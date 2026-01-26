20¤«¹ñ¤«¤éËÝÌõ¥ª¥Õ¥¡ー¡ª Á´À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¾®Àâ Âè£²ÃÆ¡Ø²Ö²°¤µ¤ó¤¬Ì´¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ù´©¹Ô
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥×¥é¼Ò¤Ï¡¢»³ËÜ¹¬µ×¤µ¤ó¤Î¾®Àâ¡Ø²Ö²°¤µ¤ó¤¬Ì´¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ù¤ò2026Ç¯1·î26Æü¤Ë´©¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Âç¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ø²Ö²°¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¡¢±ØÁ°¤Î¾®¤µ¤Ê²Ö²°¤µ¤ó¡ÖÀî¸¶ºê²ÖÅ¹¡×¤¬ÉñÂæ¡£³ÆÏÃ¤Î¥É¥é¥Þ¤È²Ö¸ÀÍÕ¤¬½Å¤Ê¤ë¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤ÊÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
1´¬ÌÜ¤Ï¹ñÆâÎß·×11ËüÉô¤Î¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢³¤³°¤«¤é¤âÇ®Îõ¤Ê¥ª¥Õ¥¡ー¤¬»¦Åþ¡£
20¤«¹ñ¤«¤éËÝÌõ¥ª¥Õ¥¡ー¤¬ÆÏ¤¯¤Ê¤É¡¢Á´À¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸
ÈþÂçÀ¸¤Î¥ß¥É¥ê¤Ï¡¢³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£Ã¯¤è¤ê¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¸½¼Â¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÍÇ½¤¢¤Õ¤ì¤ë¿Í¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦³¨¤È¸þ¤¹ç¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£Åú¤¨¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Æü¡¹¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ó¤Ê¥ß¥É¥ê¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Ï¡¢±ØÁ°¤Î²Ö²°¤µ¤ó¡ÖÀî¸¶ºê²ÖÅ¹¡×¤Ç¡¢º£Æü¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£½÷»Ò¹â¹»Ìîµå¤ÇÁ´¹ñÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹Àé¿Ò¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¶Á¡£
Ã¯¤«¤ò½Ë¤¦²Ö¤ä¡¢¼«Ê¬¤ò¤Í¤®¤é¤¦²Ö――¤½¤Î°ìÎØ°ìÎØ¤Ë¡¢Ì´¤Î·çÊÒ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´ê¤¤¤Î¤³¤â¤Ã¤¿²Ö¤òÆÏ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥ß¥É¥ê¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ´¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤ª¤·¡Ä¡Ä¡£
³¤³°¤«¤éËÝÌõ¥ª¥Õ¥¡ー¤¬Â³¡¹
¡Ö²Ö²°¤µ¤ó¡×¥·¥êー¥º£±´¬ÌÜ¤Î¡Ø²Ö²°¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ù¤Ï¡¢20¤«¹ñ¤«¤éËÝÌõ¥ª¥Õ¥¡ー¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î²Ö¤È¡¢¹þ¤á¤é¤ì¤¿²Ö¸ÀÍÕ¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö²Ö¡×¤Î¥Æー¥ÞÀ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¸µµ¤¤¬¤ï¤¯ÆÉ¸å´¶¤¬¡¢³¤³°¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë²Ö
¾®Àâ¤Ë¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²Ö¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
³ÆÏÃ¤Î¾Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï²Ö¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¡¢²Ö¤ÎÆÃÄ§¤ä²Ö¸ÀÍÕ¤¬¥É¥é¥Þ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¥¹¥«¥Ó¥ª¥µ¡¢¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×¡¢¥¥ó¥®¥ç¥½¥¦¡¢¥æ¥ê¡¢¥Û¥ª¥º¥¡¢¥Ú¥Á¥å¥Ë¥¢¡¢¥á¥¤¥Õ¥é¥ïー¡¢ÌÚ±»¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¿È¶á¤Ê²Ö¤«¤é°Õ³°¤Ê²Ö¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯ºîÃæ¤Ç¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤â¤¯¤¸¡×¤è¤ê
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
»³ËÜ¹¬µ×¡Ê¤ä¤Þ¤â¤È¡¦¤æ¤¤Ò¤µ¡Ë
1966Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£2003Ç¯¡Ø¾Ð¤¦¾·¤Ç¡Ù¤Ç Âè16²ó¾®Àâ¤¹¤Ð¤ë¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ ºî²È¥Ç¥Ó¥åー¡£¼ç¤ÊºîÉÊ¤Ë¡Ø¤¢¤ëÆü¡¢¥¢¥Ò¥ë¥Ð¥¹¡Ù¡Ø¹¬Ê¡¥í¥±¥Ã¥È¡Ù¡ØÅ¹Ä¹¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡Ù¡ØÃ¯¤¬¤¿¤á¤Ë¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡Ø²Ö²°¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ù¡ØÍ§¤À¤Á°Ê¾åÄ¶Ç½ÎÏ¼ÔÌ¤Ëþ¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
½ñÀÒ¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø²Ö²°¤µ¤ó¤¬Ì´¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ù
Ãø¼Ô¡§»³ËÜ¹¬µ×
ËÜÂÎ¡§1980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯Çä¡§2026Ç¯1·î26Æü
