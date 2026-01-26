¡ÖÎ¥º§ÆÏ¡×¤ò´ù¤ËÃÖ¤¤¤¿Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢É×ÉØ¤ÎµÕÅ¾¥íー¥É¡£¼Â²È¤ÎÅÝ»º¡¢¥ê¥¹¥È¥é¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö±£¤ìÉÔÌ²¡×¡£ÀäË¾¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿É×ÉØ¤¬¡¢¼ª¤Î²¼¤òÄÌ¤ë¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡ÈÌ²¤ê¡É¤È¸þ¤¹ç¤¦¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¡£
2008Ç¯¡¢ÌóÂ«¤µ¤ì¤¿Ì¤Íè¤ÎÊø²õ
2008Ç¯¡£¥êー¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦À¤³¦Åª¤Ê·ÐºÑ´íµ¡¤ÎÇÈ¤Ï¡¢±ó¤¯Î¥¤ì¤¿ÃÏÊýÅÔ»Ô¤ËÊë¤é¤¹°ìÁÈ¤ÎÉ×ÉØ¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤â¡¢³Î¼Â¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÍÆ¼Ï¤Ê¤¯²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï°ì½Ö¤Ç²¿¤«¤ò²õ¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·³Î¼Â¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿®¤¸¤Æ¤¤¿¡ÖÁ°Äó¡×¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
³áÀîÈþ¼Ó¡Ê¥«¥¸¥«¥ï¡¦¥ß¥µ¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¹Åç¤Ø¤Îµ¢¶¿¤Ï¡ÖÌóÂ«¤µ¤ì¤¿°Â²º¡×¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¡£·ëº§Á°¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÈÎÇä°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢ÍÎÉþ¤ÈÀÜµÒ¤Ë¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¡£¿Í¤ÈÏÃ¤·¡¢Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤òµâ¤ß¼è¤ê¡¢´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
É×¡¦¿¿Ï©¡Ê¥·¥ó¥¸¡Ë¤Ï¡¢¹Åç¤ÇÊõ¾þ¶È¤ò±Ä¤à¼Â²È¤ÎÀ×¼è¤ê¡£Èþ¼Ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÉ×¤Ï²È¶È¤ò·Ñ¤®¡¢»ä¤ÏÀì¶È¼çÉØ¤È¤·¤Æ²ÈÄí¤ò¼é¤ë¡£¹Åç¤Ê¤é¼Â²È¤â¤¢¤ê¡¢»Ò°é¤Æ¤â°Â¿´¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤É¤³¤«¸ÅÉ÷¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢·ø¼Â¤ÇÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¹¬¤»¤Î·Á¤ò¿®¤¸¤Æµ¿¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½¼Â¤Ï¡¢¤½¤ÎÁÛÁü¤òÂç¤¤¯Î¢ÀÚ¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¹Åç¤ØÌá¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯Ä¾ÌÌ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·Ñ¤°¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¼Â²È¤ÎÇÑ¶È¤È¤¤¤¦»ö¼Â¡£¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢É×¡¦¿¿Ï©¤â¶ÐÌ³Àè¤«¤é¸ÛÍÑ¤Î·ÑÂ³¤¬Æñ¤·¤¤»Ý¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹Åç¤Ëµ¢¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤À¤«¤é¡×
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÀÖ»Ò¤òÏÓ¤ËÊú¤¤¤Æ°Ü½»¤·¤¿Èþ¼Ó¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»Å»ö¤â¡¢·Ñ¤°¤Ù¤¾ì½ê¤â¡¢¾Íè¤ò»×¤¤ÉÁ¤¯¤¿¤á¤ÎºàÎÁ¤µ¤¨¤â¼º¤ï¤ì¤¿¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿É÷·Ê¤Ç¤·¤¿¡£
¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤ò¼Î¤Æ¡¢ÇØ¿å¤Î¿Ø¤ÇÄ©¤ó¤À¡ÖÀµ¤·¤¤ÁªÂò¡×
¤³¤Î¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢É×¡¦¿¿Ï©¤Ï¿ÍÀ¸ºÇÂç¤È¤â¸À¤¨¤ë·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡¢ºÆ½¢¿¦Àè¤òÃµ¤·¡¢¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ëÆ»¤ËÌá¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡¢²¿¤â¤Ê¤¤¾ì½ê¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÆ»¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡£
¿¿Ï©»á¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢µ¯¶È¤È¤¤¤¦¸±¤·¤¤Æ»¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Âå¡¹Â³¤¤¤Æ¤¤¿²È¶È¤¬»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¹³¤¨¤º¡¢ÀÅ¤«¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÃ¯¤«¤Ë¿ÍÀ¸¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤é¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤ÇÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²ÈÂ²¤Ï¼é¤ì¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤Î¶¯¤¤´íµ¡´¶¤¬¡¢ÂàÏ©¤òÃÇ¤Ä·èÃÇ¤Ø¤ÈÈà¤ò²¡¤·½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢·è°Õ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢À¸³è¤Ï·è¤·¤Æ³Ú¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿¦¶È·±Îý¹»¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼º¶ÈÊÝ¸±¤ÈµëÉÕ¶â¤Ç¿©¤¤¤Ä¤Ê¤°Æü¡¹¡£¡ÖÈ¾Ç¯¤«¤é1Ç¯¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢À¸³è¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÇËÃ¾¤¹¤ë¡×¡£¤½¤¦¤·¤¿´ü¸ÂÉÕ¤¤Î¸½¼Â¤È¾ï¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¤Î¡ÖÇØ¿å¤Î¿Ø¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¿¿Ï©»á¤¬¼è¤Ã¤¿·Ð±ÄÀïÎ¬¤Ï¡¢´¶¾ð¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¶Ë¤á¤ÆÎäÀÅ¤Ç·ø¼Â¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¼Â²È¤ÎÅÝ»º¤«¤éÆÀ¤¿¶µ·±¤Ï¡¢¡Ö¿È¤Î¾æ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤ÇîÂÇ¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö¥ê¥¹¥¯¤Î¾®¤µ¤¤¤³¤È¤«¤é³Î¼Â¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ìÅÀ¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¿ÆÀÌ¤Î±ï¤òÍê¤ê¡¢COACH¡Ê¥³ー¥Á¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤ò»ÅÆþ¤ì¤Æ¥Í¥Ã¥È¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤¢¤ê¡¢²Á³ÊÀßÄê¤ò¸í¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð°ìÄê¤Î¼ûÍ×¤¬¸«¹þ¤á¤ë¾¦ºà¡£¡Ö³Î¼Â¤ËÇä¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤òºÇÍ¥Àè¤·¤¿¤³¤ÎÁªÂò¤¬¡¢¤É¤óÄì¤Ë¤¤¤¿Æó¿Í¤ÎÀ¸³è¤ò¡¢¤«¤í¤¦¤¸¤Æ»Ù¤¨¤ë¸½¼ÂÅª¤ÊÅÚÂæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿¼Ìë¤ÎºÊñºî¶È¤È¡¢´ù¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¡ÖÎ¥º§ÆÏ¡×
¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤ÎÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤Ï¡¢Æó¿Í¤È¤â¤Û¤È¤ó¤É¥¼¥í¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ä´¤Ù¡¢»î¤·¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÆÈ³Ø¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â²È¤Î2³¬¤òºî¶È¾ì¤Ë¤·¡¢Ì¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿Èþ¼Ó¤µ¤ó¤¬ºÊñ¤äÈ¯Á÷ºî¶È¤ò°ì¼ê¤Ë°ú¤¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ÎÆü¾ï¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¡¢Èþ¼Ó¤µ¤ó¤Î¿´¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¡¢³Î¼Â¤Ë¸Â³¦¤Ø¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£½ª¤ï¤ê¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤È¯Á÷ºî¶È¡¢´·¤ì¤Ê¤¤°é»ù¡¢ÌëÃæ¤ËÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤¤ÀÖ»Ò¤Îµã¤À¼¡£À¸³è¤Ï¾ï¤Ë»þ´Ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢µÙ¤àÍ¾Íµ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¡¢¤³¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×
¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤ËÉâ¤«¤Ö¤½¤Î»×¤¤¤ò¡¢Ã¯¤Ë¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Èà½÷¤ÏÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ËýÀÅª¤Ê¡Ö¿çÌ²ÉÔÂ¡×¤Ç¤·¤¿¡£1Æü¤Î¿çÌ²»þ´Ö¤Ï5»þ´Ö°Ê²¼¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡£¿´¤Ï¾ï¤ËÄ¥¤ê¤Ä¤á¡¢º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ë¤â²á¾ê¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
