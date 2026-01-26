¡Ú2025Ç¯12·î¡Û·î´Ö¥Ù¥¹¥³¥¹È¯É½¡ª¥³¥¹¥á¡¦ÈþÍÆ¤Î¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖCOSME bi(¥³¥¹¥á¥Ó)¡×
COSMEbi·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¤Ç¤Ï¡¢COSMEbi¥æー¥¶ー¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¯¥Á¥³¥ß¤ÈSNS¤ÎÏÃÂêÀ¤ò¤â¤È¤Ë3¤«·î¤Î½¸·×´ü´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¤¿2025Ç¯12·î¤Î¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
COSMEbi¤Î¡ÖÁí¹ç¡×¤Ç¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤Î¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á1°Ì～3°Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢COSMEbiÆâ¤Î¥Á¥ã¥Í¥ëÊÌ¡¦¥«¥Æ¥´¥êーÊÌ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥Ç¥Ñ¥³¥¹¡×¡Ö¥×¥Á¥×¥é¡×¡Ö´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¡×¤ÎÊ¬Îà¤«¤é1°Ì～3°Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁí¹ç¡ÛÌÓ·ê¡¦³Ñ¼Á¥±¥¢¤ÇÀ°¤¨¤Æ¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤ÇÈ´¤«¤ê¤Ê¤¤º£·î¤ÎÃíÌÜ¥³¥¹¥á
¡ÈÌÓ·ê¡¦¤¶¤é¤Ä¤¡É¥±¥¢¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÉÒ´¶È©ÍÑÈþÍÆ±Õ¡¢¥é ¥í¥Ã¥·¥å ¥Ý¥¼¡Ø¥¨¥Õ¥¡¥¯¥é ¥Ôー¥ë¥±¥¢ ¥»¥é¥à¡Ù¤¬½é¤á¤Æ¤Î·î´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Ë¡ª
ÈéÉæ²Ê³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÆÈ¼«¤Î¥È¥ê¥¢¥·¥Ã¥É¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬³Ñ¼Á¤ÎÉ½ÌÌ¤ÈÆâÉô¤ËW¥¢¥×¥íー¥Á¡£
¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¡õ¥¿ー¥Þ¥ë¥¦¥©ー¥¿ーÇÛ¹ç¤Ç¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Ä¥äÈ©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
Äã»É·ãÀß·×¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¥±¥¢¤Ë°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡ÈÍê¤ì¤ë³Ñ¼ÁÈþÍÆ±Õ¡É¤È¤·¤Æ¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¡ª
2°Ì¤ÏCOSMEbi2025Ç¯Ç¯´Ö¥Ù¥¹¥³¥¹¤ÎÁí¹ç3°Ì¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢¥á¥¶¥¤¥¯¤Î¡Ömezaik EyeKutto¡×¡£
Âç¿Í¤Î¤Þ¤Ö¤¿¤ÎÊÑ²½¤ËÃåÌÜ¤·¤¿Æó½Å¥³¥¹¥á¡¢mezaik¡ª
Ìó10ÉÃ¤Ç´¥¤¤¤Æ¼«Á³¤ËÌ©Ãå¤·¡¢Æ©ÌÀ»Å¾å¤²¡õ¥¦¥©ー¥¿ー¥×¥ëー¥Õ½èÊý¤Ç¡¢Ä«¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ò°ìÆüÃæÈþ¤·¤¯¥ー¥×¤·¤Þ¤¹¡ª
3°Ì¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥±¥ë¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥ë¥É¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë¡ã¥Ö¥é¥Ã¥¯¡õ¥¹¥àー¥¹¡ä¡×¡£
