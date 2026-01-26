¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç»Ù»ý¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¥¥ã¥Ã¥È¥Õー¥É¡ÖNatural Code¡×ÆüËÜ¾åÎ¦¡¡― Ç¤Î¡È¿©´¶ÓÏ¹¥¡É¤ËÃåÌÜ¤·¤¿32¼ï¤Î¥¦¥§¥Ã¥È¥Õー¥É¤òÅ¸³« ―
¥¤¥¿¥ê¥¢È¯¤Î¥¥ã¥Ã¥È¥Õー¥É¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNatural Code¡Ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥³ー¥É¡Ë¡×¤ÎÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒTricco International¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»°±º Ë¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î²¼½Ü¤è¤êÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆüËÜ¹ñÆâÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Natural Code¤Ï¡¢¹áÎÁ¡¦Ãå¿§ÎÁ¡¦ÊÝÂ¸ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¡¢¸·Áª¤·¤¿¼«Á³ÁÇºà¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥ì¥·¥Ô¤òÆÃÄ§¤È¤·¡¢ÇËÜÍè¤Î¿©À¤ÈÓÏ¹¥À¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¥ã¥Ã¥È¥Õー¥É¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¢£µ»öÍ×Ìó- ¥¤¥¿¥ê¥¢È¯¥¥ã¥Ã¥È¥Õー¥É¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNatural Code¡×¤¬ÆüËÜ½é¾åÎ¦
- ¹áÎÁ¡¦Ãå¿§ÎÁ¡¦ÊÝÂ¸ÎÁÉÔ»ÈÍÑ¡¢100¡óÅ·Á³¸¶ÎÁ¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ
- ¥È¥ê¥ÎÂç³Ø½Ã°å³ØÉô¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¸¦µæ¥ì¥·¥Ô
- ¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥
- Ì£¤È¿©´¶¤Î°Û¤Ê¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢Ç¤Î¿©À¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¥¦¥§¥Ã¥È¥Õー¥É
¢£ Àè¿Ê¹ñ¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç»Ù»ý¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¥¥ã¥Ã¥È¥Õー¥É¡¢Natural Code ÆüËÜ¤Ø
Natural Code¡Ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥³ー¥É¡Ë¤Ï¡¢2009Ç¯¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥¥ã¥Ã¥È¥Õー¥É¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
Èæ³ÓÅª¿·¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢2014Ç¯°Ê¹ß¤Ï¥È¥ê¥ÎÂç³Ø½Ã°å³ØÉô¤Î¥¹¥¥¢¥ô¥©ー¥Í¶µ¼ø¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÀìÌç²È¥Áー¥à¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Æ°ÊªÊ¡»ã¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤¿À½ÉÊ³«È¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Á³³¦¤Î¿©»ö¤Ë³Ø¤Ö¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤Î¤â¤È¡¢ÁÇºàËÜÍè¤ÎÌ£¤ä¹á¤ê¡¢¿©´¶¤ò³è¤«¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥ì¥·¥Ô¤È
Ç¤¬ËÜÇ½Åª¤Ë¹¥¤à¡Ö¿©´¶¡¦Àå¿¨¤ê¡¦¿åÊ¬´¶¡×¤Ë¤âÃåÌÜ¤·¤¿¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤òÅ¸³«¡£
¸½ºß¤Ç¤ÏEU¤ÎÅÔ»ÔÉô¤òÃæ¿´¤ËµÞÂ®¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥Ö¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£¡ÖJOY and COLOUR¡×
Natural Code¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Æー¥Þ¤Ï
¡Ö¥Ú¥Ã¥È¤È¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´î¤Ó¤ÈºÌ¤ê¤ò¡ÊJOY and COLOUR¡Ë¡×
¥Ú¥Ã¥È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë´î¤Ó¤ÈºÌ¤ê¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÂçÀÚ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¡£
Natural Code¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¿©»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È¤Î¶¦À¸¤¬¤è¤êË¤«¤Ç¹¬¤»¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Natural Code 3¤Ä¤ÎÆÃÄ§- ¥¯¥êー¥ó¤ÊÀ½ÉÊÀß·×
¸·Áª¤µ¤ì¤¿100¡óÅ·Á³¸¶ÎÁ¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¹áÎÁ¡¦Ãå¿§ÎÁ¡¦ÊÝÂ¸ÎÁ¤ÏÉÔ»ÈÍÑ¡£
ËèÆü¤Î¿©»ö¤È¤·¤Æ°Â¿´¤·¤ÆÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£
- ÀìÌç²È¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¸¦µæ¥ì¥·¥Ô¥È¥ê¥ÎÂç³Ø¤È¶¦Æ±¤Ç¸¦µæ¤µ¤ì¤¿¥ì¥·¥Ô¤òºÎÍÑ¡£ÉÊ¼ÁÊ¬ÀÏ¤Ë´ð¤Å¤¯±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¡¢¼«Á³³¦¤Î¿©»ö¤Ë³Ø¤ó¤ÀÌ£¡¦¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤ò¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀ½ÉÊ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß´Ä¶¤ä¼Ò²ñ¤Ë¥×¥é¥¹¤Î±Æ¶Á¤òÀ¸¤à¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë³èÆ°¤È¡¢Æ°ÊªÊ¡»ã¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡ÖGO GREEN¡×¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¡¢¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£ Áª¤Ó¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¥é¥Ù¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
»þ¤ËÂ¿¤¯¤Î»ô¤¤¼çÍÍ¤Ï¼Ì¿¿¤ä³¨¤Ê¤É¤Î¸«¤¿ÌÜ¡Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ë¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤ÏÃæ¿È¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¦ÉÊ¤òÁª¤Ö¤È¤¤ËËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤ÏÁªÂò¤È»ëÇ§À¤Ç¤¹¡£
Natural Code¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤òÈÖ¹æ¡Ê¥³ー¥É¡Ë¤È¿§¡Ê¥«¥éー¡Ë¤ÇÌÀ³Î¤Ë¶èÊÌ¤¹¤ë¥é¥Ù¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£
»ëÇ§À¤ÈÁªÂòÀ¤ò½Å»ë¤·¡¢»ô¤¤¼çÍÍ¤¬ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤ÊÃæ¿È¤ò´ð½à¤ËÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤Àß·×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NC01¡¡¥Á¥¥ó¥Õ¥£¥ì
NC28¡¡¥Þ¥°¥í¡õ¥ß¥Ã¥¯¥¹¥·ー¥Õー¥É
NCP3¡¡¥Á¥¥ó ¥é¥à¡õ¥Ý¥Æ¥ÈÆþ¤ê
¢£ ÆüËÜ¤Ç¤ÎÅ¸³«¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
NC08¡¡¥Þ¥°¥í¥¹¥é¥¤¥¹
¡Ú¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥¦¥©ー¥¿ー¡¡85g¡Û
¡¦NC01¡¡¥Á¥¥ó¥Õ¥£¥ì
¡¦NC02¡¡¥Á¥¥ó¤È¾®¥¨¥Ó
