¾®Ãæ³ØÀ¸¸þ¤±¥¤¥é¥¹¥È¡¦¥Þ¥ó¥¬¶µ¼¼¡Ö»Ò¤É¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×½é¤Î¥ê¥¢¥ëÅ¸¼¨²ñ¤ò²¼ËÌÂô¤Ç³«ºÅ
È¯Ã£¾ã³²¤ä¥°¥ìー¥¾ー¥ó¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë´Ø¤ï¤ë»ö¶È¤ò10Ç¯°Ê¾åÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í È¯Ã£ÆÌ±ú¥¢¥½¥·¥¨ー¥·¥ç¥ó¡Ê½êºßÃÏ¡§²£ÉÍ»ÔÃæ¶èºùÌÚÄ®¡¿ÂåÉ½Íý»ö¡§°ËÆ£¿¿Êæ¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¸þ¤±¥¤¥é¥¹¥È¡¦¥Þ¥ó¥¬¶µ¼¼¡Ö»Ò¤É¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¡£
2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢Åìµþ¡¦²¼ËÌÂô¤Ë¤Æ½é¤Î¥ê¥¢¥ëºîÉÊÅ¸¼¨²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÉÁ¤³¤¦¡ª¡×¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸¥Æー¥Þ¤Ç¤â¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î´¶À¤äÀ¤³¦´Ñ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¡¢»Ò¤É¤â¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡¦¥Þ¥ó¥¬ÀìÌç¤Î½¬¤¤»ö¤¬¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤Ãæ¡¢ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤äÁÏÂ¤À¤ò¼Ò²ñ¤Ë¤Ò¤é¤¯¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
https://kodomo-design.jp/
¢£¡Ö¹¥¤¤ò¤È¤³¤È¤ó¶Ë¤á¤ë¡×¤³¤È¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë³Ø¤Ó¤Î¾ì
»Ò¤É¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ï¡¢2022Ç¯8·î¤ËÈ¯Ã£¾ã³²¡¦¥°¥ìー¥¾ー¥ó¤Î»Ò¤É¤âÀìÌç¤Î¥¤¥é¥¹¥È¶µ¼¼¤È¤·¤Æ³«¹Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â³Ø¤Ù¤ë¥³ー¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÎËÜ¹»¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç³Ø¤Ù¤ë¶µ¼¼¤â´Þ¤áÁ´¹ñ¤ËÌó100¹»¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤ä¸½ÌòÌ¡²è²È¤¬Ä¾ÀÜ»ØÆ³¤·¡¢¡Ö¾å¼ê¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¡×¤è¤ê¤â¡¢¡ÖÉÁ¤¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÎÉ½¸½¤ÇÉÁ¤¯¤³¤È¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä´¶À¤òÂº½Å¤¹¤ë»ØÆ³¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¢£ ½é¤á¤Æ¤Î¥ê¥¢¥ëÅ¸¼¨²ñ
ËÜ¹»¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥óÃæ¿´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢°ÊÁ°¤è¤êÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÍ×Ë¾¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÅ¸¼¨²ñ¡×¡£
º£²ó¡¢¤Ä¤¤¤Ë½é³«ºÅ¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò¡¢¼ê¤Ë¼è¤ì¤ë¡È¥«¥¿¥Á¡É¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤ÎºîÉÊÀ©ºî¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´õË¾¼Ô¤òÊç¤ê¡¢40ÅÀ¤ÎºîÉÊ¤¬ÅöÆüÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡ª
¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÉÁ¤³¤¦¡ª¡×¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿Íµ¤¤Î¤ª³¨¤«¤¥¢¥×¥ê¡Ö¥¢¥¤¥Ó¥¹¥Ú¥¤¥ó¥È¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥¢¥¤¥Ó¥¹¤Á¤ã¤ó¡×¤òÂêºà¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï°ì¸À¥³¥á¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÀÖ¤º¤¤ó¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡ÖÍÄ¤¤¶¸µ¤¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£³¨¤Î¶ñ¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥¢¥¤¥Ó¥¹¥Ú¥¤¥ó¥È¢ª¥¤¥é¥¹¥È¢ª³¨¤Î¶ñ¢ªÀÖ¿§¢ª·ì¤ÈÏ¢ÁÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ä°¦¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ï»Ä¤·¤ÆÂç¤¤Ê³ù¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¦½÷¤Î»Ò¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¾®6¡Ë
¥¢¥¤¥Ó¥¹¥Ú¥¤¥ó¥È¤Î¥«¥éー¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¿§Áê´Ä¤ÈHSB¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÁ°È±¤Î¥Ô¥ó¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Ô¥ó¤Î¿§¤òÊÑ¤¨¤ë¤ÈÈ±¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÈ±¿§¤ËÊÑ¤ï¤ë¥¢¥¤¥Ó¥¹¤Á¤ã¤ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿¡£¡Ê¾®4¡Ë
