¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î¿ÊÅ¸¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤¬¡¢À¤³¦¤Î¾®Çä¡¦²·Çä»Ô¾ì¤òºÆÄêµÁ
¾®Çä¡¦²·Çä¶È³¦¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÆ³Æþ¤Î³ÈÂç¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤«¤Ä»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ½ÉÊ¤Ø¤Î¾ÃÈñ¼ÔÓÏ¹¥¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¹ØÇã¹ÔÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹½Â¤Åª¤ÊÅ¾´¹´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÊÑ²½¤ÏÅ¹ÊÞ¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤äÀ½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñºÝËÇ°×¤ÎÎ®¤ì¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÀïÎ¬¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¶È³¦¤Ï2024Ç¯¤Ë8Ãû5,132.9²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤·¡¢2034Ç¯¤Þ¤ÇÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë6.9¡ó¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®Çä¡¦²·Çä¤Ï°ú¤Â³¤À¤³¦¤Î¾ÃÈñ¤È·ÐºÑ³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×Åª»º¶È¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡£
»Ô¾ì¤Îµ°Æ»¡§¾ÃÈñ¼Ô¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½¤¬À®Ä¹¸«ÄÌ¤·¤ò¸å²¡¤·
¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾®Çä¡¦²·Çä¶È³¦¤Ï2024Ç¯¤ËÀ¤³¦GDP¤Î71.4¡ó¤òÀê¤á¡¢¤½¤Îµ¬ÌÏ¤È·ÐºÑ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¿´ÅªÌò³ä¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯´Ö°ì¿ÍÅö¤¿¤ê¾ÃÈñ³Û¤Ï9,887¥É¥ë¤ËÃ£¤·¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ä²È·×»Ù½Ð¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×À¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¤Ï°ú¤Â³¤ºÇÂç»Ô¾ì¤ÎÃÏ°Ì¤ò°Ý»ý¤·¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤Î25.7¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿³ÈÂç¤ò»Ù¤¨¤¿¼ûÍ×Â¦¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¦±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¿©ÉÊ¤ä¿¢ÊªÍ³ÍèÂåÂØÉÊ¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê
¡¦¥Ûー¥à¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢²½¾ÑÉÊ¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥±¥¢Ê¬Ìî¤Ø¤Î»Ù½ÐÁý²Ã
¡¦¥¢¥¹¥ì¥¸¥ãー¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»Ö¸þ¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ÎÉáµÚ
¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£½Å»ë¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸·¿À½ÉÊ¤Ø¤ÎÁª¹¥³ÈÂç
¤³¤ì¤é¤ÎÓÏ¹¥¤Ï¡¢¾®Çä¶È¼Ô¤ËÉÊÂ·¤¨¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤Î²ÃÂ®¤òÂ¥¤·¡¢µÞÂ®¤ËÊÑ²½¤¹¤ë´üÂÔ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»¥¯¥¿ーÊÌ¹½À®¡§²·Çä¤¬»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò¼çÆ³¤·¡¢¾®Çä¤Ï¸ÜµÒÀÜÅÀ¤òºÆ¹½ÃÛ
¾®Çä¡§¾ÃÈñ¼Ô¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤ÎºÆÈ¯ÌÀ
¾®Çä¶È¼Ô¤Ï¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëÅ¹ÊÞ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥ª¥à¥Ë¥Á¥ã¥Í¥ëÀïÎ¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥êー¥Á¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤ÎÁý²Ã¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¾ÃÈñ¼Ô´ðÈ×¤È¡¢ÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤Î³ÈÂç¤¬·øÄ´¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤äAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯¸«¡¢É¾²Á¡¢¹ØÆþ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬ºÆÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²·Çä¡§¶È³¦ºÇÂç¤Î¼ý±×¹×¸¥¥»¥¯¥¿ー
²·ÇäÉôÌç¤Ï2024Ç¯¤Ë»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Î66.6¡ó¤Î¼ý±×¤òÀê¤á¡¢³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿B2B¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë²Á³ÊÀßÄê¡¢ºß¸Ë¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿Î®ÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À½Â¤¶È¼Ô¤Î¥¹¥±ー¥ë³ÈÂç¤È¾®Çä¶È¼Ô¤Î°ÂÄêÅª¤Ê¾¦ÉÊ¶¡µë¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î·ÑÂ³À¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶È³¦¥È¥ì¥ó¥É¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢µ¬À©¤ÎÊÑ²½¤¬ÀïÎ¬¤Ë±Æ¶Á
¾®Çä¡¦²·Çä»ö¶È¼Ô¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ³×Åª¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤è¤êÊÑ²½¤¹¤ë´Ä¶¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤Î²ÃÂ®
ÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡¢¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¼çÆ³¤Î¥ì¥³¥á¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¹ØÇã·ÐÏ©¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥¦¥É·¿¾®Çä¥·¥¹¥Æ¥à¤äAI¼çÆ³¤Î¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ò¹â¤á¡¢¸ÜµÒ¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò¿¼²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¼çÆ³¤Î¾ÃÈñ¥Ñ¥¿ー¥ó
±ÉÍÜ¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÏÀ½ÉÊ¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¤ä²ÁÃÍÄó°Æ¤ÎºÆ¹Í¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢ÊñÁõÀß·×¤«¤éÅ¹ÊÞ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡¢¥ª¥à¥Ë¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¥ó¥°¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ì¤È²óÉü¤ÎÊ¬´ô¤·¤¿µ°Æ»
