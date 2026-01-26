¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
NotebookLM¡ßPDNob¤Ç¥¹¥é¥¤¥ÉPDF¤òÊÔ½¸²ÄÇ½¤Ë
―― NotebookLM ¡ß PDNob¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡¢ÊÔ½¸¤Ç¤¤ëPDF¥ïー¥¯¥Õ¥íー
AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾ðÊóÀ°Íý¥Äー¥ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë NotebookLM¡£
Ä´ºº»ñÎÁ¤ä¥á¥â¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Í×ÅÀ¤òÀ°Íý¤·¡¢¥¹¥é¥¤¥É·Á¼°¤Î»ñÎÁ¤ò¼«Æ°À¸À®¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤ä³ØÀ¸¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NotebookLM¤«¤é½ñ¤½Ð¤·¤¿¥¹¥é¥¤¥É¡¢¤³¤ó¤Ê¡ÖÉÔÊØ¡×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
NotebookLM¤ÇºîÀ®¤·¤¿¥¹¥é¥¤¥É¤Ï¡¢PDF·Á¼°¤Ç½ñ¤½Ð¤¹¥±ー¥¹¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬――
¡¦½ñ¤½Ð¤·¤¿ PDFÆâ¤ÎÊ¸»ú¤¬ÊÔ½¸¤Ç¤¤Ê¤¤
¡¦¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¾¯¤·Ä¾¤·¤¿¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢ºÇ½é¤«¤éºî¤êÄ¾¤·¤Ë¤Ê¤ë
¡¦PowerPoint¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¤â¡¢Ê¸»ú¤äÇÛÃÖ¤¬Êø¤ì¤ë
¡¦ÆüËÜ¸ì»ñÎÁ¤À¤ÈOCRÀºÅÙ¤¬ÉÔ°ÂÄê
¡ÖÆâÍÆ¤Ï¤Û¤Ü´°À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ºÇ¸å¤ÎÈùÄ´À°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¤³¤Î¡È¤¢¤È°ìÊâ¡É¤ÎÉÔÊØ¤µ¤¬¡¢NotebookLM³èÍÑ¤Î¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎPDF¡¢¡ÖÊÔ½¸¤Ç¤¤ë»ñÎÁ¡×¤ËÊÑ¤¨¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¤½¤³¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢AIÅëºÜPDFÊÔ½¸¥½¥Õ¥È¡ÖTenorshare PDNob¡×¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://bit.ly/49R5Exw
PDNob¤ò»È¤¨¤Ð¡¢NotebookLM¤«¤é½ñ¤½Ð¤·¤¿PDF¥¹¥é¥¤¥É¤ò¡¢
¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÔ½¸²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤ËÊÑ´¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339940/images/bodyimage1¡Û
PDNob¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¡ÃNotebookLM¤«¤é½ñ¤½Ð¤·¤¿PDF¥¹¥é¥¤¥ÉÊÔ½¸¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç³Ú¤Ë¤Ê¤ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://bit.ly/49R5Exw
(1) ¥Æ¥¥¹¥È¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÔ½¸
NotebookLM¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤¿PDF¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥¹¥é¥¤¥É¤Ç¤â¡¢ÆâÉôÅª¤Ë¤ÏÊÔ½¸¤Ç¤¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
PDNob¤Ç¤ÏPDFÆâ¤Î¥Æ¥¥¹¥È¹½Â¤¤ò¼«Æ°²òÀÏ¤·¡¢Ê¸¾Ï¡¦¥Õ¥©¥ó¥È¡¦²þ¹Ô¤òÊÝ»ý¤·¤¿¤Þ¤ÞÄ¾ÀÜÊÔ½¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸í»ú¡¦É½¸½¤Î½¤Àµ
¿ô»ú¤äÆüÉÕ¤Îº¹¤·ÂØ¤¨
²Õ¾ò½ñ¤¤ÎÄÉ²Ã¡¦ºï½ü
¤È¤¤¤Ã¤¿ºÙ¤«¤ÊÄ´À°¤â¡¢¸µ¥Çー¥¿¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ê¤¯´°·ë¤·¤Þ¤¹¡£
(2) ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òÊø¤µ¤º½¤Àµ
PDFÊÔ½¸¤ÇºÇ¤âµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¡¢Ê¸»ú¤ò¿¨¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤¬Êø¤ì¤ëÌäÂê¤Ç¤¹¡£
