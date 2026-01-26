Í¿ÏÀÅç¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êーVILLA ¡ÖAMADAÍ¿ÏÀÅç¡×¡¢´ØÀ¾Âç³Ø¡¦¾åÅÄÀµ¿Í¶µ¼ø¤Î¥µ¥ó¥´¾ÌºÆÀ¸¸¦µæ¤ò»Ù±ç～Í¿ÏÀÅç¤Î³¤¤ÈÌ¤Íè¤ò¼é¤ë¼è¤êÁÈ¤ß
MIYA VILLAS¡õRESORTS³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÜ½ÓÌÀ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êーVILLA¡ÖAMADAÍ¿ÏÀÅç¡×¤Ï¡¢³¤¿å²¹¾å¾º¤Ë¤è¤êÇò²½¤¬¿Ê¤àÍ¿ÏÀÅç¤Î¥µ¥ó¥´¾ÌºÆÀ¸¤Ë¸þ¤±¡¢´ØÀ¾Âç³Ø¾åÅÄÀµ¿Í¶µ¼ø¤Î¡Ö°ÛÊ¬ÌîÍ»¹ç¸¦µæ¡×¤ØÇä¾å¤Î°ìÉô¤ò´óÉÕ¤¹¤ë·Á¤Ç»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶µ¼ø¤Î¥Áー¥à¤Ï¡¢¥µ¥ó¥´¾Ì¤ÎºÆÀ¸¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¿ÏÀÅç¤Î³¤°è¤Ç¼Â¾Ú¼Â¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤ÏºÆÀ¸°åÎÅ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ò³¤ÍÎÀ¸ÂÖ·ÏÊÝÁ´¤Ë±þÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ºÇÀèÃ¼¤Î²Ê³ØÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤òÄÌ¤¸¡¢ÃÏ°è´Ä¶ÊÝÁ´¤È´Ñ¸÷»ñ¸»¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
´ØÀ¾Âç³Ø¤Ë¤Æ¡¢¥µ¥ó¥´¾ÌºÆÀ¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Î¤âÁÛ¤¤¤â¶¦Í¤·¡¢º£¸å¤ÎÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÅÄ¶µ¼ø¤Î¸¦µæ¼¼¤Ë¤Æ¡£
¼ÂºÝ¤Î¥µ¥ó¥´¤ä¸¦µæ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«³Ø¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´óÉÕ¤ÎÇØ·Ê―Í¿ÏÀÅç¤Î³¤¤È¥µ¥ó¥´¤Î¸½¾õ
Í¿ÏÀÅç¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©ºÇÆîÃ¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¾®¤µ¤ÊÅç¤Ç¡¢Æ©ÌÀÅÙ¤Î¹â¤¤³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¶áÇ¯¡¢Í¿ÏÀÅç¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡É³¤¤ÎÀÄ¤µ¡É¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Èþ¤·¤¤¥µ¥ó¥´¾Ì¤Ï¡¢³¤¿å²¹¾å¾º¤ä´Ä¶ÊÑ²½¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤êÇò²½¤¬¿Ê¤ß¡¢Âç¤¤Ê¥À¥áー¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥´¾Ì¤Î¿êÂà¤Ï¡¢³¤¤ÎÆ©ÌÀÅÙ¡¢À¸ÂÖ·Ï¡¢µù¡¢´Ñ¸÷»ñ¸»¤Ê¤É¡¢Åç¤ÎÌ¤Íè¤Ë±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤¹¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AMADA¤ÏÍ¿ÏÀÅç¤Î¼«Á³´Ä¶¤ò¼é¤ê¡¢ÃÏ°è¤Î´Ñ¸÷»º¶È¤È¶¦Â¸¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²Ê³ØÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤ë²ò·èºö¤ËÃåÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ñ¸÷¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åç¤ÎÊë¤é¤·¡¢Ê¸²½¡¢¼«Á³¤½¤Î¤â¤Î¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡£
Åç¤ÎÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¡¢ËÜ¼ÁÅª¤ÇÄ¹´üÅª¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤à¸¦µæ¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¤¤¤Þ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¹Ô¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢Çä¾å¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë200Ëü±ß¤ò´óÉÕ¤¹¤ë·Á¤Ç»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿Åç¤Î°Ù¤Ë¤Ê¤ë´óÉÕ¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¡¢Í¿ÏÀÅç¤Î³¤¤È¼«Á³¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾åÅÄ¶µ¼ø¤Î¥µ¥ó¥´¸¦µæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´ØÀ¾Âç³Ø ²½³ØÀ¸Ì¿¹©³ØÉô¤Î¾åÅÄÀµ¿Í¶µ¼ø¤Ï¡¢°åÎÅ¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤Ê¤É¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¡ÊÀ¸ÂÎºàÎÁ¡Ë¸¦µæ¤òÀìÌç¤È¤·¡¢ºàÎÁÉ½ÌÌ¤òÀ¸ÂÎ¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ëµ»½Ñ¤Î¸¦µæ¤òÄ¹Ç¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ü¤ä»õ¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÅÁÈ¿¥¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ëºàÎÁÀß·×¤ÎÃÎ¸«¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¸½ºß¤Ï¤½¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤ò³¤ÍÎÊ¬Ìî¤Ø¤È±þÍÑ¤·¡¢¥µ¥ó¥´¾ÌºÆÀ¸¤Ë¸þ¤±¤¿¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åÅÄ¶µ¼ø¤¬³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Á¥¿¥ó¤Ê¤É¤ÎÉ½ÌÌ²þ¼Áµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥µ¥ó¥´¤ÎÍÄÀ¸¡¦¥Ý¥ê¥×¡ÊÆðÁÈ¿¥¡Ë¤¬ÃåÀ¸¡¦À®Ä¹¤·¤ä¤¹¤¤¿Í¹©´ðÈ×¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¼êË¡¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¼«Á³²óÉü¤À¤±¤Ç¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¥µ¥ó¥´¾Ì¤ÎºÆÀ¸¤ò¡¢²Ê³ØÅª¤ËÊä´°¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î¥µ¥ó¥´¾ÌºÆÀ¸¤Ç¤Ï¡¢·ò¹¯¤Ê¥µ¥ó¥´¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ°Ü¿¢¤¹¤ë¡ÖÃÇÊÒ°Ü¿¢¡×¤¬¼çÎ®¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°Ü¿¢¸µ¤È¤Ê¤ë¥µ¥ó¥´¤Ø¤ÎÉé²Ù¤ä¡¢µ¬ÌÏ³ÈÂç¤ÎÆñ¤·¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¾åÅÄ¶µ¼ø¤Î¼êË¡¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¥µ¥ó¥´¤ò¤Û¤Ü½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿Í¹©Åª¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿´ðÈ×¤Ë¥µ¥ó¥´¤Î¥Ý¥ê¥×¤òÄêÃå¤µ¤»¤ÆÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹ÅÀ¤ËÆÃÄ¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°åÎÅ¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥ÈºàÎÁ¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥Á¥¿¥ó¤È¡¢¤½¤ÎÉ½ÌÌÆÃÀ¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÌôÉÊ¤äÂç¤¬¤«¤ê¤ÊÁõÃÖ¤ËÍê¤é¤º¡¢³¤ÍÎ´Ä¶¤Ø¤ÎÉé²Ù¤òÍÞ¤¨¤¿ºÆÀ¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥¿¥ó¤Î¾å¤ËÄêÃå¡¦À®Ä¹¤¹¤ë¥µ¥ó¥´¤ÎÍÍ»Ò
¸½ºß¡¢¤³¤Î¿Í¹©´ðÈ×¤òÍ¿ÏÀÅç¤Î³¤Ãæ¤ËÀßÃÖ¤·¡¢¼Â³¤°è¤È¤¤¤¦¼«Á³´Ä¶²¼¤Ç¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê´Ñ»¡¤È¸¡¾Ú¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¿ÏÀÅç¤Ï¡¢Æ©ÌÀÅÙ¤Î¹â¤¤³¤¤ÈË¤«¤Ê¥µ¥ó¥´¾Ì¤òÍ¤¹¤ë°ìÊý¡¢¶áÇ¯¤ÏÇò²½¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸¦µæÀ®²Ì¤ò¼ÂºÝ¤Î´Ä¶²ÝÂê¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¸¡¾Ú¤Ç¤¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Õ¥£ー¥ë¥É¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇAMADA¤Î´óÉÕ¤Ï¡¢Í¿ÏÀÅç¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤ê¡¢Åç¤Î³¤¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¸¦µæ¤ÎÁ°¿Ê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¿ÏÀÅç¤Ç¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É»î¸³¤ÎÍÍ»Ò
¢£2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ò·Àµ¡¤È¤·¤¿¹ñºÝ¶¦Æ±¸¦µæ¤ÎÅ¸³«
2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢´Û¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢3D¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¥µ¥ó¥´¹½Â¤ÂÎ¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢ÁõÃÖ¤¬¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¥ó¥°¡¦¥¢¥Ö¥É¥é²Ê³Øµ»½ÑÂç³Ø¡ÊKAUST¡Ë¤«¤é¸¦µæÍÑÅÓ¤È¤·¤Æ´óÂ£¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î´óÂ£¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢³¤³°¤ÎÂç³Ø¡¦¸¦µæµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¹ñºÝ¶¦Æ±¸¦µæ¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë»ÏÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´óÂ£¤µ¤ì¤¿¥µ¥ó¥´¹½Â¤ÂÎ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¥µ¥ó¥´¹ü³Ê¤ÈÆ±·Á¾õ¤Ç¡¢¥µ¥ó¥´Í³Íè¤ÎÁÇºà¤òÍÑ¤¤¤Æ3D¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¿Í¹©¹½Â¤ÂÎ¤ËËÜÊª¤Î¥µ¥ó¥´¤ÎºÙË¦¡Ê¥Ý¥ê¥×¡Ë¤òÄêÃå¤µ¤»¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹²áÄø¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¸¦µæ¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥ê¥×¤¬Áý¿£¤·¤Ê¤¬¤é¹½Â¤ÂÎ¤ÎÉ½ÌÌ¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¹©Åª¤Ëºî¤é¤ì¤¿¹½Â¤ÂÎ¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÀ¸¤¤¿¥µ¥ó¥´¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¼Á¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤¬¡¢¤³¤Î¸¦µæ¤ÎÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£
