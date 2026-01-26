¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¡Û±Ç²è¡Ø¥Ò¥°¥Þ¡ª¡ª¡Ù¤Î¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ºÈÇ¤ÎÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª
±Ç²è¡Ø¥Ò¥°¥Þ¡ª¡ª¡Ù¤Î¸ø³«Æü2026Ç¯1·î23Æü¤è¤ê³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥É¥é¥ó¥Á¤È³ô¼°²ñ¼ÒSANKYO¤Î¶¦Æ±¥ìー¥Ù¥ë¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡Ø¥Ò¥°¥Þ!!¡Ù¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤¬¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥ó¥¬¡¦¥Î¥Ù¥ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ô¥Ã¥³¥Þ¡×¤Ë¤Æ¡¢Àè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¥Ò¥°¥Þ!!¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¶Ë¸Â¾õ¶·¤ÇÍÉ¤ì¤ë¿Í´Ö¤Î¿´Íý¤È¡¢Ç÷¤êÍè¤ë¶²ÉÝ¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ººîÉÊ¤Ç¤¹¡£¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÅ¸³«¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÁªÂò¤ä³ëÆ£¤¬Êª¸ì¤òÂç¤¤¯Æ°¤«¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¥¹¥ê¥ë¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339723/images/bodyimage1¡Û
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥É¥é¥ó¥Á¤È³ô¼°²ñ¼ÒSANKO¤¬¶¦Æ±¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥ìー¥Ù¥ë¡£±Ç²è¤ä¾®Àâ¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤«¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Þ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¿Í¤Î¿´¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëºîÉÊ¤òÈ¯¿®¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339723/images/bodyimage2¡Û
ÇÛ¿®¾ðÊó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ºîÉÊÌ¾¡§¥Ò¥°¥Þ¡ª¡ª
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2026Ç¯01·î23Æü¡Ê¶â¡Ë
ÇÛ¿®Àè¡§ÅÅ»Ò¥Þ¥ó¥¬¡¦¥Î¥Ù¥ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ô¥Ã¥³¥Þ¡×
ÇÛ¿®URL¡§https://piccoma.com/web/product/200949?etype=episode
ºîÉÊ³µÍ×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¤¢¤é¤¹¤¸
18ºÐ¤Î¾®»³ÆâÁó¶õ¡Ê¤ª¤µ¤Ê¤¤¡¦¤½¤é¡Ë¤Ï¡¢Âç³Ø¤Ë¼õ¤«¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤ËÉã¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
Â¿³Û¤Î¼Ú¶â¤ò¶ì¤Ë¤·¤Æ¤Î¼«»¦¤À¤Ã¤¿¡£
°ÊÍè¡¢À¸³è¤Î´ðÈ×¤ò¼º¤¤¡¢¿Ê³Ø¤òÄü¤á¤¿Áó¶õ¤Ï¡¢´ñ¤·¤¯¤âÉã¤òÄÉ¤¤¤Ä¤á¤¿¡È°Ç¥Ð¥¤¥È¡É¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¡£
ºÇ½é¤Ï¤¿¤À¤Î±¿¤Ó²°¤Î¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÙÇÃ×¹©ºî¡¢¤½¤·¤Æ»¦¿Í·×²è¤Ë¤Þ¤Ç´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
É¸Åª¤ò±¿¤Ó¹þ¤à¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿Àè¤Ï¡¢¿¼¤¤¿¹¤ÎÃæ¡£¤½¤³¤Ç¾®»³Æâ¤Ï»×¤ï¤Ì¡È»ÙÇÛ¼Ô¡É¤È½Ð²ñ¤¤――¡£
2026Ç¯01·î23Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥Ò¥°¥Þ¡ª¡ª¡Ù¡Ê¼ç±é¡§ÎëÌÚÊ¡¡Ë¡¢¾×·â¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡£
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È
¸¶ºî¡§ÆâÆ£±ÍÎ¼
Ì¡²è¡§´äºê¥Í¥ê
´ë²è¡§2025±Ç²è¡Ö¥Ò¥°¥Þ¡ª¡ª¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
ÊÔ½¸¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥íー¥¿¥¹
ÀëÅÁ¡¦ÇÛ¿®¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥É¥é¥ó¥Á
(C)2025 ±Ç²è¡Ö¥Ò¥°¥Þ !! ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¡(C)Neri Iwasaki/Lotus¡¡(C)SANKYO
±Ç²è¡Ø¥Ò¥°¥Þ¡ª¡ª¡ÙºîÉÊ¾ðÊó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¸ø³«Æü¡§2026Ç¯01·î23Æü
ÇÛµë¡§¥Ê¥«¥Á¥«¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º
