¡Ú1·î27Æü(²Ð) ÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¡Û¡Ø¡È¤¢¤Î¿ÍÍê¤ß¡É¤òÃÇ¤Ä¡ª¡Ö¼¡À¤Âå¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤Î¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤ÎÃ¦Â°¿Í²½¡ßAI³èÍÑ¼ÂÁ©Ë¡¡Ù¡Ê¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯¼çºÅ¡Ë
À½Â¤¶È¸þ¤±AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ØAconnect¡Ù¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ø¡È¤¢¤Î¿ÍÍê¤ß¡É¤òÃÇ¤Ä¡ª¡Ö¼¡À¤Âå¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤Î¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤ÎÃ¦Â°¿Í²½¡ßAI³èÍÑ¼ÂÁ©Ë¡¡Ù¤ò1·î27Æü(²Ð) ¤Ë³«ºÅÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
https://aconnect.stockmark.co.jp/seminar/20260127/
¢£¥»¥ß¥Êー¤Î³µÍ×
¸¦µæ³«È¯¤äÀ½ÉÊ³«È¯¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢Àß·×»ñÎÁ¤ä»î¸³·ë²Ì¡¢µÄ»öÏ¿¡¢²áµî¥È¥é¥Ö¥ëÂÐ±þ¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÒÆâ¾ðÊó¤Ë²Ã¤¨¡¢ÏÀÊ¸¡¦ÆÃµö¡¦¶È³¦¥Ë¥åー¥¹¡¦µ¬³ÊÆ°¸þ¤Ê¤É¤Î¼Ò³°¾ðÊó¤â´Þ¤á¡¢°·¤¦¤Ù¤¾ðÊóÎÌ¤ÏÇ¯¡¹Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¡Ø¤É¤Î¾ðÊó¤ò¤É¤¦²ò¼á¤·¡¢È½ÃÇ¤Ë¤É¤¦·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤«¡Ù¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î·Ð¸³¼Ô¤ä¥ー¥Ñー¥½¥ó¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢¤½¤ó¤ÊÁÈ¿¥¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡È¸«¤¨¤Ê¤¤Â°¿Í²½¡É¤¬¡¢°Õ»×·èÄê¤ÎÃÙ¤ì¤ä¼êÌá¤ê¤Î²¹¾²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¾ðÊó¤òÃ±¤Ê¤ë¡ÈÅÀ¡É¤È¤·¤Æ°·¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇØ·Ê¤äÊ¸Ì®¡¢²áµî¤Î°Õ»×·èÄê¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢È½ÃÇ¤Ë»È¤¨¤ë·Á¤Ø¤ÈºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢ºÆ¸½À¤ò¤â¤Ã¤ÆÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢AI¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¾ðÊó¤ÎÃ¦Â°¿Í²½¤È°Õ»×·èÄê¤Î¥¹¥Ôー¥É¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£À½Â¤¶È¤Î¸¦µæ³«È¯¡¦Àß·×¸½¾ì¤ËÂ¨¤·¤¿¶ñÂÎÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡É¤ËÍê¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤«¤é¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ³Ø¤Ó¡¢È½ÃÇ¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¼¡À¤Âå¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ø¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹
¡¦È½ÃÇ¤ä¸¡Æ¤¤¬ÆÃÄê¤Î·Ð¸³¼Ô¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¬¤Á¤Ç¡¢Â°¿Í²½¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦¾ðÊó¤ò°Õ»×·èÄê¤Ë¤¦¤Þ¤¯³è¤«¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý
¡¦¥Ê¥ì¥Ã¥¸¶¦Í¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤Êý
¢£ÅÐÃÅ¼Ô
¶¶ËÜ »í¿¥
¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò Marketer
2010Ç¯¿·Â´¤È¤·¤Æ¡¢BtoB¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¨¥àÁí¸¦¤ËÆþ¼Ò¡£Âç´ë¶È¸þ¤±¤Î¿·µ¬±Ä¶È¤Ë½¾»ö¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¼«¼Ò¤Î¿·µ¬»ö¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬Î©°Æ¤«¤é¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹¡¢¥»¥ß¥Êー¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¹¤¯Ã´Åö¡£ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¼«¼Ò¤ÎÁÈ¿¥³«È¯¿ä¿Ê¤ò¹Ô¤¤¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ä¼«¼Ò¤Î·Ð±ÄÊý¿Ë¤ÎÁÈ¿¥¤Ø¤Î¿»Æ©¡¢¿Í»öÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤Î²þÄê¤Ê¤É¤ò¿ä¿Ê¡£2021Ç¯1·î¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯¤ËÆþ¼Ò¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
Æü¡¡¡¡¡¡»þ¡§2026Ç¯1·î27Æü(²Ð) 10:00-10:45
¾ì¡¡¡¡¡¡½ê¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
»²¡¡²Ã¡¡Èñ¡§ÌµÎÁ (»öÁ°ÅÐÏ¿À©)
https://aconnect.stockmark.co.jp/seminar/20260127/
¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡Ö²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òºÆÈ¯ÌÀ¤·¡¢¿ÍÎà¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎÀ¸À®AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î´ë¶ÈÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½Â¤¶È¸þ¤±AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖAconnect¡×µÚ¤Ó¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Çー¥¿¤ò¹½Â¤²½¤·´ë¶È¤Î»ñ»º¤ËÊÑ¤¨¤ë¡ÖSAT¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ë¶ÈÆÃ²½À¸À®AI¤Î³«È¯¤ä¡¢ÆÈ¼«¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤â»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§¥¹¥È¥Ã¥¯¥Þー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³°ìÃúÌÜ12ÈÖ3¹æ LIFORK MINAMI AOYAMA S209
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2016Ç¯11·î15Æü
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡ÎÓ Ã£
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ºÇÀèÃ¼¤ÎÀ¸À®AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢´ë¶È¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦À¸À®AI¤Î¶ÈÌ³Å¬ÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
URL¡¡¡¡¡§https://stockmark.co.jp/