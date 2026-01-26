¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¥Ò¥È¤Ë´¶À÷¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡Ö½é´üÃÊ³¬¡×¤ò²òÌÀ
- NA¤ÈHA¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÉ½ÌÌ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Î¡È¶¨Ä´¡É¤¬¸° -
¡¡Åìµþ»ü·Ã²ñ°å²ÊÂç³Ø¥¦¥¤¥ë¥¹³Ø¹ÖºÂ¤ÎÅÏî´ÍÎÊ¿¶µ¼ø¤é¤Ë¤è¤ë¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢H5N1°¡·¿Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¥Ò¥È¤ËÅ¬±þ¤·»Ï¤á¤ë½é´ü¤ÎÃÊ³¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹É½ÌÌ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¥Î¥¤¥é¥ß¥Ë¥À¡¼¥¼¡ÊNA¡Ë¤È¡¢ÊÌ¤ÎÉ½ÌÌ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ç¤¢¤ë¥Ø¥Þ¥°¥ë¥Á¥Ë¥ó¡ÊHA¡Ë¤¬¶¨Ä´¤·¤ÆÊÑ°Û¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´¶À÷¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿··¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤òÍ½Â¬¤·Èï³²¤òÍÞ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¥Ò¥È¤ËÅ¬±þ¤·»Ï¤á¤ë¡Ö½é´üÃÊ³¬¡×¤òÀµ³Î¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ËÜÀ®²Ì¤Ï¡¢º£¸å¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¥ê¥¹¥¯É¾²Á¤ä´Æ»ëÀïÎ¬¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢2026Ç¯1·î24Æü¸áÁ°£´»þ¡ÊÊÆ¹ñÅìÉô»þ´Ö£±·î23Æü14»þ)¤ËÊÆ¹ñ³Ø½Ñ»ï¡ÖPLOS Pathogens¡×¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È
Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬¥Ò¥È¤ËÅ¬±þ¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢NAÊÑ°Û¤Ï´µ¼ÔÍ³Íè¤ÎHAÊÑ°Û¡ÊÄ»·¿¼õÍÆÂÎ¤«¤é¥Ò¥È·¿¼õÍÆÂÎ·ë¹ç¤ò¤ï¤º¤«¤Ë¹â¤á¤ëÊÑ°Û¡Ë¤ÈÆ±»þ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
HA¤ÈNA¤¬Æ±»þ¤ËÊÑ°Û¤·¤¿¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¡¢HA¤Î¤ßÊÑ°Û¤·¤¿¾ì¹ç¤è¤ê¤â¥Ò¥È¤ÎºÙË¦Æâ¤ÇÁý¿£¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÊÑ°Û¤Ïµ¨ÀáÀ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Û¤É¶¯¤¯¥Ò¥È¤ËÅ¬±þ¤·´¶À÷¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ò¥ÈÅ¬±þ¤Î½é´ü¡¦²áÅÏÅªÃÊ³¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Ë¤è¤ê¡¢H5N1¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¡¢HA¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯NA¤âÈùÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤éÃÊ³¬Åª¤Ë¥Ò¥È¤ØÅ¬±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¸¦µæ·ë²Ì¤ÏÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