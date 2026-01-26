Ê¬³äÊ§¤¤¤Ç¥´¥ß²°Éß¤ò²ò·è¡ª¡Ö¥´¥ß²°Éß¥É¥¯¥¿ー¡×¤¬Á´¹ñ¤ÇËÜ³Ê»ÏÆ° ～300¿Í¤ÎÄ´ºº¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¡Ö»ÙÊ§¤¤¤ÎÊÉ¡×¤òÂÇÇË¤¹¤ë¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È～
¥´¥ß²°Éß¥É¥¯¥¿ー¥ê¥êー¥¹
¹çÆ±²ñ¼Ò¥Ï¥¦¥¹¥É¥¯¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Åç¸©¹Åç»Ô¡Ë¤Ï¡¢¥´¥ß²°Éß¡¦±øÉô²°¤ËÇº¤àÊý¤Î¤¿¤á¤ÎÊ¬³äÊ§¤¤ÂÐ±þ¾ðÊó¤ËÆÃ²½¤·¤¿Á´¹ñÂÐ±þ¥µ¥¤¥È¡Ö¥´¥ß²°Éß¥É¥¯¥¿ー¡×¡Êhttps://gomiyashiki-doctor.co.jp/¡Ë¤òËÜ³Ê±¿ÍÑ³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¡Ö¥´¥ß¥¼¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÍýÍ³¤«¤éÊÒÉÕ¤±¤ËÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤Êý¤Ë¤âÀ¶ÁÝ¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ï¤»¤ÆÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯1·î¤Ë¥´¥ß²°Éß¡¦±øÉô²°¤ËÇº¤àÁ´¹ñ¤Î20～60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢65¡ó¤¬Ê¬³äÊ§¤¤¤ò´õË¾¤·¡¢78¡ó¤¬¡ÖÊ¬³äÊ§¤¤¤¬¤¢¤ì¤Ð°ÍÍê¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢Ê¬³äÊ§¤¤ÆÃ²½¡¦Á´¹ñÂÐ±þ¤Î¥µ¥¤¥ÈÎ©¤Á¾å¤²¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÇØ·Ê¡§¥´¥ß²°ÉßÌäÂê¤È¡Ö¤ª¶â¤ÎÉÔ°Â¡×
Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¤ÎÁý²Ã¤äÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ÎÉÔÄ´¤Ê¤É¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¼«Âð¤ÎÊÒÉÕ¤±¤¬¸å²ó¤·¤È¤Ê¤ê¡¢¥´¥ß²°Éß¡¦±øÉô²°²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤¬¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÊÒÉÕ¤±¤äÀ¶ÁÝ¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢
- ¡Ö¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ª¶â¤¬¤¹¤°¤ËÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
- ¡Ö°ì³çÊ§¤¤¤À¤È¿´ÍýÅª¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡×
- ¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¡¦»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤«¤é¡¢ÀìÌç¶È¼Ô¤Ø¤Î°ÍÍê¤ò¤¿¤á¤é¤¦Êý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Åö¼Ò¤¬2024Ç¯1·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¡Ên=300¡Ë¤Ç¤Ï¡¢
- ÀìÌç¶È¼Ô¤Ø¤Î°ÍÍê¤ò¤¿¤á¤é¤¦ÍýÍ³¤È¤·¤Æ63¡ó¤¬¡ÖÈñÍÑ¤¬¹â¤½¤¦¤ÇÉÔ°Â¡×¤È²óÅú
- ÊÒÉÕ¤±¤ò°ÍÍê¤¹¤ëºÝ¤Î´õË¾»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢65¡ó¤¬¡ÖÊ¬³äÊ§¤¤¡×¤ò´õË¾
- 78¡ó¤¬¡ÖÊ¬³äÊ§¤¤¤¬¤¢¤ì¤Ð°ÍÍê¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú
¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¤ª¶â¤ÎÉÔ°Â¡×¤¬¥´¥ß²°ÉßÌäÂê¤ÎÂç¤¤Ê¥Ö¥ìー¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿À¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¥´¥ß²°Éß¥É¥¯¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢Ê¬³äÊ§¤¤¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥´¥ß²°Éß¡¦±øÉô²°À¶ÁÝ¥µー¥Ó¥¹¤òÁ´¹ñ¤ËÄó¶¡¤·¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿ÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
―――――――――――――――――――¢£¿·¥µ¥¤¥È¡Ö¥´¥ß²°Éß¥É¥¯¥¿ー¡×³µÍ×
ËÜ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¥´¥ß²°Éß¤ä±øÉô²°¡¢ÉÔÍÑÉÊ²ó¼ý¤Ê¤É¤ÎÊÒÉÕ¤±¤Ë´Ø¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¡¢Ê¬³äÊ§¤¤¡¦¸åÊ§¤¤¤ËÂÐ±þ¤·¤¿À¶ÁÝ¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ø³«ºÑ¤ß¤Ç¡¢Á´¹ñ¤«¤é¤Î¤´ÁêÃÌ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ç¤Ê·ÇºÜÆâÍÆ¡Û
- ¥´¥ß²°Éß¡¦±øÉô²°À¶ÁÝ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆâÍÆ¾Ò²ð
- ¶È³¦½é¥¯¥é¥¹¡ÊÅö¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤ÎÁ´¹ñÂÐ±þ¥¨¥ê¥¢¤È¥µー¥Ó¥¹¤ÎÎ®¤ì
- Ê¬³äÊ§¤¤¡¦¸åÊ§¤¤¤Ê¤É¤Î»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë°ÆÆâ
- ¼ÂºÝ¤ÎÊÒÉÕ¤±»öÎã¤äÍøÍÑ¼Ô¤ÎÀ¼¡Êº£¸å½ç¼¡³È½¼Í½Äê¡Ë
- LINE¡¦ÅÅÏÃ¡¦¥áー¥ë¤Ë¤è¤ë24»þ´ÖÌµÎÁÁêÃÌÁë¸ý¤Ø¤ÎÆ³Àþ
―――――――――――――――――――¢£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¡¦¥µ¥¤¥È¤ÎÆÃÄ¹¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë
1¡Ë¥´¥ß²°Éß¡ÖÊ¬³äÊ§¤¤ÆÃ²½¡×¤ÎÁ´¹ñÂÐ±þ¥µ¥¤¥È
¥´¥ß²°Éß¥É¥¯¥¿ー¤Ï¡¢¥´¥ß²°Éß¡¦±øÉô²°À¶ÁÝ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Ê¬³äÊ§¤¤¡¦¸åÊ§¤¤¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤ä¡¢¤¹¤°¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»ñ¶â¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤»ÙÊ§¤¤¤ÇÊÒÉÕ¤±¤ò°ÍÍê¤·¤ä¤¹¤¤»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡Ë¶È³¦½é¥¯¥é¥¹¡ÊÅö¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤Î¡ÖÁ´¹ñÂÐ±þ¥¨¥ê¥¢¡×
ÅÔ»ÔÉô¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÃÏÊý¤ä±ó³ÖÃÏ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¶á¤¯¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¶È¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÃÏ°è³Êº¹¤ò¾®¤µ¤¯¤·¡¢Á´¹ñµ¬ÌÏ¤Ç¥´¥ß²°ÉßÌäÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
3¡Ë¥´¥ß²°Éß¡¦±øÉô²°À¶ÁÝ¤ÎÀìÌç¥Áー¥à¤¬ÂÐ±þ
¥´¥ß²°Éß¥É¥¯¥¿ー¤Ë¤Ï¡¢¥´¥ß²°Éß¡¦±øÉô²°¤ÎÀ¶ÁÝ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»öÁ°¤ÎÊÒÉÕ¤±¤Ï°ìÀÚÉÔÍ×¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Î¤ªÉô²°¤Ë¤âÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤È¿´ÍýÅª¤ÊÉéÃ´¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