Ãº¤äµÛÃåÅ¥¤Ê¤É4¼ï¤ÎÌÓ·ê¥±¥¢À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡¢ÌÓ·êÇº¤ß¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹õ¤Î¥Þ¥¤¥ë¥É¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥ª¥¤¥ë
¥µ¥é¥Ã¤È·Ú¤¤¹õ¥ª¥¤¥ë¤¬ÌÓ·ê±ü¤Þ¤Ç¤Ê¤¸¤ß¡¢³ÑÀò¤ä¹õ¤º¤ß¤òÍÏ¤«¤·½Ð¤·¤Æ¤¹¤Ã¤¤ê¥ª¥Õ¡£
Àö¤¤¾å¤¬¤ê¤Ï¤Ä¤Ã¤Ñ¤é¤º¡¢»×¤ï¤º¿¨¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ëÄ¶¤Ä¤ë¤óÈ©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/5365/table/573_1_fda63ac1dcd0f60570db8f73dfa951ba.jpg?v=202601261051 ]
¡Ú¥Ç¥Ñ¥³¥¹ÉôÌç¡Û´¥Áç¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡¢¥ê¥Ã¥×¡õ¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¤´Ë«Èþ¥¢¥¤¥Æ¥à
1°Ì¤Ï¡¢¥Ç¥Ñ¥³¥¹ÉôÌç½éÅÐ¾ì¤Î¡Ö¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥¢¥Ç¥£¥¯¥È ¥ê¥Ã¥× ¥°¥í¥¦¡×¡£
¥Ç¥£¥ªー¥ë½é¡¢97%¢¨1¤¬¼«Á³Í³ÍèÀ®Ê¬ÇÛ¹ç¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë ¥Æ¥£¥ó¥È ¥ê¥Ã¥× ¥Ðー¥à¤Ç¤¹¡£
6»þ´Ö¢¨2¤Î¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ê¥Ä¥ä¤È1ÆüÃæÂ³¤¯¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î½á¤¤¤ò³ð¤¨¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤Î·ì¿§´¶¤Ç¿°¤ò¤Û¤ó¤Î¤êºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¼«Á³Í³Íè»Ø¿ô97%(¿å0%¤ò´Þ¤à)ISO16128½àµò¡£ ¢¨2 ¥Çー¥¿¼èÆÀºÑ¤ß¡£¥Ç¥£¥ªー¥ëÄ´¤Ù¡£¸ú²Ì¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î½á¤¤¤ò½ä¤é¤»¡¢¤ß¤Ê¤®¤ë¥Ï¥ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÈþÍÆ¥¯¥êー¥à¡¢¥¢¥ë¥Ö¥é¥ó¤Î¡Ö¥Ð¥¤¥¿¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¯¥êー¥à¡×¤¬2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
Í¸úÀ®Ê¬¥«¥â¥ß¥éET¤òÇÛ¹ç¡ª
Ç»Ì©¤Ê¥¯¥êー¥à¤¬È©¤Ë¤Ê¤¸¤ß³ÑÁØ¿¼¤¯¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î½á¤¤¤ÇËþ¤¿¤·¡¢Ë¤«¤Ê¥Ï¥ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡ª
3°Ì¤Ï¥ï¥ó¥Ð¥¤¥³ー¥»ー¤«¤é¡Ö¥»¥é¥à ¥·ー¥ë¥É¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
¤¦¤ë¤ª¤¤¤â¥·¥ï¤â²þÁ±¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ½é¤ÎÍ¸úÀ®Ê¬¡Ö¥é¥¤¥¹¥Ñ¥ïー(R)No.11+(¥×¥é¥¹)¡×ÇÛ¹ç¡ª
º¬¿¼¤¤´¥Áç¤ò¹âÊÝ¿åËì¤Ç¥±¥¢¡£
¥é¥¤¥¹¥Ñ¥ïー(R)No.11+(¥×¥é¥¹)¤Ï¡¢¥»¥é¥ß¥É¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÎÏ¤ò¹â¤á¡¢È©¤Î¿åÊ¬ÊÝ»ýÇ½¤ò²þÁ±¡£¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¡¢¿åÊ¬¤òÃß¤¨¤é¤ì¤ëÈ©¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/5365/table/573_2_5ef8c7864e35573d71ca815c757a74d1.jpg?v=202601261051 ]