¿çÌ²ÉÔÂ¤Ï¡¢¿Í¤«¤éÍ¾Íµ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤»ý¤Á¤ËÍ¾Çò¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¸ÀÍÕ¤ÏÀí¤ê¡¢É×ÉØ¤Î²ñÏÃ¤Ï¼¡Âè¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤Ê¹Ô¤°ã¤¤¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤ÆÇÍ¤ê¹ç¤¤¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·³Î¼Â¤Ë¤¹¤ê¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤ëÌë¡£Èþ¼Ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Ì¤¨¤ë¼ê¤Ç°ìÄÌ¤Î¡ÖÎ¥º§ÆÏ¡×¤ò´ù¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÉ×¤Ø¤Î¹³µÄ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡×¤Î¡¢Àº°ìÇÕ¤ÎSOS¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¡¢Æó¿Í¤ÏÆ§¤ß»ß¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡£¹Åç¤ÈÊ¡²¬¤Î·ì¤¬·Ò¤¤¤À±ï
Êø²õÀ£Á°¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Æó¿Í¤¬¡¢¤Ê¤¼Î¥º§¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤»¤º¡¢º£Æü¤Þ¤ÇÊâ¤ß¤ò»ß¤á¤º¤Ë¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡¢Æó¿Í¤Ï¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ì¤Ä¤Ï¡¢»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÆ¨¤²¾ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤È¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢Æó¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Öº¬¤Ã¤³¡×¤Ë¤¢¤ëµ¤¼Á¤Ç¤·¤¿¡£É×¡¦¿¿Ï©¤Ï¹Åç¸©½Ð¿È¡£¼«±Ä¶È¤Î²È·Ï¤Ç°é¤Á¡¢°ìÅÙ·Ç¤²¤¿´ú¤ò´ÊÃ±¤Ë¤Ï²¼¤í¤µ¤Ê¤¤Ç´¤ê¶¯¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Û¤É¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤é¤¬ËÜÈÖ¤À¡×¤È»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¹ÅçÃË»ù¤é¤·¤¤µ¤³µ¤¬¡¢Èà¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ºÊ¡¦Èþ¼Ó¤ÏÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡£ÌÀ¤ë¤¯¡¢¾ð¤Ë¸ü¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤¿¤È¤¤Î³Ð¸ç¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡£°ìÅÙ¡Ö»Ù¤¨¤ë¡×¤È·è¤á¤¿Áê¼ê¤ä²ÈÂ²¤ò¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¼Î¤Æ¤Ê¤¤¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸ß¤¤¤ËÆ¨¤²Æ»¤¬¤Ê¤¯¡¢»Å»ö¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÉ×ÉØ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÂÐÅù¤Ê¥×¥í¡×¤È¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á÷¤ê½Ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬Ã¯¤«¤Î¼ê¤ËÅÏ¤ê¡¢¡Ö½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Þ¤¿¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î¾®¤µ¤Ê¼ê±þ¤¨¤òÆó¿Í¤Ç¶¦Í¤Ç¤¤¿¤³¤È¡£
¤½¤¦¤·¤¿ÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÎÃæ¤Ç¡¢Æó¿Í¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä´Ø·¸À¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤¦¤Á¤Ë¡¢Æó¿Í¤Ï¤¤¤Ä¤·¤«¡ÖÉ×ÉØ¡×¤Ç¤¢¤ë°ÊÁ°¤Ë¡¢Æ±¤¸Àï¾ì¤ËÎ©¤Ä¡ÖÀïÍ§¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ìó1Ç¯¤òÈñ¤ä¤·¤¿¡ÖºÇ¹â¤Î¼ªÀò¡×¡£È¯Ã¼¤Ï¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó»þÂå¤ÎÄË¤ß