4¡Ë¡Ö¥´¥ß¥¼¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤·¤Æ¤Î¼Ò²ñÅª¼è¤êÁÈ¤ß
ËÜ¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¥´¥ß²°Éß¤ÎÈ¯À¸¡¦Ä¹´ü²½¤òËÉ¤®¡¢¡Ö·ÐºÑÅªÍýÍ³¤ÇÊÒÉÕ¤±¤ËÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤é¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡Ö¥´¥ß¥¼¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢·¼È¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡¢ÊÒÉÕ¤±¤Î¥³¥Ä¤Ê¤É¡¢Í½ËÉÅª¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤â¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
―――――――――――――――――――¢£2024Ç¯1·î¡¦300¿Í¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤Î³µÍ×
2024Ç¯1·î¡¢Åö¼Ò¤Ï¥´¥ß²°Éß¡¦±øÉô²°¤ËÇº¤àÁ´¹ñ¤Î20～60Âå¤ÎÃË½÷300Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¢¥ó¥±ー¥È³µÍ×¡Û
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§¥´¥ß²°Éß¡¦±øÉô²°¡¢ÊÒÉÕ¤±¤ËÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë20～60Âå¤ÎÃË½÷
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¢¥ó¥±ー¥È
Ä´ºº¿Í¿ô¡§300Ì¾
Ä´ºº»þ´ü¡§2024Ç¯1·î23Æü～2024Ç¯1·î30Æü
Ä´ºº¼çÂÎ¡§¥´¥ß²°Éß¥É¥¯¥¿ー¡Ê¹çÆ±²ñ¼Ò¥Ï¥¦¥¹¥É¥¯¥¿ー¡Ë
¡Ú·ë²Ì¥µ¥Þ¥ê¡Û
- ¼«Âð¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥´¥ß²°Éß¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï26¡ó¡Ê78¿Í¡Ë
- ÀìÌç¶È¼Ô¤Ø¤Î°ÍÍê¤ò¤¿¤á¤é¤¦ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢63¡ó¤¬¡ÖÈñÍÑ¤¬¹â¤½¤¦¤ÇÉÔ°Â¡×¤È²óÅú
ÊÒÉÕ¤±¤ò°ÍÍê¤¹¤ëºÝ¤Î»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Ï¡¢
- ¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ÎÊ¬³äÊ§¤¤¡×39¡ó
- ¡Ö¸ýºÂ¿¶ÂØ¤Ê¤É¤ÎÊ¬³äÊ§¤¤¡×26¡ó¢ª ¹ç·× 65¡ó¤¬Ê¬³äÊ§¤¤¤ò´õË¾
¡ÖÊ¬³äÊ§¤¤¤Ç»ÙÊ§¤¨¤ë¾ì¹ç¡¢¶È¼Ô¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢
¡Ö¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â°ÍÍê¤·¤¿¤¤¡×31¡ó
¡Ö¾ò·ï¼¡Âè¤Ç°ÍÍê¤·¤¿¤¤¡×47¡ó
¢ª ¹ç·× 78¡ó¤¬¡ØÊ¬³äÊ§¤¤¤¬¤¢¤ì¤Ð°ÍÍê¤·¤¿¤¤¡Ù ¤È²óÅú
¢ª ¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢57¡ó¤¬¡ØÁ´¹ñÂÐ±þ¤¬¤è¤¤¡Ù¤È²óÅú
¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢
- °ì³çÊ§¤¤¤Î¿´ÍýÅª¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¯¡¢5Ëü±ßÁ°¸å¤«¤éÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Â¿¿ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