¡Ú¥×¥Á¥×¥éÉôÌç¡ÛÌÜ¸µ¤Î°õ¾Ý¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¡¢Â¨ÀïÎÏ¥³¥¹¥á¤¬½¸·ë
1°Ì¤Ï¡¢Áí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¥á¥¶¥¤¥¯¤Î¡Ömezaik EyeKutto¡×¡£
Âç¿Í¤Î¤Þ¤Ö¤¿¤ÎÊÑ²½¤ËÃåÌÜ¤·¤¿Æó½Å¥³¥¹¥á¡¢mezaik¡ª
Ìó10ÉÃ¤Ç´¥¤¤¤Æ¼«Á³¤ËÌ©Ãå¤·¡¢Æ©ÌÀ»Å¾å¤²¡õ¥¦¥©ー¥¿ー¥×¥ëー¥Õ½èÊý¤Ç¡¢Ä«¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ò°ìÆüÃæÈþ¤·¤¯¥ー¥×¤·¤Þ¤¹¡ª
2°Ì¤Ï¥¥ã¥ó¥á¥¤¥¯¤Î¡Ö¥àー¥ó¥°¥í¥¦¥Ï¥¤¥é¥¤¥¿ー¡×¡£
¥Ñー¥ë¤òÄÙ¤µ¤º¤Ë¾Æ¤¸Ç¤á¤ë»ö¤Ç¡¢¥Ñー¥ë¤Îµ±¤¤ò³è¤«¤»¤ë¥Ù¥¤¥¯¥ÉÀ½Ë¡¤òºÎÍÑ¡ª
Á¡ºÙ¥Ñー¥ë¤ò¹âÇÛ¹ç¡£ÌÌ¤Ç¸÷¤êµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¾åÉÊ¤Ê²Ú¤ä¤«¤µ¤È¼«Á³¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥±¥¤¥È¤Î¡Ö¥á¥í¥¦¥Ö¥é¥¦¥ó¥¢¥¤¥º¡×¤¬3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¿Íµ¤¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ªÈ©¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¥Ö¥é¥¦¥óÀß·×¡£
½Å¤Í¤Æ¤â¤¯¤¹¤Þ¤º¡¢ÌÜ¸µ¤òÂç¤¤¯¼«Á³¤Ë¶¯Ä´¡ª
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/5365/table/573_3_565b133023ebf302bfc908f071317ad9.jpg?v=202601261051 ]
¡Ú´Ú¹ñ¥³¥¹¥áÉôÌç¡Û¼Á´¶¤È»Å¾å¤¬¤ê¤ÇÌ¥¤»¤ë¡¢´Ú¹ñÈ¯¥È¥ì¥ó¥É¥Ó¥åー¥Æ¥£
¥¢¥Ð¥¦¥È¥Èー¥ó¤Î¡Ö¥¹¥¥ó¥ì¥¤¥äー¥Õ¥£¥Ã¥È¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¡×¤¬1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡Ä¡ª
Í¥¤ì¤¿¥«¥ÐーÎÏ¤ÈÌ©ÃåÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢µå¾õ¥Ñ¥¦¥Àー¤ÇÌÓ·ê¤äÈ©¤Î±úÆÌ¤ò¥«¥Ðー¤·¡¢¥é¥¤¥È¥ª¥¤¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¤ä¤«¤ÇÁÇÁá¤¤Ì©ÃåÎÏ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥»¥ß¥Þ¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¡£
¥¹¥¥ó¥±¥¢À®Ê¬¤òÌó66¡ó´Þ¤à¥¦¥©ー¥¿ー¥¸¥§¥ë¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤Ç¡¢´¥Áç¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤º¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿ÅÉ¤ê¿´ÃÏ¤ò³ð¤¨¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¤ªÈ©¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
2°Ì¤Ï´Ú¹ñ¤Î¥ª¥êー¥Ö¥ä¥ó¥°¤Ç¤â1°Ì¤ò³ÍÆÀ¢¨1¤·¤¿¥é¥Éー¥ë¤Î¡Ö¥Ñ¥Õ¥åー¥à¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¡×¡ª
¥Ñ¥Õ¥åー¥à¥°¥ìー¥É¤Î¹á¤ê3¼ïÎà¤ÈÈ±¤ÎÂÀ¤µ¡¢¥À¥áー¥¸¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤ÆÁª¤Ù¤ë¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¤Ç¤¹¡ª
