1·î31Æü¤Ï¡Ö°¦ºÚ¤ÎÆü¡×¡ª¡Úµµ²¬»Ô¡Û¡ß¡Ú¹â¹»À¸ÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨½ïÊýÌ«¤µ¤ó¡Û¤Ë¤è¤ëµµ²¬ÌîºÚ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¡ªInstagram¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅ

°¦ºÚ¡Ê¤¢¤¤¤µ¤¤¡Ë¤ÎÆü¡Ê1·î31Æü¡Ë¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿µþÅÔÉÜµµ²¬»ºÌîºÚ¤ÎPR¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
µþÅÔÉÜµµ²¬»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§·ËÀî ¹§Íµ¡Ë¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤é¡Öµþ¤ÎÂæ½ê¡×¤È¤·¤Æµþ¤Î¿©Ê¸²½¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÜ»Ô¤¬¸Ø¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¡Öµµ²¬ÌîºÚ¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê°ìÏ¢¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢Â¿¿ô¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë17ºÐ¤ÎÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨¥×¥í¡¦½ïÊýÌ«¡Ê¤ª¤¬¤¿¤ß¤Ê¤È¡Ë¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢¡Ö°¦ºÚ¡Ê¤¢¤¤¤µ¤¤¡Ë¤ÎÆü¡Ê1·î31Æü¡Ë¡×¡¢Instagram¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö°¦ºÚ¤ÎÆü¡×¤È¤Ï¡§
1·î31Æü¤Ï¡¢ÌîºÚ¤ò¿©¤Ù¤Æ·ò¹¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¡¢¡Ö¤¢¤¤¡Ê1¡Ë¤µ¡Ê3¡Ë¤¤¡Ê1¡Ë¡á°¦ºÚ¡×¤Î¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤«¤é¡¢¥«¥´¥á³ô¼°²ñ¼Ò¤¬À©Äê¤·¤¿µÇ°Æü¤Ç¤¹¡£
¢£17ºÐ¤ÎÌîºÚ¥½¥à¥ê¥¨¥×¥í¡¦½ïÊýÌ«¤µ¤ó¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó
½ïÊý¤µ¤ó¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤Ëµµ²¬»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»¤ÇÆÃÊÌ¼ø¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÏ¢·È¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âî±Û¤·¤¿ÃÎ¼±¤ÈÈ¯¿®ÎÏ¤ò»ý¤Ä½ïÊý¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Â¤Ï¤¹¤´¤¤µµ²¬¤ÎÅßÌîºÚ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=8Cyc9ZR91uI ]
2025Ç¯12·î5Æü¤Ëµµ²¬»Ô¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Î½ïÊýÌ«¤µ¤ó¤ÎÆ°²è
µµ²¬»ÔË¬Ìä»þ¤Î¥×¥ì¥¹ :
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000154.000052338.html
¢£¥«¥´¥á³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¡¢Instagram¤Ç¡ÖÌîºÚ¤ÎÊÝÂ¸¿©¥»¥Ã¥È¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡ÖÆüËÜ¤ÎÌîºÚÉÔÂ¤ò¥¼¥í¤Ë¤·¤Æ¡¢·ò¹¯Ä¹¼÷¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥«¥´¥á³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±üÃ«À²¿®¡Ë¤ÎÍýÇ°¤È¡¢ÌîºÚ¤Î¾ÃÈñ³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹µµ²¬»Ô¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹çÃ×¤·¡¢1·î31Æü¤Î¡Ö°¦ºÚ¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥´¥á¡ÖÌîºÚ¤ÎÊÝÂ¸¿©¥»¥Ã¥È¡×
µµ²¬»Ô¸ø¼°Instagram¤Ç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥©¥íー¡õ¥³¥á¥ó¥È¤Î´ÊÃ±¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¡¢¥«¥´¥á¡ÖÌîºÚ¤ÎÊÝÂ¸¿©¥»¥Ã¥È¡×¤òÃêÁª¤Ç35Ì¾ÍÍ¤Ë¿ÊÄè¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÞÉÊ¤Ë¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤éÌîºÚ¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÝÂ¸¿©¤È¤·¤Æ¤â¤·¤â¤ÎÈ÷¤¨¤Ë¤â¤Ê¤ë¤â¤Î¤òÁªÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Instagram¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/52338/table/161_1_fba7cce74fff540156473e673c670e11.jpg?v=202601261051 ]
¢¨¾Ü¤·¤¤¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/4/82486.html
¥«¥´¥á³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Ï
¥«¥´¥á³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥È¥Þ¥È¤Î²ñ¼Ò¤«¤é¡¢ÌîºÚ¤Î²ñ¼Ò¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢°ûÎÁ¤ä¿©ÉÊ¡¢ÉÄ¡¦ÅÚ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÌîºÚ¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤·¡¢¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã»²¹Í¡äJR¼çÍ×6±Ø¡¦·×223ÌÌ¤Î¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Ç¡ÖÀ»¸î±¡¤«¤Ö¡×¤ÎÂ¸ºß´¶¤òPR
1·î26Æü¤«¤é2·î8Æü¤Þ¤Ç¡¢µþºå¿À¤Î¼çÍ×±Ø¡ÊÂçºå¡¦¿·Âçºå¡¦µþÅÔ¡¦»°¥ÎµÜ¡¦µþ¶¶¡¦Å·²¦»û¡Ë¤Ë¤Æ¡¢½ïÊýÌ«¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£ ±ÇÁü¤Ï15ÉÃ´Ö¤Ç¡¢1ËçÌÜ¤Ïµµ²¬¤ÎÌîºÚ¤ÎËÉÙ¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢2ËçÌÜ¤Ïµµ²¬»Ô¤¬Á´¹ñ¥·¥§¥¢Ìó95¡ó¤ò¸Ø¤ë¡ÖÀ»¸î±¡¤«¤Ö¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¤Î¤É¤«¤ÊÈª¤ÎÉ÷·Ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆÃÄ§Åª¤ÊÀ»¸î±¡¤«¤Ö¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÍÑ¤¤¡¢»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¡¢º£¸å¤â½ïÊý¤µ¤ó¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤Þ¤¹¡£µµ²¬ÌîºÚ¤ÎÎò»Ë¤äÀ¸»º¼Ô¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥ì¥·¥Ô¤Ê¤É¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸åÆü¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£µþÅÔÉÜµµ²¬»Ô¤È¤Ï
µþÅÔÉÜµµ²¬»Ô¤Î¶õ»£
µþÅÔ»Ô¤ÎÀ¾ÎÙ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢JRµþÅÔ±Ø¤«¤é²÷Â®ÅÅ¼Ö¤Ç20Ê¬¤ÈÍøÊØÀ¤ËÍ¥¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥È¥«¥¤¥Ê¥«(ÅÔ²ñ¡ÜÅÄ¼Ë)¡×¤Ç¤¹¡£2020Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿¥µ¥ó¥¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by KYOCERA¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤ÊÆø¤ï¤¤¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤ò·Ç¤²¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤òÎÏ¶¯¤¯»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¬¥ì¥ê¥¢¤«¤á¤ª¤«¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢KIRI no KO¡Ê¥µ¥ó¥¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by KYOCERA¡Ë¤Ê¤É¡¢»ÔÆâ¤Ë¤Ï»Ò°é¤Æ´ØÏ¢»ÜÀß¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ https://www.city.kameoka.kyoto.jp/site/iju/
¡¦Instagram¡§https://www.instagram.com/kameokacity/
