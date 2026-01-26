¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡¢¡Ö±ßÄê´üÍÂ¶â ÆÃÊÌ¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¼Â»Ü¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡Á¡Ö±ßÄê´üÍÂ¶â£¶¥õ·î¤â¤Î Ç¯1.10¡ó¡×¡Á
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹(CEO)¡§±ß»³ Ë¡¾¼¡¢°Ê²¼¡Ö½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯£±·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢¡Ö±ßÄê´üÍÂ¶â ÆÃÊÌ¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¾Ý´ü´Ö
2026Ç¯£±·î26Æü¡Ê·î¡Ë¡Á 2026Ç¯£´·î£µÆü¡ÊÆü¡Ë¤ªÍÂÆþ¤ì¼êÂ³¤´°Î»Ê¬¤Þ¤Ç
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ
¡Ö±ßÄê´üÍÂ¶â£¶¥õ·î¤â¤Î¡×¤Ë¤ªÍÂÆþ¤ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÂÐ¾Ý»ÙÅ¹¤Î¸Ä¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ
¢¨ÂÐ¾Ý»ÙÅ¹¤Ï¥¤¥Á¥´»ÙÅ¹¡Ê101¡Ë¡¢¥Ö¥É¥¦»ÙÅ¹¡Ê102¡Ë¡¢¥ß¥«¥ó»ÙÅ¹¡Ê103¡Ë¡¢¥ì¥â¥ó»ÙÅ¹¡Ê104¡Ë¡¢¥ê¥ó¥´»ÙÅ¹¡Ê105¡Ë¡¢¥Ð¥Ê¥Ê»ÙÅ¹¡Ê107¡Ë¡¢¥á¥í¥ó»ÙÅ¹¡Ê108¡Ë¡¢¥¥¦¥¤»ÙÅ¹¡Ê109¡Ë¡¢¥¤¥ë¥«»ÙÅ¹¡Ê207¡Ë¡¢¥¯¥¸¥é»ÙÅ¹¡Ê403¡Ë
¢¨BaaSÄó·È»ÙÅ¹¤äË¡¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÏËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢±ßÄê´üÍÂ¶â¤ÎÍÂÆþ³Û¤¬°ìÄê³Û¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶âÍ»¾ðÀª¤ÎÊÑ²½Åù¤Ë¤è¤ê¶âÍø¿å½à¤ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¶âÍø¤ÏÅö¼ÒWEB¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¶âÍø¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤ä±äÄ¹¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¶âÍø¤Ï½é²ó¤ªÍÂÆþ¤ì¤ÎËþ´üÆü¤Þ¤ÇÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ëþ´ü¼è°·ÊýË¡¤Ë¤Æ¡Ö¸µÍø·ÑÂ³¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¸µ¶â·ÑÂ³¡×¤òÁªÂò¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¼«Æ°·ÑÂ³¤ÎºÝ¤ÏËþ´üÆü¡Ê¤´·ÑÂ³Æü¡Ë»þÅÀ¤Î¶âÍø¤¬Å¬ÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2026Ç¯£±·î26Æü¡Ê·î¡Ë»þÅÀ¤Î¶âÍø¤Ï£¶¥õ·î¤â¤ÎÇ¯1.10¡ó¡ÊÀÇ°ú¸å Ç¯0.87¡ó¡Ë¤Ç¤¹¡£¶âÍ»¾ðÀª¤ÎÊÑ²½Åù¤Ë¤è¤ê¶âÍø¿å½à¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¶âÍø¤ÏÅö¼ÒWEB¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀÇ°ú¸å¤Î¶âÍø¤Ï¡¢É½¼¨¶âÍø¤Ë0.79685¤ò¾è¤¸¤Æ»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÍøÂ©¤Ë¤Ï20.315¡ó¤ÎÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÀÇ°ú¸å¤Î¶âÍø¤Ï¾®¿ôÂè£³°Ì°Ê²¼ÀÚ¼Î¤Æ¤ÇÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤Ë¼«Æ°·ÑÂ³¤Ë¤Æ³ºÅö¤¹¤ëÄê´üÍÂ¶â¤ò¤ªÍÂÆþ¤ì¤Î¾ì¹ç¤â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¶âÍø¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
±ßÄê´üÍÂ¶â¤Ï¸µËÜÊÝ¾Ú¤¬¤¢¤ê¡¢ÍÂ¶âÊÝ¸±À©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£±ßÉáÄÌÍÂ¶â¡¢±ßÄê´üÍÂ¶â¡¢SBI¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÍÂ¶â¡¢±ß»ÅÁÈÍÂ¶â¤Î¹ç·×¤Ç¡¢¸µ¶â1,000Ëü±ß¤Þ¤Ç¤È¤½¤ÎÍøÂ©¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ëþ´üÆüÁ°¤ËÃæÅÓ²òÌó¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¶âÍø¤ÏÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÍÂÆþÆü¤«¤é²òÌóÆü¤ÎÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÆü¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Åö¼Ò½êÄê¤ÎÃæÅÓ²òÌó¶âÍø¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
±ßÄê´üÍÂ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¾¦ÉÊ³µÍ×ÀâÌÀ½ñ¡Ê²¼µURL¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.netbk.co.jp/contents/resources/pdf/gaiyo_enteiki.pdf
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ÞÃæ¿´¼çµÁ¤Î¤â¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÊÑ³×¤·¡¢¼Ò²ñ¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤ÇÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô ¹Êó¡¦IRÉô
¡§03-6779-5495
¡§kouhou_pr@netbk.co.jp
