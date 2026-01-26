¥¨¥Ã¥¸AI¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¸þ¤±»º¶ÈÍÑSSD¡Ö700¥·¥êー¥º¡×¤ò¿·¤¿¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥Ï¥®¥ï¥é¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ì¾¸Å²°»ÔÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÍÕÅÄ ½ç¼£¡Ë¤Ï¡¢¥¨¥Ã¥¸¥µー¥Ðー¤ä»º¶ÈÍÑ¥µー¥Ðー¸þ¤±¤Ë¡¢¹âÂ®½èÍý¤È¹â¿®ÍêÀ¡¢Ä¹´ü¶¡µëÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥¨¥Ã¥¸AI¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¸þ¤±»º¶ÈÍÑSSD¡Ö700¥·¥êー¥º¡×¤ò¿·¤¿¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£700¥·¥êー¥º¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ëSATA SSD¡ÖS700H¥·¥êー¥º¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼ÒÆÈ¼«³«È¯¥Õ¥¡ー¥à¥¦¥§¥¢¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¸þ¤±¥³¥ó¥È¥íー¥é¤òÅëºÜ¤·¡¢PLP¤ä¹âÅÙ¤ÊNANDÀ©¸æ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¸·¤·¤¤´Ä¶²¼¤Ç¤Î°ÂÄê²ÔÆ¯¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£È¯Çä»þ´ü¤Ï2026Ç¯4·î¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡¢°åÎÅ²èÁü¡¢¸ø¶¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ê¤É¤Î¥¨¥Ã¥¸¥¹¥È¥ìー¥¸ÍÑÅÓ¤Ë¸þ¤±¤ÆÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
³µÍ×
¥¨¥Ã¥¸¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÉáµÚ¤ËÈ¼¤¤¡¢MEC¡ÊMulti-access Edge Computing¡Ë¥Îー¥É¤ä5G´ðÃÏ¶É¡¢¹©¾ìÀßÈ÷¡¢°åÎÅ²èÁü½èÍýÁõÃÖ¤Ê¤É¡¢¸½¾ìÂ¦¤ÇAI¿äÏÀ¤äÂçÎÌ¥Çー¥¿¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à½èÍý¤ò¹Ô¤¦¥±ー¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±SSD¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÀÇ½¤Ë²Ã¤¨¡¢²á¹ó¤Ê²¹ÅÙ¡¦¿¶Æ°´Ä¶¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢Ä¹´ü¶¡µë¡¢ÅÅÃÇ»þ¤Î¥Çー¥¿ÊÝ¸î¡¢RAID¹½À®¤Ç¤Î°ÂÄêÆ°ºî¤È¤¤¤Ã¤¿»º¶ÈÍÑÅÓ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ×·ï¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÌ±À¸¡¦¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±SSD¤Ç¤Ï¡¢NAND¹½À®¤äÆ°ºî²¹ÅÙÈÏ°Ï¡¢PLPÂÐ±þ¡¢ÊÑ¹¹´ÉÍýÂÎÀ©¤Ê¤É¤ÎÅÀ¤Ç¡¢»º¶È¡¦¥¤¥ó¥Õ¥éÊ¬Ìî¤Î¥Ëー¥º¤ò½½Ê¬¤ËËþ¤¿¤»¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¡ÖS700H¥·¥êー¥º¡×¤Ï¡¢SATA¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§ー¥¹¤ËÂÐ±þ¤·¤¿2.5¥¤¥ó¥Á»º¶ÈÍÑ¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºSSD¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥Ã¥¸¥µー¥ÐーÍÑÅÓ¤Çµá¤á¤é¤ì¤ëÀÇ½¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ä¤Ä¡¢¹¤¤Æ°ºî²¹ÅÙÈÏ°Ï¤ÈÅÅÃÇ»þÊÝ¸îµ¡Ç½¤È¤¤¤Ã¤¿»º¶ÈÍÑÅÓ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿®ÍêÀ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¡¢¥¨¥Ã¥¸¥µー¥Ðー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤«¤é¥¹¥Þー¥È¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡¢°åÎÅ¡¢¸ø¶¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊÆÃÄ¹
¥¨¥Ã¥¸¥µー¥Ðー¤ËÅ¬¤·¤¿»º¶ÈÍÑ¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºSATA SSD
¥¨¥Ã¥¸¥µー¥Ðー¤ä»º¶ÈÍÑ¥µー¥Ðー¤Ç¤ÎAI¿äÏÀ½èÍý¡¢±ÇÁü²òÀÏ¡¢À©¸æ¥í¥°ÊÝÂ¸¤ËÅ¬¤·¤¿ÀÇ½¤È¿®ÍêÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«¼Ò³«È¯FW¤Ë¤è¤ë¹â¿®ÍêÀß·×
¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¸þ¤±¥³¥ó¥È¥íー¥é¤ÈÅö¼ÒÆÈ¼«³«È¯¥Õ¥¡ー¥à¥¦¥§¥¢¤òºÎÍÑ¤·¡¢»º¶ÈÍÑÅÓ¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¾éÄ¹À¤È°ÂÄêÀ¡¢Ä¹´ü±¿ÍÑ¤ò°Õ¼±¤·¤¿À©¸æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PLPÅëºÜ¤Ë¤è¤ëÅÅÃÇ»þ¤Î¥Çー¥¿ÊÝ¸î
¹âÊ¬»Ò¸ÇÂÎ¥¥ã¥Ñ¥·¥¿¤Ë¤è¤ëPower Loss Protectionµ¡¹½¤òÅëºÜ¤·¡¢ÅÅ¸»ÃÇÈ¯À¸»þ¤Ë¥³¥ó¥È¥íー¥é¤ª¤è¤Ó¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤Ø¤Î½ñ¤¹þ¤ß½èÍý´°Î»¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅ¸»ÉÊ¼Á¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê´Ä¶¤Ç¤â¥Çー¥¿ÊÝ¸î¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿Àß·×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TLC NANDºÎÍÑ¤Ë¤è¤ëÂçÍÆÎÌ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
BiCS5¡¿BiCS8 TLC NAND¤òºÎÍÑ¤·¡¢960GB¤«¤é7,680GB¤Þ¤Ç¤ÎÍÆÎÌ¹½À®¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»º¶Èµ¡´ï¥í¥°¤«¤é´Æ»ë¥«¥á¥é±ÇÁü¡¢¥¨¥Ã¥¸AI¿äÏÀÍÑ¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¤Þ¤Ç¡¢ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤¿ÍÆÎÌÁªÂò¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨BiCS8¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÂçÍÆÎÌ¥â¥Ç¥ë¤Ï2026Ç¯11·îÈ¯ÇäÍ½Äê
¥¨¥Ã¥¸ÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¹¤¤Æ°ºî²¹ÅÙÈÏ°Ï
960GB¤«¤é3,840GB¥â¥Ç¥ë¤Ç-25～85¡î¤ÎÆ°ºî²¹ÅÙÈÏ°Ï¤ËÂÐ±þ¤·¡¢7,680GB¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â0～70¡î¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²°³°ÀßÃÖµ¡´ï¤äÀ©¸æÈ×Æâ¡¢ÁõÃÖÁÈ¹þ¤ß¤Ê¤É²¹ÅÙÊÑÆ°¤ÎÂç¤¤¤´Ä¶¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤¿Àß·×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
RAID¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¥âー¥É¤Ê¤É¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºµ¡Ç½¤ËÂÐ±þ
RAID¹½À®¤Ç¤Î°ÂÄê¤·¤¿Ç§¼±¤äS.M.A.R.T.¾ðÊó¼èÆÀ¤ò°Õ¼±¤·¤¿À©¸æ¡ÊRAID Friendly Mode¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥µー¥Ðー¤äÄÌ¿®ÁõÃÖ¤Ç¤Î¾éÄ¹¹½À®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´Æ»ëÀ¤È±¿ÍÑÀ¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
LiveMonitorPlus¤Ë¤è¤ë¾õÂÖ´Æ»ë
ÀìÍÑ¥Äー¥ë¡ÖLiveMonitorPlus¡×¤Ë¤è¤ê¡¢³Æ¼ïS.M.A.R.T.¾ðÊó¤ä²¹ÅÙ¡¦¼÷Ì¿¿äÄê¡¦½ñ¹þÎßÀÑÎÌ¤Î¥°¥é¥ÕÉ½¼¨¡¢FW¹¹¿·¤Ê¤É¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢±¿ÍÑÃæ¤Î¾õÂÖÇÄ°®¤ÈÊÝ¼éºî¶È¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
AES°Å¹æ²½¡¿TCG Opal 2.0ÂÐ±þ¤Ê¤É»º¶ÈÍÑÅÓ¸þ¤±¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½
TCG Opal 2.0¡¢Secure Erase¡¿Sanitize¥³¥Þ¥ó¥É¡¢Write Protectµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢»º¶È¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºÍÑÅÓ¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¥Çー¥¿ÊÝ¸î¡¦¥¢¥¯¥»¥¹À©¸æµ¡Ç½¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
³Æ¼ï¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈÎà¤Î¤´Äó¶¡
