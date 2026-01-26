¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¸¥§¥Í¥¯¥µ¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´4Àþ¤ËÃæÄß¹¹ð¤ò·ÇºÜ
¥¸¥§¥Í¥¯¥µ¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄù¼ÒÄ¹¡§ÂçÏÆÊ¸Íº¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î26Æü¤è¤ê¡¢ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´ ÀõÁðÀþ¡¦»°ÅÄÀþ¡¦¿·½ÉÀþ¡¦Âç¹¾¸ÍÀþ¤ËÃæÄß¹¹ð¤ò·ÇºÜÃæ¤Ç¤¹¡£
ËÜ¹¹ð¤Ç¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖGeneXus¡×À½ÉÊ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¥íー¥³ー¥É¡ßAI¤Î²ÄÇ½À¤È¡¢2026Ç¯2·î5Æü³«ºÅ¤Î¡ÖGeneXus Day 2026¡×¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339740/images/bodyimage1¡Û
¨¬－¨¬－¨¬－¨¬－¨¬－¨¬－¨¬－¨¬－¨¬－¨¬－¨¬－¨¬－¨¬
·ÇºÜ³µÍ×
ÂÐ¾ÝÏ©Àþ¡§ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´ ÀõÁðÀþ¡¦»°ÅÄÀþ¡¦¿·½ÉÀþ¡¦Âç¹¾¸ÍÀþ
·ÇºÜ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î26Æü(·î)~2026Ç¯2·î1Æü(Æü)
¨¬－¨¬－¨¬－¨¬－¨¬－¨¬－¨¬－¨¬－¨¬－¨¬－¨¬－¨¬－¨¬
¢¨³ºÅö¼ÖÎ¾¤ÎÊÔÀ®¤ä±¿¹Ô¾ðÊó¡¦»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÈó¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨±Ø·¸°÷µÚ¤ÓÅ´Æ»²ñ¼Ò¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¼ÖÆâ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¤´ÍøÍÑ¥Þ¥Êー¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
GeneXus¤Ë¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À½ÉÊÀâÌÀ¤ä¥Ç¥â¤Î¤´°ÍÍê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤µ¤µ¤¤¤Ê¤ªÌä¹ç¤»¤ä¤´ÁêÃÌ¤âÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡£
¤ªÌä¹ç¤»¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
https://www.genexus.jp/contact
¡üGeneXus¡Ê¥¸¥§¥Í¥¯¥µ¥¹¡Ë¤È¤Ï
―35Ç¯°Ê¾å¡¢À¤³¦50¥«¹ñ¡¢11,000¼Ò°Ê¾å¤Ç¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥íー¥³ー¥É³«È¯¥Äー¥ë―
GeneXus¤È¤Ï¡¢Æî?¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¤ÎGeneXus S.A.¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó?Æ°?À®¥Äー¥ë¡Ê³«È¯´Ä¶¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥Çー¥¿¹à?¤ä²è?¡¢¶ÈÌ³¥ëー¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿Àß·×¾ðÊó¤ò??¤¹¤ë¤È¡¢Java¡¦C(¥·¥ãー¥×)¡¦SmartDevice¤Î¥½ー¥¹¥³ー¥É¤ò?Æ°Åª¤Ë?À®¤·¡¢¤³¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë³Æ¼ï¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¥½¥Õ¥È¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Æー¥Ö¥ëÄêµÁ¾ðÊó¤â?Æ°Åª¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¢ª¡Ûhttps://www.genexus.jp/genexus-overview
¡ü¥¸¥§¥Í¥¯¥µ¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¶ÈÌ³¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó³«È¯¥Äー¥ë¡ØGeneXus¡Ù¤ÎÍ¢Æþ¡¦ÈÎÇä¤ò¼ç¼´»ö¶È¤Ë¡¢´ØÏ¢À½ÉÊ¤ä¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯»Ù±ç¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¢ª¡Ûhttps://www.genexus.jp/
(C) All rights reserved. GeneXusTM is registered to GeneXus S.A.
