¡Ú¥½¥Õ¥È¥Æ¥Ë¥¹¡Û¥ëー¥»¥ó¥È¥«¥Ã¥× Âè66²óÅìµþ¥¤¥ó¥É¥¢ Á´ÆüËÜ¥½¥Õ¥È¥Æ¥Ë¥¹Âç²ñ ÂçÀ¹¶·¤ÇËë
¥¢¥«¥¨¥à140Ç¯¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥ëー¥»¥ó¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©Çð»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÌîµÈ¹¡Ë¤¬ÆÃÊÌ¶¨»¿¤¹¤ëÂç·¿¥½¥Õ¥È¥Æ¥Ë¥¹Âç²ñ¡Ö¥ëー¥»¥ó¥È¥«¥Ã¥× Âè66²ó Åìµþ¥¤¥ó¥É¥¢ Á´ÆüËÜ¥½¥Õ¥È¥Æ¥Ë¥¹Âç²ñ¡×¤¬2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
3³¬ÀÊ¤Þ¤Ç¤Û¤ÜËþ°÷¤È¤Ê¤ë4,500¿Í¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÃË½÷8¥Ú¥¢¤¬¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥×¥ìー¤äÂî±Û¤·¤¿µ»½Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339974/images/bodyimage1¡Û
ÃË»Ò¤ÎÉô¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤ÏÌðÌîñ¥¿Í¡¦ÆâÅÄÍýµ×¥Ú¥¢¡ÊNTTÀ¾ÆüËÜ¡Ë
ÌðÌî¡¦ÆâÅÄ¥Ú¥¢¤ÏÍ½ÁªB¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò3ÀïÁ´¾¡¤Ç1°ÌÄÌ²á¡£½à·è¾¡¤ÇA¥Ö¥í¥Ã¥¯2°Ì¤Î¶¶¾ìÉ¢°ìÏº¡¦µÆ»³ÂÀÍÛ¥Ú¥¢¡ÊË¡À¯Âç³Ø¡Ë¤Ë5-0¤Ç²÷¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£·è¾¡Àï¤Ç¤Ï¡¢ÊÒ²¬¶Çµª¡¦¹õºäÂîÌð¥Ú¥¢¡ÊÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£Í½Áª¥êー¥°¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Î¾¼Ô¤ÎºÆÀï¤ò5-3¤ÇÀ©¤·¤Æ²¦ºÂ¤Ë½¢¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌðÌîÁª¼ê¤Ï½éÍ¥¾¡¡¢ÆâÅÄÁª¼ê¤Ï2Ï¢ÇÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339974/images/bodyimage2¡Û
½÷»Ò¤ÎÉô¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤ÏÅ·´ÖÎïÆà¡¦Á°Àî°¦À¸¥Ú¥¢¡ÊÅìËÌ¹â¹»¡¦¹ÅçæÆÍÎ¹â¹»¡Ë
Å·´Ö¡¦Á°Àî¥Ú¥¢¤Ï¡¢3¥Áー¥à¤¬2¾¡¤ÇÊÂ¤Öº®Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿Í½ÁªB¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÆÀ¼º¥²ー¥àº¹¤Ç¾å²ó¤ê¡¢1°Ì¤ÇÆÍÇË¡£½à·è¾¡¤ÏÁ°ÅÄÍü½ï¡¦ÃæÃ«¤µ¤¯¤é¡ÊÌÀ¼£Âç³Ø¡Ë¤Ë5－1¤Ç´í¤Ê¤²¤Ê¤¯¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·è¾¡¤Ï¹â¶¶¼Å¡¦´äÁÒºÌ²Â¡Ê¤É¤ó¤°¤êËÌ¹Åç¡Ë¤Ë5-2¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¡¢±É´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å·´ÖÁª¼ê¡¢Á°ÀîÁª¼ê¤È¤â¤Ë½éÍ¥¾¡¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339974/images/bodyimage3¡Û
Íè¾ì¤µ¤ì¤¿³§¤µ¤Þ¤Ï»î¹ç´ÑÀï¤Î¤Û¤«¡¢¥ëー¥»¥ó¥È¤ä¶¨ÎÏ´ë¶È¤¬²ñ¾ìÆâ¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¤ª³Ú¤·¤ß´ë²è¡×¤òËþµÊ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã»î¹ç·ë²Ì¡ä
¡ÚÃË»Ò¡Û
Í¥¾¡
ÌðÌîñ¥¿Í¡¦ÆâÅÄÍýµ×¡ÊNTTÀ¾ÆüËÜ¡Ë
½àÍ¥¾¡
ÊÒ²¬¶Çµª¡¦¹õºäÂîÌð¡ÊÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¡Ë
3°Ì
ÆâËÜÎ´Ê¸¡¦¾å¾¾½Óµ®¡ÊNTTÀ¾ÆüËÜ¡Ë¡¢¶¶¾ìÉ¢°ìÏº¡¦µÆ»³ÂÀÍÛ¡ÊË¡À¯Âç³Ø¡Ë
¡Ú½÷»Ò¡Û
Í¥¾¡
Å·´ÖÎïÆà¡¦Á°Àî°¦À¸¡ÊÅìËÌ¹â¹»¡¦¹ÅçæÆÍÎ¹â¹»¡Ë
½àÍ¥¾¡
¹â¶¶¼Å¡¦´äÁÒºÌ²Â¡Ê¤É¤ó¤°¤êËÌ¹Åç¡Ë
3°Ì
¸¶¸ýÈþºé¡¦µÜÁ°´õÈÁ¡Ê¥ï¥¿¥¥åー¥»¥¤¥â¥¢¡Ë¡¢Á°ÅÄÍü½ï¡¦ÃæÃ«¤µ¤¯¤é¡ÊÌÀ¼£Âç³Ø¡Ë
¥ëー¥»¥ó¥È¥«¥Ã¥× Âè66²óÅìµþ¥¤¥ó¥É¥¢ Á´ÆüËÜ¥½¥Õ¥È¥Æ¥Ë¥¹Âç²ñ
¡Ö¥ëー¥»¥ó¥È¥«¥Ã¥× Âè66²óÅìµþ¥¤¥ó¥É¥¢ Á´ÆüËÜ¥½¥Õ¥È¥Æ¥Ë¥¹Âç²ñ¡×¤Ï2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþÂÎ°é´Û¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Î¹ñÆâ¤Î¼çÍ×¤ÊÂç²ñ¤ÇÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿ÃË½÷8¥Ú¥¢¤¬½Ð¾ì¤·¡¢ÄºÅÀ¤ò¶¥¤¦Âç²ñ¤Ç¤¹¡£Í½Áª¥êー¥°Àï¡Ê2¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Ë¤ò¹Ô¤¤¡¢³Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯1°Ì¡¢2°Ì¤Ë¤è¤ë¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÅìµþ¥¤¥ó¥É¥¢¡¡½Ð¾ìÁª¼ê¡ÊÃË»Ò¡Ë¡ä
¶¶¾ì É¢°ìÏº¡¦µÆ»³ ÂÀÍÛ¡ÊË¡À¯Âç³Ø¡Ë
ÉÊÀî µ®µª¡¦ÁáÀî ÏÂ¹¨¡ÊÊ¡°æ¸©Ä£¡Ë
Àõ¸« ½×°ìÏ¯¡¦°ÂÃ£ Àë¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø¡Ë
ÆâËÜ Î´Ê¸¡¦¾å¾¾ ½Óµ®¡ÊNTTÀ¾ÆüËÜ¡Ë
Á¥¿å ñ¥¿Í¡¦´Ý»³ ³¤ÅÍ¡Ê¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¡¦one team¡Ë
ÃæÂ¼ ÍªÊö¡¦²¬ÅÄ ÐÒÌé¡ÊÌÀ¼£Âç³Ø¡Ë
ÌðÌî ñ¥¿Í¡¦ÆâÅÄ Íýµ×¡ÊNTTÀ¾ÆüËÜ¡Ë
ÊÒ²¬ ¶Çµª¡¦¹õºä ÂîÌð¡ÊÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¡Ë
¢¨¾å²¬½Ó²ðÁª¼ê¤¬²ø²æ¤Ë¤è¤ë·ç¾ì¤Î¤¿¤á Á¥¿åñ¥¿ÍÁª¼ê¤ËÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÅìµþ¥¤¥ó¥É¥¢¡¡½Ð¾ìÁª¼ê¡Ê½÷»Ò¡Ë¡ä
¹â¶¶ ¼Å¡¦´äÁÒ ºÌ²Â¡Ê¤É¤ó¤°¤êËÌ¹Åç¡Ë
Ä¹Ã«Àî Í«²Ú¡¦ÄÔÁÒ ÆàÄÅ¡Ê¥ï¥¿¥¥åー¥»¥¤¥â¥¢¡Ë
Ï²²¬ ºÚ¡¹Èþ¡¦µ×ÊÝ À²²Ú¡Ê¥Ê¥¬¥»¥±¥ó¥³ー¡Ë
Á°ÅÄ Íü½ï¡¦ÃæÃ« ¤µ¤¯¤é¡ÊÌÀ¼£Âç³Ø¡Ë
Å·´Ö Èþ²Å¡¦º¸¶á ÃÎÈþ¡ÊÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¡Ë
º´Æ£ ¿´Èþ¡¦ÀÄÌÚ Í¼²Â¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø¡Ë
Å·´Ö ÎïÆà¡¦Á°Àî °¦À¸¡ÊÅìËÌ¹â¹»¡¦¹ÅçæÆÍÎ¹â¹»¡Ë
