NotebookLM¡ßPDNob¤Ç¥¹¥é¥¤¥ÉPDF¤òÊÔ½¸²ÄÇ½¤Ë

―― NotebookLM ¡ß PDNob¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡¢ÊÔ½¸¤Ç¤­¤ëPDF¥ïー¥¯¥Õ¥íー

AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾ðÊóÀ°Íý¥Äー¥ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë NotebookLM¡£
Ä´ºº»ñÎÁ¤ä¥á¥â¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Í×ÅÀ¤òÀ°Íý¤·¡¢¥¹¥é¥¤¥É·Á¼°¤Î»ñÎÁ¤ò¼«Æ°À¸À®¤Ç¤­¤ëÅÀ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤ä³ØÀ¸¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

NotebookLM¤«¤é½ñ¤­½Ð¤·¤¿¥¹¥é¥¤¥É¡¢¤³¤ó¤Ê¡ÖÉÔÊØ¡×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©

NotebookLM¤ÇºîÀ®¤·¤¿¥¹¥é¥¤¥É¤Ï¡¢PDF·Á¼°¤Ç½ñ¤­½Ð¤¹¥±ー¥¹¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬――
¡¦½ñ¤­½Ð¤·¤¿ PDFÆâ¤ÎÊ¸»ú¤¬ÊÔ½¸¤Ç¤­¤Ê¤¤
¡¦¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¾¯¤·Ä¾¤·¤¿¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢ºÇ½é¤«¤éºî¤êÄ¾¤·¤Ë¤Ê¤ë
¡¦PowerPoint¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¤â¡¢Ê¸»ú¤äÇÛÃÖ¤¬Êø¤ì¤ë
¡¦ÆüËÜ¸ì»ñÎÁ¤À¤ÈOCRÀºÅÙ¤¬ÉÔ°ÂÄê


¡ÖÆâÍÆ¤Ï¤Û¤Ü´°À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ºÇ¸å¤ÎÈùÄ´À°¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×
¤³¤Î¡È¤¢¤È°ìÊâ¡É¤ÎÉÔÊØ¤µ¤¬¡¢NotebookLM³èÍÑ¤Î¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤ÎPDF¡¢¡ÖÊÔ½¸¤Ç¤­¤ë»ñÎÁ¡×¤ËÊÑ¤¨¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¤½¤³¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢AIÅëºÜPDFÊÔ½¸¥½¥Õ¥È¡ÖTenorshare PDNob¡×¤Ç¤¹¡£

https://bit.ly/49R5Exw

PDNob¤ò»È¤¨¤Ð¡¢NotebookLM¤«¤é½ñ¤­½Ð¤·¤¿PDF¥¹¥é¥¤¥É¤ò¡¢
¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÔ½¸²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤ËÊÑ´¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339940/images/bodyimage1¡Û

PDNob¤Ç¤Ç¤­¤ë¤³¤È¡ÃNotebookLM¤«¤é½ñ¤­½Ð¤·¤¿PDF¥¹¥é¥¤¥ÉÊÔ½¸¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç³Ú¤Ë¤Ê¤ë

https://bit.ly/49R5Exw

(1) ¥Æ¥­¥¹¥È¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÔ½¸

NotebookLM¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤¿PDF¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥¹¥é¥¤¥É¤Ç¤â¡¢ÆâÉôÅª¤Ë¤ÏÊÔ½¸¤Ç¤­¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
PDNob¤Ç¤ÏPDFÆâ¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¹½Â¤¤ò¼«Æ°²òÀÏ¤·¡¢Ê¸¾Ï¡¦¥Õ¥©¥ó¥È¡¦²þ¹Ô¤òÊÝ»ý¤·¤¿¤Þ¤ÞÄ¾ÀÜÊÔ½¸¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¸í»ú¡¦É½¸½¤Î½¤Àµ
¿ô»ú¤äÆüÉÕ¤Îº¹¤·ÂØ¤¨
²Õ¾ò½ñ¤­¤ÎÄÉ²Ã¡¦ºï½ü
¤È¤¤¤Ã¤¿ºÙ¤«¤ÊÄ´À°¤â¡¢¸µ¥Çー¥¿¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ê¤¯´°·ë¤·¤Þ¤¹¡£