¥¸¥§¥Í¥¯¥µ¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¢©141-0031¡¡ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ27ÈÖ3¹æ
URL¡§https://www.genexus.jp/
Ï¢ÍíÀè¡§info@genexus.jp
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§¥¸¥§¥Í¥¯¥µ¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¹¹ð¤Ç¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖGeneXus¡×À½ÉÊ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¥íー¥³ー¥É¡ßAI¤Î²ÄÇ½À¤È¡¢2026Ç¯2·î5Æü³«ºÅ¤Î¡ÖGeneXus Day 2026¡×¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339740/images/bodyimage1¡Û
¨¬－¨¬－¨¬－¨¬－¨¬－¨¬－¨¬－¨¬－¨¬－¨¬－¨¬－¨¬－¨¬
·ÇºÜ³µÍ×
ÂÐ¾ÝÏ©Àþ¡§ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´ ÀõÁðÀþ¡¦»°ÅÄÀþ¡¦¿·½ÉÀþ¡¦Âç¹¾¸ÍÀþ
·ÇºÜ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î26Æü(·î)~2026Ç¯2·î1Æü(Æü)
¨¬－¨¬－¨¬－¨¬－¨¬－¨¬－¨¬－¨¬－¨¬－¨¬－¨¬－¨¬－¨¬
¢¨³ºÅö¼ÖÎ¾¤ÎÊÔÀ®¤ä±¿¹Ô¾ðÊó¡¦»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÈó¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨±Ø·¸°÷µÚ¤ÓÅ´Æ»²ñ¼Ò¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¼ÖÆâ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¤´ÍøÍÑ¥Þ¥Êー¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
GeneXus¤Ë¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À½ÉÊÀâÌÀ¤ä¥Ç¥â¤Î¤´°ÍÍê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤µ¤µ¤¤¤Ê¤ªÌä¹ç¤»¤ä¤´ÁêÃÌ¤âÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡£
¤ªÌä¹ç¤»¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
https://www.genexus.jp/contact
¡üGeneXus¡Ê¥¸¥§¥Í¥¯¥µ¥¹¡Ë¤È¤Ï
―35Ç¯°Ê¾å¡¢À¤³¦50¥«¹ñ¡¢11,000¼Ò°Ê¾å¤Ç¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥íー¥³ー¥É³«È¯¥Äー¥ë―
GeneXus¤È¤Ï¡¢Æî?¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¤ÎGeneXus S.A.¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó?Æ°?À®¥Äー¥ë¡Ê³«È¯´Ä¶¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥Çー¥¿¹à?¤ä²è?¡¢¶ÈÌ³¥ëー¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿Àß·×¾ðÊó¤ò??¤¹¤ë¤È¡¢Java¡¦C(¥·¥ãー¥×)¡¦SmartDevice¤Î¥½ー¥¹¥³ー¥É¤ò?Æ°Åª¤Ë?À®¤·¡¢¤³¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë³Æ¼ï¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¥½¥Õ¥È¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Æー¥Ö¥ëÄêµÁ¾ðÊó¤â?Æ°Åª¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¢ª¡Ûhttps://www.genexus.jp/genexus-overview
¡ü¥¸¥§¥Í¥¯¥µ¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¶ÈÌ³¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó³«È¯¥Äー¥ë¡ØGeneXus¡Ù¤ÎÍ¢Æþ¡¦ÈÎÇä¤ò¼ç¼´»ö¶È¤Ë¡¢´ØÏ¢À½ÉÊ¤ä¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯»Ù±ç¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¢ª¡Ûhttps://www.genexus.jp/
(C) All rights reserved. GeneXusTM is registered to GeneXus S.A.
¥¸¥§¥Í¥¯¥µ¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¢©141-0031¡¡ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ27ÈÖ3¹æ
URL¡§https://www.genexus.jp/
Ï¢ÍíÀè¡§info@genexus.jp
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§¥¸¥§¥Í¥¯¥µ¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø