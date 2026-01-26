¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥¹¥Þ¥¤¥êー¡¢¡Ú½é¸ø³«¡Û¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¥«¥ª¥¹¥Þ¥Ã¥×～¿Í¼êÉÔÂ¤òÆÍÇË¤¹¤ë¡Ö¼«Î§¡¦¶¨Æ¯¡¦³ÈÄ¥¡×¹ñÆâ¸þ¤±¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó100À½ÉÊ·ÇºÜ～
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339772/images/bodyimage1¡Û
¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎAI¥Ýー¥¿¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖAIsmiley¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥¹¥Þ¥¤¥êー¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÈÄ±© ¹¸»Ê¡Ë¤Ï¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤òÆÍÇË¤¹¤ë¡Ö¼«Î§¡¦¶¨Æ¯¡¦³ÈÄ¥¡×¹ñÆâ¸þ¤±¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¥«¥ª¥¹¥Þ¥Ã¥×¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ÇºÜÁí¿ô¤Ï100À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¥«¥ª¥¹¥Þ¥Ã¥×¤È¤Ï¡©
¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¡ÊPhysical AI¡Ë¡×¤È¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¾å¤Ç½èÍý¤ò¹Ô¤¦AI¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä¥»¥ó¥µー¤Ê¤É¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¡ÊÊªÍý¶õ´Ö¡Ë¤ËÄ¾ÀÜÆ¯¤¤«¤±¤ëAIµ»½Ñ¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¡£À¸À®AI¤Î¹âÅÙ¤Ê¿äÏÀÇ½ÎÏ¤È¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹µ»½Ñ¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Í´Ö¤Ë¤·¤«¹Ô¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê£»¨¤ÊÊªÍýºî¶È¤Î¼«Æ°²½¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥«¥ª¥¹¥Þ¥Ã¥×¤Ï¡¢¤³¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI»þÂå¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¼«Î§¡¦¶¨Æ¯¡¦³ÈÄ¥¡×¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç²ò·è¤ò¿Þ¤ë¹ñÆâ¸þ¤±¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó100À½ÉÊ¤ò¥«¥Æ¥´¥êÊÌ¤ËÊ¬Îà¡¦²Ä»ë²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«Î§Áö¹ÔÈÂÁ÷¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÊAMR¡Ë¤ä¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¡¢¥É¥íー¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¡Ê¿ÈÂÎ¡Ë¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¹âÅÙ¤ÊÈ½ÃÇÎÏ¤ä»ë³Ð¡¦¿¨³Ð¤òÍ¿¤¨¤ë¡Ö³«È¯¡¦À©¸æAI¡ÊÇ¾¡Ë¡×¤Þ¤Ç¡¢°ì¤Ä¤Î¥Þ¥Ã¥×¤Ë½¸Ìó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥ª¥¹¥Þ¥Ã¥×¤ò»ñÎÁÀÁµá¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢À½ÉÊÌ¾¤äÀ½ÉÊURL¾ðÊó¤òµºÜ¤·¤¿¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡´ë¶È¥ê¥¹¥È¡ÊExcel¡Ë¡×¤âÊ»¤»¤ÆÌµ½þ¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339772/images/bodyimage2¡Û
¢£¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¥«¥ª¥¹¥Þ¥Ã¥×ºîÀ®¤ÎÇØ·Ê
ÆüËÜ¤Î»º¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Ï¤â¤Ï¤äËýÀÅª¤Ê²ÝÂê¤òÄ¶¤¨¡¢»ö¶ÈÂ¸Â³¤Î¥ê¥¹¥¯¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÊªÎ®¡¢·úÀß¡¢À½Â¤¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤Î¾å¸Âµ¬À©¡Ê2024Ç¯ÌäÂê¡Ë¤Î±Æ¶Á¤â½Å¤Ê¤ê¡¢½¾Íè¤ÎÏ«Æ¯½¸Ìó·¿¥â¥Ç¥ë¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢À¸À®AIµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¤«¤éÊªÍý¶õ´Ö¤Ø¤È±þÍÑÈÏ°Ï¤ò¹¤²¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¼þ°Ï¤Î´Ä¶¤òÍý²ò¤·¤Æ¼«Î§Åª¤ËÆ°¤¯¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¡×¤¬µÞÂ®¤ËÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë2025Ç¯¤«¤é2026Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢LLM¡ÊÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¤ä¡¢½ÏÎý¹©¤Îµ»¤ò³Ø½¬¤·¤¿¥¢ー¥à¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¼ÂÍÑ²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¸µÇ¯¡×¤È¤â¸Æ¤Ù¤ëÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ËÜ¥«¥ª¥¹¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¼«Æ°²½µ¡´ï¤ÎÍåÎó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Î§¡¦¶¨Æ¯¡¦³ÈÄ¥¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢¸½¾ì¤Î¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ³×¤¹¤ë¹ñÆâ¸þ¤±¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÌÖÍå¤·¡¢100À½ÉÊ¤ò·ÇºÜ¡£Æ³Æþ¸¡Æ¤»þ¤ÎÈæ³ÓºàÎÁ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢°Ê²¼¤Î6¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤ËÊ¬Îà¡¦À°Íý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÈÂÁ÷¡¦ÊªÎ®¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹
¼§µ¤¥Æー¥×ÉÔÍ×¤Ç¼«Î§Áö¹Ô¤¹¤ëAMR¡Ê¼«Î§Áö¹ÔÈÂÁ÷¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ë¤ä¡¢3D¥«¥á¥é¤Ç¶õ´Ö¤òÇ§¼±¤¹¤ëÌµ¿Í¥Õ¥©ー¥¯¥ê¥Õ¥È¡ÊAGF¡Ë¤Ê¤É¡¢ÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤äÁÒ¸ËÆâ¤Î¡Ö±¿¤Ö¡×ºî¶È¤ò¹âÅÙ¤ËÌµ¿Í²½¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó·²¡£
¡¦À½Â¤¡¦¸¡ºº¡¦FA
°ÂÁ´ºô¤Ê¤·¤Ç¿Í¤ÎÎÙ¤ÇÆ¯¤¯¡Ö¶¨Æ¯¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤Ë¤è¤ëÁÈÎ©ºî¶È¤ä¡¢AI²èÁüÇ§¼±¤òÍÑ¤¤¤¿¡Ö³°´Ñ¸¡ºº¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ë¤è¤ëÉÊ¼Á´ÉÍý¤Ê¤É¡¢À½Â¤¸½¾ì¡ÊFA¡Ë¤ÎÀ¸»ºÀ¤ÈÉÊ¼Á¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ç¸þ¾å¤µ¤»¤ëµ»½Ñ¡£
¡¦¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¡¦¥µー¥Ó¥¹¥í¥Ü¥Ã¥È
AI¤Ë¤è¤ë¼«Á³¤ÊÂÐÏÃ¤È°ÜÆ°Ç½ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÀÜµÒ¡¦ÇÛÁ·¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆóÂÊâ¹Ô¤Ç¿Í´Ö¤ÈÆ±¤¸´Ä¶¡¦Æ»¶ñ¤ò»È¤Ã¤Æºî¶È¤ò¹Ô¤¦ÈÆÍÑ¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ê¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿Í¤È¶¦Â¸¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥í¥Ü¥Ã¥È¡£
