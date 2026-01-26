2026Ç¯2·î10Æü ¡Ê²Ð¡Ë¥×¥í¥Æ¥£¥¢¥ó¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÄó¾§¼Ô¡¦ÅÄÃæ¸¦Ç·Êå»á¤¬¸ì¤ë¡ª¡ÖÂè12²ó JINJI Lounge¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿·½ÉÀ¾¸ýBar¤Ë¤Æ³«ºÅ·èÄê¡ª
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ì¥¢¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹©Æ£¾ÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢¿Í»ö¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤ë³§ÍÍ¤Ë¸þ¤±¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè12²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î¥¥ã¥ê¥¢³«È¯¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Ë¡À¯Âç³Ø¥¥ã¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó³ØÉô¶µ¼ø¤ÎÅÄÃæ¸¦Ç·Êå»á¤ò·Þ¤¨¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Èー¥¯¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥¢ÏÀ¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÄÃæ¸¦Ç·Êå»á¤¬¡¢¶áÇ¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Ê¤¬¤éºÇÀèÃ¼¤Î¥¥ã¥ê¥¢³«È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¸òÎ®²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÅÄÃæ»á¤äÂ¾¤Î»²²Ã¼Ô¤Èµ¤·Ú¤ËÂÐÏÃ¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¿©»ö¤È¥É¥ê¥ó¥¯¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¿Í»ö¤Î²ÝÂê¤ä¥Ò¥ó¥È¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://crea-lp.com/lus/20260210/
▶¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/57001/table/89_1_2910eb60134d55a22436f38fff13276a.jpg?v=202601261051 ]
¢£Âè12²ó ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¡§ÅÄÃæ¸¦Ç·Êå»á
▶ÅÄÃæ»á¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÅÄÃæ»á
UC. Berkeley¸µµÒ°÷¸¦µæ°÷¡¡University of Melbourne¸µµÒ°÷¸¦µæ°÷ ÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñÆÃÊÌ¸¦µæ°÷SPD ÅìµþÂç³Ø/Çî»Î¡§¼Ò²ñ³Ø¡£°ì¶¶Âç³ØÂç³Ø±¡¼Ò²ñ³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£
ÀìÌç¤Ï¥¥ã¥ê¥¢ÏÀ¡¢ÁÈ¿¥ÏÀ¡£¼Ò³°¸ÜÌä¤ò36¼ÒÎòÇ¤¡£¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡£Ãø½ñ38ºý¡£ÀìÌç¼Ò²ñÄ´ºº»Î¡£
¼çÃø¡Ø¥×¥í¥Æ¥£¥¢¥ó¡ÙºÇ¿·´©¡Ø¥¥ã¥ê¥¢¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡Ù¡£Æü·Ð¥Ó¥¸¥Í¥¹Æü·ÐSTYLEÂ¾¥á¥Ç¥£¥¢Â¿¿ôÏ¢ºÜ ¥×¥í¥°¥é¥à³«È¯¡¦¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£
¢£JINJI Lounge¤È¤Ï¡©
¡ÖJINJI Lounge¡×¤Ï¡¢´ë¶È¸þ¤±¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡ÊFWB¡Ë¤Î¿ä¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÃøÌ¾¤Ê¥²¥¹¥È¹Ö»Õ¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢´ë¶È¤Î¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ç³è¤«¤»¤ëÃÎ¼±¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¹Ö±é²ñ¤ò³«ºÅ¡£
¤Þ¤¿¡¢¸òÎ®²ñ¤Ç¤Ï¿Í»ö¤Î¸½¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê²ÝÂê¤ä·Ð¸³¤ò¶¦Í¤·¡¢½¾¶È°÷¤ÎFWB¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¾ì¡§BAR FIVE Arrows
Æþ¸ý
Å¹Æâ
¡¡¿·½É¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¡¢¸½Âå¥¢ー¥È¤ÎÅ¸¼¨¤äÎÐ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÂçÍýÀÐ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿ー¤ä¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¥½¥Õ¥¡ー¥·ー¥È¡¢°ìËçÈÄ¤Î¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¤¬ÆÃÄ§¤ÎÅ¹Æâ¤Ç¤¹¡£¼è¤ê°·¤¦¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ï¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¾øÎ±½ê¤«¤éÄ¾ÀÜÃ®¤ÇÇã¤¤ÉÕ¤±ÆÈ¼«¤Ë¥Ü¥È¥ê¥ó¥°¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ç¡¢¥ï¥¤¥ó¤Ï¥í¥¹¥Á¥ã¥¤¥ë¥É²È·ÏÎó¤Î¤â¤Î¤òÃæ¿´¤ËÄó¶¡¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥àÀ¸¥Óー¥ë¡Ö¥¬ー¥¸¥§¥êー¡×¤ä¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¥¯¥Æ¥ë¤â³Ú¤·¤á¡¢Á´¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¯¥ì¥¢¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º ¥í¥´
¡¡»ñ»º·ÁÀ®¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¡£3¤«·î¤«¤é6¤«·î¤«¤±¤Æ¡¢¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¡¢¥Þ¥Íー¥×¥é¥ó¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¾¦ÉÊ¤ÎÁªÄê¡¢¤ª¼êÂ³¤¤Þ¤Ç¤òÁ´¤Æ¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¼Â»Ü¡£ËþÂÅÙ90%°Ê¾å¤ÎËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤ò¡¢¸ø¼°HP¾å¤Ë¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤È¤·¤Æ500Ì¾°Ê¾å¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½¢¶Èµ¬Â§¤ÎÊ¬ÀÏ¤«¤é¡¢¼«¼Ò³ô¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê»È¤¤Êý¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤Î³èÍÑ¤Þ¤Ç¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢¸½ºßÂ¿¤¯¤Î¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï´ë¶È¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÆ³Æþ¿ô¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/57001/table/89_2_f02920987f0e398d1164c5f44eff097d.jpg?v=202601261051 ]