- »ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤ÈÎÁ¶â¤ÎÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤¬¡¢¶È¼ÔÁª¤Ó¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
- Á´¹ñ¤É¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¥µー¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡ÖÁ´¹ñÂÐ±þ¡×¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤¬¹â¤¤¤³¤È
¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¡Ö¥´¥ß²°Éß¥É¥¯¥¿ー¡Ê¥´¥ß²°ÉßÊ¬³äÊ§¤¤ÆÃ²½¡ßÁ´¹ñÂÐ±þ¥µ¥¤¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢À¸³è¼Ô¤Î¼ÂÂÖ¤ËÂ¨¤·¤¿·Á¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
―――――――――――――――――――¢£¡ã»²¹Í¡ä¥¢¥ó¥±ー¥ÈÀßÌä¡¦·ë²Ì°ìÍ÷¡ÊÈ´¿è¡Ë
Q1. ¸½ºß¤Î¤ªÉô²°¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¶á¤¤¤â¤Î¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÃ±°ìÁªÂò¡Ë
- A¡¥Èæ³ÓÅª¤¹¤Ã¤¤êÊÒÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¡22¡ó¡Ê66¿Í¡Ë
- B¡¥Êª¤¬Â¿¤¯¡¢»¶¤é¤«¤ê¤¬¤Á¡¡41¡ó¡Ê123¿Í¡Ë
- C¡¥¥´¥ß²°Éß¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¡¡26¡ó¡Ê78¿Í¡Ë
- D¡¥¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¦Åú¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¡11¡ó¡Ê33¿Í¡Ë
¸½ºß¤Î¤ªÉô²°¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¶á¤¤¤â¤Î¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Q2. ¥´¥ß²°Éß¡¦±øÉô²°¤ÎÊÒÉÕ¤±¤Ç¡¢ÀìÌç¶È¼Ô¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£¡ÊÃ±°ìÁªÂò¡Ë
- A¡¥ÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¡19¡ó¡Ê57¿Í¡Ë
- B¡¥¸«ÀÑ¤â¤ê¤À¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¡14¡ó¡Ê42¿Í¡Ë
- C¡¥ÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¸¡Æ¤¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡¡37¡ó¡Ê111¿Í¡Ë
- D¡¥ÍøÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡¡30¡ó¡Ê90¿Í¡Ë
¥´¥ß²°Éß¡¦±øÉô²°¤ÎÊÒÉÕ¤±¤Ç¡¢ÀìÌç¶È¼Ô¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
Q3. ÀìÌç¶È¼Ô¤Ø¤Î°ÍÍê¤ò¤¿¤á¤é¤¦ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ôÁªÂò¡Ë
- A¡¥ÈñÍÑ¤¬¹â¤½¤¦¤ÇÉÔ°Â¡¡63¡ó¡Ê189¿Í¡Ë
- B¡¥¼þ°Ï¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¡44¡ó¡Ê132¿Í¡Ë
- C¡¥¶È¼Ô¤¬¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¤«ÉÔ°Â¡¡38¡ó¡Ê114¿Í¡Ë
- D¡¥¤É¤³¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤è¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¡35¡ó¡Ê105¿Í¡Ë
¢¨Ê£¿ôÁªÂò¤Î¤¿¤áÁ´¿ô¤ËÂÐ¤¹¤ë³ä¹ç¤òµºÜ
ÀìÌç¶È¼Ô¤Ø¤Î°ÍÍê¤ò¤¿¤á¤é¤¦ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Q4. ¥´¥ß²°Éß¡¦±øÉô²°¤ÎÊÒÉÕ¤±¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢´õË¾¤¹¤ë»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤ò1¤Ä¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÃ±°ìÁªÂò¡Ë
- A¡¥°ì³çÊ§¤¤¡Ê¸½¶â¡¦¿¶¹þ¤Ê¤É¡Ë¡¡16¡ó¡Ê48¿Í¡Ë
- B¡¥¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ÎÊ¬³äÊ§¤¤¡¡39¡ó¡Ê117¿Í¡Ë
- C¡¥¸ýºÂ¿¶ÂØ¤Ê¤É¤ÎÊ¬³äÊ§¤¤¡Ê¥«ー¥É°Ê³°¡Ë¡¡26¡ó¡Ê78¿Í¡Ë
- D¡¥ºî¶È´°Î»¸å¤Î¸åÊ§¤¤¡ÊÀÁµá½ñ¡¦¥³¥ó¥Ó¥ËÊ§¤¤Åù¡Ë¡¡19¡ó¡Ê57¿Í¡Ë
¥´¥ß²°Éß¡¦±øÉô²°¤ÎÊÒÉÕ¤±¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢´õË¾¤¹¤ë»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤ò1¤Ä¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Q5. ¡Ö°ì³çÊ§¤¤¤À¤È¿´ÍýÅª¤ËÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È»×¤¦¶â³Û¤ÎÌÜ°Â¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤â¶á¤¤¤â¤Î¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÃ±°ìÁªÂò¡Ë
- A¡¥3Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ç¤âÉéÃ´¤Ë´¶¤¸¤ë¡¡9¡ó¡Ê27¿Í¡Ë
- B¡¥3Ëü～5Ëü±ßÄøÅÙ¤«¤éÉéÃ´¤Ë´¶¤¸¤ë¡¡28¡ó¡Ê84¿Í¡Ë
- C¡¥5Ëü～10Ëü±ßÄøÅÙ¤«¤éÉéÃ´¤Ë´¶¤¸¤ë¡¡42¡ó¡Ê126¿Í¡Ë
- D¡¥10Ëü±ß°Ê¾å¤Ç¤¢¤ì¤ÐÉéÃ´¤Ë´¶¤¸¤ë¡¡21¡ó¡Ê63¿Í¡Ë
¡Ö°ì³çÊ§¤¤¤À¤È¿´ÍýÅª¤ËÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È»×¤¦¶â³Û¤ÎÌÜ°Â¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤â¶á¤¤¤â¤Î¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Q6. ÊÒÉÕ¤±ÈñÍÑ¤òÊ¬³äÊ§¤¤¤Ç»ÙÊ§¤¨¤ë¾ì¹ç¡¢¶È¼Ô¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¡ÊÃ±°ìÁªÂò¡Ë
- A¡¥Ê¬³ä¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â°ÍÍê¤·¤¿¤¤¡¡31¡ó¡Ê93¿Í¡Ë
- B¡¥¾ò·ï¡Ê²ó¿ô¡¦·î¡¹¤Î¶â³Û¡Ë¼¡Âè¤Ç°ÍÍê¤·¤¿¤¤¡¡47¡ó¡Ê141¿Í¡Ë
- C¡¥Ê¬³ä¤Ç¤â¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¡13¡ó¡Ê39¿Í¡Ë
- D¡¥¤É¤Á¤é¤Ë¤·¤Æ¤â°ÍÍê¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¡9¡ó¡Ê27¿Í¡Ë
ÊÒÉÕ¤±ÈñÍÑ¤òÊ¬³äÊ§¤¤¤Ç»ÙÊ§¤¨¤ë¾ì¹ç¡¢¶È¼Ô¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
Q7. Ê¬³äÊ§¤¤¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢´õË¾¤¹¤ëÊ¬³ä²ó¿ô¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¶á¤¤¤â¤Î¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÃ±°ìÁªÂò¡Ë
- A¡¥3²ó°ÊÆâ¤ÎÃ»´üÊ¬³ä¡¡18¡ó¡Ê54¿Í¡Ë
- B¡¥6²ó°ÊÆâ¤ÎÊ¬³ä¡¡44¡ó¡Ê132¿Í¡Ë
- C¡¥10²ó°ÊÆâ¤ÎÊ¬³ä¡¡24¡ó¡Ê72¿Í¡Ë
- D¡¥¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÄ¹´üÊ¬³ä¡¡14¡ó¡Ê42¿Í¡Ë
Ê¬³äÊ§¤¤¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢´õË¾¤¹¤ëÊ¬³ä²ó¿ô¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¶á¤¤¤â¤Î¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Q8. ¥´¥ß²°Éß¡¦±øÉô²°¤ÎÊÒÉÕ¤±¶È¼Ô¤òÁª¤ÖºÝ¡¢½Å»ë¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ôÁªÂò¡Ë
