»î¸³¤òÄ¶¤¨¤¿¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¡§À½ÉÊ¾µÇ§¸å¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¥ê¥µー¥Á¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ëÍýÍ³¡Ê¥¶¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥ê¥µー¥Á¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー ¡Ë
¾µÇ§¸å¤ÎÆ¶»¡¤¬¡¢Î×¾²¾å¤Î²ÄÇ½À¤ò¼Â¼Ò²ñ¤Ç¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤Ç¤¤ë¤«¤òº¸±¦¤¹¤ë
À½ÉÊ¾µÇ§¤Ï¡¢ºÇ¤âº¤Æñ¤Êºî¶È¤¬´°Î»¤·¤¿¾Ú¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£Î×¾²»î¸³¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ÂÁ´À¤ÈÍ¸úÀ¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢µ¬À©Í×·ï¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¡¢»Ô¾ìÅêÆþ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¡£²Ê³ØÅª¡¦µ¬À©Åª´ÑÅÀ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¾µÇ§¤ÏÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¾¦¶ÈÅªÀ®¸ù¤ä¼ÂºÝ¤ÎÆ³Æþ¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
¾µÇ§¸å¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤¬¡¢À½ÉÊ¤¬Ä¹´üÅª¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£½èÊý°å¤Î¿®Íê¡¢»ÙÊ§¼Ô¤Î¼õÍÆ¡¢´µ¼Ô¤ÎÉþÌô¡¦»ÈÍÑ·ÑÂ³¡¢°åÎÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÅ¬¹çÀ¤Ê¤É¤Ï¡¢Î×¾²»î¸³¤Ç¤ÏÍ½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤·Á¤Ç·ë²Ì¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¥«¥¹¥¿¥à¥ê¥µー¥Á¤Ï¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢´ÉÍý¤µ¤ì¤¿´Ä¶¤òÎ¥¤ì¡¢Æü¾ï¿ÇÎÅ¤Î¸½¾ì¤ÇÀ½ÉÊ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµ¡Ç½¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÇ§¼±¤µ¤ì¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
Î×¾²»î¸³¤ÏÊÑ¿ô¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´µ¼Ô½¸ÃÄ¤Ï¸·Ì©¤ËÁªÄê¤µ¤ì¡¢¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ï¸·³Ê¤Ë´ÉÍý¤µ¤ì¡¢À®²Ì¤ÏÄêµÁ¤µ¤ì¤¿¾ò·ï²¼¤ÇÂ¬Äê¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¹½Â¤¤Ï¡¢Í¸úÀ¤È°ÂÁ´À¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î°åÎÅ¸½¾ì¤Ï¤Ï¤ë¤«¤ËÀ©¸æ¤¬Æñ¤·¤¤¡£´µ¼Ô¤ÏÊ£¿ô¤ÎÊ»Â¸¼À´µ¤òÊú¤¨¡¢¼£ÎÅ·ÑÂ³¾õ¶·¤Ï¤Ð¤é¤Ä¤¡¢Î×¾²È½ÃÇ¤Ï»þ´ÖÅªÀ©Ìó¡¢¥¢¥¯¥»¥¹À©¸Â¡¢À©ÅÙ¾å¤Î¸Â³¦¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¡£
¥«¥¹¥¿¥à¥ê¥µー¥Á¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸½¼Â¤¬À½ÉÊ»ÈÍÑ¤äÀ®²Ì¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»î¸³¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£»î¸³·ë²Ì¤È¼ÂÎ×¾²¤È¤ÎÐªÎ¥¤¬¤Ê¤¼À¸¤¸¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Îº¹°Û¤¬Æ³Æþ¤Ë²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£
¾µÇ§¤Ï¿®Íê¤ÈÆ±µÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
µ¬À©Åö¶É¤Ë¤è¤ë¾µÇ§¤Ï¡¢À½ÉÊ¤¬´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç½èÊý°å¡¢»ÙÊ§¼Ô¡¢°åÎÅÄó¶¡¼Ô¤Î¿®Íê¤¬¼«Æ°Åª¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Â¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢»î¸³·ë²Ì¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÊ¸Ì®¤Ç¤âºÆ¸½¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î³Î¾Ú¤òµá¤á¤ë¡£Â¿ÍÍ¤Ê´µ¼Ô¡¢¿ÇÎÅ´Ä¶¡¢¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤ÎÃæ¤ÇÀ½ÉÊ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥«¥¹¥¿¥à¥ê¥µー¥Á¤Ï¡¢¼ÂÎ×¾²¤Ç¤Î½é´ü»ÈÍÑ·Ð¸³¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¡£»î¸³³°¤Ç´Ñ»¡¤µ¤ì¤¿»ÈÍÑ¥Ñ¥¿ー¥ó¡¢Ä¾ÌÌ¤·¤¿²ÝÂê¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿À®²Ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ¶»¡¤Ï¡¢¤è¤ê¹ÈÏ¤ÊÉáµÚ¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê°Â¿´ºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¡£