¥Ò¥È¤ËÅ¬±þ¤·»Ï¤á¤ë½é´üÃû¸õ¤òÊ¬»Ò¥ì¥Ù¥ë¤ÇÂª¤¨¤ë»ØÉ¸¤È¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾Íè¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¥ê¥¹¥¯É¾²Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢HAÊÑ°Û¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢HA¤ÈNA¤ÎÊÑ°Û¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÆ±»þ¤Ë´Æ»ë¤¹¤ë½ÅÍ×À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¼ý½¸¤µ¤ì¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹°äÅÁ»Ò¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ò¥ÈÅ¬±þ¤Î½é´üÃÊ³¬¤ò¼¨¤¹Ê¬»Ò¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î´Æ»ë¤ä¡¢¸ø½°±ÒÀ¸¾å¤ÎÁá´ü·Ù²ü¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤Î±þÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
µÓÃí¡¢ÍÑ¸ìÀâÌÀ
• ¥Ø¥Þ¥°¥ë¥Á¥Ë¥ó¡ÊHA¡Ë
¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬ºÙË¦É½ÌÌ¤Î¼õÍÆÂÎ¤Ë·ë¹ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡£
• ¥Î¥¤¥é¥ß¥Ë¥À¡¼¥¼¡ÊNA¡Ë
¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬ºÙË¦¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¹¤¬¤ëºÝ¤ËÆ¯¤¯¹ÚÁÇ¡£HA¤È¤Îµ¡Ç½¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬½ÅÍ×¡£
• ¦Á2,3¡¿¦Á2,6¥·¥¢¥ë»À
ºÙË¦É½ÌÌ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÅüº¿¼õÍÆÂÎ¤Î¼ïÎà¡£
Ä»¤ÎÄ²´É¾åÈé¤Ç¤Ï¼ç¤Ë¦Á2,3·¿¡ÊÄ»·¿¼õÍÆÂÎ¡Ë¡¢¥Ò¥Èµ¤Æ»¾åÈé¤Ç¤Ï¦Á2,6·¿¡Ê¥Ò¥È·¿¼õÍÆÂÎ¡Ë¤¬Â¿¤¤¡£Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÏÄ»·¿¼õÍÆÂÎ¤È¶¯¤¯·ë¹ç¤¹¤ë¤¬¡¢¥Ò¥È¤ËÅ¬±þ¤·¤¿µ¨ÀáÀ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¥Ò¥È·¿¼õÍÆÂÎ¤ËÍ¥ÀèÅª¤Ë·ë¹ç¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¿ÍÎà¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¥¦¥¤¥ë¥¹¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¼õÍÆÂÎ»Ø¸þÀ¤¬¡ÖÄ»·¿¡×¤«¤é¡Ö¥Ò¥È·¿¡×¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
• ¥¯¥ì¡¼¥É2.2
2006¡Á2017Ç¯¤ËÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÇÎ®¹Ô¤·¡¢359Ì¾¤Î¥Ò¥È´¶À÷Îã¤ò½Ð¤·¤¿H5N1¥¦¥¤¥ë¥¹·ÏÅý¡£
¸¦µæ¤Î¾ÜºÙ
¡¡H5N1°¡·¿Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÄ»¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ì¤Ë¥Ò¥È¤Ø´¶À÷¤·¡¢½ÅÆÆ¤Ê¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¥¯¥ì¡¼¥É2.2¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·ÏÅý¤Ï¡¢¥Ò¥È¤Ø¤Î´¶À÷Êó¹ð¤¬Îã³°Åª¤ËÂ¿¤¯¡¢¾ÍèÅª¤Ê¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¥ê¥¹¥