½Ð±é¡§ÎëÌÚÊ¡¡¢±ß°æ¤ï¤ó¡¢´ä±Ê¾ç°Ò¡¢¾åÂ¼ÐÒ¡¢½»ÀîÎ¶¼î¡¢ÀêÉôË¼»Ò¡¢À¶¿å¿¡¢¶âÅÄÅ¯¡¢±§³á¹ä»Î
´ÆÆÄ¡§ÆâÆ£±ÍÎ¼
µÓËÜ¡§ÆâÆ£±ÍÎ¼
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://higuma-movie.jp/
¾å±Ç·à¾ì¡§https://theaters.jp/29243
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥É¥é¥ó¥Á
ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø¥Ò¥°¥Þ!!¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¶Ë¸Â¾õ¶·¤ÇÍÉ¤ì¤ë¿Í´Ö¤Î¿´Íý¤È¡¢Ç÷¤êÍè¤ë¶²ÉÝ¤òÉÁ¤¤¤¿¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ººîÉÊ¤Ç¤¹¡£¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÅ¸³«¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÁªÂò¤ä³ëÆ£¤¬Êª¸ì¤òÂç¤¤¯Æ°¤«¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¥¹¥ê¥ë¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339723/images/bodyimage1¡Û
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥É¥é¥ó¥Á¤È³ô¼°²ñ¼ÒSANKO¤¬¶¦Æ±¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥ìー¥Ù¥ë¡£±Ç²è¤ä¾®Àâ¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤«¤é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Þ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¿Í¤Î¿´¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëºîÉÊ¤òÈ¯¿®¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339723/images/bodyimage2¡Û
ÇÛ¿®¾ðÊó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ºîÉÊÌ¾¡§¥Ò¥°¥Þ¡ª¡ª
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2026Ç¯01·î23Æü¡Ê¶â¡Ë
ÇÛ¿®Àè¡§ÅÅ»Ò¥Þ¥ó¥¬¡¦¥Î¥Ù¥ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ô¥Ã¥³¥Þ¡×
ÇÛ¿®URL¡§https://piccoma.com/web/product/200949?etype=episode
ºîÉÊ³µÍ×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¤¢¤é¤¹¤¸
18ºÐ¤Î¾®»³ÆâÁó¶õ¡Ê¤ª¤µ¤Ê¤¤¡¦¤½¤é¡Ë¤Ï¡¢Âç³Ø¤Ë¼õ¤«¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤ËÉã¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
Â¿³Û¤Î¼Ú¶â¤ò¶ì¤Ë¤·¤Æ¤Î¼«»¦¤À¤Ã¤¿¡£
°ÊÍè¡¢À¸³è¤Î´ðÈ×¤ò¼º¤¤¡¢¿Ê³Ø¤òÄü¤á¤¿Áó¶õ¤Ï¡¢´ñ¤·¤¯¤âÉã¤òÄÉ¤¤¤Ä¤á¤¿¡È°Ç¥Ð¥¤¥È¡É¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¡£
ºÇ½é¤Ï¤¿¤À¤Î±¿¤Ó²°¤Î¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÙÇÃ×¹©ºî¡¢¤½¤·¤Æ»¦¿Í·×²è¤Ë¤Þ¤Ç´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
É¸Åª¤ò±¿¤Ó¹þ¤à¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿Àè¤Ï¡¢¿¼¤¤¿¹¤ÎÃæ¡£¤½¤³¤Ç¾®»³Æâ¤Ï»×¤ï¤Ì¡È»ÙÇÛ¼Ô¡É¤È½Ð²ñ¤¤――¡£
2026Ç¯01·î23Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥Ò¥°¥Þ¡ª¡ª¡Ù¡Ê¼ç±é¡§ÎëÌÚÊ¡¡Ë¡¢¾×·â¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡£
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È
¸¶ºî¡§ÆâÆ£±ÍÎ¼
Ì¡²è¡§´äºê¥Í¥ê
´ë²è¡§2025±Ç²è¡Ö¥Ò¥°¥Þ¡ª¡ª¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
ÊÔ½¸¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥íー¥¿¥¹
ÀëÅÁ¡¦ÇÛ¿®¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥É¥é¥ó¥Á
(C)2025 ±Ç²è¡Ö¥Ò¥°¥Þ !! ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¡(C)Neri Iwasaki/Lotus¡¡(C)SANKYO
±Ç²è¡Ø¥Ò¥°¥Þ¡ª¡ª¡ÙºîÉÊ¾ðÊó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¸ø³«Æü¡§2026Ç¯01·î23Æü
ÇÛµë¡§¥Ê¥«¥Á¥«¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º
½Ð±é¡§ÎëÌÚÊ¡¡¢±ß°æ¤ï¤ó¡¢´ä±Ê¾ç°Ò¡¢¾åÂ¼ÐÒ¡¢½»ÀîÎ¶¼î¡¢ÀêÉôË¼»Ò¡¢À¶¿å¿¡¢¶âÅÄÅ¯¡¢±§³á¹ä»Î
´ÆÆÄ¡§ÆâÆ£±ÍÎ¼
µÓËÜ¡§ÆâÆ£±ÍÎ¼
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://higuma-movie.jp/
¾å±Ç·à¾ì¡§https://theaters.jp/29243
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥É¥é¥ó¥Á
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø