²ÖÊ´¥·ー¥º¥ó¤ÎµßÀ¤¼ç¡ÖÈ¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ò»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Û¥ë¥Àー¡ØÉ¡¥Ð¥Ç¥£¡Ù¡×ÃÂÀ¸
¡ÖÌ¥¤»¤Æ»ý¤Ä¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤ë¥Üー¥ë¥Û¥ë¥ÀーÀìÌçÅ¹¡¡¡¡KEI-CRAFT¡ÊÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î26Æü¤Ë¡ÖÉ¡¥Ð¥Ç¥£¡×¤ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈ¯Çä³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ç¥Ã¥×URL:¡¡https://www.kei-craft.jp/shop-1/hana-buddy-1/
¤Þ¤¿¡¢50Ì¾¤Î¥â¥Ë¥¿ー¤ò1·î26Æü¤è¤êÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò³«È¯¤ÎÇØ·Ê¡Ó
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¼ªÉ¡°ö¹¢²ÊÆ¬·ÛÉô³°²Ê³Ø²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¥¢¥ì¥ë¥®ーÀÉ¡±ê¤ÎÍÉÂÎ¨¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¡¢¤³¤Î20Ç¯¤Ç1.5ÇÜ¤Î49¡ó¡¢²ÖÊ´¾É¤ÏÌó2.5ÇÜ¤Î39¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(1*)¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÎ®¹Ô¤âÁá¤¯¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹â¤¤¿å½à¤Î´¶À÷¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡ØÈ¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤¬Ç¯¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ÏÄÌ¾ï8～10ÁÈ¡Ê16～20Ëç¡ËÄøÅÙ¤È¾¯ÎÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢È¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë150～200ÁÈ¡Ê300～400Ëç¡Ë¤ÈÂçÍÆÎÌ¤Ç¤¹¡£³°½ÐÀè¤Ç¤Î»ÈÍÑÎÌ¤¬Â¿¤¤¾ì¹ç¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ç¤Ï¤¹¤°¤Ë»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢È¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Î³°¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Î¼ûÍ×¤Ï¹â¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇKEI-CRAFT¤Ï¡¢¡Ø¥Üー¥ë¤òÌ¥¤»¤Æ»ý¤Ä¡Ù¥Üー¥ë¥Û¥ë¥Àー¤òÀ½Â¤¤·¤¿·Ð¸³¤ä¼ÂÀÓ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¡ÖÌ¥¤»¤Æ»ý¤Ä¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Û¥ë¥À-¡×¤È¤·¤Æ¡ØÉ¡¥Ð¥Ç¥£¡Ù¤òÀ½ºî¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê1* https://www.jibika.or.jp/owned/contents3.html¡¡¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¼ªÉ¡°ö¹¢²ÊÆ¬·ÛÉô³°²Ê³Ø²ñ¡Ë
¡Ò¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¡Ó
1. È¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ýÇ¼¡§
È¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ÈÆ±ÍÆÎÌ¤Î»ÔÈÎ¤ÎÂÞÆþ¤ê¤Î¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ñ¥Ã¥¯ ¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡Ë¡Ê¹â¤µÌó4.5cm～5cmÄøÅÙ¡Ë¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¼ý¤Þ¤ëÀß·×¡£Æ±¥µ¥¤¥º¤Î¥¦¥§¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ä¤ª¤·¤ê¤Õ¤¥·ー¥È¤â¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£(¢¨)
(¢¨)¥áー¥«ー¼ïÊÌ¤Ë¤è¤ê¡¢¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
2. 2WAY¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¡§
¹ø¤ËÁõÃå¤·¤¿¤ê¡¢¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¤Î¤è¤¦¤Ë¸ª³Ý¤±¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
2WAY
3. ¥À¥¹¥È¥Ýー¥Á¡ÊÀìÍÑ¶ÒÃå¡Ë¤¬ÉÕÂ°¡§
»ÈÍÑºÑ¤ß¤Î¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ò¼Î¤Æ¤ë¤¿¤á¤Î¥À¥¹¥È¥Ýー¥Á¡ÊÀìÍÑ¶ÒÃå¡Ë¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤Î¥´¥ßÌäÂê¤ò²ò·è¡£
¥´¥ß¼Î¤ÆÍÑ¶ÒÃå¡Ê¥À¥¹¥È¥Ýー¥Á¡Ë
4. ¹âÉÊ¼Á¤ÊÁÇºà¡§