¡¦NC03¡¡¥Á¥¥ó¤È¥µー¥â¥ó
¡¦NC05¡¡¥Á¥¥ó¤È¥Á¥¥ó¥×¥í¥·¥åー¥È
¡¦NC08¡¡¥Þ¥°¥í¥¹¥é¥¤¥¹
¡¦NC09¡¡¥Þ¥°¥í¤È¾®¥¨¥Ó
¡¦NC10¡¡¥Þ¥°¥í¤È¥·¥é¥¹
¡¦NC11¡¡¥Þ¥°¥í¤È¥¢¥í¥¨
¡¦NC12¡¡¥Þ¥°¥í¤È¥Óー¥Õ
¡¦NC13¡¡¥Þ¥°¥í¤È¥Áー¥º
¡Ú¥½¥Õ¥È¥¸¥§¥êー¡¡85g¡Û
¡¦NC27¡¡¥Þ¥°¥í ¤¹¤ê¿ÈÆþ¤ê
¡¦NC28¡¡¥Þ¥°¥í¡õ¥ß¥Ã¥¯¥¹¥·ー¥Õー¥É
¡¦NC32¡¡¥Þ¥°¥í ¥¯¥é¥ó¥Ù¥êーÆþ¤ê
¡¦NC33¡¡¥Þ¥°¥í Âä¤È¥¢¥Ã¥×¥ëÆþ¤ê
¡¦NC34¡¡¥Þ¥°¥í ¥¥¦¥¤Æþ¤ê
¡¦NC35¡¡¥Þ¥°¥í ¥Ñ¥Ñ¥¤¥äÆþ¤ê
NC35¡¡¥Þ¥°¥í ¥Ñ¥Ñ¥¤¥äÆþ¤ê
NC¥ô¥§¥Ã¥ë¥¿ー¥¿N2¡¡¥Þ¥°¥í ¥í¥Ö¥¹¥¿ーÆþ¤ê
¡Ú¥Ý¥¿ー¥¸¥å¡¡85g¡Û
¡¦NC¥ô¥§¥Ã¥ë¥¿ー¥¿N1¡¡¥Þ¥°¥í
¡¦NC¥ô¥§¥Ã¥ë¥¿ー¥¿N2¡¡¥Þ¥°¥í ¥í¥Ö¥¹¥¿ーÆþ¤ê
¡¦NC¥ô¥§¥Ã¥ë¥¿ー¥¿N6¡¡¥Á¥¥ó
¡¦NC¥ô¥§¥Ã¥ë¥¿ー¥¿N7¡¡¥Á¥¥ó ¥Á¥¥ó¥×¥í¥·¥åー¥È
¡¦NC¥ô¥§¥Ã¥ë¥¿ー¥¿N8¡¡¥Þ¥°¥í ¥µー¥â¥óÆþ¤ê
¡¦NC¥ô¥§¥Ã¥ë¥¿ー¥¿N10¡¡¥Þ¥°¥í ¥¢¥í¥¨Æþ¤ê
¡Ú¥Ñ¥Æ¡¡70g ¥Ñ¥¦¥Á¡Û
¡¦NCP1¡¡¥Á¥¥ó
¡¦NCP3¡¡¥Á¥¥ó ¥é¥à¡õ¥Ý¥Æ¥ÈÆþ¤ê
¡¦NCP4¡¡¥Þ¥°¥í ÂäÆþ¤ê
¡¦NCP5¡¡¥Þ¥°¥í ¥í¥Ö¥¹¥¿ーÆþ¤ê
¡¦NPC8¡¡¥Þ¥°¥í
¡¦NCP9¡¡¥«¥Ä¥ª ¤¹¤ê¿ÈÆþ¤ê
¡¦NCP10¡¡¥Þ¥°¥í ¥·¥é¥¹Æþ¤ê
¡¦NCP11¡¡Âä ÀåÊ¿ÌÜÆþ¤ê
¡¦NCP12¡¡¥Þ¥°¥í ¥¢¥í¥¨Æþ¤ê
¡¦NCP13¡¡¥Þ¥°¥í ¥µー¥â¥óÆþ¤ê
NCP11¡¡Âä ÀåÊ¿ÌÜÆþ¤ê
¢£Å¹ÊÞ¡¦Ë¡¿Í¸þ¤±¤Î¤ª¼è°ú¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤â¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥³ー¥É¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥È¥ê¥ß¥ó¥°¥µ¥í¥ó¤Ê¤É¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Á´¹ñ¤ËNaturalCode¤òÆÏ¤±¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ
Natural Code¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î·ò¹¯¤ÈÊ¡»ã¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤¿¿©»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢
ÆüËÜ¤Î»ô¤¤¼çÍÍ¤ÈÇ¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê´î¤Ó¤ÈºÌ¤ê¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÂåÉ½¼Ô¥³¥á¥ó¥È
Tricco International ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»°±º Ë
³§ÍÍ¤Ï¤è¤¯¤´Â¸ÃÎ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¤Ï¼í¤ê¤ò³Ú¤·¤à¡Ö¿·Á¯Æù¿©½Ã¡×¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÆü¤Ë²¿ÅÙ¤â¿©»ö¤ò¹Ô¤¤¡¢Æü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿©¤Ù¥à¥é¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤Ç¤¿¤Á¤Î½¬À¤ä¹¥´ñ¿´¡¢·Ù²ü¿´¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ4¼ï¤Î¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡Ê¿©´¶¡Ë¤È¹ç·×32¼ïÎà¤ÎÌ£¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Î¿©»ö¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÂçÁ°Äó¤Ë¡¢¿©»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ°¦Ç¤È¤ÎÊë¤é¤·¤Ë
´î¤Ó¤ÈºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥³ー¥É¡×¤ò¤¼¤Ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿©»ö¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤Î°¦Ç¤ÎÂç¹¥¤¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£