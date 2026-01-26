²Æì¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¡ÖÀ¸Ç¯½Ë¡Ê¥È¥¥¥·¥Óー¡Ë¡×¤ò½Ë¤¦¥é¥°¥Ê¥¬ー¥Ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¥Û¥Æ¥ë¤ÎÁª¤Ù¤ë±ã²ñ¥×¥é¥ó
²Æì¤Ë¸Å¤¯¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤ò½Ë¤¦ÂçÀÚ¤Ê¹Ô»ö¡ÖÀ¸Ç¯½Ë¡Ê¥È¥¥¥·¥Óー¡Ë¡×
¿ô¤¨Ç¯¤Ç·Þ¤¨¤ëÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌµ»ö¤ËÇ¯¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î·ò¹¯¤ä¹¬¤»¤ò´ê¤¤¡¢²ÈÂ²¤ä¿Æ¤·¤¤Êý¡¹¤¬½¸¤Ã¤Æ¤ª½Ë¤¤¤ò¤¹¤ë²Æì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊ¸²½¤Ç¤¹¡£²Æì¸©µ¹ÌîÏÑ»Ô¤Î¥é¥°¥Ê¥¬ー¥Ç¥ó¥Û¥Æ¥ë(³ô¼°²ñ¼Ò ¥é¥°¥Ê¥¬ー¥Ç¥ó¥Û¥Æ¥ë)¤Ç¤Ï¡¢¸©Æâ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÂçÀÚ¤ÊÀáÌÜ¤ÎÆü¤òµ¤·Ú¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¿´¤Ë»Ä¤ë¤Ò¤È¤È¤¤È¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢À¸Ç¯½Ë¤¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê3¤Ä¤ÎÁª¤Ù¤ë±ã²ñ¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ÌÊõ(¤®¤ç¤¯¤Û¤¦)¥×¥é¥ó
¡üÎÁ¶â ¢¨ÎÁ¶â¤Ë¤Ï¾ÃÈñÀÇ10¡ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
20Ì¾ÍÍÎÁ¶â¡§298,000±ß (¤ª°ì¿ÍÍÍÄÉ²Ã 11,000±ß)
¡ü¤ªÎÁÍý 10ÉÊ(ÏÂ¡¦ÍÎ¡¦ÃæÀÞÃï)
¡¦¤ªÂ¤¤ê½Ë¤¤À¹¤ê¡Ê¿¿Âä¡¢Ëî¡¢³¤Ï·¡Ë
¡¦³ûÆù¤Î¥íー¥¹¥È ·Ú¤¤¥¹¥âー¥¯¡¡¥·¥åー¥ëー¥¸¥å¤È¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¡¡
¡¡¥ª¥ì¥ó¥¸¥¬¥¹¥È¥ê¥Ã¥¯¥½ー¥¹¤È¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ïー¥º¥½ー¥¹Åº¤¨
¡¦³¤Ï·¤ÎÃæ²Ú¥Þ¥¹¥¿ー¥É¥½ー¥¹
¡¦¸ÞÌÜßÖÈÓ
¡¦¿¿Âä¤ÈÍÆ¬¥¨¥Ó¤Î¥Ý¥Ã¥·¥§ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¥åー¥ÖÌîºÚ¡¡Çò¥ï¥¤¥ó¥½ー¥¹
¡¦ÆÚ¥íー¥¹¥ª¥¤¥¹¥¿ーßÖ¤á
¡¦µíÆù¤ÎÀÖ¥ï¥¤¥ó¼Ñ ¥×¥ÁÌîºÚÅº¤¨
¡¦ÃæÌ£¤Î¤ªµÛÊªËô¤Ï½Ë¤¤ÈºµÛ¤¤
¡¦¸ÕËã¤Î¥Ö¥é¥ó¥Þ¥ó¥¸¥§
¡¦¥³ー¥Òー
ÇòÊõ(¤Ï¤¯¤Û¤¦)¥×¥é¥ó
¡üÎÁ¶â ¢¨ÎÁ¶â¤Ë¤Ï¾ÃÈñÀÇ10¡ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
20Ì¾ÍÍÎÁ¶â¡§398,000±ß (¤ª°ì¿ÍÍÍÄÉ²Ã 14,300±ß)
¡ü¤ªÎÁÍý 10ÉÊ(ÏÂ¡¦ÍÎ¡¦ÃæÀÞÃï)
¡¦¤ªÂ¤¤ê½Ë¤¤À¹¤ê¡Ê¿¿Âä¡¢Ëî¡¢³¤Ï·¡¢òÞ¡Ë