ËüÇî¤È¤¤¤¦¹ñºÝÅª¤ÊÉñÂæ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¸¦µæÀ®²Ì¤¬¡¢Å¸¼¨¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼Â³¤°è¤Ç¤Î¸¡¾Ú¤Ø¤ÈÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥ó¥´¾ÌºÆÀ¸µ»½Ñ¤Î±þÍÑ²ÄÇ½À¤Ï¿·¤¿¤ÊÃÊ³¬¤Ø¤È¿Ê¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢·òÁ´¤Ê³¤ÍÎÀ¸ÂÖ·Ï¤ò¾ÍèÀ¤Âå¤Ø¤È°ú¤·Ñ¤°¤¿¤á¤Î¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³¤ÍÎºÆÀ¸¸¦µæ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸¦µæ¡¦¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢ÃÏ°è¤È¤È¤â¤Ë¿Ê¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß
¾åÅÄ¶µ¼ø¤Ï¡¢¥µ¥ó¥´¾ÌºÆÀ¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤ä¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë²Ã¤¨¡¢¸¦µæÀ®²Ì¤òÃÏ°è¤Ø¤È´Ô¸µ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¿ÏÀÅç¤Ç¤Ï¡¢Åç¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥µ¥ó¥´¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¤·¡¢¸¦µæ¤ÎÇØ·Ê¤ä³¤¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ëÊÑ²½¤ò¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶µ¼¼¤Ç¤Ï¡¢ÀìÌçÅª¤ÊÆâÍÆ¤ò»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö³¤¤òÃÎ¤ë¤³¤È¡×¡Ö´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡×¤¬Ì¤Íè¤Î´Ä¶¤ò¼é¤ëÂè°ìÊâ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¸¦µæ¼Ô¤¬¸½ÃÏ¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢Åç¤Î¿Í¡¹¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²Ê³Ø¤ÈÃÏ°è¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤Ê¤°Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åÅÄ¶µ¼ø¤Î¡¢¥µ¥ó¥´¾ÌºÆÀ¸¤òÃ±¤Ê¤ë¸¦µæ¥Æー¥Þ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¡À¤Âå¤Ø¤È³¤¤Î²ÁÃÍ¤òÅÁ¤¨¡¢ÃÏ°è¤È¤È¤â¤ËÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯³èÆ°¤È¤·¤Æ¡¢¸¦µæ¡¦¼Â¾Ú¡¦¶µ°é¤ò°ìÂÎ¤Ç¿Ê¤á¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢Í¿ÏÀÅç¤Î³¤¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°½ÅÍ×¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¿ÏÀÅç¤Î¾®³ØÀ¸¤Ø¥µ¥ó¥´¶µ¼¼¤ò³«ºÅ
¢£ÂåÉ½¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢´ØÀ¾Âç³Ø¡¡¾åÅÄÀµ¿Í¶µ¼ø¤¬¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥ó¥´¾ÌºÆÀ¸¸¦µæ¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¡¢Î¨Ä¾¤Ë¡ÖÌ¤Íè¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¸¦µæ¤À¡×¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¸¦µæÀ®²Ì¤ä²Ê³ØÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Î³Î¤«¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥µ¥ó¥´¾Ì¤È¤¤¤¦¼«Á³»ñËÜ¤ò¼¡À¤Âå¤Ø¤Ä¤Ê¤°¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡¢Âç¤¤Ê²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼¡À¤Âå¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤¿¤»¡¢³Ø¤Ó¤ä¸Ø¤ê¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