PDNob¤Ï¡¢PDFÆâ¤Î¥Æ¥¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦²èÁü¡¦ÇØ·Ê¤ò¼«Æ°¤ÇÊ¬Î¥¤·¤ÆÇ§¼±¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢
¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤±ÊÑ¹¹¤·¤¿¤¤
1¹Ô¤À¤±º¹¤·ÂØ¤¨¤¿¤¤
¿Þ¤äÇØ·Ê¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤·¤¿¤¤
¤È¤¤¤Ã¤¿¥±ー¥¹¤Ç¤â¡¢Á´ÂÎ¹½À®¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÊÔ½¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
NotebookLM¤ÇºîÀ®¤·¤¿¥¹¥é¥¤¥É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³è¤«¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢»Å¾å¤²ºî¶È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
(3) ÆüËÜ¸ìOCR¤Ë¤â¶¯¤¤
¥¹¥¥ã¥ó»ñÎÁ¤ä¡¢²èÁü¤È¤·¤Æ½ñ¤½Ð¤µ¤ì¤¿¥¹¥é¥¤¥ÉPDF¤Ç¤Ï¡¢Ê¸»ú¤¬ÊÔ½¸¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
PDNob¤ÏÆüËÜ¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤¿OCRµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Á»ú¡¦¤Ò¤é¤¬¤Ê¡¦¥«¥¿¥«¥Ê¤ò´Þ¤àÊ¸¾Ï¤â¹âÀºÅÙ¤ÇÇ§¼±¤·¤Þ¤¹¡£
½ñÀÒ¤äÇÛÉÛ»ñÎÁ¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤·¤¿PDF
²èÁü²½¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ
µì»ñÎÁ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëºÆÍøÍÑ
¤È¤¤¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢ºÆÆþÎÏ¤»¤º¤ËÊÔ½¸²ÄÇ½¤Ê¥Æ¥¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
(4) PowerPoint¤Ø¤ÎºÆ³èÍÑ¤â¥¹¥àー¥º
ÊÔ½¸¸å¤ÎPDF¤Ï¡¢PowerPoint·Á¼°¤ØÊÑ´¹¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
PDF¤òÃæ´Ö¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
NotebookLM¤Ç¹½À®¤òºîÀ®
PDNob¤ÇÆâÍÆ¡¦É½¸½¤òÄ´À°
PowerPoint¤ÇÈ¯É½ÍÑ¤Ë»Å¾å¤²¤ë
¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤¬¥¹¥àー¥º¤ËÀ®Î©¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖPDF¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¡×»ñÎÁ³èÍÑ¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤â¡¢PDNob¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
AI»ñÎÁºîÀ®¤ò¼ÂÌ³¤Ç³è¤«¤¹¿·¤·¤¤¥ïー¥¯¥Õ¥íー
NotebookLM¤¬¡Ö»ñÎÁºîÀ®¤ÎÁ°¹©Äø¡ÊÀ°Íý¡¦¹½À®¡Ë¡×¤òÃ´¤¤¡¢
PDNob¤¬¡Ö»Å¾å¤²¡¦ÊÔ½¸¹©Äø¡×¤òÊä´°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
AIÀ¸À®»ñÎÁ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¶ÈÌ³¡¦È¯É½¡¦Äó½Ð»ñÎÁ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
AI¥Äー¥ë¤ÎÉáµÚ¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢
¡Öºî¤ì¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÊÔ½¸¤Ç¤¤ë¡×¤³¤È¤¬¡¢»ñÎÁºîÀ®¤Î¿·¤¿¤Ê´ð½à¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Tenorshare¤Ïº£¸å¤â¡¢AI»þÂå¤Î¼ÂÌ³¸úÎ¨¤ò»Ù¤¨¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢
¥æー¥¶ー¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¾ðÊó¡¦¸ø¼°¥ê¥ó¥¯
À½ÉÊÌ¾¡§Tenorshare PDNob
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://bit.ly/49R5Exw
¸ø¼°¥Ö¥í¥°¡§https://note.com/phonetips
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§TENORSHARE(HONGKONG)LIMITED