¡¦¥Î¥ë¥¦¥§ー¥µー¥â¥ó¤Î·Ú¤¤¥¹¥âー¥¯¡¡ÌîºÚ¤Î¥Ì¥¤¥æÅº¤¨
¡¦¥Õ¥«¥Ò¥ì¥¹ー¥×
¡¦¥«¥ËÆþ¤ê¸ÞÌÜßÖÈÓ
¡¦³¤Ï·¤È¿§ÌîºÚ¤Î´Å¿Ý¤¢¤ó¤«¤±
¡¦¥°¥ë¥¯¥ó¤È¶âÈþ¿Í»²¤Î¥Æ¥êー¥Ì ÍÆ¬¥¨¥Ó¤Î¥Ý¥Ã¥·¥§ ºÌÌîºÚÅº¤¨
¡¦µí¥íー¥¹¤Î¥í¥Æ¥£ー ÀÖ¥ï¥¤¥ó¥½ー¥¹¡¡µ¨Àá¤ÎÌîºÚ¤ÎºÚ±àÉ÷
¡¦ÃãÏÒ¾ø¤·Ëô¤ÏÃã¶¾Çþ
¡¦ËõÃã¤È¥Ð¥Ë¥é¤Î¥àー¥¹
¡¦¥³ー¥Òー
»çÊõ(¤·¤Û¤¦)¥×¥é¥ó
¡üÎÁ¶â ¢¨ÎÁ¶â¤Ë¤Ï¾ÃÈñÀÇ10¡ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
20Ì¾ÍÍÎÁ¶â¡§498,000±ß (¤ª°ì¿ÍÍÍÄÉ²Ã 17,600±ß)¡¡
¡ü¤ªÎÁÍý 11ÉÊ(ÏÂ¡¦ÍÎ¡¦ÃæÀÞÃï)
¡¦¤ªÂ¤¤ê½Ë¤¤À¹¤ê(¿¿Âä¡¢Ëî¡¢³¤Ï·)
¡¦Ãæ²Ú»°¼ïÁ°ºÚÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»
¡¦½Ë¤¤¤Á¤é¤·¼÷»Ê²Ö¼Ö
¡¦¿¿Âä¤Î¾ø¤·Êª ¤¢¤µ¤êÅº¤¨
¡¦¶á³¤µû¤ÈÍÆ¬¥¨¥Ó¤Î¥Ý¥Ã¥·¥§ ¹ÈÇò¥½ー¥¹
¡¦Î°¹áÆÚ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¾Æ ºÌÌîºÚÅº¤¨
¡¦µí¥Õ¥£¥ìÆù¤Î¥í¥Æ¥£ー ¥È¥ê¥Õ¥½ー¥¹
¡¦½Ë¤¤ÈºµÛ¤¤Ëô¤ÏÃæ¿È½Á
¡¦¥Þ¥¹¥¯¥á¥í¥ó
¡¦ËõÃã¤Èºù¤Î¥àー¥¹
¡¦¥³ー¥Òー
¥ª¥×¥·¥ç¥ó³Æ¼ï¡ü¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥åー
¡¦¹µ¼¼ÍÑ¥ªー¥É¥Ö¥ë¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦12,100±ß (ÀÇÊÌ 11,000±ß)
¡¦¥Þ¥ë¥Á¥Ó¥¸¥ç¥ó(1ÌÌ)¡¦¡¦¡¦¡¦ 49,500±ß (ÀÇÊÌ 45,000±ß)
¡¦»Ê²ñ¼Ô¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦68,750±ß～ (ÀÇÊÌ 62,500±ß～)
¡¦¥«¥éー¼Ì¿¿Ï»¥ÄÀÚ(1ÁÈ2Ëç)¡¦¡¦18,700±ß (ÀÇÊÌ 17,000±ß¡Ë
¡¦¥¹¥Ê¥Ã¥×¼Ì¿¿¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦77,000±ß～ (ÀÇÊÌ 70,000±ß～)
¡¦DVD»£±Æ(2»þ´Ö)¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦ 93,500±ß (ÀÇÊÌ 85,000±ß)
¡¦Â£ÄèÍÑ²ÖÂ«¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦5,500±ß～ (ÀÇÊÌ 5,000±ß～)
¡¦´ÇÈÄ¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦29,700±ß～ (ÀÇÊÌ 27,000±ß～)
¡¦¥«¥é¥ª¥±¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦20,900±ß～ (ÀÇÊÌ 19,000±ß～)
¡¦¾·ÂÔ¾õ(30Ëç～)¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦9,900±ß～ (ÀÇÊÌ 9,000±ß～)
¡¦ÊÆ¼÷¥»¥Ã¥È¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦19,250±ß(ÀÇÊÌ17,500±ß)
¡¡(¤â¤¦¤»¤ó¡¦¥Öー¥ÖーÃÝ3ËÜ¡¦Àð¡¦¤¿¤é¤¤¡¦Ëñ)
¢¨ÊÆ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ª»ý¤Á¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¤ª°áÁõ¥ì¥ó¥¿¥ë
