼¥¶¤ò¾È¼Í¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿¹âÌ©ÅÙ¤ÊÅÀ·²¥Ç¡¼¥¿¤ò²òÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£Î©ÌÚ°ìËÜ°ìËÜ¤Î°ÌÃÖ¤ä¼ù¹â¡¢Ä¾·Â¤òÅÀ·²¥Ç¡¼¥¿¤«¤éÄ¾ÀÜÈ½ÆÉ¤·¤¿¿¹ÎÓ»ñ¸»¾ðÊó¤ä¡¢ÃÏ·Á¾ðÊó¤Ê¤É¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¿¹ÎÓ¤Î¸«¤¨¤ë²½¡×¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÎÓ¶È¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È²½¤ä¶ÈÌ³ÀºÅÙ¡¦¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
