¡Ø¥¤¥«¥²ー¥à¡Ù¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È¡Ù²»³ÚÃ´Åö¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ë¡¢¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µー¥È¤òÆüËÜ½é³«ºÅTicketMe¤Ç¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä³«»Ï
NFT¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTicketMe¡Ê¥Á¥±¥ßー¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥±¥ßー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÜ²¼ÂçÍ¤¡¢°Ê²¼¡Ö¥Á¥±¥ßー¡×¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¡Ø¥¤¥«¥²ー¥à¡Ù¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¤Ê¤É¤Î²»³Ú¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ºî¶Ê²È¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ë¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ë/JUNG JAEIL Orchestra Concert¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³«ºÅ³µÍ×
ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢Netflix¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥«¥²ー¥à¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¡¢¤µ¤é¤Ë2025Ç¯¸ø³«ºî¡ØMickey 17¡Ù¤Ê¤É¤ÇÀ¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ë¤Î²»³Ú¤ò¡¢¥ªー¥±¥¹¥È¥éÊÔÀ®¤ÇÆüËÜ¤Ç½éÈäÏª¤¹¤ë¥³¥ó¥µー¥È¤Ç¤¹¡£»Ø´ø¤Ï²£»³ÁÕ¡¢´É¸¹³Ú¤ÏÅìµþ¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¸ò¶Á³ÚÃÄ¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØListen¡Ù¤«¤é¤Î³Ú¶Ê¤â±éÁÕÍ½Äê¤Ç¡¢¤¦¤Á2¶Ê¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÅÁÅý³Ú´ï¤Î¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó3Ì¾¤¬»²²Ã¡£¥¹¥¯¥êー¥ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¶Á¤¯²»³ÚÀ¤³¦¤ò¡¢¥Ûー¥ë¶õ´Ö¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤¹¡£
¸ø±é³µÍ×
¡¦ ¸ø±éÌ¾¡§¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ë/JUNG JAEIL Orchestra Concert
¡¦ Æü»þ¡§2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë17:00³«±é¡Ê16:00³«¾ì¡Ë
¡¦ ²ñ¾ì¡§ÅìµþÊ¸²½²ñ´Û Âç¥Ûー¥ë¡ÊÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî¸ø±à5-45¡Ë
½Ð±é
ºî¶Ê¡§¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ë/JUNG JAEIL
»Ø´ø¡§²£»³ÁÕ
´É¸¹³Ú¡§Åìµþ¥Õ¥£¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¸ò¶Á³ÚÃÄ
¼çºÅ¡§¥¥çー¥ÉーÅìµþ¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¥Á¥±¥ßー²ñ°÷¸ÂÄê²Á³Ê¡§¤¢¤ê
¡Ê¢¨¾ÜºÙ¤ÏÈÎÇä¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§https://ticketme.io/event/group/95321c3a-aa81-40e5-8109-1240049f0d8b/2e7135a5-c210-4107-8a35-64e080cbd1e5
Ç¯ÎðÀ©¸Â¡§Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¼Ö¤¤¤¹ÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§¼Ö¤¤¤¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏSÀÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤Î¾å¡¢¥¥çー¥ÉーÅìµþ¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥ó¥¿ー¡Ê0570-550-799¡Ë¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãí°Õ»ö¹à¡§
¥Ûー¥ëÆâ¤Ë¥¨¥¹¥«¥ìー¥¿ー¡¦¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¸ø±é¤Ï±ÇÁü±é½Ð¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§
¥¥çー¥ÉーÅìµþ¡Ê0570-550-799¡Ë
¡ÊÊ¿Æü11:00～18:00¡¿ÅÚÆü½Ë10:00～18:00¡Ë
TicketMe¤È¤Ï
¡ÖTicketMe¡Ê¥Á¥±¥ßー¡Ë¡×¤Ï¡¢³¤³°¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢
ºÇÂç9¸À¸ìÉ½¼¨¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³¤³°È¯¹Ô¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤äÍÍ¡¹¤ÊÅÅ»Ò·èºÑ¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÄÌ²ß·èºÑ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
¹ñ¤äÃÏ°è¤òÌä¤ï¤º°Â¿´¤·¤Æ¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹ØÆþ¤·¤¿ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤âNFT¤È¤·¤ÆÊÝÂ¸¤Ç¤¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤Ç¡ÖÍè¾ì¤Î¾Ú¡×¤È¤·¤Æ»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤Î´¶Æ°¤ä»×¤¤½Ð¤ò·Á¤Ë»Ä¤¹¡¢¿·¤·¤¤¥Á¥±¥Ã¥ÈÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥±¥ßー
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸µÀÖºä1-1-15 ¥Ë¥åー¥È¥è¥Ó¥ë 3³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§µÜ²¼ ÂçÍ¤
URL¡§https://ticketme.jp/
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://ticketme.io/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§NFT¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥±¥ßー ¹ÊóÃ´Åö¡§¹¾Æ£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://ticketme.co.jp/contact