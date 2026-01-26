¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹ー¥Ñー²ÎÉñ´ì¡Ö¥ä¥Þ¥È¥¿¥±¥ë¡×¤Îºî¶Ê²È¡¦Ä¹ß·¾¡½Ó¤Î·æºî·²¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë°ìÌë¡£Ë®³ÚÁÏÂ¤½¸ÃÄ¥ªー¥éJ Âè43²óÄê´ü±éÁÕ²ñ¡¢2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤¹¤ß¤À¥È¥ê¥Õ¥©¥Ëー¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥êー¥·¥§¥ë¥º¤Ï¡¢ÂåÉ½¤ÎÀ¾¹Ì°ì¤¬´ë²è¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ½êÂ°¤¹¤ë¡ÖË®³ÚÁÏÂ¤½¸ÃÄ¥ªー¥éJ¡×¤ÎÂè43²óÄê´ü±éÁÕ²ñ¤Ë¤¬¡¢2026Ç¯1·î27Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò1·î26Æü¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¸½ÂåË®³Ú³¦¤Îµð¿Í¡¦Ä¹ß·¾¡½Ó¡Ê1923-2008¡Ë¤ÎÆÃ½¸¤Ç¤¹¡£
¥¹ー¥Ñー²ÎÉñ´ì¡Ö¥ä¥Þ¥È¥¿¥±¥ë¡×¤Îºî¶Ê²È¡¦Ä¹ß·¾¡½Ó¤Î·æºî·²¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë°ìÌë¡£
Ë®³ÚÁÏÂ¤½¸ÃÄ¥ªー¥éJ Âè43²óÄê´ü±éÁÕ²ñ¡¢2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤¹¤ß¤À¥È¥ê¥Õ¥©¥Ëー¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ
¢£Ä¹ß·¾¡½ÓºÆÈ¯¸«¡ª
Ä¹ß·¾¡½Ó¤Ï¡¢»°ÌÚÌ¤È¶¦¤Ë¡¢1964Ç¯¤ÎÆüËÜ²»³Ú½¸ÃÄÁÏÎ©¤Ë»²²Ã¤·¡¢¿Í·Á·àÃÄ¡Ö¥×ー¥¯¡×¤ä¥¹ー¥Ñー²ÎÉñ´ì¡Ö¥ä¥Þ¥È¥¿¥±¥ë¡×¤Î²»³Ú¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£Ä¹ß·ºîÉÊ¤Ï¡¢ÅÁÅý³Ú´ï¤Î¶Á¤¤òÀ¸¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¤â³ÊÄ´¹â¤¤¡Ö¸½Âå¤Î¸ÅÅµ¡×¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢1970Ç¯Âå¤«¤é80Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æºî¶Ê¤µ¤ì¤¿¼î¶Ì¤Î¼¼Æâ³ÚºîÉÊ5¶Ê¤ò¾å±é¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÀã»°ÂÖ¡×¡ÖÄ»¤Èº½¤È³¤¤È¡×¤Ê¤É¡¢Ë®³Ú´ï¤Î²ÄÇ½À¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç°ú¤½Ð¤·¤¿¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ï¡¢¸½Âå²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÉ¬Ä°¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹ ¡£
¢£¸ø±é³µÍ×
¸ø±éÌ¾¡§ Ë®³ÚÁÏÂ¤½¸ÃÄ¥ªー¥éJ Âè43²óÄê´ü±éÁÕ²ñ¡ÖÄ¹ß·¾¡½Óºî¶ÊºîÉÊÆÃ½¸¡×
Æü»þ¡§ 2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë 19:00³«±é¡Ê18:30³«¾ì¡Ë
²ñ¾ì¡§ ¤¹¤ß¤À¥È¥ê¥Õ¥©¥Ëー¥Ûー¥ë ¾®¥Ûー¥ë¡ÊJR¡¦È¾Â¢ÌçÀþ¡Ö¶Ó»åÄ®±Ø¡×ÅÌÊâ5Ê¬¡Ë
»Ø´ø¡§ ºç¸¶Å°
½Ð±é¡§ Ë®³ÚÁÏÂ¤½¸ÃÄ¥ªー¥éJ
ÎÁ¶â¡§ °ìÈÌ 4,000±ß / Í§¤Î²ñ 3,000±ß¡ÊÁ´¼«Í³ÀÊ¡Ë
¢£¥×¥í¥°¥é¥à
»Í¤Ä¤Î¾®ÉÊ¡Ê1986Ç¯¡Ë- ²Æì¤ÎÉ÷¡¢±ã¡¢Æú¤ÎÎØ¡¢µþ¤Î½Õ
Àã»°ÂÖ¡Ê1980Ç¯¡Ë
Ä»¤Èº½¤È³¤¤È¡Ê1983Ç¯¡Ë
¤ß¤Á ÆüËÜ³Ú´ï¤Ë¤è¤ëÈ¬¿Í¤ÎÁÕ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¡Ê1973Ç¯¡Ë
Ä¦ÈÄ À¸¤¤Æ¤¤¤ëÈÇÌÚ¡Ê1987Ç¯¡Ë
¡Ú½Ð±é¼Ô°ìÍ÷¡Û »Ø´ø¡§ ºç¸¶Å° ¼ÄÅ«¡¦Ç½´É¡§ Ë±æáÀ²ºù¡¢¾¾Èø·Å ¼ÜÈ¬¡§ ËÜ´ÖËÆ²¡¢°¤ÉôÂçÊå¡¢¹â¶¶·Å»³ »°Ì£Àþ¡§ Ìîß·Å°Ìé ÂÀÜª»°Ì£Àþ¡§ Ê¿¸¶°¦¹á ÈüÇÊ¡§ Âç¾å°«¡¢Ý¯°æ°¡ÌÚ»Ò ¸ÕµÝ¡§ ÀÄÌÚÎé»Ò ä·¡¦Æó½½¸¾¡¦½½¼·¸¾¡§ ¾¾Â¼¥¨¥ê¥Ê¡¢Ê¿¸¶°¦¹á¡¢Âçß·ÍÛ²ð¡¢½ÅÀ®Îé»Ò¡¢¼ÄÄÍ°½¡¢ÀÄÌÚÎé»Ò ÂÇ³Ú´ï¡§ ¼ã·îÀë¹¨¡¢Ë¾·îÂÀ´îÇ·¾ç