- A¡¥ÎÁ¶â¤ÎÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¡¦Áí³Û¤Î°Â¤µ¡¡68¡ó¡Ê204¿Í¡Ë
- B¡¥Ê¬³äÊ§¤¤¤Ê¤É»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Î½ÀÆð¤µ¡¡52¡ó¡Ê156¿Í¡Ë
- C¡¥¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÂÐ±þ¤ÎÎÉ¤µ¡¦¸ý¥³¥ß¡¡49¡ó¡Ê147¿Í¡Ë
- D¡¥Â¨ÆüÂÐ±þ¤Ê¤É¥¹¥Ôー¥É¡¡33¡ó¡Ê99¿Í¡Ë
- E¡¥½÷À¥¹¥¿¥Ã¥ÕÂÐ±þ¤ä¥×¥é¥¤¥Ð¥·ーÇÛÎ¸¡¡21¡ó¡Ê63¿Í¡Ë
¢¨Ê£¿ôÁªÂò¤Î¤¿¤áÁ´¿ô¤ËÂÐ¤¹¤ë³ä¹ç¤òµºÜ
¥´¥ß²°Éß¡¦±øÉô²°¤ÎÊÒÉÕ¤±¶È¼Ô¤òÁª¤ÖºÝ¡¢½Å»ë¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Q9. ¥´¥ß²°Éß¡¦±øÉô²°¤ÎÊÒÉÕ¤±¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÆÀ¤ëºÝ¡¢¤â¤Ã¤È¤âÍøÍÑ¤¹¤ë¼êÃÊ¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÃ±°ìÁªÂò¡Ë
- A¡¥¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¡ÊGoogle¡¦Yahoo!¤Ê¤É¡Ë¡¡61¡ó¡Ê183¿Í¡Ë
- B¡¥SNS¡ÊX¡¦Instagram¡¦TikTok¤Ê¤É¡Ë¡¡8¡ó¡Ê24¿Í¡Ë
- C¡¥²ÈÂ²¡¦ÃÎ¿Í¤«¤é¤Î¾Ò²ð¡¡17¡ó¡Ê51¿Í¡Ë
- D¡¥¹ÔÀ¯¡¦»Ù±çµ¡´Ø¤Ê¤É¤Ø¤ÎÁêÃÌ¡¡14¡ó¡Ê42¿Í¡Ë
¥´¥ß²°Éß¡¦±øÉô²°¤ÎÊÒÉÕ¤±¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÆÀ¤ëºÝ¡¢¤â¤Ã¤È¤âÍøÍÑ¤¹¤ë¼êÃÊ¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Q10. ¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¶á¤¤¤ª¹Í¤¨¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÃ±°ìÁªÂò¡Ë
- A¡¥¤É¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¥µー¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡ÖÁ´¹ñÂÐ±þ¡×¤¬¤è¤¤¡¡57¡ó¡Ê171¿Í¡Ë
- B¡¥ÃÏ¸µÌ©Ãå¤ÎÃÏ°è¶È¼Ô¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¡¡28¡ó¡Ê84¿Í¡Ë
- C¡¥¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤è¤¤¡¡15¡ó¡Ê45¿Í¡Ë
¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¶á¤¤¤ª¹Í¤¨¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
―――――――――――――――――――¢£ÂåÉ½¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡Ê¹çÆ±²ñ¼Ò¥Ï¥¦¥¹¥É¥¯¥¿ー¡Ë
¡Ö¥´¥ß²°Éß¥É¥¯¥¿ー¤Ë¤Ï¡¢¡ØËÜÅö¤ÏÊÒÉÕ¤±¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤ª¶â¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤´ÁêÃÌ¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢2024Ç¯1·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤â¡¢65¡ó¤ÎÊý¤¬Ê¬³äÊ§¤¤¤ò´õË¾¤·¡¢78¡ó¤ÎÊý¤¬¡ØÊ¬³äÊ§¤¤¤¬¤¢¤ì¤Ð°ÍÍê¤·¤¿¤¤¡Ù¤È²óÅú¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·ÐºÑÅª¤ÊÉÔ°Â¤¬¡¢ÊÒÉÕ¤±¤ÎÂç¤¤Ê¥Ö¥ìー¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡È¿