ËÜ¸¦µæ¤ÏÃ±¤Ê¤ë´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¿Í¤È¼«Á³¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¼Ò²ñ¤ò·ë¤ÓÄ¾¤¹ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¤³¤ÎÅç¤Î¼Ò²ñ´Ä¶¤½¤Î¤â¤Î¤òË¤«¤Ë¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Å¤¯¤ê¤ËÉ¬¤º¹×¸¥¤¹¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿»Ö¤¢¤ë¸¦µæ¤È¶¦¤ËÊâ¤ß¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾åÅÄ¶µ¼ø¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢MIYA VILLAS¡õRESORTS³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤è¤êÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢À°·Á³°²Ê¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¡ØºÆÀ¸°åÎÅµ»½Ñ¡Ù¤ò±þÍÑ¤·¡¢¥µ¥ó¥´¤òµß¤¦¤¿¤á¤Î¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¥¢¥×¥íー¥Á¤Î¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èþ¤·¤¤Í¿ÏÀÅç¤Î³¤¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤ÎÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢Äº¤¤¤¿¤´´óÉÕ¤Ï¼Â³¤°è¤Ç¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡ÊKAUST¡Ë¤È¤Î¹ñºÝ¶¦Æ±¸¦µæ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î´ðÁÃ¼Â¸³¤Ê¤É¤ËÂçÀÚ¤Ë³èÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
²Ê³Ø¤ÎÎÏ¤Ç¡Ø¥è¥í¥ó¥Ö¥ëー¡Ù¤òÌ¤Íè¤Ø·Ò¤°¤¿¤á¡¢¸¦µæ¥Áー¥à°ìÆ±¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
¢£¾åÅÄÀµ¿Í¶µ¼ø
´ØÀ¾Âç³Ø¹©³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢ÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡¹©³Ø¸¦µæ²Ê¤Ë¤ÆÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¸å¡¢ÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡½õ¼ê¡¢´ØÀ¾Âç³Ø²½³ØÀ¸Ì¿¹©³ØÉô¹Ö»Õ¡¢½Ú¶µ¼ø¡¢±Ñ¹ñ¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸Âç³ØµÒ°÷¸¦µæ°÷¤ò·Ð¤Æ¡¢2017Ç¯4·î¤è¤ê´ØÀ¾Âç³Ø²½³ØÀ¸Ì¿¹©³ØÉô¶µ¼ø¤Ë½¢Ç¤¡£
ºÆÀ¸°åÎÅ¡¦¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤òÀìÌç¤È¤·¡¢°åÎÅ¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ò¥µ¥ó¥´¾ÌºÆÀ¸¤Ë±þÍÑ¤¹¤ë°ÛÊ¬ÌîÍ»¹ç¤Î¸¦µæ¤ò¿ä¿Ê¡£
¹ñÆâ³°¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤ä¼Â¾Ú¼Â¸³¤òÄÌ¤¸¡¢³¤ÍÎÀ¸ÂÖ·Ï¤ÎÊÝÁ´¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÂ¾¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Î¥«¤Ë¤Æ¡¢CTO¤È¤·¤Æµ»½Ñ¼ÂÁõ¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢³Ø½Ñ¸¦µæ¤È¼ÂÁ©ÅªÊÝÁ´³èÆ°¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÀ®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÀ¾Âç³Ø¡¡¾åÅÄÀµ¿Í¶µ¼ø
¢£AMADA¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
AMADAÍ¿ÏÀÅç¤Ï¡¢Í¿ÏÀÅç¤Î¼«Á³¤ÈÀÅ¤±¤µ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë1Æü1ÁÈ¸ÂÄê¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥ÈVILLA¡£
ÉÊÇÆ³¤´ß¤òË¾¤à³«ÊüÅª¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥×ー¥ë¤ä¥Ð¥ì¥ë¥µ¥¦¥Ê¤òÈ÷¤¨¡¢Æü¾ï¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¡¢¿´¤Û¤É¤±¤ë¾å¼Á¤ÊÂÚºß¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥²¥¹¥È¤ËÈóÆü¾ï¤ÎÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åç¤Î´Ä¶¤ä¥µ¥ó¥´¾Ì¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¼«Á³ÊÝ¸î¤ä»ýÂ³²ÄÇ½À¸þ¾å¤Ë¤â°ú¤Â³¤¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢Í¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é(https://amada-yoron.com/)¤«¤é
1Æü1ÁÈ¸ÂÄê¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥ÈVILLA¡ÖAMADAÍ¿ÏÀÅç¡×
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
MIYA VILLAS¡õRESORTS³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÜ¡¡½ÓÌÀ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷À¾1ÃúÌÜ12-14 ¥¨¥¤¥Ó¥¹¥Ó¥ë2F A¹æ¼¼
- ´ë¶È¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://miya-resorts.com/
- AMADA¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://amada-yoron.com/
- instagram¡§https://www.instagram.com/amada_yoron/