¯¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¥Ò¥È¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë²áÄø¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥ÈºÙË¦¤Î¼õÍÆÂÎ¤Ë·ë¹ç¤¹¤ë¥Ø¥Þ¥°¥ë¥Á¥Ë¥ó¡ÊHA¡Ë¤ÎÊÑ°Û¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÉ½ÌÌ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ç¤¢¤ë¥Î¥¤¥é¥ß¥Ë¥À¡¼¥¼¡ÊNA¡Ë¤Ï¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¼õÍÆÂÎ¤«¤é²òÎ¥¤¹¤ëºÝ¤ËÉ¬Í×¤Ê³èÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ò¥ÈÅ¬±þ¤Î½é´üÃÊ³¬¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ë²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢H5N1¥¦¥¤¥ë¥¹¥¯¥ì¡¼¥É2.2¤Ë´¶À÷¤·¤¿¥Ò¥È´µ¼ÔÍ³Íè¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹°äÅÁ»Ò¥Ç¡¼¥¿¤òÌÖÍåÅª¤Ë²òÀÏ¤·¡¢¥Ò¥È´¶À÷Îã¤Ç·«¤êÊÖ¤·¸¡½Ð¤µ¤ì¤ëNA¤ÎÊÑ°Û¤òÆÃÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢´µ¼ÔÍ³Íè¥¦¥¤¥ë¥¹¤«¤é20¼ïÎà¤ÎNAÊÑ°Û¡ÊÃ±ÆÈÊÑ°Û¤ª¤è¤Ó¼«Á³¤ËÆ±»þ¤ËÀ¸¤¸¤¿ÊÑ°Û¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡Ë¤¬Æ±Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÊÑ°Û¤ò¿Í¹©Åª¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤ÀÁÈ´¹¤¨¥¦¥¤¥ë¥¹¤òºîÀ½¤·¡¢¥Ò¥Èµ¤Æ»¾åÈéºÙË¦¤òÍÑ¤¤¤¿ÇÝÍÜ¼Â¸³¤Çµ¡Ç½²òÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Â¿¤¯¤ÎNAÊÑ°Û¤ÏNA¤Î¹ÚÁÇ³èÀ¤òÌó20¡Á80¡óÄøÅÙ¤Ë²º¤ä¤«¤ËÄã²¼¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¡Ö¤Û¤É¤è¤¤Äã²¼¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ò¥È·¿¼õÍÆÂÎ¡Ê¦Á2,6·¿¥·¥¢¥ë»À¡ËÊÝÍºÙË¦¤Ç¤Ï¥¦¥¤¥ë¥¹Áý¿£¤¬ºÇÂç¤ÇÌó10ÇÜ°Ê¾å¸þ¾å¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢NA¤Î¹ÚÁÇ³èÀ¤¬²áÅÙ¤ËÄã²¼¤¹¤ë¤È¡¢µÕ¤Ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÁý¿£¤ÏÃø¤·¤¯ÁË³²¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ£±¡Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤ÎNAÊÑ°Û¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¥Ò¥È·¿¼õÍÆÂÎ¤Ø¤Î·ë¹çÀ¤ò¤ï¤º¤«¤Ë¹â¤á¤ë¥Ø¥Þ¥°¥ë¥Á¥Ë¥ó¡ÊHA¡ËÊÑ°Û¤ÈÆ±»þ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£18ÁÈ¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊHA/NAÊÑ°Û¥Ú¥¢¤òÈæ³Ó²òÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢NAÊÑ°Û¤ÏÃ±ÆÈ¤Ç¤â²º¤ä¤«¤Ë¥Ò¥ÈÅ¬±þ¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢HAÊÑ°Û¤È¶¨Ä´¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ò¥È·¿¼õÍÆÂÎ´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹Áý¿£¤¬¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ë¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢H5N1¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¥Ò¥È¤ËÅ¬±þ¤·¤Æ¤¤¤¯½é´üÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢HA¤ÈNA¤¬¶¨Ä´Åª¤Ëµ¡Ç½¤·¤Ê¤¬¤éÃÊ³¬Åª¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿Þ£²¡Ë¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÊÑ°Û¤¬°ìµ¤¤Ë¶¯¤¤¥Ò¥ÈÅ¬±þ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç½é´üÃÊ³¬¤Î¡ÖÈùÄ´À°¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬ÃÊ³¬Åª¤Ë¥Ò¥È¤ØÅ¬±þ¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤ÊÃÎ¸«¤Ç¤¹¡£¿··¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î½Ð¸½¤òÍ½Â¬¤·¡¢Èï³²¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¥Ò¥È¤ËÅ¬±þ¤·»Ï¤á¤ë¡Ö½é´üÃÊ³¬¡×¤òÀµ³Î¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿HA¤ÈNA¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÊÑ°Û¤ËÃíÌÜ¤·¤¿´Æ»ëÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ò¥ÈÅ¬±þ¤ÎÃû¸õ¤ò¤è¤êÁá´ü¤Ë¸¡ÃÎ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¥Ò¥ÈÅ¬±þ¤¬¡Ö°ì¤Ä¤ÎÊÑ°Û¤ÇµÞ·ã¤Ëµ¯¤³¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ô¤Î°äÅÁ»ÒÊÑ²½¤¬ÃÊ³¬Åª¤ËÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë²áÄø¤Ç¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿ÅÀ¤Ç½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¥ê¥¹¥¯É¾²Á¤ä´Æ»ëÀïÎ¬¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÀ®²Ì¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ÏÀÊ¸¾ðÊó
¡ã¥¿¥¤¥È¥ë¡ä
Intra-patient neuraminidase mutations in avian H5N1 influenza virus reduce sialidase activity to complement weaker hemagglutinin binding and facilitate human infection
¡ãÃø¼ÔÌ¾¡ä
Yohei Watanabe*#, Madiha S. Ibrahim, Yasuha Arai, Daisuke Kuroda, Emad M. Elgendy, Shin-ichi Nakakita, Yohei Takeda, Vuong Nghia Bui, Takao Ono, Shota Ushiba, Tomo Daidoji, Nongluk Sriwilaijaroen, Haruko Ogawa, Kazuhiko Matsumoto, Yasuo Suzuki, Takaaki Nakaya¡¡*¡§É®Æ¬Ãø¼Ô¡¡#¡§ÀÕÇ¤Ãø¼Ô
¡ã»¨»ïÌ¾¡ä
PLOS Pathogens
DOI: 10.1371/journal.ppat.1013863
URL: https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1013863
¶¦Æ±¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×
Åìµþ»ü·Ã²ñ°å²ÊÂç³Ø¡¡¥¦¥¤¥ë¥¹³Ø¹ÖºÂ¡¡¶µ¼ø¡¡ÅÏî´ÍÎÊ¿¡Ê¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡¦¥è¥¦¥Ø¥¤¡Ë
¥¨¥¸¥×¥È¡¦¥¢¥é¥Ö¶¦ÏÂ¹ñ¡¡¥À¥Þ¥ó¥Õ¡¼¥ëÂç³Ø½Ã°å³ØÉô¡¡¶µ¼ø¡¡Madiha S. Ibrahim¡¢¹Ö»Õ¡¡Emad M. Elgendy