¡Ö¥Ù¥¿¤Ä¤«¤º¤µ¤é¤µ¤é¤È¤·¤¿È±¼Á¡×¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÂ¿¤¯¡¢ÁÇÈ±¤òåºÎï¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡ª
¢¨1¥ª¥êー¥Ö¥ä¥ó¥° ¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¥«¥Æ¥´¥ê 2024Ç¯2·î17Æü´ð½à
ÂçÃíÌÜ¤ÎÀ®Ê¬¡ÖPDRN¡×¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥¢¥Ì¥¢¤Î¡ÖPDRN ¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¥«¥×¥»¥ë100 ¥»¥é¥à¡×¤¬3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª
´Ú¹ñ½é¤Î100%¥¹¥Þー¥È¥«¥×¥»¥ë¹©Ë¡¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¡¢°ìÈÌ¤Î¥ê¥Ý¥½ー¥àÂÐÈæ3ÇÜ°Ê¾å¤Î¿»Æ©ÎÏ¤Ç¤ªÈ©¤Î±ü¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¿åÊ¬¤òËþ¤¿¤·¡¢¤ªÈ©¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤¿¤Ã¤¿3ÉÃ¤Ç¤·¤Ã¤È¤êÀ°¤¨¤ë¡Ö¿å¸÷ÇúÃÆ¥»¥é¥à¡×¤Ç¡¢È©¤Î´ðÁÃÂÎÎÏ¤ò°ú¤¾å¤²¡¢Íð¤ì¤¿¿åÊ¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¹â¸úÇ½¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Ç¤¹¡ª
[É½4: https://prtimes.jp/data/corp/5365/table/573_4_a226a39d14010ba954e27982c31f8e5f.jpg?v=202601261051 ]
COSMEbi ·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
COSMEbi ·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á ¤Ï¡¢COSMEbi¥æー¥¶ー¤Î¥¯¥Á¥³¥ßÅê¹Æ¡¢¥¯¥Á¥³¥ßÉ¾²Á¡¢ÏÃÂêÀ¤ò¤â¤È¤ËÆÈ¼«¤Î½¸·×ÊýË¡¤Ç½ç°Ì¤ò·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢COSMEbi·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¤Ï¡¢·î¤Ë1²ó¤ÎÈ¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£½¸·×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦¥¯¥Á¥³¥ß½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î1Æü～2025Ç¯12·î31Æü
¡¦½¸·×ÂÐ¾Ý¥¢¥¤¥Æ¥à¿ô¡§23,248·ï
¡¦²Á³Ê¡§2026Ç¯1·î20ÆüCOSMEbiÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
¥³¥¹¥á¥Ó¤È¤Ï
COSME bi¤Ï¥³¥¹¥á¤Î¸¡º÷¤äÈæ³Ó¤¬¤Ç¤¤ë¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¡ÖON¤âOFF¤â°¦¤»¤ë¤ï¤¿¤·¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬ÈþÍÆ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤É¤Î¤ï¤¿¤·¤Ç¤â¡Ö°¦¤»¤ë¡×¤òÄÉµá¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö»î¤·¤Æ¡¢¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤ï¤¿¤·È¯¿®¡×¡£¾ðÊó¤¬°î¤ì¤¿À¤³¦¤Ç¡¢¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¿ÈþÍÆ¾ðÊó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤è¤¦COSME bi¤¬¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
