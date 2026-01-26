¡ÚJAFÀÅ²¬¡Û¡Ö¤ª²Ö¸«¥¹¥¤ー¥Ä¥¦¥©ー¥¥ó¥°in¤¤¤º¤Î¤¯¤Ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ¡ÊJAF¡ËÀÅ²¬»ÙÉô¡¡»ÙÉôÄ¹¡Ê¾®ÌîÅÄ¹äµ×¡Ë¤Ï¡¢2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÀÅ²¬¸©°ËÆ¦¤Î¹ñ»Ô¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤ª²Ö¸«¤È¥¹¥¤ー¥Ä¤¬Æ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ª²Ö¸«¥¹¥¤ー¥Ä¥¦¥©ー¥¥ó¥°in¤¤¤º¤Î¤¯¤Ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÅ²¬¸©°ËÆ¦¤Î¹ñ»Ô¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤äÏÂ²Û»Ò¤ò¼è¤ê°·¤¦¤ªÅ¹¤¬¿ôÂ¿¤¯ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ËÆ¦¤Î¹ñ»Ô¤Ï²¹Àô¤ÇÍÌ¾¤ÊÃÏ°è¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢²¹Àô³¹¤Î¤ªÅÚ»º¤È¤·¤ÆÀÎ¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë²¹Àô¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤äÏÂ²Û»Ò¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢°ËÆ¦¤Î¹ñ»Ô¤ÎÌ¾ÊªÏÂ²Û»ÒÅ¹¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö°ËÆ¦Ä¹²¬²¹Àô¥¨¥ê¥¢¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼þÊÕÃÏ°è¤òÊâ¤¤¤Æ½ä¤ë¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥³ー¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³ー¥¹¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤äÏÂ²Û»Ò¤Î¤ªÅ¹¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¡¢°ú´¹·ô¤Ç¤ª²Û»Ò¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª²Û»Ò¤òÌ£¤ï¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½Õ¤ò¹ð¤²¤ë²ÏÄÅºù¤äºÚ¤Î²Ö¤ÎÈþ¤·¤¤·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢²¹Àô¤ÎÄ®¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÅò¤âËþµÊ¤Ç¤¤ë¥³ー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈþÌ£¤·¤¤¤ª²Û»Ò¤ò´®Ç½¤·¤Ä¤Ä¡¢°ËÆ¦¤Î¹ñ»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
»²²Ã¼ÔÆÃÅµ
- ¥¹¥¤ー¥Ä¹ç·×8¼ï¡Ê¥³ー¥¹Æâ¤Ç4¼ï¡¢¥´ー¥ë»þ¤ªÅÚ»º4¼ï¡Ë
- °ËÆ¦¤Î¹ñ»Ô¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ー¡Ê¥³¥Ã¥È¥ó¥Ð¥Ã¥¯¡Ë
¥³ー¥¹Æâ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¡Ê¤ª²Û»Ò¡Ë¤È»²²ÃÅ¹ÊÞ°ìÍ÷
¹õÌø¡§²¹Àô¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦ 1¸Ä
Ìø·î¡§¤Ê¤¬¤ª²Û¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦ 1¸Ä
yuu～¥Õ¥í¥é¥ó¥¿¥ó¤È¥«¥Ì¥ì¤ÎÀìÌçÅ¹～¡§¥ß¥Ë¥«¥Ì¥ì¡Ê¥×¥ìー¥óorËõÃã¡Ë 1¸Ä
¤¤¤Á¤´¤×¤é¤¶¡§¤¤¤Á¤´¤Î¤È¤¤á¤À¸¥µ¥Ö¥ìor¤ªÃã¤Î¤Û¤Û¤¨¤ßÀ¸¥µ¥Ö¥ì 1¸Ä
¥´ー¥ë»þ¤Ë¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¡Ê¤ª²Û»Ò¡Ë¤È»²²ÃÅ¹ÊÞ°ìÍ÷
²Â·î±à¡§È¿¼ÍÏ§¤ÎÎû´¤ 1¸Ä
¾®¸Í¶¶À½²Û¡§¥Ð¥¿ー¤É¤é¾Æ¤ 1¸Ä
¿¼À¥²Û»ÒÊÞ¡§¤ß¤«¤ó¥Þ¥É¥ìー¥Ì 1¸Ä
¤¤¤Á¤´BonBonBERRY¡§¤¤¤Á¤´¤Î¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã 1¸Ä
¥³ー¥¹¥Þ¥Ã¥×
¥³ー¥¹¿Þ
¡¦¥¹¥¿ー¥È¡õ¥´ー¥ë¡§¥¢¥¯¥·¥¹¤«¤Ä¤é¤®¡ÊÄ¹²¬Áí¹ç²ñ´Û¡ËÃó¼Ö¾ì
¡Ê1¡Ë¹õÌø
¡Ê2¡ËÌø·î
¡Ê3¡Ëyuu¥Õ¥í¥é¥ó¥¿¥ó¤È¥«¥Ì¥ì¤ÎÀìÌçÅ¹
¡Ê4¡Ë°ËÆ¦¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Ñー¥¯
¡Ê5¡Ë¤¤¤Á¤´¥×¥é¥¶
¡Ê6¡Ë¹¾´Ö¤¤¤Á¤´¼í¤ê¥»¥ó¥¿ー
Êâ¹Ôµ÷Î¥¡§Ìó10.9km
³Æ¡¹¤Î¥Úー¥¹¤Ç¡¢¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥³ー¥¹¤ÏÍ½¹ðÌµ¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ
- ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾
¤ª²Ö¸«¥¹¥¤ー¥Ä¥¦¥©ー¥¥ó¥°in¤¤¤º¤Î¤¯¤Ë
- ³«ºÅÆü»þ
2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～15:00
¢¨¼õÉÕ»þ´Ö¡¡10:00～11:00
- ½¸¹ç¾ì½ê
¥¢¥¯¥·¥¹¤«¤Ä¤é¤®¡ÊÄ¹²¬Áí¹ç²ñ´Û¡ËÃó¼Ö¾ì¡ÊÀÅ²¬¸©°ËÆ¦¤Î¹ñ»Ô¸ÅÆà255¡Ë
¢¨ÅöÆü¤Ï¡¢JAF¥Æ¥ó¥È¤ª¤è¤Ó¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤Î¤Ü¤ê´ú¤¬ÌÜ°õ¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¥ê¥ó¥¯¥Ü¥¿¥ó¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- Äê°÷
120Ì¾¡Ê±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¡Ë
- »²²ÃÈñÍÑ
1¿Í¡¡1,700±ß¡Ê¥¹¥¤ー¥Ä8¼ïÂå¶â¡¢ÊÝ¸±Âå´Þ¤à¡Ë
¢¨¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤Î¤ß¤Î»²²Ã¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸»²²Ã¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¤òÉ¬¿Ü¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Ì¤½¢³Ø»ù¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÝ¸±Å¬±þÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- Ãó¼Ö¾ì
¥¢¥¯¥·¥¹¤«¤Ä¤é¤®¡ÊÄ¹²¬Áí¹ç²ñ´Û¡ËÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¡ÊÌµÎÁ¡Ë
¢¨Ãó¼Ö¾ì¤Ï17»þ¤ËÊÄº¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿½¹þÊýË¡
- ¿½¹þÊýË¡¡§²¼µ¤Î¥ê¥ó¥¯¥Ü¥¿¥ó¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢ÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¿½¹þÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤Ï¸åÆü¥áー¥ë¤Ë¤ÆÄÌÃÎ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ¿½¹þ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î29Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë23:55¤Þ¤Ç
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡¦¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://jaf.link/4qlv25g