¼ÂÎ×¾²¤Ë¤ª¤±¤ë²ÁÃÍÇ§¼±¤ÎÍý²ò
¸½¾ì¤Ç¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡¢Î×¾²»ØÉ¸¤À¤±¤ÇÄêµÁ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶ÈÌ³ÉéÃ´¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡¢´µ¼ÔÂÎ¸³¡¢¥³¥¹¥È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤â¡¢²ÁÃÍÇ§¼±¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¡£
Í¥¤ì¤¿Î×¾²À®²Ì¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¶ÈÌ³¤ÎÊ£»¨²½¤äÉéÃ´Áý¤ò¾·¤¯À½ÉÊ¤Ï¡¢ÉáµÚ¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¥«¥¹¥¿¥à¥ê¥µー¥Á¤Ï¡¢¾µÇ§¸å¤Ë´Ø·¸¼Ô¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ÁÃÍ¤òÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£Æü¾ï¿ÇÎÅ¤ÇºÇ¤â½Å»ë¤µ¤ì¤ëÍøÅÀ¤È¡¢´üÂÔ¤òÂ»¤Ê¤¦Í×°ø¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤È´ØÍ¿ÀïÎ¬¤ò»Ù¤¨¤ë¡£
¾µÇ§¸å¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹Í×·ï
¾µÇ§Á°¤Î¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹Í×·ï¤Ï¼ç¤Ëµ¬À©Åö¶É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄêµÁ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¾µÇ§¸å¤Ï´üÂÔ¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¡£
»ÙÊ§¼Ô¤ÏºâÀ¯Åª±Æ¶Á¤äÄ¹´üÅªÀ®²Ì¤ò½Å»ë¤·¡¢°åÎÅÄó¶¡¼Ô¤Ï¶ÈÌ³Å¬¹çÀ¤È»ýÂ³À¤òÉ¾²Á¤·¡¢°åÎÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ê±Æ¶Á¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¥«¥¹¥¿¥à¥ê¥µー¥Á¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î³ÆÃÊ³¬¤Ç¡¢¤É¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤É¤Î¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤¬½ÅÍ×¤«¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÊÑ²½¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾µÇ§¸å¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹ÁÏ½Ð¤Î´ØÏ¢À¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¹ÔÆ°ÌÌ¤ª¤è¤Ó±¿ÍÑÌÌ¤ÎÀ®²Ì¤òÂª¤¨¤ë
¾µÇ§¸å¤ÎÀ®¸ù¤Ï¹ÔÆ°¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¡£½èÊý°å¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËºÎÍÑ¤¹¤ë¤«¡¢´µ¼Ô¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·ÑÂ³¤¹¤ë¤«¡¢ÁÈ¿¥¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥±¥¢¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤«¤¬·ë²Ì¤òº¸±¦¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¹ÔÆ°Í×°ø¤Ï¡¢Î×¾²»î¸³¤ÎÉ¾²Á¹àÌÜ¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£
¥«¥¹¥¿¥à¥ê¥µー¥Á¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î»ÈÍÑ¾õ¶·¡¢°ïÃ¦¤¬À¸¤¸¤ë¾ìÌÌ¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÄ¾ÀÜ¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ÔÆ°¤È±¿ÍÑ¤ÎÂ¦ÌÌ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ëÍøÍÑÎ¨»ØÉ¸°Ê¾å¤Ë¡¢Æ³Æþ¤Îµ°À×¤òÀµ³Î¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£
´Ä¶¤ä½¸ÃÄ¤Ë¤è¤ë¤Ð¤é¤Ä¤¤ÎÆÃÄê
