¥¤¥ó¥Æ¥°¥ëー¥×¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¥¸¥å¥¨¥êーÀ½ÉÊ¤Î¾®Çä¶È¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤Î¾ùÅÏ¤ò»Ù±ç
¥¤¥ó¥Æ¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§äÆÃ«¡¡ÃÒµ±¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¥¸¥å¥¨¥êーÀ½ÉÊ¤Î¾®Çä¶È¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒæÆ¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®Ìî¡¡¾»°ì¡¢°Ê²¼¡ÖæÆ¡×¡Ë¤Î¾ùÅÏ¤ò»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£æÆ¤Î¾®Ìî¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¸å·Ñ¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢²ñ¼Ò¤Îº£¸å¤ÎÈ¯Å¸¤ò¹Í¤¨¾ùÅÏ¤ò·è°Õ¡£¾ùÅÏÀè¤ÏÆ±¤¸¥¸¥å¥¨¥êーÀ½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤äÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¾å¾ì´ë¶È¡£¾®Ìî¼ÒÄ¹¤¬²ñ¼Ò¤Î¾ùÅÏ¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¡¢M&A¸å¤Î¸½ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤òÅö¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º¸¤è¤ê¡¡¥¤¥ó¥Æ¥°¥ëー¥×¡¡ÀÞÅÄÂç¹¸¡¢³ô¼°²ñ¼ÒæÆ¡¡¾®Ìî¾»°ì¼ÒÄ¹
¢§¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
https://www.integroup.jp/trackrecord/interview/hokkaido-jewelry-product-sales/
¢§²áµî¤ÎM&AÀ®Ìó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
https://www.integroup.jp/trackrecord/interview/
¢£¾ùÅÏ´ë¶È
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒæÆ
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡¡ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô
ÀßÎ©Ç¯·î¡¡¡¡¡¡1998Ç¯5·î
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾®Ìî¡¡¾»°ì
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡ÊõÀÐ¡¦µ®¶âÂ°¤Î²·Çä
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://gts-show.co.jp/
¢£¾ù¼õ´ë¶È
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥¬¥Û¥ê
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔÂæÅì¶è
ÀßÎ©Ç¯·î¡¡¡¡¡¡1962Ç¯6·î
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Ä¹ËÙ¡¡·ÄÂÀ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡ÊõÀÐ¡¦¿¿¼î¡¦µ®¶âÂ°À½ÉÊ¤ÎÍ¢½ÐÆþ¡¢À½Â¤²Ã¹©¡¢¹ñÆâ¡¦¹ñ³°ÈÎÇä
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.nagahori.co.jp/
¡Ú¥¤¥ó¥Æ¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
2007Ç¯ÀßÎ©¤ÎM&AÃç²ð²ñ¼Ò¡£´°Á´À®¸ùÊó½·À©¤ÎM&AÃç²ð²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¹ñÆâºÇÂçµé¡£
¾å¾ì´ë¶È¡¢Ãæ·øÃæ¾®¤Î¥ªー¥Êー´ë¶È¡¢PE¥Õ¥¡¥ó¥ÉÅù¤ò¸ÜµÒ¤ËÂ¿¿ô¤ÎM&AÃç²ð¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£
2024Ç¯6·î18Æü¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¾å¾ì¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥Æ¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1-6-5¡¡´Ý¤ÎÆâËÌ¸ý¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°26³¬
ÀßÎ©Ç¯·î¡¡¡¡¡¡2007Ç¯6·î
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡äÆÃ«¡¡ÃÒµ±
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡M&AÃç²ð
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.integroup.jp/