¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤ÎÊý¡¹¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡Öfreee²ñ·× ³ÎÄê¿½¹ð¡×¤Î¿·WebCM¤ò¸ø³«¡¡¼íÌî±Ñ¹§¤¬¡Ö¤«¤¨¤ë¤Î¤¦¤¿¡×¤ÎÂØ¤¨²Î¡Ö³ÎÄê¿½¹ð¤Î¤¦¤¿¡×¤òÇ®¾§
¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢CEO¡§º´¡¹ÌÚÂçÊå¡Ë¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼íÌî±Ñ¹§¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡Öfreee²ñ·×¡¡³ÎÄê¿½¹ð¡×¤ÎWebCM¤ò1·î29Æü㈭¤è¤ê¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿YouTube¤Î¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¡ÖfreeeTV¡×¤Ç¤Ï¡¢1·î29Æü㈭¤è¤êCM»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°¤â¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢£CM¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
ËÜCM¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼íÌî±Ñ¹§¤µ¤ó¤¬¡Ö¤«¤¨¤ë¤Î¤¦¤¿¡×¤ÎÂØ¤¨²Î¡Ö³ÎÄê¿½¹ð¤Î¤¦¤¿¡×¤ò¥®¥¿¡¼¤ò»ý¤ÁÃÆ¤¸ì¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÇ®¾§¤·¤Þ¤¹¡£¼«Âð¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç´ÊÃ±¤Ë³ÎÄê¿½¹ð¤ò´°·ë¤Ç¤¤ëfreee²ñ·×¤Î³ÎÄê¿½¹ðµ¡Ç½¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥Õ¥ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¶¯Ä´¤·¡¢freee²ñ·×¤Î³ÎÄê¿½¹ðµ¡Ç½¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£freee¤¬¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤ä¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊý¡¹¤Ë´ó¤êÅº¤¦Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢²¯¹å¤Ê³ÎÄê¿½¹ðºî¶È¤ò¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤·¤¯Á°¸þ¤¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³ÎÄê¿½¹ð¤Î¤¦¤¿¡×²Î¾§ÊÓ #1
¢£CM¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü
CM»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤òfreeeTV¤Ë¤Æ1·î29Æü㈭¤è¤ê¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
»£±ÆÅöÆü¤Ï¡¢¥®¥¿¡¼±éÁÕ¤â¤´¼«¿È¤Ç¤³¤Ê¤·¡¢ÃÆ¤¸ì¤ê¤Î·Á¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤ë»£±Æ¤È¤Ê¤ê¡¢½ª»Ï¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ê¥à¡¼¥É¤Î¸½¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¶ËÜÈÖ¤Î»£±Æ¤ËÆþ¤ë¤ÈÃúÇ«¤Ë¥ê¥º¥à¤ä²»¤ÎÄ´À°¤ò¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Î¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¼íÌî±Ñ¹§¤µ¤ó¤Î»Ñ¤â³À´Ö¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
freeeTV¡Ú¸ø¼°¡Û¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¡¦¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¤¿¤á¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UC6sbn4NTr_ZGMYD_laAQhQQ
¢£CM³µÍ×
CM¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö³ÎÄê¿½¹ð¤Î¤¦¤¿¡×¡Ê15ÉÃ¡Ë
Êü±Ç³«»ÏÆü»þ¡§2026Ç¯1·î29Æü㈭
ËÜÊÔ±ÇÁü¡§
¸ýÅ«ÊÓ #1 https://youtu.be/opNRYSeRW1U
¸ýÅ«ÊÓ #2 https://youtu.be/KylGzCYbb3w
²Î¾§ÊÓ #1 https://youtu.be/NR8lFh9mg_4
²Î¾§ÊÓ #2 https://youtu.be/JSgqzUWl4Ac
¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¡§
https://youtu.be/Q4_MIBOFsWE
¡Ê2026Ç¯1·î29Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢£¥¥ã¥¹¥È
¼íÌî±Ñ¹§¡Ê¥«¥Î ¥¨¥¤¥³¥¦¡Ë
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡£1982Ç¯2·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µÜ¾ë¸©½Ð¿È¡£
ÆüËÜ±Ç²è³Ø¹»(¸½¡¦ÆüËÜ±Ç²èÂç³Ø)¤òÂ´¶È¸å¡¢¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¡¦¤Ä¤±ÌÍ¡¦ËÍ¡¢¥¤¥±¥á¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¶î»È¤·¤¿°ì¿Í¥³¥ó¥È¤Î·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í°Ê³°¤Ë¤â¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ø¥í¥ó¥É¥ó¥Ï¡¼¥Ä¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡Ê50TAÌ¾µÁ¡Ë¤äYouTuber¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ëËµ¤é¡¢¼Â²È¤Î¿À¼Ò¤Ç¿À¿¦¤Ë¤â½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡CEO¡¡º´¡¹ÌÚÂçÊå
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡2012Ç¯7·î9Æü
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÂçºê1-2-2¥¢¡¼¥È¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸Âçºê¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ï¡¼ 21³¬
https://corp.freee.co.jp/
¡ã·Ð±Ä¼Ô¤«¤éÃ´Åö¼Ô¤Ë¤Þ¤ÇÌòÎ©¤Ä¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹´ðÁÃÃÎ¼±¡ä¡§https://www.freee.co.jp/kb/
¡ã¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼ÒºÇ¿·¤Îµá¿Í°ìÍ÷¡ä¡§https://jobs.freee.co.jp/#job_list
freee¤Ï¡Ö¥¹¥â¡¼¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¡¢À¤³¦¤Î¼çÌò¤Ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¤À¤ì¤â¤¬¼«Í³¤Ë·Ð±Ä¤Ç¤¤ëÅý¹ç·¿·Ð±Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÈ¯¤ÎSaaS·¿¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¡Ö¥Þ¥¸²ÁÃÍ¡×¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