¢£Ë®³ÚÁÏÂ¤½¸ÃÄ¥ªー¥éJ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1998Ç¯ÀßÎ©¡£¡Ö21À¤µª¤ÎÀè¶î¼Ô¡×¤¿¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÅÁÅý³Ú´ï¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤²»³Ú¤ÎÁÏÂ¤³«È¯¤È¡¢¹ñºÝÅª¤Ê±éÁÕ³èÆ°¤òÅ¸³«¤¹¤ëÀìÌç²È½¸ÃÄ¤Ç¤¹ ¡£
¡Úºî¶Ê²È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
Ä¹ß·¾¡½Ó¡Ê¤Ê¤¬¤µ¤ï¡¦¤«¤Ä¤È¤·¡ËKatsutoshi Nagasawa
1923Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£À¶À¥ÊÝÆó¤Ëºî¶Ê¤ò»Õ»ö¡£ 2008Ç¯1·î10ÆüÝÇ¡£
1964Ç¯¤ÎÆüËÜ²»³Ú½¸ÃÄÁÏÎ©¤Ë»²²Ã¡£
1949Ç¯°ÊÍè¿Í·Á·àÃÄ¡Ö¥×ー¥¯¡×¤Î²»³Ú¤ò´Æ½¤¡£
1979Ç¯ÆüËÜ²»³Ú½¸ÃÄ¸ùÏ«¾Þ¼õ¾Þ¡£
1986Ç¯²ÎÉñ´ì¡¦»ÔÀî±îÇ·½õ¡Ö¥ä¥Þ¥È¥¿¥±¥ë¡×¤Î²»³Ú¤òºî¶Ê¡£
1990Ç¯»ç¼úË«¾Ï¤ò¼õ¾Þ¡£
¡Ú»Ø´ø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
ºç¸¶ Å°¡Ê¤µ¤«¤¤Ð¤é ¤È¤ª¤ë¡Ë Toru Sakakibara
Åìµþéº½ÑÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ØÎ±³Ø¡£¸µ¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¦¥Õ¥£¥ëÁÕ¼ÔS.¥Á¥§¥¹¥ê¥¯¤äJ.¥Ç¥à¥¹¤Ë»Õ»ö¤·¡¢²¤½£¤ÎÀµÅý¤Ê²»³ÚÅª·ÏÉè¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¡£ µ¢¹ñ¸å¤Ï¡¢¿·¹ñÎ©·à¾ì¹ç¾§»Ø´ø¼Ô¡¢ÆüËÜ¥ª¥Ú¥ì¥Ã¥¿¶¨²ñ²»³Ú´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¡£±Ñ¹ñ¤Ç»Ø´ø¡¦±é½Ð¤·¤¿¡Ø¥ß¥«¥É¡Ù¤¬¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿ー¡¦¥¤¥ô¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ë¥åー¥¹»æ¤Î¡ÖÇ¯´ÖºÇ¹â¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÎ³Ú¡¦Ë®³Ú¤ÎÁÐÊý¤ËÀºÄÌ¤·¤¿»Ø´ø³èÆ°¤Ï¡¢¸½ÂåË®³Ú¤Ç¤âÅ¸³«¤µ¤ì¡¢»°ÌÚÌºîÉÊ¤Û¤«¡¢¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤ò½é±é¡¦ºÆ±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢Ë®³ÚÁÏÂ¤½¸ÃÄ¥ªー¥éJ»Ø´ø¼Ô¡¢»°ÌÚ²»³Ú¼ËÂåÉ½¡¢(¸øºâ)¿ÀÆàÀî¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー´É¸¹³ÚÃÄ²»³Ú¼ç´´¡£
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó¡Êteket¡Ë¡§ https://teket.jp/8924/60176
¢£¥ªー¥éJ»öÌ³¶É
MAIL: info@ora-j.com
TEL: 050-6871-1994
¸ø¼°¥µ¥¤¥È: www.ora-j.com
¢£ËÜ·ï¤ä½êÂ°¡¦´ØÏ¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï²¼µ¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥êー¥·¥§¥ë¥º
¢©110-0015 ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÅì¾åÌî£±ÃúÌÜ£±£´-£µ ¥æー¥¨¥à¥Ó¥ë 8³¬
TEL¡§070-5464-5060
http://www.3s-cd.net/
¥áー¥ë jcacon@gmail.com
Ã´Åö À¾
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339977/images/bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339977/images/bodyimage2¡Û
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥êー¥·¥§¥ë¥º