¡¦¹È·¿¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦22,000±ß (ÀÇÊÌ 20,000±ß)
¡¦¿§Î±Âµ¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦22,000±ß～ (ÀÇÊÌ 20,000±ß～)
¡¦ÃËÀÍÑ¸Ó(À¸Ç¯½ËÍÑ)¡¦¡¦¡¦¡¦33,000±ß (ÀÇÊÌ 30,000±ß)
¡ü¤ª»ÅÅÙ
¡¦¹È·¿¡¦Î±Âµ¡¦ÃåÉÕ¡¦¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¥á¥¤¥¯¡¦¡¦19,800±ß～ (ÀÇÊÌ 18,000±ß～)
¡¦¸ÓÃåÉÕ¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦6,600±ß～ (ÀÇÊÌ 6,000±ß～)
¡¦¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¥á¥¤¥¯¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦11,000±ß (ÀÇÊÌ 10,000±ß)
¡¦¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¤Î¤ß¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦6,600±ß (ÀÇÊÌ 6,000±ß)
¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»À¸Ç¯½Ë¤Î¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é :
https://www.laguna-garden.jp/contact/#banquet
¤ªÅÅÏÃ¤Ï¤³¤Á¤é TEL¡§098-897-8788
¥é¥°¥Ê¥¬ー¥Ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆáÇÆ»Ô³¹¤äËÌÃ«¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ËÍ¥¤ì¡¢¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Óー¥Á¤ä²Æì¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤â¶á¤¤¡¢¥·¥Æ¥£&¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£¹¡¹¤È¤·¤¿¥é¥¦¥ó¥¸¤ä¸©ÆâºÇÂçµé¤Î¥×ー¥ë¤¬³«Êü´¶°î¤ì¡¢¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ó¥åー¤ÎµÒ¼¼¤«¤é¤ÏÅì¥·¥Ê³¤¤ò°ìË¾¡£ÆáÇÆ¶õ¹Á¤«¤éÌó30Ê¬¤ÇÆî¹ñ¥ê¥¾ー¥Èµ¤Ê¬¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´ÛÆâ¤Ë¤Ï¡¢ÏÂ¡¦ÍÎ¡¦Ãæ¡¦ÌÖ¾Æ¤Î4¼ï¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇ¾å³¬¤Î¥Ðー¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤ÏÈþ¤·¤¤¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ß¥êー¤«¤éµÇ°ÆüÎ¹¹Ô¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£
¡Ú½»½ê¡Û¢©901-2224 ²Æì¸©µ¹ÌîÏÑ»Ô¿¿»Ö´î4-1-1
¡ÚHP¡Ûhttps://www.laguna-garden.jp/
¡ÚTEL¡Û098-897-2121
¡Ú¤´½ÉÇñ¤Î¤ªÌä¹ç¤»¡Û0570-051-510