¾æÉ×¤ÊÈÁÉÛ¡Ê¥¥ã¥ó¥Ð¥¹ÃÏ¡Ë¤ä¹çÈé¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤äÆü¾ï»È¤¤¤Ë¤âÆëÀ÷¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¡ÒÍøÍÑ¥·ー¥ó¡Ó
1. ²ÖÊ´¾É¡¦É¡±ê¥·ー¥º¥ó¤Î³°½Ð¤Ë
¢¨ËÜ²èÁü¤ÏÀ¸À®AI¤Ë¤è¤Ã¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
°µÅÝÅª¤Ê°Â¿´´¶¡§
¥Ý¥±¥Ã¥È¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ò²¿¸Ä¤â»ý¤ÁÊâ¤¯ÉÔ°Â¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¹¥àー¥º¤ÊÉ¡¤«¤ß¡§
¹ø¸µ¤ËÁõÃå¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ò¤´¤½¤´¤½Ãµ¤¹¼ê´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢É¬Í×¤Ê½Ö´Ö¤Ë¥µ¥Ã¤È¼è¤ê½Ð¤»¤Þ¤¹¡£
2. ¥Ú¥Ã¥È¤È¤Î¤ª»¶Êâ
¢¨ËÜ²èÁü¤ÏÀ¸À®AI¤Ë¤è¤Ã¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
Î¾¼ê¤¬¼«Í³¤Ë¡§
¥êー¥É¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢±ø¤ì¤¿²Õ½ê¤ò¿¡¤¯¤¿¤á¤Ë¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤òÉÑÈË¤Ë»È¤¦»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËºÇÅ¬¡£
3. Î¹¹Ô¤ä¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢
¢¨ËÜ²èÁü¤ÏÀ¸À®AI¤Ë¤è¤Ã¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
Ä´Íý¤ä¿©»ö¤Î¥·ー¥ó¤Ç¡§
¥Æー¥Ö¥ë¤Î¾å¤ËÃÖ¤¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¹ø¤ä¥Á¥§¥¢¤ÎÇØ¤â¤¿¤ì¤ËÄß¤ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢±ø¤ì¤ò¿¡¤¼è¤ëºÝ¤ËÈó¾ï¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¥¿¥Õ¤Ê´Ä¶¤Ç¤â¡§
¾æÉ×¤ÊÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²°³°¤Ç¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê³èÆ°¤Ë¤âÆëÀ÷¤ß¤Þ¤¹¡£
Î¹¹ÔÀè¤Ê¤É¤Ç¡§
¤É¤³¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ò¤½¤Ð¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤±¤Þ¤¹¡£
4. »Ò°é¤Æ¡¦¥Ù¥Óー¥«ー¤Ç¤Î°ÜÆ°
¢¨ËÜ²èÁü¤ÏÀ¸À®AI¤Ë¤è¤Ã¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¥±¥¢¤Ë¡§
¿©¤Ù¤³¤Ü¤·¤äÉ¡¿å¤Ê¤É¡¢¤È¤Ã¤µ¤Ë¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤¬É¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢¸ª³Ý¤±¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð ¤¹¤°¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ²èÁü¤ÏÀ¸À®AI¤Ë¤è¤Ã¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¥Ù¥Óー¥«ー¤Ø¤ÎÁõÃå¡§
¥«¥é¥Ó¥Ê¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ù¥Óー¥«ー¤Î¥Õ¥Ã¥¯¤ËÄß¤ë¤»¤Ð¡¢ÀìÍÑ¤Î¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Û¥ë¥Àー¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£
5. ¼ÖÆâ¤ä¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤Î¾Ê¥¹¥Úー¥¹²½
¢¨ËÜ²èÁü¤ÏÀ¸À®AI¤Ë¤è¤Ã¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
Äß¤ê²¼¤²¼ýÇ¼¤È¤·¤Æ¡§
¼Ö¤Î¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¥Ç¥¹¥¯²£¤Ë°ú¤Ã³Ý¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ì½ê¤ò¼è¤é¤º¤Ë¡Ö¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ÎÄê°ÌÃÖ¡×¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
6. ÊÝ°é»Î¤µ¤ó¤ä²ð¸î»Î¤µ¤ó¤ÎÉ¬¿Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ
¢¨ËÜ²èÁü¤ÏÀ¸À®AI¤Ë¤è¤Ã¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤¿¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
ÊÝ°é»Î¤µ¤ó¤ä²ð¸î»Î¤µ¤ó¤ÎÉ¬¿Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡§
¿Í¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ëÊÝ°é»Î¤µ¤ó¤ä²ð¸î»Î¤µ¤ó¤Î¹ø¤ËÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÎ¾¼ê¤¬¼«Í³¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¼ê´Ö¤ò¾Ê¤±¤Þ¤¹¡£
7.¡¡¥±ー¥¹Ã±ÂÎ¤Ç¤â»È¤¦¤³¤È¤â½ÐÍè¤Þ¤¹
Â¿ÍÍ¤Ê»È¤¤Êý¡§
»ý¤ÁÊâ¤«¤Ê¤¤»þ¤Ï¥±ー¥¹¤À¤±¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢´ù¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ò³«È¯¼Ô¤«¤é¡Ó¡¡
¡¡»ä¤Ï·úÃÛ»Î¤È¤·¤Æ·úÃÛ¤Î»Å»ö¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¸½¾ì¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢Ä¹Ç¯¡Ê¤«¤ì¤³¤ì10Ç¯¡Ë²ÖÊ´¾É¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ò»×¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²áµî¤Ë¥Üー¥ë¥Û¥ë¥Àー¤Î³«È¯¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹çÈé¤ä¥ì¥¶ー¤ò»È¤Ã¤¿¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¼«¤éºî¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ò¤â¤¦°ìÅÙÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À½ºî¹©Äø¤Ç¤Ï¡¢¹½ÁÛ´ü´Ö¤Ï1Ç¯¤Û¤É¤Ç¡¢20²ó°Ê¾å¤Î»îºî¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¼ÒÆâ³°Ìä¤ï¤ºÃÎ¿ÍÍ§¿Í¤Î¶¨ÎÏ¤âÂ¿¿ô¶Ä¤®¡¢¤è¤¦¤ä¤¯È¯Çä¤Þ¤Ç¤³¤®¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÍèËÜ¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÌÌÇò¤µ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾×Æ°¤¬¡¢»ä¤ò¤³¤³¤Þ¤ÇÆÍ¤Æ°¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÉ¡¥Ð¥Ç¥£¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢É¡¿å¤ËÈÑ¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢²÷Å¬¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡
ºÇ½é¤Î¥¹¥±¥Ã¥Á
¡¡
À½ºîÆ»¶ñ¤«¤é¼êºî¤ê¤Ç¤¹
»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿
KEI-CRAFT¤È¡ØÉ¡¥Ð¥Ç¥£¡Ù¤Î¾Ò²ðÆ°²è
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=0V_ugd3zohc ]
¡¡º£¤Þ¤Ç¡¢µåÂÎ¤Ç¤¢¤ë¥Üー¥ë¤òÆþ¤ì¤ë¥Û¥ë¥Àー¤òÃæ¿´¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢È¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¾ÊýÂÎ¤òÇ¼¤á¤ë¥Û¥ë¥Àー¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¤Ç¤·¤¿¡£ºàÎÁ¤Î¥Æー¥×¤¬Ä¾³Ñ¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÌÌ¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤ÎÄ¹¤µ¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤É¬Í×¤«¤Ê¤É¡¢¥ß¥êÃ±°Ì¤Ç¤ÎÄ´À°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥±ー¥¹¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç»È¤¤ÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê¿ÊÅ¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥½¥Õ¥È¥Ñ¥Ã¥¯¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ë¤·¤Æ¥±ー¥¹¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë
É¡¿å¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¡¢¡ÖÈ¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ò»ý¤ÁÊâ¤±¤¿¤é¤Ê¤¢¡×¤Ë±þ¤¨¤¿¾¦ÉÊ¤¬
¡ØÉ¡¥Ð¥Ç¥£¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡Ò¾¦ÉÊÌ¾¤ÎÍ³Íè¡Ó
KEI-CRAFT¤Î¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Û¥ë¥Àー¤Ï¡ØÉ¡¥Ð¥Ç¥£¡Ù¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
É¡¿å¤Ë¶ì¤·¤à¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ÎÌ¾Á°¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Ó
Âè°ìÃÆ¤Ï¥Û¥ë¥ÀーËÜÂÎ¤ª¤è¤Ó¥±ー¥¹¤ò¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥À¥¹¥È¥Ýー¥Á¤ò¥Ùー¥¸¥å¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥éー¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï½ù¡¹¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡£
¡Ò¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¡Ó
¾¦ÉÊÌ¾¡§É¡¥Ð¥Ç¥£
Å¬ÍÑ¥µ¥¤¥º¡§»ÔÈÎ¤ÎÂÞÆþ¤ê¤Î¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ñ¥Ã¥¯¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡Ë¤ÎÂç¤¤µ
