TPC¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¡¢NPOË¡¿Í¥¢¥¯¥¢¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡Ø3935 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¥µ¥ó¥´¤ÎÀ®Ä¹Êó¹ð¤ò¸ø³«
¥ê¥µ¡¦¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëTPC¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÀ¾¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:¾¾ËÜÎµÇÏ¡Ë¤Ï¡¢2023Ç¯10·î¤è¤ê¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥ó¥´¾Ì¤ÎÊÝ¸î¡¦ºÆÀ¸³èÆ°¤Î±þ±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¤¿¤Ë¥µ¥ó¥´ÉÄ¤Î¿¢¤¨ÉÕ¤±¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6668/
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339703/images/bodyimage1¡Û
¡Ê¼Ì¿¿¤ÏÌµ²Ã¹©¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀÐ³ÀÅç¤Î³¤¤ÎÀÄ¤µ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙÆþ¼Ò¼Ò°÷3Ì¾Ê¬¤È¤·¤Æ¡¢3ËÜ¤Î¥µ¥ó¥´ÉÄ¤ò¿·¤¿¤Ë¿¢¤¨ÉÕ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤ëÊÀ¼Ò¤Î´ú¤Î¼êÁ°¤Ë¤¢¤ë3ËÜ¤¬¡¢º£²ó¿¢¤¨ÉÕ¤±¤¿¿·µ¬ÉÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²áµî¤Ë¿¢¤¨ÉÕ¤±¤¿¥µ¥ó¥´ÉÄ¤â½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
¥µ¥ó¥´Èª¤é¤·¤¤·Ê´Ñ¤¬½ù¡¹¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä»Å»ö¤Î¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ç
¼Ò°÷¤Î»Å»ö¤Ø¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TPC¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Á¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÒNPOË¡¿Í¥¢¥¯¥¢¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡Ó
https://www.aqua-planet.org/3ouen.html
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§TPC¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©¡§1991Ç¯8·î
½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÀ¾¶è¿·Ä®2-4-2¡¡¤Ê¤Ë¤ï¶ÚSIA¥Ó¥ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Á¤ª¤è¤ÓÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Î½ÐÈÇ
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.tpc-cop.co.jp/
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖTPC¥Ó¥Ö¥ê¥ª¥Æ¥Ã¥¯¡×¡§http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001Ç§¾Ú½ñÈÖ¹æ¡§IS598110
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§06-6538-5358
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§webmarke@tpc-osaka.com
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§TPC¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Á³ô¼°²ñ¼Ò
