¥¿¥ó¥Ô¥ó¥°¥Þ¥·¥ó »Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È - À¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢·¹¸þ¤Î¸«ÄÌ¤·¡¢2026-2035Ç¯
SDKI Analytics¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2026Ç¯01·î13¤Ë¡Ö¥¿¥ó¥Ô¥ó¥°¥Þ¥·¥ó»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡§2026-2035Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢·¹¸þ¤ÎÍ½Â¬¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥ó¥Ô¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤Ï¡¢Åý·×Åª¤ª¤è¤ÓÊ¬ÀÏÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Í½Â¬É¾²Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢°ì¼¡¤ª¤è¤ÓÆó¼¡Ä´ººÊýË¡¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤¿¼çÍ×¤Ê¶È³¦Æ¶»¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¾Íè¤Î·¹¸þ¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼çÍ×¤Ê»Ô¾ìÆ°¸þ¤òÆÉ¼Ô¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ó¥Ô¥ó¥°¥Þ¥·¥ó»Ô¾ì¤Î³µÍ×
¥¿¥ó¥Ô¥ó¥°¥Þ¥·¥ó »Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÅö¼Ò¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿¥ó¥Ô¥ó¥°¥Þ¥·¥ó »Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï 2035 Ç¯¤ËÌó 167 ²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025 Ç¯¤Î ¥¿¥ó¥Ô¥ó¥°¥Þ¥·¥ó »Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÌó 98 ²¯ÊÆ¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥ó¥Ô¥ó¥°¥Þ¥·¥ó ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ï 2026-2035 Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ËÌó 5.5% ¤Î CAGR ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¤â½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SDKI Analytics¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿¥ó¥Ô¥ó¥°¥Þ¥·¥ó»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Î³ÈÂç¤Ï¡¢¹âÀºÅÙ¤È¹âÂ®Å´Æ»¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ø¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¹âÂ®Å´Æ»¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï»þÂ®250km¡Ê»þÂ®160¥Þ¥¤¥ë¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ëÂ®ÅÙ¤Ç±¿¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢ÀþÏ©·Á¾õ¤Ë¤ª¤±¤ëµöÍÆ¸íº¹¤â¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢ºÇÅ¬¤ÊÀþÏ©¤ÎÀ°Îó¤È¥Ð¥é¥¹¥È»Ù»ý¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥¿¥ó¥Ô¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹âÂ®±¿¹Ô¤ÏÄãÂ®Ï©Àþ¤è¤ê¤âÉÑÈË¤ÊÀþÏ©¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ó¥Ô¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê»Ô¾ìÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹:
https://www.sdki.jp/reports/tamping-machine-market/110524
¥¿¥ó¥Ô¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿¥ó¥Ô¥ó¥°µ»½Ñ¤ÎµÞÂ®¤Ê¿ÊÊâ¡¢GPSÍ¶Æ³¼°¥¢¥é¥¤¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡¢IoTÀÜÂ³¡¢±ó³Ö¥Æ¥ì¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¡¢AI¤ª¤è¤Óµ¡³£³Ø½¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÅý¹ç¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ï³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤Î»Ù±çÀ¯ºö¡¢Å´Æ»¶áÂå²½·×²è¡¢°ÂÁ´µ¬À©¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤ÈÅÅ²½¤Ø¤Î¹â¤¤´Ø¿´¤â»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÂåÂØµ¡³£µ»½Ñ¤È¤Î¶¥Áè·ã²½¤¬¡¢º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤Î»Ô¾ìÀ®Ä¹¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Èー¥ó¥Ö¥í¥ïー¡¢¥Ð¥é¥¹¥È¥¯¥êー¥Êー¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¼«Æ°²½¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿ÂåÂØ¤Îµ°Æ»ÊÝ¼éÊýË¡¤Ï¡¢ÆÃÄê¤ÎÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥¿¥ó¥Ô¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤è¤ê¤â¹¥¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾Íè¤Î¥¿¥ó¥Ô¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤Î¼ûÍ×¤ò¸º¾¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339594/images/bodyimage1¡Û
¥¿¥ó¥Ô¥ó¥°¥Þ¥·¥ó»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î·¹¸þÊ¬ÀÏ
¥¿¥ó¥Ô¥ó¥°¥Þ¥·¥ó »Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î»Ô¾ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿¥ó¥Ô¥ó¥°¥Þ¥·¥ó ¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¤Ï¡¢¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢Æ°ºî¥âー¥ÉÊÌ¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÊÌ¤ÈÃÏ°èÊÌ¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ó¥Ô¥ó¥°¥Þ¥·¥ó»Ô¾ì¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¥³¥Ôー¤ÎÀÁµá:
https://www.sdki.jp/sample-request-110524
Æ°ºî¥âー¥ÉÊÌ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ì¤Ï¼êÆ°¡¢È¾¼«Æ°¡¢Á´¼«Æ°¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¤¦¤Á¡¢Á´¼«Æ°¼°¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¹âÅÙ¤Ê·×Â¬¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥»¥ó¥µー¡¢¥ìー¥¶ー¡¢GPS¥Ùー¥¹¤Î°ÌÃÖ¹ç¤ï¤»¥Äー¥ë¤òÅý¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢µ°Æ»·Á¾õÊäÀµ¤Ë¤ª¤±¤ëÍ¥¤ì¤¿ÀºÅÙ¤Ë¤è¤ê¡¢2035Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËÂç¤¤Ê»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤ë¸«¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÁ´¼«Æ°¼°¥¿¥ó¥Ô¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤ÏÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î¼çÍ×´ë¶È¤¬¤½¤Î³«È¯¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Plasser & Theurer¼Ò¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¶È³¦Âç¼ê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¶á¡¢DB Bahnbau Group¤«¤é18Âæ¤ÎUnimatExpress 2X-4x4¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥¿¥ó¥Ô¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¼õÃí¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