È±¾þ¤ê¤ä¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¥¢¥¤¥Ó¥¹¤Ã¤Ý¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÃæ2¡Ë
¥ª¥ê¥¥ã¥é¤È¡¢²È¤Î»ô¤¤Ç¤Î¥à¥®¤È¥³¥¿¥í¥¦¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥ê¥¥ã¥é¤ÎÌÜ¤òÉÁ¤¯»þ¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤¤¤í¤ó¤Ê¿§¤ò»È¤Ã¤Æ¥¥é¥¥é¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¾®4¡Ë
¥¢¥¤¥Ó¥¹¥Ú¥¤¥ó¥È¡ÊibisPaint¡Ë¤È¤Ï¡©
Á´À¤³¦¤ÇÎß·×£µ²¯¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡ÊApp Store¡Ö¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¥«¥Æ¥´¥ê¤Ë¤ÆÁ´À¤³¦¥æー¥¶ー¿ô7Ç¯Ï¢Â³No.1¡Ë¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¹ñ»º¤Î¤ª³¨¤«¤¥¢¥×¥ê¡£½é¿´¼Ô¤«¤é¥×¥í¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Þ¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ëËÜ³ÊÅª¤Êµ¡Ç½¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¼ê·Ú¤µ¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤µ¡×¡Ö³Ú¤·¤µ¡×¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥Ó¥¹¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ä
https://www.ibis.ne.jp/
»Ò¤É¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢2024Ç¯¤è¤ê¡Ö¥¢¥¤¥Ó¥¹¥Ú¥¤¥ó¥È¥³ー¥¹¡×¤ò¿·Àß¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¥¢¥¤¥Ó¥¹¥Ú¥¤¥ó¥È¤Îµ¡Ç½¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¥é¥¥é¤·¤¿ÌÜ¤Î¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤¬ÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡×¡ÖÈ±¤Î±ð¤¬»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¡¢Ëè²ó¶Ã¤¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ë°î¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ã¥¹¥óÃæ¤Ï¹Ö»Õ¤¬¡¢¥¢¥¤¥Ó¥¹¥Ú¥¤¥ó¥È¤Î²èÌÌ¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï»Ò¤É¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Î¥Õ¥¡¥ó´ë²è¤Ç¤¢¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥Ó¥¹ÍÍ¤Î¸ø¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢Å¸¼¨²ñ¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¢¥¤¥Ó¥¹¤Á¤ã¤ó¡×¤ÏÅö¥¹¥¯ー¥ë¼õ¹ÖÀ¸¤Ë¤è¤ëµ¼¿Í²½¡¦Æó¼¡ÁÏºî¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥¤¥Ó¥¹¥Ú¥¤¥ó¥È¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò°é¤Æ¤ë
Åö¥¹¥¯ー¥ë¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤äÁÛ¤¤¤ò¡¢¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼Ò²ñ¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬´õÇö¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê»Ò¤É¤â¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥é¥¹¥È¤ä¥Þ¥ó¥¬¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Å¤é¤¤µ¤»ý¤Á¤äÁÛ¤¤¤âÉ½¸½¤Ç¤¤ëÂçÀÚ¤Ê¡Ö¼«¸ÊÉ½¸½¤Î¾ì½ê¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤¬¹¥¤¡ª¡×
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡Ö¤³¤³¤ò¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤ÆÉÁ¤¤¤¿¡×
¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±»ß¤á¡¢·ë²Ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤É¤³¤ò¹©É×¤·¤¿¤«¡×¡Ö¤É¤³¤ò¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤«¡×¤ò¡¢ÃúÇ«¤ËÇ§¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¾Ð´é¤ä²ñÏÃ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿´¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼«Í³¤ÇË¤«¤ÊÉ½¸½¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö³Ø¤Ó¡×¤ä¡ÖÀ®Ä¹¡×¤Î·Á¤Ï°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÅÁ¤¨¤ë¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～16:00
²ñ¾ì¡§TOGO SHIMOKITAZAWA
¡Ê¾®ÅÄµÞÀþ¡¦µþ²¦°æ¤ÎÆ¬Àþ ²¼ËÌÂô±Ø ÅÌÊâ5Ê¬¡Ë
https://maps.app.goo.gl/G5bQ8W6YWGKQzbxS7
½ÐÅ¸¼Ô¡§»Ò¤É¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥«¥Ç¥ßーÀ¸ÅÌ Ìó40Ì¾
ÆâÍÆ¡§¥¤¥é¥¹¥È¡¦¥Þ¥ó¥¬ºîÉÊÅ¸¼¨
Æþ¾ì¡§ÌµÎÁ