Í¢ÆþÈÎÇä¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿¿Ï©»á¤Î¶»¤Î±ü¤Ë¤Ï¡¢¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»×¤¤¤¬¤¯¤¹¤Ö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ê¤ÇËÜÅö¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢Èà¤¬¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿±Ä¶È»þÂå¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ÐÄ¥Àè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ÎÁû²»¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÌ²¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÍâÆü¤Î¾¦ÃÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¡£ÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿´¤Þ¤Çºï¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ÎÃæ¤Ç¡¢Èà¤Ïµ¿Ìä¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÌ²¤ì¤ë¼ªÀò¤¬¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤³¤Ç¤âÈà¤ÏÀª¤¤¤ÇÆ°¤¯¤³¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤¤Ê¤ê¼«¼Ò³«È¯¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï³¤³°¤«¤éÉÊ¼Á¤Î¹â¤¤¼ªÀò¤ò»ÅÆþ¤ì¡¢ÆüËÜ¸þ¤±¤Ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òÄ´À°¤·¤Æ¥Æ¥¹¥ÈÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¾ì¤ÎÈ¿±þ¤ò³Î¤«¤á¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È³Î¿®¤òÆÀ¤Æ¤«¤é¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³«È¯¤Ø¤ÈÂÉ¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤Î´°À®¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤ª¤è¤½1Ç¯¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Á¾õ¡¢ÁÇºà¡¢¼×²»ÀÇ½¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸«Ä¾¤¹Ãæ¤Ç¡¢ºÇ¤â½Å»ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Èþ¼Ó¤µ¤ó¤¬Æü¡¹¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¡×¤Ç¤·¤¿¡£
NeyoWell¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡É¼ªÀò¡É¤Ï¤³¤Á¤é
»î¹Ôºø¸í¤ÎËö¡¢´°À®¤·¤¿¼ªÀò( https://neyowell.com/collections/earplug )¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¡¢Æó¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ê¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ûÂ¸¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÂ¸µ¤ò¸Ç¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¾Ç¤é¤º¡¢ÃúÇ«¤Ë¡ÖºÇ¹â¤Î°ìÉÊ¡×¤òËá¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ÎÃå¼Â¤ÊÊâ¤ß¤³¤½¤¬¡¢Æó¿Í¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡ÖÀµ¤·¤¤ÁªÂò¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖNEYO¡×¤«¤é¡ÖNeyoWell¡Ê¥Í¥è¥¦¥§¥ë¡Ë¡×¤Ø¡£µ§¤ê¤Î¿¼²½
¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ºÇ½é¤ËÉÕ¤±¤¿Ì¾Á°¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖNEYO¡Ê¿²¤è¤¦¡Ë¡×¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÉÔÌ²¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¿´¤âÂÎ¤âÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤¿¤Á¼«¿È¤Ø¤Î¡¢¡Ö¤µ¤¢¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¿²¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤Ê¸Æ¤Ó¤«¤±¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¾¦ÉÊ¤òÆÏ¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢Æó¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÌ²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÌ²¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÍâÆü¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¾¯¤·³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤¬Á°¸þ¤¤Ë²ó¤ê»Ï¤á¤ë¡×¡£¤½¤ó¤ÊÀ¼¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃ´¤¦Ìò³ä¤Î½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌ²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎËèÆü¤½¤Î¤â¤Î¤¬·ò¤ä¤«¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤½¤Î´ê¤¤¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖNEYO¡×¤Ë¡ÖWellness¡Ê·ò¤ä¤«¤µ¡Ë¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖWELL¡×¤ò²Ã¤¨¡¢¡ÖNeyoWell¡Ê¥Í¥è¥¦¥§¥ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¾¦ÉÊ¤ò»ÅÆþ¤ì¤ÆÇä¤ë¤À¤±¤ÎÂ¸ºß¤«¤é¡¢¸ÀÍÕ¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Á¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤Ç²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¤ëÂ¸ºß¤Ø¡£¤³¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ï¡¢Æó¿Í¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤½¤Î¤â¤Î¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡É¤è¤¯¿²¤è¤¦¡É¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¡¡¿·È¯ÁÛ¡Ö½Ï¿ç¥°¥Ã¥º¡×¤òÂ£¤êÊª¤Ë¡¡¡Ö¹á¤ê¤È¤Ì¤¯¤â¤ê¤Î¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¡×¤¬°ìÈÌÈÎÇä¥¹¥¿ー¥È 2023Ç¯¡¢°ìÄÌ¤Î¥áー¥ë¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÇúÈ¯Åª¤Ê¡ÖµßºÑ¡×
¼ªÀò»ö¶È¤¬°ìÄê¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¸«¤»»Ï¤á¤¿º¢¡¢Èþ¼Ó¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¡¢°ìÄÌ¤Î¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼¡¤Ï¡¢Ì²¤ê¤òË¸¤²¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¤½¤ì¤Ï¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Ìä¤¤¤«¤±¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Æó¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼¡¤ÎÈâ¤ò³«¤¯¹ç¿Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¼ªÀò¤òÄÌ¤¸¤Æ¿çÌ²¤ÎÇº¤ß¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÌÜ¸µ¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¼«Á³¤È»ë³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ2023Ç¯¡£15Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÊªÈÎ·Ð¸³¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¸ÜµÒ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼«¼Ò³«È¯¤Î¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ²¹¤òíÕ¼Í¤·¡¢ÌÜ¸µ¤ò¤¸¤ó¤ï¤ê¤È²¹¤á¤ë¡Ö¸÷ÅÅ»Ò¡×ÁÇºà¤òºÎÍÑ¡£Èþ¼Ó¤µ¤ó¼«¿È¤â¿çÌ²²þÁ±¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¡ÖÌ²¤ì¤Ê¤¤Â¦¡×¤Ë¤¤¤¿Åö»ö¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»ëÅÀ¤ò¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤Å¤¯¤ê¤ÎºÙÉô¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ï¡¢È¯Çä¸å¤¹¤°¤ËÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢Îß·×ÈÎÇä¿ô¤ÏÌó£µËü¸Ä¤òÆÍÇË¡£¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÃíÊ¸ÄÌÃÎ¤¬ÌÄ¤êÂ³¤±¤ëÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢Èþ¼Ó¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤´¶¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇä¾å¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¡ÈÌ²¤ì¤Ê¤¤Ìë¡É¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡×
´ó¤»¤é¤ì¤ë¥ì¥Ó¥åー¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÎ¥º§ÆÏ¤ò´ù¤ËÃÖ¤¤¤¿¼«Ê¬¼«¿È¤Î²áµî¤ò¡¢ÀÅ¤«¤ËÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î½Ö´Ö¡¢Æó¿Í¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤â¤¦¡¢Ã±¤Ê¤ëÊªÈÎ¶È¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ã¯¤«¤Î²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤½¤Î²ò·è¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¡£
2·î¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÊü¤Ä¡Öµæ¶Ë¤Î¿Ê²½¡×