µþÅÔÉÜÎ©°å²ÊÂç³Ø¡¡´¶À÷ÉÂÂÖ³Ø¶µ¼¼¡¡¸¦µæ°÷¡Ê¸¦µæÅö»þ¡Ë¡¡¹Ó°æÂÙÍÕ¡Ê¥¢¥é¥¤¡¦¥ä¥¹¥Ï¡Ë¡¢¶µ¼ø¡¡Ãæ²°Î´ÌÀ¡Ê¥Ê¥«¥ä¡¦¥¿¥«¥¢¥¡Ë
ÆüËÜÂç³Ø¡¡Ê¸Íý³ØÉô¡¡À¸Ì¿²Ê³Ø²Ê ½Ú¶µ¼ø¡¡¹õÅÄÂçÍ´¡Ê¥¯¥í¥À¡¦¥À¥¤¥¹¥±¡Ë
¹áÀîÂç³Ø¡¡°å³ØÉô¡¡Áí¹çÀ¸Ì¿²Ê³Ø¹ÖºÂ¡ÊÅüº¿µ¡Ç½¡Ë½Ú¶µ¼ø¡¡ÃæËÌØÆ°ì¡Ê¥Ê¥«¥¥¿¡¦¥·¥ó¥¤¥Á¡Ë
ÂÓ¹ÃÜ»ºÂç³Ø¡¡½Ã°å³Ø¸¦µæÉôÌç¡¡ ½Ú¶µ¼ø¡¡ÉðÅÄÍÎÊ¿¡Ê¥¿¥±¥À¡¦¥è¥¦¥Ø¥¤¡Ë¡¢¶µ¼ø¡Ê¸¦µæÅö»þ¡Ë¡¡¾®ÀîÀ²»Ò¡Ê¥ª¥¬¥ï¡¦¥Ï¥ë¥³¡Ë
¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÎ©½Ã°å³Ø¸¦µæ½ê¡¡¥¦¥¤¥ë¥¹³ØÉôÌç¡¡ÉôÄ¹¡¡Vuong Nghia Bui
ÂçºåÂç³Ø¡¡Âç³Ø±¡´ðÁÃ¹©³Ø¸¦µæ²Ê¡¡µ¡Ç½ÁÏÀ®Àì¹¶¡¡½Ú¶µ¼ø¡¡¾®Ìî¶ÆÀ¸¡Ê¥ª¥Î¡¦¥¿¥«¥ª¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒÂ¼ÅÄÀ½ºî½ê¡¡µí¾ìæÆÂÀ¡Ê¥¦¥·¥Ð¡¦¥·¥ç¥¦¥¿¡Ë
ÍïÇÀ³Ø±àÂç³Ø¡¡½Ã°å³Ø·²¡¡½Ú¶µ¼ø¡¡ÂçÆ»»ûÃÒ¡Ê¥À¥¤¥É¥¦¥¸¡¦¥È¥â¡Ë
¥¿¥¤²¦¹ñ¥¿¥Þ¥µ¡¼¥ÈÂç³Ø¡¡°å³ØÉô¡¡½Ú¶µ¼ø Nongluk Sriwilaijaroen
ÂçºåÂç³Ø¡¡»º¶È²Ê³Ø¸¦µæ½ê¿·»º¶ÈÁÏÂ¤¥·¥¹¥Æ¥à¸¦µæÊ¬Ìî¡¡ÆÃÇ¤¶µ¼ø¡¡¾¾ËÜÏÂÉ§¡Ê¥Þ¥Ä¥â¥È¡¦¥«¥º¥Ò¥³¡Ë
ÀÅ²¬¸©Î©Âç³Ø¡¡Ìô³ØÉô¡¡Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¡¡ÎëÌÚ¹¯É×¡Ê¥¹¥º¥¡¦¥ä¥¹¥ª¡Ë
¸¦µæ»Ù±ç
ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢ÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñ¡ÊJSPS¡Ë²Ê³Ø¸¦µæÈñ½õÀ®»ö¶È´ðÈ×¸¦µæ¡ÊB¡Ë¡Ö¥¢¥¸¥¢¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¿·¶½´¶À÷¾É¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹¿Ê²½Æ°ÂÖ¤ÎÄ´ºº¸¦µæ¡Ê20KK0224¡¢¸¦µæÂåÉ½¼Ô¡§ÅÏî´ÍÎÊ¿¡Ë¡×¡¢¡ÖÌ¤³«Âó¤ÊÃ»º¿viral RNA¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¿·¶½¥¦¥¤¥ë¥¹¤ËÉáÊ×Åª¤Ê½Å¾É²½µ¡½ø¤Î²òÌÀ¡Ê23K24141¡¢¸¦µæÂåÉ½¼Ô¡§ÅÏî´ÍÎÊ¿¡Ë¡×¡¢¡ÖºÙË¦ÆâpH´Ä¶¤Ë´ð¤Å¤¯Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î½É¼ç°è¤ÈÅ¬±þµ¡¹½¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡Ê25K02180¡¢¸¦µæÂåÉ½¼Ô¡§ÂçÆ»»ûÃÒ¡Ë¡×¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¿¶¶½µ¡¹½¡ÊJST¡ËÌ¤Íè¼Ò²ñÁÏÂ¤»ö¶È¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×ÎÎ°è¡Ö¥Ò¥È´¶À÷À¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò¿×Â®¤Ë¸¡½Ð²ÄÇ½¤Ê¥°¥é¥Õ¥§¥óFET¥»¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Î¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡ÊJPMJMI22D2¡¢¸¦µæÂåÉ½¼Ô¡§¾¾ËÜÏÂÉ§¡Ë¡×¡¢ÉðÅÄ²Ê³Ø¿¶¶½ºâÃÄ¡ÊÅÏî´ÍÎÊ¿¡Ë¡¢²½³ØµÚ·ìÞùÎÅË¡¸¦µæ½ê¸¦µæ½õÀ®¡ÊÅÏî´ÍÎÊ¿¡Ë¤Ë¤è¤ë½õÀ®¤ò¼õ¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿Í»ü·ÃÂç³Ø¡¡¹Êó²Ý¡¡
¥á¡¼¥ë¡§koho@jikei.ac.jp
ÅÅÏÃ¡§03-5400-1280
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
»ü·ÃÂç³Ø ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹°ìÍ÷
https://www.jikei.ac.jp/press/
