¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í ¥µ¥¯¥é¥Óー¥ë¡×1·î27Æü(²Ð)¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä

¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë¡Ê³ô¡Ë¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í ¥µ¥¯¥é¥Óー¥ë¡×¤ò2026Ç¯1·î27Æü(²Ð)¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢1912Ç¯¡ÊÌÀ¼£45Ç¯¡Ë¤Ë¶å½£¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿Äë¹ñÇþ¼ò¡Ê³ô¡Ë¤¬¡¢1913Ç¯¡ÊÂçÀµ2Ç¯¡Ë¤Ë½×¹©¤·¤¿¶å½£½é¤Î¥Óー¥ë¹©¾ì¡ÊÃí1¡Ë¤ÇÀ½Â¤¤ò³«»Ï¤·¡¢¥¢¥¸¥¢³ÆÃÏ¤Ë¤âÍ¢½Ð¤µ¤ì¤ÆÀ¤³¦¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥µ¥¯¥é¥Óー¥ë¡×¤ò¡¢Åö¼Ò¤Î¾úÂ¤µ»½Ñ¼Ô¤¬Åö»þ¤ÎÊ¸¸¥¤òÆÉ¤ß¹þ¤ß¡¢¸½Âå¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÓÏ¹¥¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥Óー¥ë¤Ç¤¹¡£¹á¤Ð¤·¤¤¥³¥¯¤È¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¤Î¤É¤´¤·¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£´Ì¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤Ï¡¢É½ÌÌ¤Ë¥µ¥¯¥é¥Óー¥ëÈ¯ÇäÅö»þ¤Î¥é¥Ù¥ë¤Î¥â¥Áー¥Õ¤òÇÛÃÖ¤·¡¢Î¢ÌÌ¤Ë¤Ï¾ð½ï°î¤ì¤ë¥ì¥È¥íÉ÷¥¤¥é¥¹¥È¡ÊÃí2¡Ë¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥é¥¹¥ÈÃæ¤Î´ÝÁë¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë¶å½£¹©¾ì¤¬¤¢¤Ã¤¿Ìç»Ê¹Á¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿É÷·Ê¤¬¹¤¬¤ê¡¢ºù¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÃåÊª»Ñ¤Î½÷À¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç²û¤«¤·¤µ¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí1¡Ë ËÌ¶å½£»ÔÌç»Ê¶è¡ÊµìÌç»Ê»Ô¡Ë¤Ë½×¹©¡£¸½ºß¤Ï¡ÈÌç»ÊÀÖÎû´¤¥×¥ì¥¤¥¹¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥Óー¥ëÊ¸²½¤äÎò»Ë¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÃí2¡Ë Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÊÃí3¡Ë 2000Ç¯¡ÊÊ¿À®12Ç¯¡Ë¤ËÊÄº¿¤µ¤ì¤¿¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë¡Ê³ô¡Ë¶å½£¹©¾ì¤ÏÆ±Ç¯¡¢ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»Ô¤Ë¸½ºß¤Î¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë¶å½£ÆüÅÄ¹©¾ì¤È¤·¤Æ°Ü´É¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¤Ë¶å½£¤ª¤è¤Ó¶áµ¦¡¦Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¥¨¥ê¥¢Åù¤Ø¤Î¶¡µë¤òÃ´¤¦À¸»ºµòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¹©¾ì¤Ï¶å½£ÆüÅÄ¹©¾ì¡¢ÀéÍÕ¹©¾ì¡¢ÀÅ²¬¹©¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
1.¾¦ÉÊÌ¾ ¡¡¡¡¡¡
¥µ¥Ã¥Ý¥í ¥µ¥¯¥é¥Óー¥ë
2.¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ ¡¡¡¡¡¡
350ml´Ì¡¢500ml´Ì
3.ÉÊÌÜ ¡¡¡¡¡¡
¥Óー¥ë
4.¥¢¥ë¥³ー¥ëÊ¬ ¡¡ ¡¡¡¡
5¡ó
5.½ã¥¢¥ë¥³ー¥ëÎÌ ¡¡¡¡¡¡
350ml´Ì¡§14g¡¢500ml´Ì¡§20g
6.È¯ÇäÆü¡¦ÃÏ°è¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡
2026Ç¯1·î27Æü(²Ð¡Ë¡¦Á´¹ñ
7.»²¹Í¾®Çä²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡
¥ªー¥×¥ó²Á³Ê
8.ÃæÌ£ÆÃÄ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¹á¤Ð¤·¤¤¥³¥¯¤È¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¤Î¤É¤´¤·¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤Ì£¤ï¤¤¡£
¡ã¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Óー¥ë¡Ê³ô¡Ë¤ªµÒÍÍ¥»¥ó¥¿ー