¾µÇ§¸å¥ê¥µー¥Á¤Î½ÅÍ×¤Ê²ÁÃÍ¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¤Ð¤é¤Ä¤¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£À®²Ì¡¢ºÎÍÑ¾õ¶·¡¢ÂÎ¸³¤Ï¡¢´µ¼Ô½¸ÃÄ¡¢¿ÇÎÅ´Ä¶¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¥«¥¹¥¿¥à¥ê¥µー¥Á¤Ï¡¢¤³¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤òÊ¬²ò¤·¡¢¤½¤ÎÍ×°ø¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤É¤³¤Ç°ì´Ó¤·¤¿À®²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¡¢¤É¤³¤ÇÄ´À°¤¬É¬Í×¤«¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²áÅÙ¤Ê°ìÈÌ²½¤òËÉ¤®¡¢¤è¤êÀºåÌ¤ÊÀïÎ¬¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡£
¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÈÅê»ñÈ½ÃÇ¤Ø¤Î¼¨º¶
¾µÇ§¸å¤ÎÆ¶»¡¤Ï¡¢²Á³ÊÄ´À°¡¢Å¬±þ³ÈÂç¡¢¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹Åê»ñ¡¢»ñ¸»ÇÛÊ¬¤È¤¤¤Ã¤¿½ÅÍ×¤Ê°Õ»×·èÄê¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
¥«¥¹¥¿¥à¥ê¥µー¥Á¤Ï¡¢¸½¼Â¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¯È½ÃÇ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¾å»Ô»þ¤Î²¾Äê¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤ÀïÎ¬Î©°Æ¤ò»Ù¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Åê»ñ¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¸º¤µ¤ì¤ë¡£
»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¿®Íê¤ò»Ù¤¨¤ë
¿®Íê¤Ï¡¢°ì´Ó¤·¤¿À®²Ì¤ÈÆ©ÌÀÀ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÛ¤«¤ì¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¾µÇ§¸å¤ËÁÈ¿¥¤¬¼ÂÀ¤³¦¤Î²ÝÂê¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥¹¥¿¥à¥ê¥µー¥Á¤Ï¡¢À©Ìó¤òÇ§¤á¡¢·üÇ°¤ËÂÐ±þ¤·¡¢³Ø½¬¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£
¼õÆ°Åª¤Ê¥Çー¥¿¼ý½¸¤òÄ¶¤¨¤Æ
»ÔÈÎ¸å¥Çー¥¿¤ÏËÉÙ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢²ò¼á¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÃßÀÑ¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£
¥«¥¹¥¿¥à¥ê¥µー¥Á¤Ï²ò¼á¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¡£À®²Ì¤¬Ê¸Ì®¤ÎÃæ¤Ç²¿¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ù¤¤«¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥Çー¥¿¤òÆ¶»¡¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ë¡£
¾µÇ§¤ÎÀáÌÜ¤«¤é»ýÂ³Åª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ø
¾µÇ§¤Ï²ÄÇ½À¤ò¼¨¤¹¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¼Â¼Ò²ñ¤Ç¤Î¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤¬¡¢¿¿¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£
¥«¥¹¥¿¥à¥ê¥µー¥Á¤¬¾µÇ§¸å¤Ë½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢À½ÉÊ¤¬À®¸ù¤òº¸±¦¤¹¤ë´Ä¶¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£Î×¾²¾å¤Î´üÂÔ¤È¸½¼Â¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë²¿¤òÄ´À°¤¹¤Ù¤¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£
°åÎÅÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ï¾µÇ§¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£»ÈÍÑ¡¢·Ð¸³¡¢²ò¼á¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Ê²½¤¹¤ë¡£»î¸³ÃÊ³¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¥«¥¹¥¿¥à¥ê¥µー¥Á¤ËÅê»ñ¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Ï¡¢¿®Íê¹½ÃÛ¡¢Æ³ÆþÂ¥¿Ê¡¢¤½¤·¤Æ²Ê³ØÅªÀ®²Ì¤ò»ýÂ³Åª¤Ê¼Â¼Ò²ñ²ÁÃÍ¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈ÷¤¨¤ò¤è¤ê³Î¼Â¤ËÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