À½ÉÊ»ÅÍÍ½ñ¤ä¿®ÍêÀ»î¸³¥ì¥Ýー¥È¡¢ChemSHERPAÅù¤Î´Ä¶´ØÏ¢»ñÎÁ¡Ê´ÞÍ²½³ØÊª¼Á¾ðÊó¡Ë¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¤´Í×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤Æµ»½Ñ»ñÎÁ¡¦³Æ¼ï¾ÚÌÀ½ñ¤Î¤´Äó¶¡¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥Çー¥¿¾Ãµîµ¡Ç½
- TCG Opal 2.0 ½àµò¡¿IEEE 1667¡ÊMicrosoft eDrive¡ËÂÐ±þ¤ÎSEDµ¡Ç½
- Secure Erase¡¿Sanitize¡ÊBlock Erase¡¿Crypto Erase¡¿Overwrite¡Ë
- ¥Ñ¥¹¥ïー¥ÉÊÝ¸î¡¢PSID¤Ë¤è¤ë¥í¥Ã¥¯²ò½ü
- ½ðÌ¾ÉÕ¤¥Õ¥¡ー¥à¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤ë²þ¤¶¤óËÉ»ß
¢¨SKU¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
À½ÉÊ»ÅÍÍ
¢¨Sustained Read/Write¤È¤Ï¡¢°ìÄê»þ´Ö°Ê¾å¡¢Ï¢Â³¤·¤ÆÆÉ¤ß½ñ¤Â³¤±¤¿¾ì¹ç¤ËÂ®ÅÙÄã²¼¸å¤â°ÂÄê¤·¤Æ°Ý»ý¤Ç¤¤ë¼Â¸úÀÇ½¤ÎÂ®ÅÙ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍÑÅÓÎã- À½Â¤/FA ¡Ê»º¶ÈPC¡¢PLC¡¢¹©ºîµ¡³£¥í¥°¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢AGV¡Ë
- ¸òÄÌ/¥¤¥ó¥Õ¥é ¡ÊÅ´Æ»ÀßÈ÷¡¢Ï©Â¦µ¡¡¢ÎÁ¶â½ê¡Ë
- ¥¨¥Ã¥¸AI/¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥° ¡ÊAI¥«¥á¥é²òÀÏ¡¢¿äÏÀ¥Îー¥É¡Ë
- ¥¨¥Í¥ë¥®ー/¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ ¡ÊÈ¯ÅÅ´Æ»ë¡¢¥µ¥Ö¥¹¥Æー¥·¥ç¥óÀ©¸æ¡Ë
- ´Æ»ë/¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ ¡ÊIP¥«¥á¥éÆâÏ¿²è¡¢NVR¡Ë
- °åÎÅµ¡´ï ¡ÊÄ¶²»ÇÈ¡¢Æâ»ë¶À¡¢/¥â¥Ë¥¿¡¢PACSÃ¼Ëö¡Ë
- ¹Ò¶õ±§Ãè/¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£/¼ÖºÜ¼þÊÕ ¡Ê¥Æ¥ì¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¡¢¥É¥é¥ì¥³¡¢¼ÖºÜ¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¡Ë
- Å´Æ»¼Ö¾å/¸¦µæ·×Â¬ ¡Ê¥Çー¥¿¥ì¥³ー¥À¡¢¹âÂ®¥í¥¬ー¡Ë
À½ÉÊ¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È
À½ÉÊ¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo2NzI2MTB9&detailFlg=1&pNo=1)
¥Ï¥®¥ï¥é¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ï¥®¥ï¥é¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¡¢20Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éNAND¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥á¥â¥ê¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥È¥ìー¥¸»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¤·¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë»Ô¾ì¡Ê»º¶Èµ¡´ï¡¦ÁÈ¹þ¤ß»Ô¾ì¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾å°Ì¤Î¥·¥§¥¢¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï»º¶ÈÍÑPC¡¦¥Üー¥É»Ô¾ì¤Ë¤â»²Æþ¤·¡¢¹â¿®ÍêÀ¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¹¥È¥ìー¥¸¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿À½ÉÊ³«È¯¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
À½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´¼ÁÌä¤äÉ¾²Áµ¡¤Î¤´°ÍÍê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à(https://www.hagisol.co.jp/form/contact.php)¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ñ¼Ò¾ðÊó
¥Ï¥®¥ï¥é¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò
¢©461-0005
°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÅì¶èÅìºù°ìÃúÌÜ14ÈÖ11¹æ DP¥¹¥¯¥¨¥¢Åìºù9F
TEL¡ÊÂåÉ½¡Ë¡§052-223-1301
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.hagisol.co.jp/
¥Ï¥®¥ï¥é¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¨¥ì¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