¤½¤·¤Æ2026Ç¯2·î¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤â¸À¤¨¤ë¿·¾¦ÉÊ¤òÀ¤¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Þ¤¹¡£
ºÇÂç¤Î¿Ê²½¤Ï¡¢¼ÂÍÑ¿·°Æ¿½ÀÁÃæ¤Î¡Ö¼ª¤Î²¼¡Ê¼ª¤¿¤Ö¤Î²¼¡Ë¤òÄÌ¤¹ÆÈ¼«¥Ù¥ë¥È¹½Â¤¡×¤Ç¤·¤¿¡£¼ªÀò¤ÈÊ»ÍÑ¤·¤Æ¤â¥Ù¥ë¥È¤¬´³¾Ä¤»¤º¡¢Ä«¤Þ¤Ç¼ª¤¬ÄË¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ìµ°Õ¼±¤Ë²æËý¤·¤Æ¤¤¿°ãÏÂ´¶¤ò¡¢¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¤«¤é¸«Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ëº£²ó¡¢Èþ¼Ó¤µ¤ó¤¬ºÇ¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¸ÇÄêÊýË¡¤ÎºÆÀß·×¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Æー¥×¤¬³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤¬Íí¤Þ¤Ã¤ÆÉÔ²÷¡×¤½¤¦¤·¤¿¡¢²¿É´¿Í¤â¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¿À¼¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¸¡¾Ú¤·¡¢Çí¤¬¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄÈ±¤äÈ©¤ËÍ¥¤·¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê¸ÇÄê¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï°ì¤Ä¤Î³Î¿®¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤â¤¦»ä¤¿¤ÁÆó¿Í¤À¤±¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤â¡¢Ä¹Ç¯¤Î°¦ÍÑ¼Ô¤Ë»îºî¥â¥Ë¥¿ー¤È¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤ò¶Ä¤®¡¢¤½¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¿ô¥ß¥êÃ±°Ì¤ÇÈ¿±Ç¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢Èþ¼Ó¤µ¤ó¤Ë°ìÄÌ¤Î¥áー¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Ã¯¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÌ²¤ê¤òËÜµ¤¤ÇÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È´ê¤¦¿Í¤¿¤Á¤ÎÃÎ·Ã¤¬¡¢¤³¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë¤ÏµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2·î¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¿·¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤È±ó²ó¤ê¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î»ö¶È¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¶¦´¶¤È»²²Ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢°ì¤Ä¤Î¡ÖÅú¤¨¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¡¢¡ÖÎ¥º§ÆÏ¡×¤ò´ù¤ËÃÖ¤¯¤Û¤ÉÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Ìë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì²¤ì¤Ê¤¤Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿´¤â´Ø·¸¤â¡¢²õ¤ì¤«¤±¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÆó¿Í¤Ï¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢¸þ¤¹ç¤¤¡¢Áª¤ÓÄ¾¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¿Ï©¡Ê¥·¥ó¥¸¡Ë¤Ï»ö¶È¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Èþ¼Ó¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤ò°é¤Æ¤ë¡£Ìò³ä¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢ÌÜ»Ø¤¹Àè¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
Ì²¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÁ°¤Ë¿Ê¤á¤¿¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢Æó¿Í¤Ïº£Æü¤â¡¢¤³¤Î¡Ö¿¿¤ÎÏ©¡Ê¤ß¤Á¡Ë¡×¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¡£°ì¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æó¿Í»°µÓ¤Ç¡£
¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿²áµî¤â¡¢±ó²ó¤ê¤â¤¹¤Ù¤ÆÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Ì²¤ê¤È¿ÍÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤¦Æ»¤ò¡¢¶¦¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤¢¡¢¤è¤¯¿²¤è¤¦¡£Neyo Well.