À¤³¦¤ÎµÛ¼ý¥¬¥é¥¹¥Þ¥Ã¥ÈÅÅÃÓ»Ô¾ì¡Ê2024-2032Ç¯¡Ë: 128²¯ÊÆ¥É¥ë¤«¤é205²¯ÊÆ¥É¥ë¤Ø¤ÎÀ®Ä¹¡¢CAGR 5.4%
À¤³¦¤ÎµÛ¼ý¥¬¥é¥¹¥Þ¥Ã¥È¡ÊAGM¡ËÅÅÃÓ»Ô¾ì¤Ï¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë128²¯ÊÆ¥É¥ë¤«¤é205²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í½Â¬´ü´Ö¤Ç¤¢¤ë2024Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Î´Ö¡¢»Ô¾ì¤ÏÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë5.4%¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ç¤Ë¼«Æ°¼Ö¶È³¦¡¢ÆÃ¤Ë¥¹¥¿ー¥È¥¹¥È¥Ã¥×¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤¿¼ÖÎ¾¤ÎÁý²Ã¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏUPS¡ÊÌµÄäÅÅÅÅ¸»ÁõÃÖ¡Ë¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢Ê¬Ìî¤Ç¤Î»ÈÍÑÁý²Ã¤Ç¤¹¡£
»Ô¾ì¤ÎÇØ·Ê¤ÈÀ®Ä¹Í×°ø
AGM¡ÊµÛ¼ý¥¬¥é¥¹¥Þ¥Ã¥È¡ËÅÅÃÓ¤Ï¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê±ôÃßÅÅÃÓµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¼«Æ°¼Ö¤ä¾¦¶ÈÍÑÅÓ¤Ç¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¤ÅÅÎÏ¶¡µëÇ½ÎÏ¤ÈÄ¹¼÷Ì¿¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¹¥È¥Ã¥×µ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¼«Æ°¼Ö¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤òµá¤á¤ë»º¶È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢AGMÅÅÃÓ¤Î¼ûÍ×¤ÏµÞÂ®¤ËÁý²Ã¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¶È³¦¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤ÎÃÏ°èÊÌÊ¬ÀÏ
»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢¼ç¤ËËÌÊÆ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç¸²Ãø¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ËÌÊÆ¤Î¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤Ø¤Î°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬AGMÅÅÃÓ¤Î¼ûÍ×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¼«Æ°¼Ö¤ÎÉáµÚ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹âÀÇ½¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±ÃÏ°è¤Î»Ô¾ì¤Ïº£¸å¿ôÇ¯´Ö¤Ç½ÅÍ×¤ÊÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¥Áè´Ä¶
»Ô¾ì¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¤Ê´ë¶È¤¬»²Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î³×¿·¤äÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼çÍ×´ë¶È¤Ï¡¢AGMÅÅÃÓ¤Î¸úÎ¨À¸þ¾å¤ä¥³¥¹¥Èºï¸º¤òÌÜ»Ø¤·¤¿µ»½Ñ³×¿·¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×¤Ê´ë¶È:
East Penn Manufacturing Company
Clarios
Johnson Controls International plc
Robert Bosch GmbH
Flamm Energy Technology
Yusa Group
MK Battery
Universal Power Group
Power Sonic Corporation
EnerSys
Duracell battery company
Exide Technologies
»º¶È¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Èµ»½ÑÅª¤Ê¿ÊÅ¸
AGMÅÅÃÓ¤Ï¡¢·³»öÍÑÅÓ¡¢UPS¡ÊÌµÄäÅÅÅÅ¸»ÁõÃÖ¡Ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¹Ò¶õµ¡¤äÀø¿å´Ï¤Ê¤É¤Î¸·¤·¤¤¾ò·ï²¼¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¼«Æ°¼Ö¤ä¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤ÎÎÉ¤¤¶îÆ°ÎÏ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢´Ä¶µ¬À©¤Î¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤ê¹â¸úÎ¨¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢AGMÅÅÃÓ¤Ï¤½¤Î²ò·èºö¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î³µÍ×
À¤³¦¤ÎµÛ¼ý¥¬¥é¥¹¥Þ¥Ã¥ÈÅÅÃÓ»Ô¾ì¤Ï¡¢¥¿¥¤¥×¡¢ÅÅ°µÈÏ°Ï¡¢¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ー¡¢ÍÑÅÓ¡¢ÃÏ°è¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ÆÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥×ÊÌ
ÄêÃÖ¼°
Æ°ÎÏ¼°
ÅÅ°µÈÏ°ÏÊÌ
2-4¥Ü¥ë¥È
6-8¥Ü¥ë¥È
12¥Ü¥ë¥È°Ê¾å
¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ーÊÌ
OEM
¥¢¥Õ¥¿ー¥Þー¥±¥Ã¥È
ÍÑÅÓÊÌ
¼«Æ°¼Ö
UPS
»º¶ÈÍÑ
¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢
¤½¤ÎÂ¾
ÃÏ°èÊÌ
ËÌ¥¢¥á¥ê¥«
¥èー¥í¥Ã¥Ñ
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ
ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¡ÊMEA¡Ë
Æî¥¢¥á¥ê¥«
»Ô¾ì¤Î¾ÍèÅ¸Ë¾
º£¸å¡¢AGMÅÅÃÓ¤Î»Ô¾ì¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹À®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÅÅÆ°²½¤Î¿ÊÅ¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢AGMÅÅÃÓ¤ÎºÎÍÑ¤¬¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー´ÉÍý¤äºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÊ¬Ìî¤Ç¤â¤½¤ÎÍÑÅÓ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤è¤ê¡¢´Ä¶¤Ø¤ÎÉé²Ù¤òÄã¸º¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢µ»½Ñ¤È¤·¤ÆAGMÅÅÃÓ¤Î¼ûÍ×¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
