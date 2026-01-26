¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÔ»Ô²½¤Î¿ÊÅ¸¤È»ö¶È±¿±Ä¥â¥Ç¥ë¤ÎÊÑ²½¤¬¡¢À¤³¦¤Î¥µー¥Ó¥¹»º¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®
ÅÔ»Ô¤Î³ÈÂç¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÎºÆÊÔ¡¢¤½¤·¤Æ´ë¶È¤Ë¤è¤ë»ö¶È±¿±Ä¹½Â¤¤Î¸«Ä¾¤·¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢À¤³¦¤Î¥µー¥Ó¥¹»º¶È¤Ï¿·¤¿¤Ê²ÃÂ®À®Ä¹¤Î¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¤ÎºÇ¿·Í½Â¬¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢´ë¶È¤ÏÃæ³Ë¶ÈÌ³°Ê³°¤Îµ¡Ç½¤ò³°Éô¤ÎÀìÌç»ö¶È¼Ô¤Ë°ÑÂ÷¤¹¤ëÆ°¤¤ò¶¯¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±»þ¤ËµÞÂ®¤ÊÅÔ»Ô³«È¯¤¬ÉÔÆ°»º¡¢¥êー¥¹¡¢¾¦¶È»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î¼ûÍ×¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¹½Â¤ÅªÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¥µー¥Ó¥¹»º¶È¤ÏÀ¤³¦·ÐºÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶Ë¤á¤Æ±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÂç¤¤¤Ê¬Ìî¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±»º¶È¤Ï2024Ç¯¤Ë1Ãû6,092.6²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤·¡¢2034Ç¯¤Þ¤ÇÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨8.3¡ó¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¾ì¸«ÄÌ¤·¡§¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¤Î³ÈÂç¤ÈÅÔ»ÔÀ®Ä¹¤¬¸£°ú
¥µー¥Ó¥¹»º¶È¤Ï2024Ç¯¤ËÀ¤³¦¹ñÆâÁíÀ¸»º¤Î13.3¡ó¤òÀê¤á¡¢°ì¿ÍÅö¤¿¤êÇ¯´Ö¾ÃÈñ³Û¤Ï1,843¥É¥ë¤ËÃ£¤·¤¿¡£¶È³¦¤ÎÀ®Ä¹¥â¥á¥ó¥¿¥à¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢´ë¶È¤¬¥³¥¹¥È¹½Â¤¤òºÆÉ¾²Á¤·¡¢ÆâÉô»ñ¸»¤òÃæ³Ëµ¡Ç½¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¤Ï½¾Íè¤Î¾ðÊóµ»½Ñ¤ä¸ÜµÒÂÐ±þ¶ÈÌ³¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢»ÜÀß´ÉÍý¡¢¥êー¥¹¡¢ÊªÎ®¡¢ÀìÌçÅª¤Ê»ö¶È»Ù±çÊ¬Ìî¤Ø¤È³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢ÅÔ»Ô¿Í¸ý¤ÎÁý²Ã¤¬ÉÔÆ°»º¤ª¤è¤Ó¥êー¥¹»Ô¾ì¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Âçµ¬ÌÏ·úÀß¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¡¢¾¦¶ÈÃÏ¶è¤Î³ÈÄ¥¤¬¿Ê¤ß¡¢ÀßÈ÷¥êー¥¹´ë¶È¤ä»ÜÀß»Ù±ç»ö¶È¼Ô¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Êµ¡²ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶È³¦¹½À®¡§¾¦¶È¥µー¥Ó¥¹¤¬»Ô¾ì¤ò»Ù¤¨¤ë
¾¦¶È¥µー¥Ó¥¹¤¬¼çÆ³
¾¦¶È¥µー¥Ó¥¹¤Ï2024Ç¯¤Ë»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Î37.5¡ó¤òÀê¤á¡¢¶È³¦ºÇÂç¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ÏÆü¾ïÅª¤Ê»ö¶È±¿±Ä¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¤Ç¤¢¤ê¡¢»ÜÀß»Ù±ç¡¢»öÌ³»Ù±ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ê»ö¶È¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£´ë¶È¤¬µ¡Æ°À¤ò½Å»ë¤¹¤ëÃæ¡¢½ÀÆð¤«¤Ä³ÈÄ¥À¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹»Ù±ç¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Ï°ú¤Â³¤·øÄ´¤Ç¤¢¤ë¡£
ÃÏ°èÊÌ¤Î¼çÆ³ÅªÃÏ°Ì
ÊÆ¹ñ¤Ï2024Ç¯¤ËÀ¤³¦¤Î¥µー¥Ó¥¹»º¶È²ÁÃÍ¤Î27.4¡ó¤òÀê¤á¡¢¹ñÊÌ¤ÇºÇÂç¤Î»Ô¾ì¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£À®½Ï¤·¤¿¾¦¶È¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¹â¤¤´ë¶ÈÀßÎ©Î¨¡¢°ÂÄê¤·¤¿»ö¶È±¿±Ä¥µー¥Ó¥¹¼ûÍ×¤¬¡¢¤½¤Î¼çÆ³ÅªÃÏ°Ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÑ²½¤¹¤ëÎÏ³Ø¡§¥µー¥Ó¥¹Ê¬Ìî¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¥È¥ì¥ó¥É
ºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¥â¥Ç¥ë
¹ñºÝËÇ°×¤ò½ä¤ë¶¨µÄ¤ä´ØÀÇ¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Î¥µー¥Ó¥¹Ä´Ã£ÊýË¡¤Ï¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥¹¥È¸úÎ¨¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª°ÂÄêÀ¡¢»ö¶È·ÑÂ³À¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤¿¤á¡¢¶áÎÙ¹ñ¤Ø¤Î°ÑÂ÷¤ä¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë´ë¶È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
±¿±Ä¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º¤ÈÏ«Æ¯ÎÏÀ©Ìó
¸Ä¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¡¢»ÜÀß´ÉÍý¡¢ÊªÎ®¤Ê¤ÉÏ«Æ¯½¸Ìó·¿Ê¬Ìî¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÄÂ¶â¾å¾º°µÎÏ¤ä¿ÍºàÉÔÂ¤¬Ê£¿ôÃÏ°è¤Ç¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´ë¶È¤Ï¼«Æ°²½¡¢¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹ºÇÅ¬²½¡¢ÁªÂòÅª¤ÊºÆ¶µ°é¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339831/images/bodyimage1¡Û
É¬¼û¥µー¥Ó¥¹¤ÈºÛÎÌ¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¼ûÍ×¤ÎÊ¬²½
É¬¼û¥µー¥Ó¥¹¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¼ûÍ×¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±¥ì¥¸¥ãー¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ÎºÛÎÌÊ¬Ìî¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¢½êÆÀÊÑÆ°¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÃÏ°èº¹¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥¯¥íÍ×°ø¡§À¤³¦Åª¡¦ÃÏ°èÅªÍ×ÁÇ¤¬¶È³¦¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á
ÅÔ»Ô³ÈÂç¤Ï¥µー¥Ó¥¹¼ûÍ×¤òµ¬Äê¤¹¤ë¼çÍ×Í×°ø¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£³ÈÂç¤¹¤ëÂçÅÔ»Ô·÷¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º³«È¯¡¢Êª·ï´ÉÍý¡¢Í¢Á÷¡¢¥êー¥¹¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢ËÇ°×À¯ºö¤ÎÊÑ²½¤ä·ÐºÑºÆÊÔ¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ï¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤Ë¤ª¤±¤ëÄ´Ã£ÀïÎ¬¤òºÆ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
