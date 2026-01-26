LINE¥¹¥¿¥ó¥×¤ÇÂç¿Íµ¤¡ª ¡Ö¤Ô¤è¤³Æ¦¡×ÂÔË¾¤Î½é½ñÀÒ¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡POP UP STORE¤â³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî¹ä¡¢°Ê²¼ KADOKAWA¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¡Ø¤Ô¤è¤³Æ¦¡Ù¡ÊÃø¡§Tomo.N¡Ë¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
LINE¥¹¥¿¥ó¥×Îß·×40Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÆÍÇË¡ª ¡Ø¤Ô¤è¤³Æ¦¡Ù¤È¤Ï¡©
¡Ø¤Ô¤è¤³Æ¦¡Ù¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥ó¥É¥¦¥§¥¤¥Ö½êÂ°¤Î¿Íµ¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーTomo.N¡Ê¥È¥â¥¨¥Ì¡Ë»á¤¬ÉÁ¤¯¡¢¤³¤í¤³¤í¤â¤Á¤â¤Á¤Î¤Ò¤è¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸¤Êª¤Ç¤¹¡£
½¸ÃÄ¹ÔÆ°¤¬¹¥¤¤Ç¡¢»Ñ¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÊÃç´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª
¤ß¤ó¤Ê¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¿©¤¤¤·¤óË·¤Ç¤¹¡£
LINE¥¹¥¿¥ó¥×¤ÏÎß·×40Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òÆÍÇË¤·¡Ê¢¨¡Ë¡¢º£¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£
¢¨2026Ç¯1·î»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¤Ô¤è¤³Æ¦¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ëÉÁ¤¤ª¤í¤·40P¤â¼ýÏ¿¡ª
ËÜ½ñ¤Ç¤ÏÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¸ÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤Ô¤è¤³Æ¦¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ëÉÁ¤¤ª¤í¤·40P¤ò¼ýÏ¿¡ª
¤Ô¤è¤³Æ¦¤Î¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯¤Ê¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤Ô¤è¤³Æ¦¡ÙÄ¾É®¥µ¥¤¥óËÜ¤òµª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¿·½ÉËÜÅ¹¤Ë¤ÆÈÎÇä·èÄê¡ª
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë
¾ì½ê¡§µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¿·½ÉËÜÅ¹1³¬ THE ENTRANCE¡¡[±Ä¶È»þ´Ö 10:00～21:00]
¢¨ºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ôÎÌ¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ø¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¾É®¥µ¥¤¥óËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø¤Ô¤è¤³Æ¦¡Ù¤Î¾¦ÉÊ¤¬°ìµó¤ËÂ·¤¦POP UP¡ÖMIND WAVE¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤â³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ä¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ê¤É¡¢»¨²ß¡¦Ê¸¶ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ø¤Ô¤è¤³Æ¦¡Ù¡Ø¤´¤í¤´¤í¤Ë¤ã¤ó¤¹¤±¡Ù¡Ø¤·¤Ð¤ó¤Ð¤ó¡Ù¤Î3¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤è¤ë¹çÆ±POP UP¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
ÆÃÅµ¾ðÊó
½ñÅ¹ÇÛÉÛ¥Úー¥Ñー
¢¨°ìÉô½ñÅ¹¤Ë¤ÆÇÛÉÛ¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨½ñÅ¹¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Amazon¸ÂÄêÆÃÅµ: PC¡¦¥¹¥Þ¥ÛÊÉ»æ ¥Çー¥¿ÇÛ¿®
¡ÚAmazon.co.jp ¸ÂÄê¡Û¤Ô¤è¤³Æ¦ ¡ÊÆÃÅµ¡§ PC¡¦¥¹¥Þ¥ÛÊÉ»æ ¥Çー¥¿ÇÛ¿®ÉÕ¤¡Ë¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡ä¡ä(https://amzn.asia/d/6V47gAW)
¢¨Amazon.co.jp¤Ë¤Æ2026Ç¯5·î29Æü¡Ê¶â¡Ë23:59¤Þ¤Ç¤ËÃíÊ¸³ÎÄê¤·¤¿Êý¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊÈ¯Á÷»þ¤ËÊÌÅÓÁ÷¿®¤µ¤ì¤ë¥áー¥ëµºÜ¤ÎURL¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥À¥¦¥ó¥íー¥É´ü¸Â¤Ï2026Ç¯8·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅÅ»Ò½ñÀÒÈÇ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤â¤¯¤¸¡Û
½Õ¤Î¤Ô¤è¤³Æ¦
²Æ¤Î¤Ô¤è¤³Æ¦
½©¤Î¤Ô¤è¤³Æ¦
Åß¤Î¤Ô¤è¤³Æ¦
¤Ô¤è¤³Æ¦¤È¤¿¤Ù¤â¤Î
¤Ô¤è¤³Æ¦¤ÎÆü¾ï
¤Ô¤è¤³Æ¦¤ÈÆ¦»³¤¯¤ó
¤Ô¤è¤³Æ¦¥Ò¥¹¥È¥êー
¤¢¤È¤¬¤
¡ÚÃø¼Ô¾Ò²ð¡Û
Tomo.N¡Ê¥È¥â¥¨¥Ì¡Ë
Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥ó¥É¥¦¥§¥¤¥Ö¶ÐÌ³¤Î¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡£
¤Ô¤è¤³Æ¦¤Î¤è¤¦¤Ë³ä¤È²¿¤Ç¤â¿©¤Ù¤ë¥¿¥¤¥×¡£
¤ª¤¤¤·¤¤¤´ÈÓ¤Î¤ª¶¡¤ò¾ï¤ËÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Instagram¡§https://www.instagram.com/tomo_n_mw/
¡Ú½ñÀÒ³µÍ×¡Û
½ñÌ¾¡§¤Ô¤è¤³Æ¦
Ãø¼Ô¡§Tomo.N
Äê²Á¡§1,430±ß¡ÊËÜÂÎ1,300±ß¡ÜÀÇ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë
È½·¿¡§A5È½
¥Úー¥¸¿ô¡§112¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-04-607711-0
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
KADOKAWA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë½ñ»ï¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡ä¡ä(https://www.kadokawa.co.jp/product/322505000507/)