¥«¥éー: ¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥Ù¥ë¥È¡§PP¥Æー¥×
¥±ー¥¹¡§¹çÈé
Ä´À°¶ñ: ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯
¥«¥·¥á¡¢¥ê¥ó¥°¡§¥¹¥Áー¥ë
¥À¥¹¥È¥Ýー¥Á¼èÉÕ¶ñ¡§ËÜ³×
¡Ê1¡ËËÜÂÎ¥Û¥ë¥Àー¤È¥±ー¥¹¤Î¥»¥Ã¥È¡Ê¥À¥¹¥È¥Ýー¥Á´Þ¤Þ¤º¡Ë
²Á³Ê¡§3,900±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ê2¡ËËÜÂÎ¥Û¥ë¥Àー¤È¥±ー¥¹¤È¥À¥¹¥È¥Ýー¥Á¤Î¥»¥Ã¥È
²Á³Ê¡§6,400±ß(ÀÇ¹þ)
À½Â¤ÈÎÇä¡§KEI-CRAFT
https://www.kei-craft.jp/
¡ÚÈÎÇä¥Úー¥¸¡Ûhttps://www.kei-craft.jp/shop-1/hana-buddy-1/
¡Ò¥â¥Ë¥¿ー50Ì¾ÍÍÊç½¸¡Ó
¡¡KEI-CRAFT¤Ç¤Ï¡ØÉ¡¥Ð¥Ç¥£¡Ù¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢´¶ÁÛ¤òSNS¤Ë¤´Åê¹Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥â¥Ë¥¿ーÍÍ50Ì¾¤òÊç½¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥â¥Ë¥¿ー¤Ï¾¦ÉÊ¤Ë¶¦´¶¤·¡¢ÃúÇ«¤Ë»ÈÍÑ¡¦È¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤òÁª¹ÍÀ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
±þÊçÊýË¡¡§(Google¥Õ¥©ー¥à) https://forms.gle/aKD5prCCfjVffevb8
Êç½¸´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¡ÊÊç½¸¤ÏÁª¹Í¼Ô¤¬50Ì¾¤ËÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢½ªÎ»Ã×¤·¤Þ¤¹¡Ë
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§ËÜÂÎ¥Û¥ë¥Àー¤È¥±ー¥¹¤Î¥»¥Ã¥È¡Ê¥À¥¹¥È¥Ýー¥Á¤Ï½ü¤¯¡Ë
Êç½¸¿Í¿ô¡§50Ì¾
±þÊç¾ò·ï¡§
1, ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ëºß½»¤ÎÊý
2, KEI-CRAFT¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý
3, ¾¦ÉÊÅþÃå¸å2½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë¡¢¤´¼«¿È¤Ç½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ëSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÅê¹Æ¤ò1²ó°Ê¾å¹Ô¤¨¤ë
Êý(¥¿¥°ÉÕ¤±É¬¿Ü¡Ë
4, SNS¤Ø¤ÎÅê¹ÆÊ¸¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉ¬¤ºÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý
¡Ê¡ôKEI-CRAFT¡¦¡ôÉ¡¥Ð¥Ç¥£¡¦¡ô²ÖÊ´¾É¡¦¡ôÉ¡¿å¡Ë
5, SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Î»ÈÍÑ¤òµö²Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý
6, Åê¹Æ¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤ò¡¢Åö¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Î¥ê¥Ý¥¹¥È¡¢¾¦ÉÊ¾Ò²ð¡¢º£¸å¤ÎÈÎÇä¡¦¹¹ðÁÇºà¤È¤·
¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý
7, »ÈÍÑ¸å¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¡ÊGoogle¥Õ¥©ー¥à¡Ë¤Ë¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¡Ê5Ê¬ÄøÅÙ¡Ë
¡¡
Áª¹Í·ë²Ì¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡§
Áª¹Í¼Ô¤Ï¡¢±þÊç¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¤¦¤Á¡¢¸ø½øÎÉÂ¯¤ËÈ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Åê¹Æ
¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅö¼Ò¤¬³ÎÇ§¤·¤ÆÁª¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Áª¹Í·ë²Ì¤ÏÅöÁª¼Ô¤ËX/Instagram/Tik Tok¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç2·î16Æü¡Ê·î¡Ë
¤Þ¤Ç¤Ë¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£DM¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¼õ¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢
KEI-CRAFT¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡
¡Ú´ë¶ÈÆâÍÆ¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒaR¹½Â¤Àß·×»öÌ³½ê¡¡KEI-CRAFT»ö¶ÈÉô
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¸¶Ä®ÅÄ1-13-1¡¡Ä®ÅÄ¥Ï¥¤¥Ä°íÈÖ´Û1-3¡¡R1
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹â¾¾²í¹¬
URL¡§https://www.kei-craft.jp/
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§info@kei-craft.jp