´¤Î¥Ö¥ìー¥¡É¤ò¾¯¤·¤Ç¤â·Ú¤¯¤·¡¢Á´¹ñ¤É¤³¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤Ç¤â¡¢°Â¿´¤·¤ÆÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÁë¸ý¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²óËÜ³Ê±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ø¥´¥ß²°Éß¥É¥¯¥¿ー¡Ù¤Î¥µ¥¤¥È¤È¥´¥ß¥¼¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·ÐºÑÅª»ö¾ð¤äÃÏ°è³Êº¹¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¡¢ÊÒÉÕ¤±¤ò¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥´¥ß²°Éß¤ä±øÉô²°¤Î¤³¤È¤Ç¤ªÇº¤ß¤ÎÊý¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤º¡¢¤Þ¤º¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
―――――――――――――――――――¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
º£¸å¡¢¥´¥ß²°Éß¥É¥¯¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò½ç¼¡¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¼ÂºÝ¤ÎÊÒÉÕ¤±»öÎã¤ä¥³¥é¥à¤Î³È½¼¤Ë¤è¤ë¡ÖÊÒÉÕ¤±¤Î¥Ïー¥É¥ë¡×¤ò²¼¤²¤ë¾ðÊóÈ¯¿®
- ¼«¼£ÂÎ¡¦Ê¡»ãµ¡´Ø¡¦ÉÔÆ°»º´ØÏ¢»ö¶È¼Ô¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½
- Ê¬³äÊ§¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌÂÎÀ©¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ°È÷
- SNS¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤¿¡Ö¥´¥ß¥¼¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î·¼È¯³èÆ°
¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã±¤Ê¤ëÀ¶ÁÝ¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥´¥ß²°ÉßÌäÂê¤Î²ò·è¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
―――――――――――――――――――¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¹çÆ±²ñ¼Ò¥Ï¥¦¥¹¥É¥¯¥¿ー
²°¹æ¡§¥´¥ß²°ÉßÀ¶ÁÝ¡¦±øÉô²°ÊÒÉÕ¤± ¥´¥ß²°Éß¥É¥¯¥¿ー
½êºßÃÏ¡§¢©731-5134 ¹Åç¸©¹Åç»Ôº´Çì¶è³¤Ï·»³Ä®5-12 ¥³¥¹¥ß¥Ã¥¯102¡ÊËÜ¼Ò¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÃöÂÔ»Ò
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°äÉÊÀ°Íý¡¢À¸Á°À°Íý¡¢ÆÃ¼ìÀ¶ÁÝ¡¢¥´¥ß²°ÉßÊÒÉÕ¤±¡¢Ê¡»ãÊÒÉÕ¤±Âå¹Ô¡¢¾Ã½Ã¦½½èÍý¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÇã¼è¤ê¡¢À¸³è»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹ ¤Û¤«
¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://gomiyashiki-doctor.co.jp/
―――――――――――――――――――¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥´¥ß²°Éß¥É¥¯¥¿ー¡Ê¹çÆ±²ñ¼Ò¥Ï¥¦¥¹¥É¥¯¥¿ー¡Ë
¹Êó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý
TEL¡§0800-111-9559¡Ê24»þ´Ö¼õÉÕ¡¦Ç¯ÃæÌµµÙ¡Ë
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://gomiyashiki-doctor.co.jp/contact/