(2) ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òÊø¤µ¤º½¤Àµ

PDFÊÔ½¸¤ÇºÇ¤âµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¡¢Ê¸»ú¤ò¿¨¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤¬Êø¤ì¤ëÌäÂê¤Ç¤¹¡£
PDNob¤Ï¡¢PDFÆâ¤Î¥Æ¥­¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦²èÁü¡¦ÇØ·Ê¤ò¼«Æ°¤ÇÊ¬Î¥¤·¤ÆÇ§¼±¤·¤Þ¤¹¡£

¤½¤Î¤¿¤á¡¢
¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤±ÊÑ¹¹¤·¤¿¤¤
1¹Ô¤À¤±º¹¤·ÂØ¤¨¤¿¤¤
¿Þ¤äÇØ·Ê¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤·¤¿¤¤
¤È¤¤¤Ã¤¿¥±ー¥¹¤Ç¤â¡¢Á´ÂÎ¹½À®¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÊÔ½¸¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
NotebookLM¤ÇºîÀ®¤·¤¿¥¹¥é¥¤¥É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³è¤«¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢»Å¾å¤²ºî¶È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£

(3) ÆüËÜ¸ìOCR¤Ë¤â¶¯¤¤

¥¹¥­¥ã¥ó»ñÎÁ¤ä¡¢²èÁü¤È¤·¤Æ½ñ¤­½Ð¤µ¤ì¤¿¥¹¥é¥¤¥ÉPDF¤Ç¤Ï¡¢Ê¸»ú¤¬ÊÔ½¸¤Ç¤­¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
PDNob¤ÏÆüËÜ¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤¿OCRµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Á»ú¡¦¤Ò¤é¤¬¤Ê¡¦¥«¥¿¥«¥Ê¤ò´Þ¤àÊ¸¾Ï¤â¹âÀºÅÙ¤ÇÇ§¼±¤·¤Þ¤¹¡£

½ñÀÒ¤äÇÛÉÛ»ñÎÁ¤ò¥¹¥­¥ã¥ó¤·¤¿PDF
²èÁü²½¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ
µì»ñÎÁ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëºÆÍøÍÑ
¤È¤¤¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢ºÆÆþÎÏ¤»¤º¤ËÊÔ½¸²ÄÇ½¤Ê¥Æ¥­¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

(4) PowerPoint¤Ø¤ÎºÆ³èÍÑ¤â¥¹¥àー¥º

ÊÔ½¸¸å¤ÎPDF¤Ï¡¢PowerPoint·Á¼°¤ØÊÑ´¹¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
PDF¤òÃæ´Ö¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢

NotebookLM¤Ç¹½À®¤òºîÀ®
PDNob¤ÇÆâÍÆ¡¦É½¸½¤òÄ´À°
PowerPoint¤ÇÈ¯É½ÍÑ¤Ë»Å¾å¤²¤ë
¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤¬¥¹¥àー¥º¤ËÀ®Î©¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖPDF¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¡×»ñÎÁ³èÍÑ¤¬¤Ç¤­¤ëÅÀ¤â¡¢PDNob¤ÎÂç¤­¤ÊÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£

AI»ñÎÁºîÀ®¤ò¼ÂÌ³¤Ç³è¤«¤¹¿·¤·¤¤¥ïー¥¯¥Õ¥íー

NotebookLM¤¬¡Ö»ñÎÁºîÀ®¤ÎÁ°¹©Äø¡ÊÀ°Íý¡¦¹½À®¡Ë¡×¤òÃ´¤¤¡¢
PDNob¤¬¡Ö»Å¾å¤²¡¦ÊÔ½¸¹©Äø¡×¤òÊä´°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
AIÀ¸À®»ñÎÁ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¶ÈÌ³¡¦È¯É½¡¦Äó½Ð»ñÎÁ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

AI¥Äー¥ë¤ÎÉáµÚ¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢
¡Öºî¤ì¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÊÔ½¸¤Ç¤­¤ë¡×¤³¤È¤¬¡¢»ñÎÁºîÀ®¤Î¿·¤¿¤Ê´ð½à¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

Tenorshare¤Ïº£¸å¤â¡¢AI»þÂå¤Î¼ÂÌ³¸úÎ¨¤ò»Ù¤¨¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢
¥æー¥¶ー¤ÎÀ¸»ºÀ­¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£


À½ÉÊ¾ðÊó¡¦¸ø¼°¥ê¥ó¥¯
À½ÉÊÌ¾¡§Tenorshare PDNob
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://bit.ly/49R5Exw
¸ø¼°¥Ö¥í¥°¡§https://note.com/phonetips


ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§TENORSHARE(HONGKONG)LIMITED
